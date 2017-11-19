Тест-драйв Skoda Kodiaq 1.4 4x4: медвежья хватка
Skoda Kodiaq в исполнении 4x4 в роли подстраховщика не всегда выверенных действий водителя реально хорош. Едва начинает сносить корму на обледенелой корке асфальтобетона, как ты чувствуешь: нечто неведомое, но откровенно полезное в техническом «ларце» кроссовера мгновенно улавливает перемену и заставляет 1,5-тонны железа прочно «держаться на ногах». «Асфальтовые» 18-е «Контитентали» как могут режут наледь, и в компании бесчисленных систем безопасности чешский «медведь» безошибочно проходит череду крутых виражей и а-ля раллийных «аппендиксов».
С момента выхода на отечественный рынок «Кодиаку» не раз доставалось за высокий ценник. Тут уж, как говорится, се ля ви. В нашей тестовой версии Style Plus, с ее 1,4-литровым 150-сильным мотором, DSG-6 и полным приводом за SUV просят 2,3 млн рублей. Базовая стоимость ниже, но в любом случае из разряда «не всем доступных» - 1 999 000 рублей. Дилеры за глазапеняют на ценовую политику производителя, но при этом как-то умудряются продавать Kodiaq далеко не штучными объемами. По данным Skoda Auto Rus, с момента начала продаж (лето 2017-го) в РФ реализовано без малого 1,5 тыс. новых кроссоверов, что вплотную приблизило Kodiaq к результату давно присутствующего на рынке бизнес-седана Superb.
Первое очное знакомство с Kodiaq желаемого эстетического наслаждения мне не принесло. Так оно иногда случается: на картинке автомобиль выглядит интереснее, чем «живьем». По мне так, чешский SUV- пресный, без какого-либо откровения в стилистике. Можете оспорить такое суждение, и это не окажется преступлением. В конечном счете, далеко не всех «немцев» можно назвать красавцами, да и «ниссановский» Juke отнюдь не Брэд Питт. При этом автомобили не испытывают дефицита потребительского внимания.
Полагаю, куда важнее аура автомобиля. И вот ее дефицита у Kodiaq точно нет. Лучше всего она раскрывается изнутри, где все сработано «по-немецки». Определение, уверен, чехам приелось, и от него их изрядно воротит, но, увы, оно самое верное и уж точно звучит с ноткой похвалы. Придраться в интерьере практически не к чему, даже если оформление рулевого колеса, с его набором клавиш, не самое, скажем так, трендовое, а сенсорные кнопки «медийки» не отличаются эффективной обратной тактильной связью. Хорошие материалы обивки, удобные кресла, роскошный обзор с «капитанского мостика», боковые двери, закрывающие своей «широкой грудью» пороги, масса простора для всех седоков – похоже, большинство потребительских требований к автомобильному комфорту чехи удовлетворили.
|Skoda Kodiaq Style Plus 1.4 AMT 4x4
|1.4 л, 150 л.с
|Роботизированная 6
|0-100 - 9.7 с, 194 км/ч
|4697 x 1882 x 1655 мм
|полный
|АИ-95, 7.1 л на 100 км
|2 315 000 руб
|Все характеристики
Кузов, как уверяют чехи, с применением высокопрочных сортов стали, электроусилитель рулевого управления имеет «прогрессивные характеристики» (?), а в основе комплекса замедления движения – дисковая конструкция всех колес плюс упомянутые нами технологии безопасности типа ABS, BAS, EBD и пр. Со всем этим «мужским» набором Kodiaq в любом случае склонен к некоторому покачиванию при с коростном маневрировании, правда, при особо внимательном вождении проблем оно не доставляет.
Плавностью хода Kodiaq и «рулежкой» способен огорчить конкурентов. А вот любителей тяги он порадует своим рвением, причем, уже в самом скромном, на первый взгляд, силовом исполнении – 1,4 литра, 150 л.с. Напомню, что этот, уже зарекомендовавший себя других «Шкодах», бензиновый TSI серии EA211 имеет облегченный алюминиевый блок цилиндров, турбокомпрессор, оптимизированный прямой впрыск и 16-клапанное исполнение ГРМ. При вышеназванной мощности, которая достигается при 5000-6000 об/мин, мотор располагает пиковой тягой 250 Нм (при 1500-3500 об/мин). Вилка, хоть и не эталонная, но очевидно широкая. При 6 виртуальных передачах DSG «тошнить», скажем, на 5-й можно вплоть до 35-40 км/ч, и это – будучи уверенным, что распрощаешься с «овощным» режимом в мгновенье ока, только положи тапок на педаль акселератора.
На начальном этапе продаж 1,4-литровая версия Kodiaq не смогла зарекомендовать себя как наиболее запрашиваемая потребителями. Здесь пальма первенства у 1,8-литрового автомобиля, с его 180 силами и DSG-7. Скорее всего, покупателя смущает «детский» литраж движка и, соответственно, некоторая степень недоверия к его ТТХ. Но здесь, что называется, до первой пробной поездки – тогда все встанет на свои места.
До высот премиальных «немцев» Skoda Kodiaq, естественно, не дотягивает, да чехи, собственно говоря, и не спешат разукрашивать свой продукт «небесными» красками. Лучшей характеристикой автомобиля, пожалуй, может служить строчка из одной известной песни Высоцкого, вы ее точно знаете: «А класс второй, не высший класс, зато с бельем»…
Конкуренты
Renault Koleos. Второе поколение французского SUV (длина - 4672 мм) вышло на отечественный рынок также в 2017-м. Роль базового варианта выполняет 4-цилиндровый «атмосферник» объемом 2 литра с распределенным впрыском, 16-клапанами и настраиваемыми фазами газораспределения. В его арсенале 144 л.с. при 6000 об/мин и 200 Нм момента при 4400 об/мин. Разгон до «сотни» - 11,3 секунды, «максималка» - 187 км/ч. Цена - 1 768 000 рублей.
Nissan X-Trail. Кроссовер III генерации (длина - 4643 мм) доступен в России с 2014 года, производство налажено в СПб. Самый «маленький» из бензиновых моторов - 2-литровый 144-сильный MR20DD, развивающий 200 Нм крутящего момента при 4400 об/мин. Автомобиль с «механикой» достигает 100 км/ч через 11,1 секунды, предел - 183 км/ч. Цена - 1 464 000 рублей (версия с моноприводом, на «механике»). Самый доступный полноприводный вариант – 1 647 000 рублей (мотор – 2,5 литра, 171 л.с., CVT).
|"Немецкое" качество сборки, хорошие материалы
|Дизайн на любителя
|Неплохие тяговые и динамические характеристики
|На фоне конкурентов дороговат
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