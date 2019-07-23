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23 июля 2019, 00:05

Тест-драйв Renault Zoe: чистые помыслы

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Летний отпуск в Израиле мы провели в компании маленького электрического хэтчбека Renault Zoe, который арендовали у каршерингового сервиса. Для запруженного транспортом государства, в котором, кажется, машин ничуть чуть не меньше, чем коренных жителей, а цены на бензин и все прочее - швейцарские, скромный по габаритам компакт оказался если не идеальным решением вопроса перемещения, то уж точно оригинальным.
Тест драйв Renault Zoe чистые помыслы

В Израиле ежегодно продается порядка 400 Renault Zoe в год. Стоимость электрокара начинается с отметки 132 000 шекелей (2,4 млн рублей). По данным международной консалтинговой компании Frost&Sullivan, в 2018 году во всем мире было продано 2 млн электромобилей, а к 2025 году их продажи возрастут до 25 млн единиц. Предположительно это составит 20-22% от всех автомобилей.
Согласно данным статистики, по дорогам Израиля бегает порядка 5000 электромобилей. Плотно поработать с автомобильным электричеством тут решили 8 лет назад, и началось все с аккумуляторов, когда была запущена первая станция замены АКБ. Довольно быстро предприниматели поняли, что можно расширить сферу коммерческих интересов, и переключились на поставки электрического седана Renault Fluence Z.E.

С чего все начиналось

К концу 2012-го в стране функционировало более 20 зарядных станций, но дела с продажами электромобилей шли, мягко говоря, так себе. Менее 1000 реализованных машин к середине 2013-го - печальный повод для того, чтобы подать на банкротство.

В первую очередь, не хватало надлежащей инфраструктуры, ведь стимулировать людей переходить на электромобили способно лишь существование доступных станций быстрой зарядки. Когда люди рассматривают возможность покупки электромобиля, их самый первый вопрос слышится следующим образом: «Где я буду его заряжать»?

Лет 5-6 электрификация частного транспорта в Израиле протекала не шатко не валко. Пришлось изменить  концепцию развития бизнеса – на смену идеи замены аккумуляторной батареи пришла технология его быстрой зарядки. Буквально пару месяцев назад в стране анонсировалось начало развёртывания национальной сети зарядных станций в некоторых торговых центрах.

Тест драйв Renault Zoe чистые помыслы
Тест драйв Renault Zoe чистые помыслы
Тест драйв Renault Zoe чистые помыслы
Тест драйв Renault Zoe чистые помыслы
Тест драйв Renault Zoe чистые помыслы
Тест драйв Renault Zoe чистые помыслы
Тест драйв Renault Zoe чистые помыслы
Тест драйв Renault Zoe чистые помыслы
Тест драйв Renault Zoe чистые помыслы
Тест драйв Renault Zoe чистые помыслы

Компактный 5-дверный хэтчбек на электротяге дебютировал на Женевском автошоу в марте 2012 года. Внешне автомобильчик практически полностью копирует образ одноименного концепта 2010 года. Дважды – в 2015 и 2016 годах – Renault Zoe попадал в десятку лучших электромобилей года. Габаритные размеры: длина – 4084 мм, ширина – 1730 мм, высота – 1562 мм. Колесная база - 2588 мм. Снаряженная масса - 1468 кг.
В частности, планируется запустить соответствующее оборудование примерно в 20 крупных ТРК. Министерство энергетики Израиля уже выделило около 7 млн долларов на создание необходимой инфраструктуры в период до 2021 года. Есть желание открыть 2560 зарядных станций по всему Израилю. Из них 60 скоростных зарядных станций вдоль крупных автомагистралей и 2500 обычных «зарядок» – в городах.

Как в движении?

При этом, заметим, зарядить легковой автомобиль не есть большая проблема уже сегодня. На фотографиях вы видите одну из таких «зарядок» на обыкновенной улице курортного города Натания. Примерно 3 часа «насыщения» - и Zoe наполнит свою 290-килограммовую литиево-ионную батарею емкостью 22кВт/ч до уровня 80-85%. Если автомобиль укомплектован зарядным устройством Cameleon (3 и 11 кВт), придется посидеть дома в течение 6-9 часов.

Заявленная дальность хода на одной зарядке - 240 км. На первый взгляд, неплохо, но это - в идеальных условиях, которых в повседневной эксплуатации добиться непросто, даже на Святой земле. Как мы заметили в ходе теста, если отсутствуют постоянные циклы ускорения и торможения, предельная дистанция будет находиться на уровне 150-170 км. При этом мы отказывали себе чуть ли не во всем: ехали не архи быстро, с пустым багажником, с закрытыми окнами, не всегда включая кондиционер, использовали режим Eco, «резали» повороты ради спрямления траектории и т.п.

Система рекуперативного торможения работает эффективно - подзаряжает батарею, когда отпускаешь педаль акселератора. В горку Zoe катит в темпе вальса. Правда, при этом батарея усиленно разрежается – что-то порядка 8% за 10 минут.

Тест драйв Renault Zoe чистые помыслы
Тест драйв Renault Zoe чистые помыслы
Тест драйв Renault Zoe чистые помыслы
Тест драйв Renault Zoe чистые помыслы
Тест драйв Renault Zoe чистые помыслы
Тест драйв Renault Zoe чистые помыслы
Тест драйв Renault Zoe чистые помыслы
Тест драйв Renault Zoe чистые помыслы
Тест драйв Renault Zoe чистые помыслы
Тест драйв Renault Zoe чистые помыслы
Тест драйв Renault Zoe чистые помыслы
Тест драйв Renault Zoe чистые помыслы

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«Электродальнобойность» Zoe оказалась скромной. Все время смотрели на смартфон, сверяя свой путь с ближайшей «зарядкой». У той же «Теслы» в этом плане характеристики куда как предпочтительнее – и в плане запаса хода, и в отношении максимальной скорости. Электрический «Рено» может бежать 135 км/ч, но это верный шанс быстро «посадить» батарею. При этом разгон до «сотни» - 13-14 секунд. Честно говоря, небыстро, даже несмотря на то, что чисто по ощущениям резвость куда как лучше, а показатель максимального крутящего момента для 88 сил мощности самый что не есть роскошный – 220 Нм. Под ногами всего 2 педали, как будто едешь на «автомате».

Обыкновенней компактный хэтчбек

Конструкция подвески Zoe простецкая, как и сам компакт: спереди - стойки «МакФерсон», сзади – балка. На передних колесах смонтированы дисковые тормозные устройства с вентиляцией, на задних – барабанные механизмы. Колеса на конкретно нашем автомобиле – 16-дюймовые (195/55), малознакомой в РФ марки Falken. Реечное рулевое управление с электроусилителем, в движении «баранка» кажется «пустой», то и дело приходится «ловить» и подруливать.

На кочках вне асфальта и без предварительного притормаживания может потряхивать, особенно задних седоков. Ничего удивительного – упругая конструкция задней оси плюс скромная колесная база в 2588 мм. Кстати, сидеть за спиной водителя лучше вдвоем. Если, скажем, на диван заберется третий пассажир, далеко и долго ехать будет некомфортно. Объем багажного отделения - 388 литров, форма у него правильная, разве что АКБ слегка «съедает» проем.

Тест драйв Renault Zoe чистые помыслы
Тест драйв Renault Zoe чистые помыслы
Тест драйв Renault Zoe чистые помыслы
Тест драйв Renault Zoe чистые помыслы
Тест драйв Renault Zoe чистые помыслы
Тест драйв Renault Zoe чистые помыслы
Тест драйв Renault Zoe чистые помыслы
Тест драйв Renault Zoe чистые помыслы
Тест драйв Renault Zoe чистые помыслы
Тест драйв Renault Zoe чистые помыслы
Тест драйв Renault Zoe чистые помыслы
Тест драйв Renault Zoe чистые помыслы

Литр бензина в Израиле стоит чуть 1,5-1,6 доллара. Гибридный автомобиль может проехать на 1 литре около 20 км, поэтому стоимость километра поездки составляет около 8 центов. Текущий тариф на электроэнергию в Израиле – 16 центов за кВт/ч. Электромобили могут проехать около 7 км за кВт/ч. Согласно расчетам компании Chakratec, стоимость 1 км пути для электромобиля составит чуть больше 2 центов, что в 4 раза дешевле стоимости даже для самого экономичного гибрида. Ожидается, что в перспективе стоимость быстрой зарядки будет в 2-3 раза выше, чем та цена, которую платит потребитель за электричество при домашней зарядке а/м.
Интерьер в унисон веяниям своего времени: вполне информативная «приборка», мультируль, 7-дюймовый экран мультимедийного комплекса, оригинальный блок управления «климатом» на центральной консоли, задний парктроник. Экстерьер, скажем так, обычный, без вычурных линий, свойственных тому же Renault Twizy. В линзы фар «вписаны» буковки ZE, передний ромб-логотип есть ничто, как гнездо подзарядки АКБ. Пластик, используемый в конструкции, - из переработанного термопласта.

Нюансы каршеринга

Условия каршеринга следующие: первые 2 месяца без абонентской платы. По их истечении необходимо будет выбрать один из 2 тарифов: абонентская плата - 50 шекелей в месяц и 1,2 шекеля за минуту или 15 шекелей в месяц и 1,7 шекеля за минуту. Тариф можно поменять в «Личном кабинете». Желательно следить за истечением данного срока, поскольку фирма может активировать вам тот тариф, который ей будет выгоден, не особо спросив вашего мнения. Если, скажем, вас не устроит предложенное решение, следует позвонить в Службу техподдержки и попросить перевести на другой тариф. Делается это в течение 5 минут, и в целом вас «поддержат».

Чтобы отправиться в путь, необходимо дождаться подтверждения аккаунта со стороны компании. Это может произойти через 2 часа, а, может, через сутки. Если у сервиса будут вопросы к документам, с вами  свяжутся по телефону или посредством электронной почты. Как только вы получили подтверждение, можно арендовать ближайший электрокар. Приложение интуитивно понятно и открывает свои возможности по мере «необходимости».

Тест драйв Renault Zoe чистые помыслы
Тест драйв Renault Zoe чистые помыслы
Тест драйв Renault Zoe чистые помыслы
Тест драйв Renault Zoe чистые помыслы
Тест драйв Renault Zoe чистые помыслы
Тест драйв Renault Zoe чистые помыслы
Тест драйв Renault Zoe чистые помыслы
Тест драйв Renault Zoe чистые помыслы
«Пластик» нужен в самых редких случаях, скажем, когда «сел» смартфон. При этом, возможно, кому-то удобнее и привычнее использовать карточку и, таким образом, ни о чем не беспокоиться. Скорее всего, схема оплаты окажется точно такой же, как и с мобильным приложением.

Автомобиль просят возвращать на паркинг с зарядом батареи не мене 25%. Будет время и желание, зарядитесь «по полной»  - в этом случае получите от сервиса в качестве бонуса 30 бесплатных минут. Перед тем, как отправиться в путь, промониторьте маршрут: не забита ли стоянка рядом с вашим пунктом назначения. Парковать Zoe и прочие электрокары можно лишь на специальных «зеленых» местах. Проверить загруженность стоянки легко. Например, через Приложение.

Иван Братуха Фото автора и Renault
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Тест-драйв Renault Zoe: чистые помыслы
{{photo_text_241}} Согласно данным статистики, по дорогам Израиля бегает порядка 5000 электромобилей. Плотно поработать с автомобильным электричеством тут решили 8 лет назад, и началось все с аккумуляторов, когда была запущена первая станция замены АКБ. Довольно быстро предприниматели поняли, что можно расширить сферу коммерческих интересов, и переключились на поставки электрического седана Renault Fluence Z.E.С чего все начиналосьК концу 2012-го в стране функционировало более 20 зарядных станций, но дела с продажами электромобилей шли, мягко говоря, так себе. Менее 1000 реализованных машин к середине 2013-го - печальный повод для того, чтобы подать на банкротство. В первую очередь, не хватало надлежащей инфраструктуры, ведь стимулировать людей переходить на электромобили способно лишь существование доступных станций быстрой зарядки. Когда люди рассматривают возможность покупки электромобиля, их самый первый вопрос слышится следующим образом: «Где я буду его заряжать»?Лет 5-6 электрификация частного транспорта в Израиле протекала не шатко не валко. Пришлось изменить  концепцию развития бизнеса – на смену идеи замены аккумуляторной батареи пришла технология его быстрой зарядки. Буквально пару месяцев назад в стране анонсировалось начало развёртывания национальной сети зарядных станций в некоторых торговых центрах. {{gallery_1617}} {{photo_text_240}} В частности, планируется запустить соответствующее оборудование примерно в 20 крупных ТРК. Министерство энергетики Израиля уже выделило около 7 млн долларов на создание необходимой инфраструктуры в период до 2021 года. Есть желание открыть 2560 зарядных станций по всему Израилю. Из них 60 скоростных зарядных станций вдоль крупных автомагистралей и 2500 обычных «зарядок» – в городах.Как в движении?При этом, заметим, зарядить легковой автомобиль не есть большая проблема уже сегодня. На фотографиях вы видите одну из таких «зарядок» на обыкновенной улице курортного города Натания. Примерно 3 часа «насыщения» - и Zoe наполнит свою 290-килограммовую литиево-ионную батарею емкостью 22кВт/ч до уровня 80-85%. Если автомобиль укомплектован зарядным устройством Cameleon (3 и 11 кВт), придется посидеть дома в течение 6-9 часов.Заявленная дальность хода на одной зарядке - 240 км. На первый взгляд, неплохо, но это - в идеальных условиях, которых в повседневной эксплуатации добиться непросто, даже на Святой земле. Как мы заметили в ходе теста, если отсутствуют постоянные циклы ускорения и торможения, предельная дистанция будет находиться на уровне 150-170 км. При этом мы отказывали себе чуть ли не во всем: ехали не архи быстро, с пустым багажником, с закрытыми окнами, не всегда включая кондиционер, использовали режим Eco, «резали» повороты ради спрямления траектории и т.п. Система рекуперативного торможения работает эффективно - подзаряжает батарею, когда отпускаешь педаль акселератора. В горку Zoe катит в темпе вальса. Правда, при этом батарея усиленно разрежается – что-то порядка 8% за 10 минут.{{gallery_1618}} {{material_126792}} «Электродальнобойность» Zoe оказалась скромной. Все время смотрели на смартфон, сверяя свой путь с ближайшей «зарядкой». У той же «Теслы» в этом плане характеристики куда как предпочтительнее – и в плане запаса хода, и в отношении максимальной скорости. Электрический «Рено» может бежать 135 км/ч, но это верный шанс быстро «посадить» батарею. При этом разгон до «сотни» - 13-14 секунд. Честно говоря, небыстро, даже несмотря на то, что чисто по ощущениям резвость куда как лучше, а показатель максимального крутящего момента для 88 сил мощности самый что не есть роскошный – 220 Нм. Под ногами всего 2 педали, как будто едешь на «автомате». Обыкновенней компактный хэтчбек Конструкция подвески Zoe простецкая, как и сам компакт: спереди - стойки «МакФерсон», сзади – балка. На передних колесах смонтированы дисковые тормозные устройства с вентиляцией, на задних – барабанные механизмы. Колеса на конкретно нашем автомобиле – 16-дюймовые (195/55), малознакомой в РФ марки Falken. Реечное рулевое управление с электроусилителем, в движении «баранка» кажется «пустой», то и дело приходится «ловить» и подруливать. На кочках вне асфальта и без предварительного притормаживания может потряхивать, особенно задних седоков. Ничего удивительного – упругая конструкция задней оси плюс скромная колесная база в 2588 мм. Кстати, сидеть за спиной водителя лучше вдвоем. Если, скажем, на диван заберется третий пассажир, далеко и долго ехать будет некомфортно. Объем багажного отделения - 388 литров, форма у него правильная, разве что АКБ слегка «съедает» проем.{{gallery_1619}} {{photo_text_242}} Интерьер в унисон веяниям своего времени: вполне информативная «приборка», мультируль, 7-дюймовый экран мультимедийного комплекса, оригинальный блок управления «климатом» на центральной консоли, задний парктроник. Экстерьер, скажем так, обычный, без вычурных линий, свойственных тому же Renault Twizy. В линзы фар «вписаны» буковки ZE, передний ромб-логотип есть ничто, как гнездо подзарядки АКБ. Пластик, используемый в конструкции, - из переработанного термопласта. Нюансы каршерингаУсловия каршеринга следующие: первые 2 месяца без абонентской платы. По их истечении необходимо будет выбрать один из 2 тарифов: абонентская плата - 50 шекелей в месяц и 1,2 шекеля за минуту или 15 шекелей в месяц и 1,7 шекеля за минуту. Тариф можно поменять в «Личном кабинете». Желательно следить за истечением данного срока, поскольку фирма может активировать вам тот тариф, который ей будет выгоден, не особо спросив вашего мнения. Если, скажем, вас не устроит предложенное решение, следует позвонить в Службу техподдержки и попросить перевести на другой тариф. Делается это в течение 5 минут, и в целом вас «поддержат».Чтобы отправиться в путь, необходимо дождаться подтверждения аккаунта со стороны компании. Это может произойти через 2 часа, а, может, через сутки. Если у сервиса будут вопросы к документам, с вами  свяжутся по телефону или посредством электронной почты. Как только вы получили подтверждение, можно арендовать ближайший электрокар. Приложение интуитивно понятно и открывает свои возможности по мере «необходимости».{{gallery_1620}} «Пластик» нужен в самых редких случаях, скажем, когда «сел» смартфон. При этом, возможно, кому-то удобнее и привычнее использовать карточку и, таким образом, ни о чем не беспокоиться. Скорее всего, схема оплаты окажется точно такой же, как и с мобильным приложением. Автомобиль просят возвращать на паркинг с зарядом батареи не мене 25%. Будет время и желание, зарядитесь «по полной»  - в этом случае получите от сервиса в качестве бонуса 30 бесплатных минут. Перед тем, как отправиться в путь, промониторьте маршрут: не забита ли стоянка рядом с вашим пунктом назначения. Парковать Zoe и прочие электрокары можно лишь на специальных «зеленых» местах. Проверить загруженность стоянки легко. Например, через Приложение.
2019-07-23
Автор: Иван Братуха Фото автора и Renault
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