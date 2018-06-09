Тест-драйв седана Lada Vesta Cross: выезд на обочину
7 июня стартовали официальные продажи кроссовой «Весты», но, как мы убедились, заезжая по маршруту к дилерам в Н. Новгороде и его тезке на берегах Волхова, «живыми» машинами продавцы были обеспечены еще накануне. Так что, к началу реализации товар у купцов имелся и имеется. Потребительский интерес к «кроссоверу» на базе седана – дело наживное. Но по пути следования мы не раз ловили на себе любопытные взгляды зевак, кое-кто даже расспрашивал, что, мол, за Cross и с чем его «едят»?
А «потчевают» машину много чем, потому как на момент появления в широкой продаже Vesta Cross представлена в максимально вкусной комплектации Luxe за 788 900 рублей с 1,8-литровом мотором на «механике». Можно, конечно же, сэкономить 25 тысяч и взять, к примеру, версию с 1,6-литрвым движком и все так же, на «ручке». Но за нее не отвечу, не ездил. А вот 122-сильная машина понравилась.
Это, не считая 4 аэрбегов, климат-контроля с охлаждаемым бардачком, круиз-контроля, «музыки», мультируля, обивки салона со вставками из эко-кожи, 3 задних подголовников, кнопки Эра-Глонасс, автовключения «аварийки» и разблокировки дверных замков при срабатывании аэрбегов, 17-дюймовых легкосплавных дисков, пакета активной безопасности и пр. Ну чем, скажите, не фарш, достойный хорошей иномарки?!
Не стану утверждать, что весь этот функционал за 4 дня пробега пригодился нам с коллегой в полном объеме, но то, что он является сильным ответом противникам «нашемарок» - неоспоримый факт. Да простят нас организаторы теста, но не удержались с коллегой – нажали кнопку Эра-Глонасс ради проверки работоспособности. Ответили нам быстро. Мы, шалунишки, конечно же, прикинулись «шлангами», дескать, случайно нажали. Приветливый голос барышни поблагодарил нас за связь и пожелал доброй дороги.
|ВАЗ (Lada) Vesta Cross Luxe 1.8 MT
|1.8 л, 122 л.с
|Механическая 5-ступенчатая
|0-100 - 10.5 с, 180 км/ч
|4424 x 1785 x 1528 мм
|передний
|АИ-92, 7.7 л на 100 км
|788 900 руб
|Все характеристики
Зато сама машина нарисована со вкусом. Все те же знакомые по Lada Vesta SW Cross расширители колесных арок, молдинги, двойной патрубок выхлопной системы, 17-дюймовые колесные диски в ярком обличье (с алмазной огранкой и 2-цветной поверхностью) – согласитесь, неплохо. Я бы даже сказал, смело. Плюс увеличенный до 203 мм за счет больших колес и новых амортизаторов дорожный просвет. На площадке новгородского дилера Vesta Cross стояла бок о бок с простой «Вестой». Так что было с чем сравнить. Обе, конечно же, красавицы, но «кросс» чуть выше и как-то интереснее за счет свежих нюансов.
Материалы отделки интерьера, опять же, копируют салон «кроссового» универсала – это аккуратное, не режущее глаз использование оранжевых элементов. Приборная панель использует свой особый код и оригинальную подсветку, присущую всему семейству Cross.
Все это, конечно же, мелочи, пусть и приятные. Мне же больше по душе пришелся увеличенный клиренс. Дело в том, что в районе Углича наш экипаж, простите, заплутал подобно мишкам из песни Аркадия Северного, и в одночасье мы оказались одни лицом к лицу с откровенно неровной лесной «тропинкой». Связь исчезла, курсор навигации «заиграл» по своим, неведомым нам правилам, невольно встал выбор: продолжать движение вперед со скоростью не спешащего пешехода или разворачиваться. Решили немного проехать, проверив «кроссовые» способности автомобиля.
Помимо правильно настроенных элементов подвески эффективным гашением ударов пассажиры седана Vesta Cross должны быть обязаны силовой клетке кузова. В передних лонжеронах есть зоны программируемой деформации и гашения энергии, то бишь балки, краш-боксы, лонжероны. Их форма, материалы и сечение просчитаны тщательным образом, потому и служат они добрую службу исправно. На одном крутом склоне специально вывесили заднее колесо и попробовали отрыть все двери. Никаких перекосов, подклиниваний, зажимов и т.п.
4-цилиндровый 1,8-литровый мотор с его 170 Ньютон-метрами пиковой тяги – добрый трудяга. Звезд с неба не хватает, до 3000 об/мин, возможно, пассивен, но потом крутит охотно, радуя подхватом. Если не гусарить, можно уложиться в 7 л/100 км пути при скоростном режиме, за который не оштрафуют в населенном пункте. В таком разумном режиме 55-литрового бака хватит надолго. Шум работающего ДВС досаждает разве что на больших оборотах, но тут против физики не попрешь.
Гарантийный срок на «кроссовый» седан Lada Vesta составляет 36 месяцев или 100 000 км пробега. Срок гарантии на все детали кузова от сквозной коррозии – 6 лет. Стоимость ТО1 – порядка 7-8 тыс. рублей, в зависимости от д/ц.
Цены
Стартовая стоимость седана Lada Vesta Cross, оснащенного 1,6-литровым 106-сильным мотором и МКПП – 763 900 рублей. Автомобиль в сопоставимом исполнении, но с 1,8-литровым 122-сильным агрегатом – 788 900 рублей. Версия 1.8 в паре с АМТ – 813 900 рублей. Тот же 122-сильный ДВС, с пакетом опций Multimedia – 816 900 рублей (МКПП) и 841 900 рублей (АМТ), с пакетом Prestige – 834 900 рублей и 859 900 рублей соответственно.
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