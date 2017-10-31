Тест-драйв Renault Koleos: французский гаджет
Еще бы: фасон явно позаимствован от соплатформенного бизнес-седана Talisman, у которого Koleos перенял оригинальную стилистику оформления передней части. «Лицо» кроссовера в деталях повторяет его черты, а на мировых рынках Talisman позиционируется как премиальная модель. С таким прикидом Koleos уже не крестьянский сын в заштопанной французской косоворотке, а настоящий столичный щеголь, одетый по последней моде и упакованный всеми передовыми гаджетами.
Как и прежнее поколение, Koleos II создан на модульной платформе СMF с колесной базой 2705 мм (+ 15 мм). Новая модель на 150 мм длиннее — 4672 мм, на 12 мм уже (1843 мм),на 37 мм выше (1673 мм). И вправду смотрится она внушительно и кажется, что внутри скрыты крупногабаритные апартаменты.
К сожалению, правдой это оказалось отчасти. В сравнении с предшественником вырос багажник, объем которого варьируетсяот 538 до 1690 л (раньше было 450/1380 л). Но это далеко не самая большая величина в классе. Например, у Hyundai Santa Fe размер грузового отсека равен 585/1680 л, у Mitsubishi Outlander еще больше - 591/1754 л.
На центральной консоли в этой квартире красуется вертикальный 8,7-дюймовый планшет многофункциональной мультимедийной системы R-LINK 2, и кажется, что этот гаджет – сердце «Колеоса». Этой же системой кроссовер оснащается «в базе», правда, в оснащение входит горизонтальный 7-дюймовый экран. В любом случае французы не оставили потребителю выбора, заставив его забыть о традиционных кнопках, чтобы он навсегда привык к тачскрину. Пора - значит пора. Значит, будущее уже наступило, тем более, что необязательно быть выдающимся гением, чтобы освоить за короткое время интерфейс французской системы. К тому же, сенсорный монитор работает без задержек и выдает приличную графику.
Чтобы угодить клиенту, французы дали ему возможность выбирать светодиодную подсветку салона и приборной панели среди 5 цветовых вариантов: красный, желтый,зеленый, синий, фиолетовый. Ну и, ценители чистого звука смогут насладиться мощной аудиосистемой Bose с 12 динамиками и сабвуфером.
|Renault Koleos Premium 2.5 CVT 4х4
|2.5 л, 171 л.с
|вариатор
|0-100 - 9.8 с, 199 км/ч
|4673 x 1843 x 1725 мм
|полный
|АИ-95, 8.3 л на 100 км
|2 009 000 руб
|Все характеристики
Несмотря на несколько амбициозную внешность, темперамент автомобиля на поверку оказался более спокойным и скромным. По крайней мере, это можно сказать про бензиновую 171-сильную версию, которую удалось протестировать. Если весь местный французский табун хорошенько разом пришпорить, появляется ощущение, что вроде бы копыт хватает, и мустанги не ленятся, но куража и задора нет. И, скорее всего, причина кроется в специфической работе вариатора, который вряд ли раскрывает весь потенциал 2,5-литрового мотора. Вроде бы, к ближе к верхам «четверка» благополучно раскручивается, но искрометного ускорения нет. Взбодрить табун можно, используя ручной режим вариатора с имитацией скоростей, и если не пускать стрелку ниже 3500 об/мин, есть шанс добиться какого-то результата.
Хотя в любом случае, как в условиях мегаполиса, так и на загородном шоссе для уверенного обгона фур динамики у кроссовера хватит. Koleos - не спортсмен, но и далеко не «овощ». Не в пользу спортивных амбиций говорит несколько «размытый» и не слишком информативный руль, хотя на комфорте управления это по большому счету не отражается. Подвеска по отношению к пассажирам вполне заботлива и обходительна, если речь идет о незначительных шероховатостях асфальта, но на бугристой грунтовке шасси неожиданно проявляет бескомпромиссность и транслирует самую мелкую рябь в салон. В любом случае ходовая настроена адекватно, и на обычном городском покрытии автомобиль ведет себя комфортно.
В арсенале Koleos найдутся несколько веских аргументов, чтобы заглянуть в карман нашего потребителя: яркая внешность, уютный салон, комфорт управления ибогатое оснащение. А еще от него будут в восторге любители гаджетов, потому что сам автомобиль похож на большой французский гаджет.
Базовая версия Executive с 2-литровой 144-сильной «четверкой» обойдется в 1 749 000 руб., бензиновый 171-сильный вариант Premium, который был на тесте, оценен в 2 059 000 руб., дизельный Premium мощностью 177 л.с. – в 2 219 000 руб.
Все это вполне вписывается в прайсы конкурентов: новый Honda CR-V стоит минимум от 1 769 900 руб., Hyundai Santa Fe - от 1 856 000 руб., Skoda Kodiaq – от 1 999 000 руб. Дешевле соплатформенный Nissan X-Trail – от 1 414 000 руб.
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