Тест-драйв Renault Zoe: чистые помыслы
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С чего все начиналось
К концу 2012-го в стране функционировало более 20 зарядных станций, но дела с продажами электромобилей шли, мягко говоря, так себе. Менее 1000 реализованных машин к середине 2013-го - печальный повод для того, чтобы подать на банкротство.
В первую очередь, не хватало надлежащей инфраструктуры, ведь стимулировать людей переходить на электромобили способно лишь существование доступных станций быстрой зарядки. Когда люди рассматривают возможность покупки электромобиля, их самый первый вопрос слышится следующим образом: «Где я буду его заряжать»?
Лет 5-6 электрификация частного транспорта в Израиле протекала не шатко не валко. Пришлось изменить концепцию развития бизнеса – на смену идеи замены аккумуляторной батареи пришла технология его быстрой зарядки. Буквально пару месяцев назад в стране анонсировалось начало развёртывания национальной сети зарядных станций в некоторых торговых центрах.
Как в движении?
При этом, заметим, зарядить легковой автомобиль не есть большая проблема уже сегодня. На фотографиях вы видите одну из таких «зарядок» на обыкновенной улице курортного города Натания. Примерно 3 часа «насыщения» - и Zoe наполнит свою 290-килограммовую литиево-ионную батарею емкостью 22кВт/ч до уровня 80-85%. Если автомобиль укомплектован зарядным устройством Cameleon (3 и 11 кВт), придется посидеть дома в течение 6-9 часов.
Заявленная дальность хода на одной зарядке - 240 км. На первый взгляд, неплохо, но это - в идеальных условиях, которых в повседневной эксплуатации добиться непросто, даже на Святой земле. Как мы заметили в ходе теста, если отсутствуют постоянные циклы ускорения и торможения, предельная дистанция будет находиться на уровне 150-170 км. При этом мы отказывали себе чуть ли не во всем: ехали не архи быстро, с пустым багажником, с закрытыми окнами, не всегда включая кондиционер, использовали режим Eco, «резали» повороты ради спрямления траектории и т.п.
Система рекуперативного торможения работает эффективно - подзаряжает батарею, когда отпускаешь педаль акселератора. В горку Zoe катит в темпе вальса. Правда, при этом батарея усиленно разрежается – что-то порядка 8% за 10 минут.
Обыкновенней компактный хэтчбек
Конструкция подвески Zoe простецкая, как и сам компакт: спереди - стойки «МакФерсон», сзади – балка. На передних колесах смонтированы дисковые тормозные устройства с вентиляцией, на задних – барабанные механизмы. Колеса на конкретно нашем автомобиле – 16-дюймовые (195/55), малознакомой в РФ марки Falken. Реечное рулевое управление с электроусилителем, в движении «баранка» кажется «пустой», то и дело приходится «ловить» и подруливать.
На кочках вне асфальта и без предварительного притормаживания может потряхивать, особенно задних седоков. Ничего удивительного – упругая конструкция задней оси плюс скромная колесная база в 2588 мм. Кстати, сидеть за спиной водителя лучше вдвоем. Если, скажем, на диван заберется третий пассажир, далеко и долго ехать будет некомфортно. Объем багажного отделения - 388 литров, форма у него правильная, разве что АКБ слегка «съедает» проем.
Нюансы каршеринга
Условия каршеринга следующие: первые 2 месяца без абонентской платы. По их истечении необходимо будет выбрать один из 2 тарифов: абонентская плата - 50 шекелей в месяц и 1,2 шекеля за минуту или 15 шекелей в месяц и 1,7 шекеля за минуту. Тариф можно поменять в «Личном кабинете». Желательно следить за истечением данного срока, поскольку фирма может активировать вам тот тариф, который ей будет выгоден, не особо спросив вашего мнения. Если, скажем, вас не устроит предложенное решение, следует позвонить в Службу техподдержки и попросить перевести на другой тариф. Делается это в течение 5 минут, и в целом вас «поддержат».
Чтобы отправиться в путь, необходимо дождаться подтверждения аккаунта со стороны компании. Это может произойти через 2 часа, а, может, через сутки. Если у сервиса будут вопросы к документам, с вами свяжутся по телефону или посредством электронной почты. Как только вы получили подтверждение, можно арендовать ближайший электрокар. Приложение интуитивно понятно и открывает свои возможности по мере «необходимости».
Автомобиль просят возвращать на паркинг с зарядом батареи не мене 25%. Будет время и желание, зарядитесь «по полной» - в этом случае получите от сервиса в качестве бонуса 30 бесплатных минут. Перед тем, как отправиться в путь, промониторьте маршрут: не забита ли стоянка рядом с вашим пунктом назначения. Парковать Zoe и прочие электрокары можно лишь на специальных «зеленых» местах. Проверить загруженность стоянки легко. Например, через Приложение.
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