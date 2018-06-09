9 июня 2018, 00:01

Тест-драйв седана Lada Vesta Cross: выезд на обочину

«Наши машины – лучшие машины для наших условий»… Даниил Гранин слыл человеком рассудительным, знал, что говорил. В справедливости его цитаты мы лишний раз убедились, сделав 2000-километровый крюк от Саранска до Санкт-Петербурга за рулем Lada Vesta Cross.
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  Тест-драйв седана Lada Vesta Cross: выезд на обочину ВАЗ (Lada) Vesta Тест-драйв седана Lada Vesta Cross: выезд на обочину ВАЗ (Lada) Vesta Тест-драйв седана Lada Vesta Cross: выезд на обочину ВАЗ (Lada) Vesta Тест-драйв седана Lada Vesta Cross: выезд на обочину ВАЗ (Lada) Vesta Тест-драйв седана Lada Vesta Cross: выезд на обочину ВАЗ (Lada) Vesta Тест-драйв седана Lada Vesta Cross: выезд на обочину
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ВАЗ (Lada) Vesta
Выпускается с 2015 г.
Новый от 584 900 до 839 400 Р
Отзывов: 5
На ярославском и тверском участках дороги были, что называется, прости, Господи! Вынужденно подарили нерадивости дорожных строителей три колеса, помятый диск, но в целом группа выжила, машины тоже, показав завидный потенциал надежности. Чего, собственно говоря, и требовалось от самого свежего на сегодняшний день продукта «АвтоВАЗа».

7 июня стартовали официальные продажи кроссовой «Весты», но, как мы убедились, заезжая по маршруту к дилерам в Н. Новгороде и его тезке на берегах Волхова, «живыми» машинами продавцы были обеспечены еще накануне. Так что, к началу реализации товар у купцов имелся и имеется. Потребительский интерес к «кроссоверу» на базе седана – дело наживное. Но по пути следования мы не раз ловили на себе любопытные взгляды зевак, кое-кто даже расспрашивал, что, мол, за Cross и с чем его «едят»?

А «потчевают» машину много чем, потому как на момент появления в широкой продаже Vesta Cross представлена в максимально вкусной комплектации Luxe за 788 900 рублей с 1,8-литровом мотором на «механике». Можно, конечно же, сэкономить 25 тысяч и взять, к примеру, версию с 1,6-литрвым движком и все так же, на «ручке». Но за нее не отвечу, не ездил. А вот 122-сильная машина понравилась.

 
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Причем, на тест-пробеге в распоряжении оказалась люкс-комплектация с пакетом опций Prestige (834 900 рублей). Это означает, что в поле доступности водителя и пассажиров - мультимедийка с навигацией, подогрев всех сидений, включая задние, розетка USB в центральном подлокотнике, задний подлокотник, атмосферная подсветка в зоне ног передних пассажиров и дверных ручек, усиленная тонировка задних стекол.

Это, не считая 4 аэрбегов, климат-контроля с охлаждаемым бардачком, круиз-контроля, «музыки», мультируля, обивки салона со вставками из эко-кожи, 3 задних подголовников, кнопки Эра-Глонасс, автовключения «аварийки» и разблокировки дверных замков при срабатывании аэрбегов, 17-дюймовых легкосплавных дисков, пакета активной безопасности и пр. Ну чем, скажите, не фарш, достойный хорошей иномарки?!  

Не стану утверждать, что весь этот функционал за 4 дня пробега пригодился нам с коллегой в полном объеме, но то, что он является сильным ответом противникам «нашемарок» - неоспоримый факт. Да простят нас организаторы теста, но не удержались с коллегой – нажали кнопку Эра-Глонасс ради проверки работоспособности. Ответили нам быстро. Мы, шалунишки, конечно же, прикинулись «шлангами», дескать, случайно нажали. Приветливый голос барышни поблагодарил нас за связь и пожелал доброй дороги.

 
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ВАЗ (Lada) Vesta Cross Luxe 1.8 MT
1.8 л, 122 л.с
Механическая 5-ступенчатая
0-100 - 10.5 с, 180 км/ч
4424 x 1785 x 1528 мм
передний
АИ-92, 7.7 л на 100 км
788 900 руб
Все характеристики
Признаться, «АвтоВАЗу» ничего не стоило преобразить обычную «Весту», сделав из нее подобие SUV. Ведь опыт построения подобной версии у заводчан уже есть. Та же Lada Vesta SW Cross уже не первый месяц в продаже, и появление универсала с характерным обвесом на наших дорогах – дело, скажем так, обыденное. «Кроссовый» седан, да еще в доступном ценовом сегменте – это, если так можно, выразиться, некое маркетинговое ноу-хау отечественного производителя. Прямых конкурентов память что-то не рисует.

Зато сама машина нарисована со вкусом. Все те же знакомые по Lada Vesta SW Cross расширители колесных арок, молдинги, двойной патрубок выхлопной системы, 17-дюймовые колесные диски в ярком обличье (с алмазной огранкой и 2-цветной поверхностью) – согласитесь, неплохо. Я бы даже сказал, смело. Плюс увеличенный до 203 мм за счет больших колес и новых амортизаторов дорожный просвет. На площадке новгородского дилера Vesta Cross стояла бок о бок с простой «Вестой». Так что было с чем сравнить. Обе, конечно же, красавицы, но «кросс» чуть выше и как-то интереснее за счет свежих нюансов.

Материалы отделки интерьера, опять же, копируют салон «кроссового» универсала – это аккуратное, не режущее глаз использование оранжевых элементов. Приборная панель использует свой  особый код и оригинальную подсветку, присущую всему семейству Cross.

Все это, конечно же, мелочи, пусть и приятные. Мне же больше по душе пришелся увеличенный клиренс. Дело в том, что в районе Углича наш экипаж, простите, заплутал подобно мишкам из песни Аркадия Северного, и в одночасье мы оказались одни лицом к лицу с откровенно неровной лесной «тропинкой». Связь исчезла, курсор навигации «заиграл» по своим, неведомым нам правилам, невольно встал выбор: продолжать движение вперед со скоростью не спешащего пешехода или разворачиваться. Решили немного проехать, проверив «кроссовые» способности автомобиля.

 
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Вот тут-то и пригодились новые 203-миллиметровые возможности «воздуха» под днищем. Седан Vesta Cross в большинстве случаев «парил» этим самым днищем над нескончаемыми кочками и провалами. А тем мелкие «ранки», что в нашем лесном кросс-броске неизбежно получал пластиковый обвес машины – как укус комара барсуку во время спячки.     

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Добрую службу сослужила энергоемкая подвеска. До недавних пор полагал, что по характеристикам ходовой в бюджетном сегменте недосягаем «Логан» с его платформенными производными, но седан Vesta Cross приятно развеял эти представления. Повторюсь: то, что творится на дорогах Ярославской и Тверской областей – это даже не атомная война, нечто серьезнее. И гран мерси кроссовой «Весте», что пронесла нас с коллегой через все это «недорожное» безобразие без какого-либо ощутимого дискомфорта. Паря над «минным полем», поймал себя на мысли, что не рискнул бы проехать тут на своем SX4 New, пусть даже именуемом гордым словом «кроссовер». 

Помимо правильно настроенных элементов подвески эффективным гашением ударов пассажиры седана Vesta Cross должны быть обязаны силовой клетке кузова. В передних лонжеронах есть зоны программируемой деформации и гашения энергии, то бишь балки, краш-боксы, лонжероны. Их форма, материалы и сечение просчитаны тщательным образом, потому и служат они добрую службу исправно. На одном крутом склоне специально вывесили заднее колесо и попробовали отрыть все двери. Никаких перекосов, подклиниваний, зажимов и т.п.  

4-цилиндровый 1,8-литровый мотор с его 170 Ньютон-метрами пиковой тяги – добрый трудяга. Звезд с неба не хватает, до 3000 об/мин, возможно, пассивен, но потом крутит охотно, радуя подхватом. Если не гусарить, можно уложиться в 7 л/100 км пути при скоростном режиме, за который не оштрафуют в населенном пункте. В таком разумном режиме 55-литрового бака хватит надолго. Шум работающего ДВС досаждает разве что на больших оборотах, но тут против физики не попрешь.

 
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При сносе передней оси или заносе задней автоматика самостоятельно регулирует скорость вращения каждого колеса в отдельности для выравнивания положения кузова. Система контроля устойчивости ESC распознает пробуксовку одного из ведущих колес и имитирует блокировку дифференциала, перебрасывая часть момента на неподвижное колесо. Таким нехитрым образом чуть упрощается трогание с места на неоднородном покрытии. Плюс такая полезная штука, как функция предотвращения скатывания при старте на подъеме. И не открою Америку, если вспомню про отключаемую ESP – тот же Sandero, например, этим похвастаться не может.  

Гарантийный срок на «кроссовый» седан Lada Vesta составляет 36 месяцев или 100 000 км пробега. Срок гарантии на все детали кузова от сквозной коррозии – 6 лет. Стоимость ТО1 – порядка 7-8 тыс. рублей, в зависимости от д/ц.

Цены

Стартовая стоимость седана Lada Vesta Cross, оснащенного 1,6-литровым 106-сильным мотором и МКПП – 763 900 рублей. Автомобиль в сопоставимом исполнении, но с 1,8-литровым 122-сильным агрегатом – 788 900 рублей. Версия 1.8 в паре с АМТ – 813 900 рублей. Тот же 122-сильный ДВС, с пакетом опций Multimedia – 816 900 рублей (МКПП) и 841 900 рублей (АМТ), с пакетом Prestige – 834 900 рублей и  859 900 рублей соответственно.  

Иван Братуха Фото автора и АвтоВАЗ
Тест-Драйвы Лада Веста
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Комментарии
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Отзывы по теме
Сделано для России: ТОП-5 седанов с высоким клиренсом
Знаете, мой брат купил новую весту и предложил мне тест-драйв. У меня вольво s60, моя реакция на его предложение-лёгкий сарказм как минимум, но скажу честно, я был приятно удивлён. Это первый российский (советский) автомобиль, который бы я купил, если б денег не хватало на приличную иномарку.
Илья
«Глас народа»: не «Жигули», но ещё не машина
Небось корейцы статейку заказали?;) Продажи падают, киа кое как еще держится, а солярис рухнул, значит надо ладу обосрать:) ) Только одно пожелание- тоньше работать надо, ребятишки! Троллинг на уровне начала 2000-х
Георгий
Сравниваем недовнедорожники Lada Vesta SW Cross и Kia Rio X-Line
купил весту после рафа ни жалею а карейцы пусть ездят на своем и японцы тоже.
чувак
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Тест-драйв седана Lada Vesta Cross: выезд на обочину
{{model_6176}} На ярославском и тверском участках дороги были, что называется, прости, Господи! Вынужденно подарили нерадивости дорожных строителей три колеса, помятый диск, но в целом группа выжила, машины тоже, показав завидный потенциал надежности. Чего, собственно говоря, и требовалось от самого свежего на сегодняшний день продукта «АвтоВАЗа». 7 июня стартовали официальные продажи кроссовой «Весты», но, как мы убедились, заезжая по маршруту к дилерам в Н. Новгороде и его тезке на берегах Волхова, «живыми» машинами продавцы были обеспечены еще накануне. Так что, к началу реализации товар у купцов имелся и имеется. Потребительский интерес к «кроссоверу» на базе седана – дело наживное. Но по пути следования мы не раз ловили на себе любопытные взгляды зевак, кое-кто даже расспрашивал, что, мол, за Cross и с чем его «едят»? А «потчевают» машину много чем, потому как на момент появления в широкой продаже Vesta Cross представлена в максимально вкусной комплектации Luxe за 788 900 рублей с 1,8-литровом мотором на «механике». Можно, конечно же, сэкономить 25 тысяч и взять, к примеру, версию с 1,6-литрвым движком и все так же, на «ручке». Но за нее не отвечу, не ездил. А вот 122-сильная машина понравилась. {{gallery_1159}} Причем, на тест-пробеге в распоряжении оказалась люкс-комплектация с пакетом опций Prestige (834 900 рублей). Это означает, что в поле доступности водителя и пассажиров - мультимедийка с навигацией, подогрев всех сидений, включая задние, розетка USB в центральном подлокотнике, задний подлокотник, атмосферная подсветка в зоне ног передних пассажиров и дверных ручек, усиленная тонировка задних стекол. Это, не считая 4 аэрбегов, климат-контроля с охлаждаемым бардачком, круиз-контроля, «музыки», мультируля, обивки салона со вставками из эко-кожи, 3 задних подголовников, кнопки Эра-Глонасс, автовключения «аварийки» и разблокировки дверных замков при срабатывании аэрбегов, 17-дюймовых легкосплавных дисков, пакета активной безопасности и пр. Ну чем, скажите, не фарш, достойный хорошей иномарки?!   Не стану утверждать, что весь этот функционал за 4 дня пробега пригодился нам с коллегой в полном объеме, но то, что он является сильным ответом противникам «нашемарок» - неоспоримый факт. Да простят нас организаторы теста, но не удержались с коллегой – нажали кнопку Эра-Глонасс ради проверки работоспособности. Ответили нам быстро. Мы, шалунишки, конечно же, прикинулись «шлангами», дескать, случайно нажали. Приветливый голос барышни поблагодарил нас за связь и пожелал доброй дороги. {{gallery_1157}} {{params_59145}} Признаться, «АвтоВАЗу» ничего не стоило преобразить обычную «Весту», сделав из нее подобие SUV. Ведь опыт построения подобной версии у заводчан уже есть. Та же Lada Vesta SW Cross уже не первый месяц в продаже, и появление универсала с характерным обвесом на наших дорогах – дело, скажем так, обыденное. «Кроссовый» седан, да еще в доступном ценовом сегменте – это, если так можно, выразиться, некое маркетинговое ноу-хау отечественного производителя. Прямых конкурентов память что-то не рисует. Зато сама машина нарисована со вкусом. Все те же знакомые по Lada Vesta SW Cross расширители колесных арок, молдинги, двойной патрубок выхлопной системы, 17-дюймовые колесные диски в ярком обличье (с алмазной огранкой и 2-цветной поверхностью) – согласитесь, неплохо. Я бы даже сказал, смело. Плюс увеличенный до 203 мм за счет больших колес и новых амортизаторов дорожный просвет. На площадке новгородского дилера Vesta Cross стояла бок о бок с простой «Вестой». Так что было с чем сравнить. Обе, конечно же, красавицы, но «кросс» чуть выше и как-то интереснее за счет свежих нюансов. Материалы отделки интерьера, опять же, копируют салон «кроссового» универсала – это аккуратное, не режущее глаз использование оранжевых элементов. Приборная панель использует свой  особый код и оригинальную подсветку, присущую всему семейству Cross. Все это, конечно же, мелочи, пусть и приятные. Мне же больше по душе пришелся увеличенный клиренс. Дело в том, что в районе Углича наш экипаж, простите, заплутал подобно мишкам из песни Аркадия Северного, и в одночасье мы оказались одни лицом к лицу с откровенно неровной лесной «тропинкой». Связь исчезла, курсор навигации «заиграл» по своим, неведомым нам правилам, невольно встал выбор: продолжать движение вперед со скоростью не спешащего пешехода или разворачиваться. Решили немного проехать, проверив «кроссовые» способности автомобиля.{{gallery_1158}} Вот тут-то и пригодились новые 203-миллиметровые возможности «воздуха» под днищем. Седан Vesta Cross в большинстве случаев «парил» этим самым днищем над нескончаемыми кочками и провалами. А тем мелкие «ранки», что в нашем лесном кросс-броске неизбежно получал пластиковый обвес машины – как укус комара барсуку во время спячки.      {{material_113215}} Добрую службу сослужила энергоемкая подвеска. До недавних пор полагал, что по характеристикам ходовой в бюджетном сегменте недосягаем «Логан» с его платформенными производными, но седан Vesta Cross приятно развеял эти представления. Повторюсь: то, что творится на дорогах Ярославской и Тверской областей – это даже не атомная война, нечто серьезнее. И гран мерси кроссовой «Весте», что пронесла нас с коллегой через все это «недорожное» безобразие без какого-либо ощутимого дискомфорта. Паря над «минным полем», поймал себя на мысли, что не рискнул бы проехать тут на своем SX4 New, пусть даже именуемом гордым словом «кроссовер».  Помимо правильно настроенных элементов подвески эффективным гашением ударов пассажиры седана Vesta Cross должны быть обязаны силовой клетке кузова. В передних лонжеронах есть зоны программируемой деформации и гашения энергии, то бишь балки, краш-боксы, лонжероны. Их форма, материалы и сечение просчитаны тщательным образом, потому и служат они добрую службу исправно. На одном крутом склоне специально вывесили заднее колесо и попробовали отрыть все двери. Никаких перекосов, подклиниваний, зажимов и т.п.   4-цилиндровый 1,8-литровый мотор с его 170 Ньютон-метрами пиковой тяги – добрый трудяга. Звезд с неба не хватает, до 3000 об/мин, возможно, пассивен, но потом крутит охотно, радуя подхватом. Если не гусарить, можно уложиться в 7 л/100 км пути при скоростном режиме, за который не оштрафуют в населенном пункте. В таком разумном режиме 55-литрового бака хватит надолго. Шум работающего ДВС досаждает разве что на больших оборотах, но тут против физики не попрешь.{{gallery_1156}} При сносе передней оси или заносе задней автоматика самостоятельно регулирует скорость вращения каждого колеса в отдельности для выравнивания положения кузова. Система контроля устойчивости ESC распознает пробуксовку одного из ведущих колес и имитирует блокировку дифференциала, перебрасывая часть момента на неподвижное колесо. Таким нехитрым образом чуть упрощается трогание с места на неоднородном покрытии. Плюс такая полезная штука, как функция предотвращения скатывания при старте на подъеме. И не открою Америку, если вспомню про отключаемую ESP – тот же Sandero, например, этим похвастаться не может.   Гарантийный срок на «кроссовый» седан Lada Vesta составляет 36 месяцев или 100 000 км пробега. Срок гарантии на все детали кузова от сквозной коррозии – 6 лет. Стоимость ТО1 – порядка 7-8 тыс. рублей, в зависимости от д/ц.ЦеныСтартовая стоимость седана Lada Vesta Cross, оснащенного 1,6-литровым 106-сильным мотором и МКПП – 763 900 рублей. Автомобиль в сопоставимом исполнении, но с 1,8-литровым 122-сильным агрегатом – 788 900 рублей. Версия 1.8 в паре с АМТ – 813 900 рублей. Тот же 122-сильный ДВС, с пакетом опций Multimedia – 816 900 рублей (МКПП) и 841 900 рублей (АМТ), с пакетом Prestige – 834 900 рублей и  859 900 рублей соответственно.  
2018-06-09
Автор: Иван Братуха Фото автора и АвтоВАЗ
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