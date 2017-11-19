19 ноября 2017, 17:11

Тест-драйв Skoda Kodiaq 1.4 4x4: медвежья хватка

Шварцвальд встретил нас снежными объятиями. На высоте «за 900» лапы знаменитых темных елей уже «нарядились» в белые «меха», а на земле – подобие лапландских сугробов. Все по-предрождественски сказочно и благолепно, разве что знаменитая «Шварцвальдхохштрассе» B5000 полна сюрпризов.
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  Тест-драйв Skoda Kodiaq 1.4 4x4: медвежья хватка Skoda Kodiaq Тест-драйв Skoda Kodiaq 1.4 4x4: медвежья хватка Skoda Kodiaq Тест-драйв Skoda Kodiaq 1.4 4x4: медвежья хватка Skoda Kodiaq Тест-драйв Skoda Kodiaq 1.4 4x4: медвежья хватка Skoda Kodiaq Тест-драйв Skoda Kodiaq 1.4 4x4: медвежья хватка Skoda Kodiaq Тест-драйв Skoda Kodiaq 1.4 4x4: медвежья хватка
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Skoda Kodiaq
Выпускается с 2016 г.
Новый от 1 999 000 до 2 615 000 Р
Отзывов: 1
Трасса, ничего не могу сказать, качественная и, что называется, нам бы такую… Но уж слишком очевидна разница в состоянии дорожного покрытия, в зависимости от высоты. Если на уровне виноградных склонов и фахверковых домиков асфальтовый серпантин - сухой и «цепкий», то через какой-то десяток-другой поворотов вверх при приходится сбавлять скорость. Рассчитывать уже приходится на инстинкт самосохранения да на «пятый» Haldex с его умением перекидывать поток момента с передних колес на всю «тележку».

Skoda Kodiaq в исполнении 4x4 в роли подстраховщика не всегда выверенных действий водителя реально хорош. Едва начинает сносить корму на обледенелой корке асфальтобетона, как ты чувствуешь: нечто неведомое, но откровенно полезное в техническом «ларце» кроссовера мгновенно улавливает перемену и заставляет 1,5-тонны железа прочно «держаться на ногах». «Асфальтовые» 18-е «Контитентали» как могут режут наледь, и в компании бесчисленных систем безопасности чешский «медведь» безошибочно проходит череду крутых виражей и а-ля раллийных «аппендиксов».

С момента выхода на отечественный рынок «Кодиаку» не раз доставалось за высокий ценник. Тут уж, как говорится, се ля ви. В нашей тестовой версии Style Plus, с ее 1,4-литровым 150-сильным мотором, DSG-6 и полным приводом за SUV просят 2,3 млн рублей. Базовая стоимость ниже, но в любом случае из разряда «не всем доступных» - 1 999 000 рублей. Дилеры за глазапеняют на ценовую политику производителя, но при этом как-то умудряются продавать Kodiaq далеко не штучными объемами. По данным Skoda Auto Rus, с момента начала продаж (лето 2017-го) в РФ реализовано без малого 1,5 тыс. новых кроссоверов, что вплотную приблизило Kodiaq к результату давно присутствующего на рынке бизнес-седана Superb. 

 
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Ситуация, как обещают, изменится в I половине 2018-го, когда Kodiaq начнут собирать в Нижнем Новгороде. Тогда мы увидим и монопривод, и механическую коробку, и более простые по насыщенности комплектации. Есть информация, что российские «Кодиаки» будут стоить от 1,5 млн рублей. Это уже будет серьезный разговор в плане перспектив пока что дорогого вседорожника.

Первое очное знакомство с Kodiaq желаемого эстетического наслаждения мне не принесло. Так оно иногда случается: на картинке автомобиль выглядит интереснее, чем «живьем». По мне так, чешский SUV- пресный, без какого-либо откровения в стилистике. Можете оспорить такое суждение, и это не окажется преступлением. В конечном счете, далеко не всех «немцев» можно назвать красавцами, да и «ниссановский» Juke отнюдь не Брэд Питт. При этом автомобили не испытывают дефицита потребительского внимания.

Полагаю, куда важнее аура автомобиля. И вот ее дефицита у Kodiaq точно нет. Лучше всего она раскрывается изнутри, где все сработано «по-немецки». Определение, уверен, чехам приелось, и от него их изрядно воротит, но, увы, оно самое верное и уж точно звучит с ноткой похвалы. Придраться в интерьере практически не к чему, даже если оформление рулевого колеса, с его набором клавиш, не самое, скажем так, трендовое, а сенсорные кнопки «медийки» не отличаются эффективной обратной тактильной связью. Хорошие материалы обивки, удобные кресла, роскошный обзор с «капитанского мостика», боковые двери, закрывающие своей «широкой грудью» пороги, масса простора для всех седоков – похоже, большинство потребительских требований к автомобильному комфорту чехи удовлетворили.

 
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Skoda Kodiaq Style Plus 1.4 AMT 4x4
1.4 л, 150 л.с
Роботизированная 6
0-100 - 9.7 с, 194 км/ч
4697 x 1882 x 1655 мм
полный
АИ-95, 7.1 л на 100 км
2 315 000 руб
Все характеристики
Насколько потряхивает на заднем диване, точно не скажу. Во-первых, все два дня провел за рулем; во-вторых, в «паркетных» дорожных условиях Шварцвальда да на знаменитой «винной дороге Эльзаса» мы так и не обнаружили «по-российски» приличной тряски. Небольших размеров трещины и среднего «помола» гравийку кроссовер «переваривает» точно детский желудок «Агушу». Если подвеску охарактеризовать как «благородная», будет в самую точку. В ее конструкции откровений немного – суть «ваговская» тележка MQB с независимым шасси на обеих осях, которую встретишь и на «Супербе», и на «Тигуане». Правда, доработанная под габариты, вес и трансмиссию среднеразмерного кроссовера.

Кузов, как уверяют чехи, с применением высокопрочных сортов стали, электроусилитель рулевого управления имеет «прогрессивные характеристики» (?), а в основе комплекса замедления движения – дисковая конструкция всех колес плюс упомянутые нами технологии безопасности типа ABS, BAS, EBD и пр. Со всем этим «мужским» набором Kodiaq в любом случае склонен к некоторому покачиванию при с коростном маневрировании, правда, при особо внимательном вождении проблем оно не доставляет. 

Плавностью хода Kodiaq и «рулежкой» способен огорчить конкурентов. А вот любителей тяги он порадует своим рвением, причем, уже в самом скромном, на первый взгляд, силовом исполнении – 1,4 литра, 150 л.с. Напомню, что этот, уже зарекомендовавший себя других «Шкодах», бензиновый TSI серии EA211 имеет облегченный алюминиевый блок цилиндров, турбокомпрессор, оптимизированный прямой впрыск и 16-клапанное исполнение ГРМ. При вышеназванной мощности, которая достигается при 5000-6000 об/мин, мотор располагает пиковой тягой 250 Нм (при 1500-3500 об/мин). Вилка, хоть и не эталонная, но очевидно широкая. При 6 виртуальных передачах DSG «тошнить», скажем, на 5-й можно вплоть до 35-40 км/ч, и это – будучи уверенным, что распрощаешься с «овощным» режимом в мгновенье ока, только положи тапок на педаль акселератора.

 
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Комплектация Style Plus: рейлинги, защита двигателя, кожаная оплетка руля с обогревом, крепления Isofix, включая переднее пассажирское кресло, водительское сиденье с электроприводом и памятью, датчик усталости водителя, подсветка пространства ног спереди и сзади, набор сеток в багажнике и электропривод его двери, аэрбег для коленей водителя, адаптивный круиз с ограничителем скорости до 160 км/ч, ассистент подъема в гору, 3-зонный климат, круговой обзор и пр.
Под горку коробка сбрасывает передачу и держит ее некоторое время «застопоренной» в противовес чрезмерной прыти водителя. До 110-120 км/ч ускорения очевидные, далее – с некоторой ленцой. Свои 190 км/ч Kodiaq 1.4 4x4 Style при хороших дорожных условиях реализует. На размен первой «сотни» тратит что-то в районе 10 секунд. При этом, чисто по ощущениям, разгон куда интенсивнее. «Аппетит» более-менее скромный: в районе 8-9 л/100 км «смешанного» пути, с учетом «вертляво»-горной местности.

На начальном этапе продаж 1,4-литровая версия Kodiaq не смогла зарекомендовать себя как наиболее запрашиваемая потребителями. Здесь пальма первенства у 1,8-литрового автомобиля, с его 180 силами и DSG-7. Скорее всего, покупателя смущает «детский» литраж движка и, соответственно, некоторая степень недоверия к его ТТХ. Но здесь, что называется, до первой пробной поездки – тогда все встанет на свои места.

До высот премиальных «немцев» Skoda Kodiaq, естественно,  не дотягивает, да чехи, собственно говоря, и не спешат разукрашивать свой продукт «небесными» красками. Лучшей характеристикой  автомобиля, пожалуй, может служить строчка из одной известной песни Высоцкого, вы ее точно знаете: «А класс второй, не высший класс, зато с бельем»…

Конкуренты

 

Schwarzwald (Шварцвальд) – лесистый горный массив шириной около 45 км и длиной 150 км на юго-западе Германии, в земле Баден-Вюртемберг. Свое мистическое название «Черный лес» место получило благодаря особому виду сосновых деревьев, которые имеют темный цвет коры и растут максимально близко друг к другу. Шварцвальд стал наиболее известным усилиями братьев Гримм и их бессмертных сказок.
Volkswagen Tiguan Allspace. Удлиненный вариант обычного «Тигуана», который по габаритам (длина - 4701 мм) – типичный среднеразмерный SUV. Предлагается как с 5-, так и 7-компоновкой салона. В Европе данная версия доступна по стартовой цене около 30 тыс. евро (что-то порядка 1,9 млн млн рублей). Будут ли продавать Tiguan Allspace в России, неизвестно. Линейка двигателей  практически такая же, как и у базового «Тигуана», за исключением наиболее «слабых» моторов. Бензиновые агрегаты – рядные «четверки» TSI объемом 1,4 (150 л.с.) и 2 литра (220 л.с.) с непосредственным впрыском, 16-ю клапанами и турбонаддувом, развивающие 250-350 Нм крутящего момента.

Renault Koleos. Второе поколение французского SUV (длина - 4672 мм) вышло на отечественный рынок также в 2017-м. Роль базового варианта выполняет 4-цилиндровый «атмосферник» объемом 2 литра с распределенным впрыском, 16-клапанами и настраиваемыми фазами газораспределения. В его арсенале 144 л.с. при 6000 об/мин и 200 Нм момента при 4400 об/мин. Разгон до «сотни» - 11,3 секунды, «максималка» - 187 км/ч. Цена - 1 768 000 рублей.

Nissan X-Trail. Кроссовер III генерации (длина - 4643 мм) доступен в России с 2014 года, производство налажено в СПб. Самый «маленький» из бензиновых моторов - 2-литровый 144-сильный MR20DD, развивающий 200 Нм крутящего момента при 4400 об/мин. Автомобиль с «механикой» достигает 100 км/ч через 11,1 секунды, предел - 183 км/ч. Цена - 1 464 000 рублей (версия с моноприводом, на «механике»). Самый доступный полноприводный вариант – 1 647 000 рублей (мотор – 2,5 литра, 171 л.с., CVT).

Плюсы и минусы
"Немецкое" качество сборки, хорошие материалыДизайн на любителя
Неплохие тяговые и динамические характеристики На фоне конкурентов дороговат
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Иван Братуха Фото автора и Skoda
Тест-Драйвы Шкода Кадьяк

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Тест-драйв Skoda Kodiaq 1.4 4x4: медвежья хватка
{{model_6295}} Трасса, ничего не могу сказать, качественная и, что называется, нам бы такую… Но уж слишком очевидна разница в состоянии дорожного покрытия, в зависимости от высоты. Если на уровне виноградных склонов и фахверковых домиков асфальтовый серпантин - сухой и «цепкий», то через какой-то десяток-другой поворотов вверх при приходится сбавлять скорость. Рассчитывать уже приходится на инстинкт самосохранения да на «пятый» Haldex с его умением перекидывать поток момента с передних колес на всю «тележку». Skoda Kodiaq в исполнении 4x4 в роли подстраховщика не всегда выверенных действий водителя реально хорош. Едва начинает сносить корму на обледенелой корке асфальтобетона, как ты чувствуешь: нечто неведомое, но откровенно полезное в техническом «ларце» кроссовера мгновенно улавливает перемену и заставляет 1,5-тонны железа прочно «держаться на ногах». «Асфальтовые» 18-е «Контитентали» как могут режут наледь, и в компании бесчисленных систем безопасности чешский «медведь» безошибочно проходит череду крутых виражей и а-ля раллийных «аппендиксов».С момента выхода на отечественный рынок «Кодиаку» не раз доставалось за высокий ценник. Тут уж, как говорится, се ля ви. В нашей тестовой версии Style Plus, с ее 1,4-литровым 150-сильным мотором, DSG-6 и полным приводом за SUV просят 2,3 млн рублей. Базовая стоимость ниже, но в любом случае из разряда «не всем доступных» - 1 999 000 рублей. Дилеры за глазапеняют на ценовую политику производителя, но при этом как-то умудряются продавать Kodiaq далеко не штучными объемами. По данным Skoda Auto Rus, с момента начала продаж (лето 2017-го) в РФ реализовано без малого 1,5 тыс. новых кроссоверов, что вплотную приблизило Kodiaq к результату давно присутствующего на рынке бизнес-седана Superb.  {{gallery_1002}} {{material_119498}} Ситуация, как обещают, изменится в I половине 2018-го, когда Kodiaq начнут собирать в Нижнем Новгороде. Тогда мы увидим и монопривод, и механическую коробку, и более простые по насыщенности комплектации. Есть информация, что российские «Кодиаки» будут стоить от 1,5 млн рублей. Это уже будет серьезный разговор в плане перспектив пока что дорогого вседорожника. Первое очное знакомство с Kodiaq желаемого эстетического наслаждения мне не принесло. Так оно иногда случается: на картинке автомобиль выглядит интереснее, чем «живьем». По мне так, чешский SUV- пресный, без какого-либо откровения в стилистике. Можете оспорить такое суждение, и это не окажется преступлением. В конечном счете, далеко не всех «немцев» можно назвать красавцами, да и «ниссановский» Juke отнюдь не Брэд Питт. При этом автомобили не испытывают дефицита потребительского внимания. Полагаю, куда важнее аура автомобиля. И вот ее дефицита у Kodiaq точно нет. Лучше всего она раскрывается изнутри, где все сработано «по-немецки». Определение, уверен, чехам приелось, и от него их изрядно воротит, но, увы, оно самое верное и уж точно звучит с ноткой похвалы. Придраться в интерьере практически не к чему, даже если оформление рулевого колеса, с его набором клавиш, не самое, скажем так, трендовое, а сенсорные кнопки «медийки» не отличаются эффективной обратной тактильной связью. Хорошие материалы обивки, удобные кресла, роскошный обзор с «капитанского мостика», боковые двери, закрывающие своей «широкой грудью» пороги, масса простора для всех седоков – похоже, большинство потребительских требований к автомобильному комфорту чехи удовлетворили.{{gallery_1004}} {{params_57769}} Насколько потряхивает на заднем диване, точно не скажу. Во-первых, все два дня провел за рулем; во-вторых, в «паркетных» дорожных условиях Шварцвальда да на знаменитой «винной дороге Эльзаса» мы так и не обнаружили «по-российски» приличной тряски. Небольших размеров трещины и среднего «помола» гравийку кроссовер «переваривает» точно детский желудок «Агушу». Если подвеску охарактеризовать как «благородная», будет в самую точку. В ее конструкции откровений немного – суть «ваговская» тележка MQB с независимым шасси на обеих осях, которую встретишь и на «Супербе», и на «Тигуане». Правда, доработанная под габариты, вес и трансмиссию среднеразмерного кроссовера. Кузов, как уверяют чехи, с применением высокопрочных сортов стали, электроусилитель рулевого управления имеет «прогрессивные характеристики» (?), а в основе комплекса замедления движения – дисковая конструкция всех колес плюс упомянутые нами технологии безопасности типа ABS, BAS, EBD и пр. Со всем этим «мужским» набором Kodiaq в любом случае склонен к некоторому покачиванию при с коростном маневрировании, правда, при особо внимательном вождении проблем оно не доставляет.  Плавностью хода Kodiaq и «рулежкой» способен огорчить конкурентов. А вот любителей тяги он порадует своим рвением, причем, уже в самом скромном, на первый взгляд, силовом исполнении – 1,4 литра, 150 л.с. Напомню, что этот, уже зарекомендовавший себя других «Шкодах», бензиновый TSI серии EA211 имеет облегченный алюминиевый блок цилиндров, турбокомпрессор, оптимизированный прямой впрыск и 16-клапанное исполнение ГРМ. При вышеназванной мощности, которая достигается при 5000-6000 об/мин, мотор располагает пиковой тягой 250 Нм (при 1500-3500 об/мин). Вилка, хоть и не эталонная, но очевидно широкая. При 6 виртуальных передачах DSG «тошнить», скажем, на 5-й можно вплоть до 35-40 км/ч, и это – будучи уверенным, что распрощаешься с «овощным» режимом в мгновенье ока, только положи тапок на педаль акселератора. {{gallery_1003}} {{photo_text_105}} Под горку коробка сбрасывает передачу и держит ее некоторое время «застопоренной» в противовес чрезмерной прыти водителя. До 110-120 км/ч ускорения очевидные, далее – с некоторой ленцой. Свои 190 км/ч Kodiaq 1.4 4x4 Style при хороших дорожных условиях реализует. На размен первой «сотни» тратит что-то в районе 10 секунд. При этом, чисто по ощущениям, разгон куда интенсивнее. «Аппетит» более-менее скромный: в районе 8-9 л/100 км «смешанного» пути, с учетом «вертляво»-горной местности.На начальном этапе продаж 1,4-литровая версия Kodiaq не смогла зарекомендовать себя как наиболее запрашиваемая потребителями. Здесь пальма первенства у 1,8-литрового автомобиля, с его 180 силами и DSG-7. Скорее всего, покупателя смущает «детский» литраж движка и, соответственно, некоторая степень недоверия к его ТТХ. Но здесь, что называется, до первой пробной поездки – тогда все встанет на свои места. До высот премиальных «немцев» Skoda Kodiaq, естественно,  не дотягивает, да чехи, собственно говоря, и не спешат разукрашивать свой продукт «небесными» красками. Лучшей характеристикой  автомобиля, пожалуй, может служить строчка из одной известной песни Высоцкого, вы ее точно знаете: «А класс второй, не высший класс, зато с бельем»…Конкуренты {{photo_text_106}} Volkswagen Tiguan Allspace. Удлиненный вариант обычного «Тигуана», который по габаритам (длина - 4701 мм) – типичный среднеразмерный SUV. Предлагается как с 5-, так и 7-компоновкой салона. В Европе данная версия доступна по стартовой цене около 30 тыс. евро (что-то порядка 1,9 млн млн рублей). Будут ли продавать Tiguan Allspace в России, неизвестно. Линейка двигателей  практически такая же, как и у базового «Тигуана», за исключением наиболее «слабых» моторов. Бензиновые агрегаты – рядные «четверки» TSI объемом 1,4 (150 л.с.) и 2 литра (220 л.с.) с непосредственным впрыском, 16-ю клапанами и турбонаддувом, развивающие 250-350 Нм крутящего момента. Renault Koleos. Второе поколение французского SUV (длина - 4672 мм) вышло на отечественный рынок также в 2017-м. Роль базового варианта выполняет 4-цилиндровый «атмосферник» объемом 2 литра с распределенным впрыском, 16-клапанами и настраиваемыми фазами газораспределения. В его арсенале 144 л.с. при 6000 об/мин и 200 Нм момента при 4400 об/мин. Разгон до «сотни» - 11,3 секунды, «максималка» - 187 км/ч. Цена - 1 768 000 рублей.Nissan X-Trail. Кроссовер III генерации (длина - 4643 мм) доступен в России с 2014 года, производство налажено в СПб. Самый «маленький» из бензиновых моторов - 2-литровый 144-сильный MR20DD, развивающий 200 Нм крутящего момента при 4400 об/мин. Автомобиль с «механикой» достигает 100 км/ч через 11,1 секунды, предел - 183 км/ч. Цена - 1 464 000 рублей (версия с моноприводом, на «механике»). Самый доступный полноприводный вариант – 1 647 000 рублей (мотор – 2,5 литра, 171 л.с., CVT).
2017-11-19
Автор: Иван Братуха Фото автора и Skoda
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