31 октября 2017, 22:52

Тест-драйв Renault Koleos: французский гаджет

Недавно Renault напомнил россиянам, что бюджетные модели – не единственная привилегия компании. Поводом для этого стала смена поколений Koleos, которая, скорее всего, внесет коррективы в расстановку сил внутри этого набирающего популярность сегмента.
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Тест-драйв Renault Koleos: французский гаджет Renault Koleos

Renault Koleos
Выпускается с 2008 г.
Отзывов: 7
Прошлое поколение кроссовера на российском рынке, откровенно говоря, затерялось среди таких видных и маститых конкурентов, как соплатформенный Nissan X-Trail, Honda CR-V и иже с ними. Отчасти этому способствовала тривиальная и прозаическая внешность автомобиля. К счастью, сейчас есть все основания полагать, что, создавая II поколение Koleos, французы учли урок и позаботились о его внешности на чистую совесть.

Еще бы: фасон явно позаимствован от соплатформенного бизнес-седана Talisman, у которого Koleos перенял оригинальную стилистику оформления передней части. «Лицо» кроссовера в деталях повторяет его черты, а на мировых рынках Talisman позиционируется как премиальная модель. С таким прикидом Koleos уже не крестьянский сын в заштопанной французской косоворотке, а настоящий столичный щеголь, одетый по последней моде и упакованный всеми передовыми гаджетами.

Как и прежнее поколение, Koleos II создан на модульной платформе СMF с колесной базой 2705 мм (+ 15 мм). Новая модель на 150 мм длиннее — 4672 мм, на 12 мм уже (1843 мм),на 37 мм выше (1673 мм). И вправду смотрится она внушительно и кажется, что внутри скрыты крупногабаритные апартаменты.

К сожалению, правдой это оказалось отчасти. В сравнении с предшественником вырос багажник, объем которого варьируетсяот 538 до 1690 л (раньше было 450/1380 л). Но это далеко не самая большая величина в классе. Например, у Hyundai Santa Fe размер грузового отсека равен 585/1680 л, у Mitsubishi Outlander еще больше - 591/1754 л.

 
5
фото
  
В салоне свободно, но есть вероятность, что рослые пассажиры на втором ряду испытают дискомфорт из-за низкого потолка. Зато ширина позволяет относительно свободно разместиться троим седокам, при этом в ногах места предостаточно. Было бы неплохо, если бы двигался диван и регулировалась спинка, но, увы, такой роскоши французы не предлагают. Зато для задних пассажиров доступны такие радости жизни, как отдельные дефлекторы обдува, розетка на 12V, AUX и USB-разъемы. В топовых версиях модель оснащена система Easybreak, которая автоматически складывает задние сидения в ровный пол.

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Нельзя сказать, что спереди размеры царские, но диапазоны настроек капитанского кресла, регулируемого в 6 направлениях, позволяют расположиться удобно, и недостатка места в общем целом не чувствуется. Надо отдать должное французскому производителю, чье скрупулезное внимание чувствуется в каждой детали интерьера, да и с качеством материалов здесь полный порядок. Кроме того, инженерам удалось избежать проблем с эргономикой, так что эстетика здесь мирно уживается функциональностью.

На центральной консоли в этой квартире красуется вертикальный 8,7-дюймовый планшет многофункциональной мультимедийной системы R-LINK 2, и кажется, что этот гаджет – сердце «Колеоса». Этой же системой кроссовер оснащается «в базе», правда, в оснащение входит горизонтальный 7-дюймовый экран. В любом случае французы не оставили потребителю выбора, заставив его забыть о традиционных кнопках, чтобы он навсегда привык к тачскрину. Пора - значит пора. Значит, будущее уже наступило, тем более, что необязательно быть выдающимся гением, чтобы освоить за короткое время интерфейс французской системы. К тому же, сенсорный монитор работает без задержек и выдает приличную графику. 

Чтобы угодить клиенту, французы дали ему возможность выбирать светодиодную подсветку салона и приборной панели среди 5 цветовых вариантов: красный, желтый,зеленый, синий, фиолетовый. Ну и, ценители чистого звука смогут насладиться мощной аудиосистемой Bose с 12 динамиками и сабвуфером.

 
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Renault Koleos Premium 2.5 CVT 4х4
2.5 л, 171 л.с
вариатор
0-100 - 9.8 с, 199 км/ч
4673 x 1843 x 1725 мм
полный
АИ-95, 8.3 л на 100 км
2 009 000 руб
Все характеристики
На российском рынке силовая линейка нового кроссовера включает 2 бензиновых «четверки»- мотор объемом 2 л мощностью 144 л.с. и 2,5-литровый агрегат с отдачей 171 л.с., а также один дизельный 2.0 DCI производительностью 177 л.с. В качестве трансмиссии предлагается новый адаптивный бесступенчатый CVT X-Tronic. Все версии модели доступны исключительно в полноприводном исполнении, что вряд ли можно записать в список плюсов Koleos.

Несмотря на несколько амбициозную внешность, темперамент автомобиля на поверку оказался более спокойным и скромным. По крайней мере, это можно сказать про бензиновую 171-сильную версию, которую удалось протестировать. Если весь местный французский табун хорошенько разом пришпорить, появляется ощущение, что вроде бы копыт хватает, и мустанги не ленятся, но куража и задора нет. И, скорее всего, причина кроется в специфической работе вариатора, который вряд ли раскрывает весь потенциал 2,5-литрового мотора. Вроде бы, к ближе к верхам «четверка» благополучно раскручивается, но искрометного ускорения нет. Взбодрить табун можно, используя ручной режим вариатора с имитацией скоростей, и если не пускать стрелку ниже 3500 об/мин, есть шанс добиться какого-то результата.

Хотя в любом случае, как в условиях мегаполиса, так и на загородном шоссе для уверенного обгона фур динамики у кроссовера хватит. Koleos - не спортсмен, но и далеко не «овощ». Не в пользу спортивных амбиций говорит несколько «размытый» и не слишком информативный руль, хотя на комфорте управления это по большому счету не отражается. Подвеска по отношению к пассажирам вполне заботлива и обходительна, если речь идет о незначительных шероховатостях асфальта, но на бугристой грунтовке шасси неожиданно проявляет бескомпромиссность и транслирует самую мелкую рябь в салон. В любом случае ходовая настроена адекватно, и на обычном городском покрытии автомобиль ведет себя комфортно.

 
5
фото
  
На умеренном бездорожье «французу» пригодится клиренс в 210 мм, не весть какой угол съезда в 26 градусов при неплохом переднем свесе – 19 градусов, ну и, конечно, знакомая по предшественнику система полного привода Allmode 4x4i, неплохо имитирующая межколесные блокировки и позволяющая принудительно заблокировать муфту полного привода на скорости до 50 км/ч.

В арсенале Koleos найдутся несколько веских аргументов, чтобы заглянуть в карман нашего потребителя: яркая внешность, уютный салон, комфорт управления ибогатое оснащение. А еще от него будут в восторге любители гаджетов, потому что сам автомобиль похож на большой французский гаджет.

Базовая версия Executive с 2-литровой 144-сильной «четверкой» обойдется в 1 749 000 руб., бензиновый 171-сильный вариант Premium, который был на тесте, оценен в 2 059 000 руб., дизельный Premium мощностью 177 л.с. – в 2 219 000 руб. 



Все это вполне вписывается в прайсы конкурентов: новый Honda CR-V стоит минимум от 1 769 900 руб., Hyundai Santa Fe - от 1 856 000 руб., Skoda Kodiaq – от 1 999 000 руб. Дешевле соплатформенный Nissan X-Trail – от 1 414 000 руб.

Степан Флягин
Тест-Драйвы Рено Колеос

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Отзывы по теме
Форум Renault Koleos
Соглашусь с тем, что Колеос действительно подкупает своим комфортом. Правда некоторые пользователи отмечают то, что салон тесноват, но здесь все зависит от конкретного пользователя. Лично мне салона вполне достаточно. Да и по ходовым качествам нареканий пока никаких нет, хотя проехал на нем уже больше ...
Евгений Якимов
Первое знакомство с новым Renault Koleos
Мне кажется, автор статьи не видел TALISMAN. Этому дизайну уже года 2. Мы бы уже давно увидели такие машины на нашем рынке, если бы не разделение рынков сбыта между Рено и Ниссаном внутри своей корпорации. Цена очевидно будет выше конкурентов (особенно тех, у кого сборка локализована) , поэтому очень ...
Сергей
Отзыв о Renault Koleos 2013 года
Наглый и вызывающий внешний вид компактного кроссовера Renault Koleos не оставляет сомнений, что этот автомобиль способен подарить массу позитивных эмоций водителю. Данная модель отличается великолепными внедорожными качествами. При этом автомобиль предоставляет пассажирам максимум комфорта во время ...
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Тест-драйв Renault Koleos: французский гаджет
{{model_1811}} Прошлое поколение кроссовера на российском рынке, откровенно говоря, затерялось среди таких видных и маститых конкурентов, как соплатформенный Nissan X-Trail, Honda CR-V и иже с ними. Отчасти этому способствовала тривиальная и прозаическая внешность автомобиля. К счастью, сейчас есть все основания полагать, что, создавая II поколение Koleos, французы учли урок и позаботились о его внешности на чистую совесть.Еще бы: фасон явно позаимствован от соплатформенного бизнес-седана Talisman, у которого Koleos перенял оригинальную стилистику оформления передней части. «Лицо» кроссовера в деталях повторяет его черты, а на мировых рынках Talisman позиционируется как премиальная модель. С таким прикидом Koleos уже не крестьянский сын в заштопанной французской косоворотке, а настоящий столичный щеголь, одетый по последней моде и упакованный всеми передовыми гаджетами.Как и прежнее поколение, Koleos II создан на модульной платформе СMF с колесной базой 2705 мм (+ 15 мм). Новая модель на 150 мм длиннее — 4672 мм, на 12 мм уже (1843 мм),на 37 мм выше (1673 мм). И вправду смотрится она внушительно и кажется, что внутри скрыты крупногабаритные апартаменты. К сожалению, правдой это оказалось отчасти. В сравнении с предшественником вырос багажник, объем которого варьируетсяот 538 до 1690 л (раньше было 450/1380 л). Но это далеко не самая большая величина в классе. Например, у Hyundai Santa Fe размер грузового отсека равен 585/1680 л, у Mitsubishi Outlander еще больше - 591/1754 л.{{gallery_996}} В салоне свободно, но есть вероятность, что рослые пассажиры на втором ряду испытают дискомфорт из-за низкого потолка. Зато ширина позволяет относительно свободно разместиться троим седокам, при этом в ногах места предостаточно. Было бы неплохо, если бы двигался диван и регулировалась спинка, но, увы, такой роскоши французы не предлагают. Зато для задних пассажиров доступны такие радости жизни, как отдельные дефлекторы обдува, розетка на 12V, AUX и USB-разъемы. В топовых версиях модель оснащена система Easybreak, которая автоматически складывает задние сидения в ровный пол.{{material_118232}} Нельзя сказать, что спереди размеры царские, но диапазоны настроек капитанского кресла, регулируемого в 6 направлениях, позволяют расположиться удобно, и недостатка места в общем целом не чувствуется. Надо отдать должное французскому производителю, чье скрупулезное внимание чувствуется в каждой детали интерьера, да и с качеством материалов здесь полный порядок. Кроме того, инженерам удалось избежать проблем с эргономикой, так что эстетика здесь мирно уживается функциональностью.На центральной консоли в этой квартире красуется вертикальный 8,7-дюймовый планшет многофункциональной мультимедийной системы R-LINK 2, и кажется, что этот гаджет – сердце «Колеоса». Этой же системой кроссовер оснащается «в базе», правда, в оснащение входит горизонтальный 7-дюймовый экран. В любом случае французы не оставили потребителю выбора, заставив его забыть о традиционных кнопках, чтобы он навсегда привык к тачскрину. Пора - значит пора. Значит, будущее уже наступило, тем более, что необязательно быть выдающимся гением, чтобы освоить за короткое время интерфейс французской системы. К тому же, сенсорный монитор работает без задержек и выдает приличную графику.  Чтобы угодить клиенту, французы дали ему возможность выбирать светодиодную подсветку салона и приборной панели среди 5 цветовых вариантов: красный, желтый,зеленый, синий, фиолетовый. Ну и, ценители чистого звука смогут насладиться мощной аудиосистемой Bose с 12 динамиками и сабвуфером. {{gallery_995}} {{params_57396}} На российском рынке силовая линейка нового кроссовера включает 2 бензиновых «четверки»- мотор объемом 2 л мощностью 144 л.с. и 2,5-литровый агрегат с отдачей 171 л.с., а также один дизельный 2.0 DCI производительностью 177 л.с. В качестве трансмиссии предлагается новый адаптивный бесступенчатый CVT X-Tronic. Все версии модели доступны исключительно в полноприводном исполнении, что вряд ли можно записать в список плюсов Koleos.Несмотря на несколько амбициозную внешность, темперамент автомобиля на поверку оказался более спокойным и скромным. По крайней мере, это можно сказать про бензиновую 171-сильную версию, которую удалось протестировать. Если весь местный французский табун хорошенько разом пришпорить, появляется ощущение, что вроде бы копыт хватает, и мустанги не ленятся, но куража и задора нет. И, скорее всего, причина кроется в специфической работе вариатора, который вряд ли раскрывает весь потенциал 2,5-литрового мотора. Вроде бы, к ближе к верхам «четверка» благополучно раскручивается, но искрометного ускорения нет. Взбодрить табун можно, используя ручной режим вариатора с имитацией скоростей, и если не пускать стрелку ниже 3500 об/мин, есть шанс добиться какого-то результата. Хотя в любом случае, как в условиях мегаполиса, так и на загородном шоссе для уверенного обгона фур динамики у кроссовера хватит. Koleos - не спортсмен, но и далеко не «овощ». Не в пользу спортивных амбиций говорит несколько «размытый» и не слишком информативный руль, хотя на комфорте управления это по большому счету не отражается. Подвеска по отношению к пассажирам вполне заботлива и обходительна, если речь идет о незначительных шероховатостях асфальта, но на бугристой грунтовке шасси неожиданно проявляет бескомпромиссность и транслирует самую мелкую рябь в салон. В любом случае ходовая настроена адекватно, и на обычном городском покрытии автомобиль ведет себя комфортно. {{gallery_997}} На умеренном бездорожье «французу» пригодится клиренс в 210 мм, не весть какой угол съезда в 26 градусов при неплохом переднем свесе – 19 градусов, ну и, конечно, знакомая по предшественнику система полного привода Allmode 4x4i, неплохо имитирующая межколесные блокировки и позволяющая принудительно заблокировать муфту полного привода на скорости до 50 км/ч. В арсенале Koleos найдутся несколько веских аргументов, чтобы заглянуть в карман нашего потребителя: яркая внешность, уютный салон, комфорт управления ибогатое оснащение. А еще от него будут в восторге любители гаджетов, потому что сам автомобиль похож на большой французский гаджет.Базовая версия Executive с 2-литровой 144-сильной «четверкой» обойдется в 1 749 000 руб., бензиновый 171-сильный вариант Premium, который был на тесте, оценен в 2 059 000 руб., дизельный Premium мощностью 177 л.с. – в 2 219 000 руб.  Все это вполне вписывается в прайсы конкурентов: новый Honda CR-V стоит минимум от 1 769 900 руб., Hyundai Santa Fe - от 1 856 000 руб., Skoda Kodiaq – от 1 999 000 руб. Дешевле соплатформенный Nissan X-Trail – от 1 414 000 руб.
2017-10-31
Автор: Степан Флягин
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