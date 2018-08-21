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21 августа 2018, 14:43

Тест-драйв Skoda Kodiaq 2.0 TSI: берем лучшее

Скептики, сомневающиеся в том, что российская сборка не сильно-то увеличивает продажи того или иного автомобиля, могут в очередной раз прикусить губу. И оппонирующий им кроссовер Skoda Kodiaq в очередной раз доказывает обратное.
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Тест-драйв Skoda Kodiaq 2.0 TSI: берем лучшее Skoda Kodiaq

Skoda Kodiaq
Выпускается с 2016 г.
Новый от 1 999 000 до 2 615 000 Р
Отзывов: 3
Через два месяца после февральского оформления нижегородской прописки чешский SUV поступил в дилерские салоны, и к сегодняшнему дню его продажи выросли в 10 (!) раз. В июле автомобиль попал в ТОП-25 наиболее продаваемых у нас машин, заняв неплохое для него 24 место. Результат продаж прошлого месяца – 1 818 ед., что поставило «медведя» строкой выше Mazda CX-5 и ряда других, не менее известных конкурентов.  

Пожалуй, так оно и должно было случиться. Если ранее импортируемые с родины Skoda «Кодиаки» были у нас доступны исключительно в двух дорогих (нишевых) комплектациях, то при получении шильдика made in Russia предлагаемых на продажу версий стало три (Active, Ambition и Style). Плюс три самых навороченных, которые по-прежнему импортируются.

Наряду с этим локальное производство позволило оптимизировать конструирование комплектаций, в зависимости от потребностей рынка. Так, например, модификация 1.4 TSI с коробкой DSG-6 стала доступной в моноприводном исполнении (до этого к заказу принимались лишь полноприводные версии). А 2-литровый 150-сильный дизель отныне может поставляться в паре с механической КПП, а не только DSG-7.

 
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фото
  

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Новации обошли стороной разве что самое дорогое предложение Kodiaq - 2.0 TSI 132 KW (180 л.с.) DSG-7 4x4, которое, как и прежде, доступно лишь в 2 комплектациях – Ambition (1 868 000 рублей) и Style (2 034 000 рублей). При этом количество заказчиков данной комплектации остается относительно высоким – 30% от всех продаваемых «Кодиаков». На дилерских площадках 180-сильные машины присутствуют, но в ограниченном количестве.

Как показал наш 500-километровый алтайский автопробег, 180-сильный Kodiaq может считаться чуть ли не лучшим предложением в своей линейке, и ориентирован, прежде всего, на тех, кто ценит живую езду, с хорошим подхватом и тягой «на низах».

Ни на какой другой «Шкоде» этот 2-литровый ДВС не используется, зато его охотно эксплуатируют коллеги из Audi и Volkswagen. У движка интегрированный в алюминиевый блок цилиндров выпускной коллектор, комбинированное питание, турбонаддув и фазовращатели на 2 распредвалах. Пик мощности приходится на 3900-6000 об/мин, а максимальные 320 Нм крутящего момента доступны при 1400-3940 об/мин. В альянсе с 7-ступенчатым DSG и полным приводом двигатель «выстреливает» автомобиль до 100 км/ч за 7,8 секунды – это на пару секунд живее другого турбо-TSI – 1,4-литрового 150-сильного (см. врезку в текст).

Пожалуй, основная задержка в достижении стартового показателя динамики происходит на первых метрах диснации. Коробка DQ500 не адаптивная, ей нужна секунда, чтобы обработать информацию о дальнейших действиях. Зато «осмысленное» включение DSG в работу позволяет 180-сильному SUV передвигаться «с ветерком».

 
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Skoda Kodiaq Style 2.0 AMT 4x4
2 л, 180 л.с
робот 7
0-100 - 7.8 с, 206 км/ч
4697 x 1882 x 1655 мм
полный
АИ-95, 7.3 л на 100 км
2 014 000 руб
Все характеристики
Передачи коробка переключает с плавностью часового механизма – полное отсутствие явных рывков; работает чисто и быстро. На хорошей дороге почти не замечаешь, как стрелка пересекает границу дозволенного Правилами. Наше счастье, что обильно ехали по местам, где не то что камер - людей не встретишь. За городом движок «съедает» чуть больше 7 литров, в городе – порядка 11-12 л/100 км.

В стандартном режиме управления руль воспринимается легким и пустым в «нулевой зоне». Однако с ростом скорости и углом поворота усилие нарастает, и все претензии моментом улетучиваются. Налицо полное единение с автомобилем: по-матерински чувствуешь, где довернуть руль, где, наоборот, распустить, где добавить газа, где скинуть. Если входить в вираж с ранним подтормаживанием и правильным заходом для последующей рисуемой дуги, выход под газ будет оперативным и тяговитым. Даже в горку.

С классической «гравийкой» подвеска «на ты». Заводская настройка адаптивных амортизаторов позволяет не думать о целостности позвонковых дисков. Разве что на избыточной скорости следует быть предельно аккуратным – недостаточное сцепление колес с мелкими камнями и тысячами ямок делает тяжелый кроссовер как бы «летучим», «нецепляемым». И это еще хорошо, что всегда «в дозоре» муфта Haldex, посылающая без команды на заднюю ось до 10% крутящего момента. Да, граммы топлива при этом уходят, что называется, «налево», однако в непредвиденной сложной ситуации активированный полный привод срабатывает быстрее монопривода.

 
6
фото
  

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Пыль на алтайском проселке – злейший враг человеческих легких. Посему следует вовремя перенаправить забор воздуха извне - на салонный. Помогает, скажу вам, несильно, и вскоре образующийся на пластиковой обшивке тонкий слой из миллиардов песчинок свидетельствует именно об этом. Противостояние автомобиля с шумами эффективное – борьба с гравием и колдобинами происходит вне зоны вашего внутреннего комфорта, и ее принимаешь не столько звуком, сколько безобидными механическими толчками.

«Рулежка» практически во всех режимах и условиях езды оставляет хорошее впечатление. Внутренний простор и роскошная обзорность лишь в помощь. За неимением у тестовой версии третьего ряда кресел усадили на одном из участков автопробега 4 девчушек (см. нашу врезку и фото в Галерее) на задний диван – разместились, по их же словам, вполне сносно. 

Что у дилеров?

Продавцы говорят, что «живых» 180-сильных Kodiaq по заявленной цене 1 868 000 рублей практически не найти. А все потому, что они сами дозаказывают к ним различные опции, и в итоге получаются машины «за 2 млн рублей». Так, например, в комплектации Ambition отсутствует LED-оптика, только галоген.

 
6
фото
  
Дилеры же стараются укомплектовать машины с топовым мотором максимумом оборудования. В итоге, к диодным фарам добавляются камера заднего вида, электропривод двери багажного отделения, зимний пакет с обогревом руля и лобового стекла. Ценник автоматически вырастает до 2 016 000 рублей. При этом рынок диктует свои правила, и, чтобы заполучить клиента/покупателя, продавцы охотно идут на всевозможные скидки. Так, если в ближайшие дни (до перехода машин на новый 2019 модельный год с предсказуемым повышением цен) оформить сделку, можно выгадать до 70 000 рублей.   

Иван Братуха Фото автора и Skoda
Тест драйвы Шкода Кадьяк
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Отзывы по теме
Российскую Skoda Kodiaq оценили в 1 339 000 рублей
Приятная новость. Российские Кадьяки оказались ощутимо дешевле чешских. Хочется надеяться, что их качество не сильно проиграет, потому что цена уж очень привлекательная
Петр
Тест-драйв Skoda Kodiaq 1.4 4x4: медвежья хватка
экстерьер, интерьер- хорош , но панель приборов безликая -- не понятно из каких годов! На сером фоне- белые цифры. Короче она все портит!
алексей
Форум Skoda Fabia
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Тест-драйв Skoda Kodiaq 2.0 TSI: берем лучшее
{{model_6295}} Через два месяца после февральского оформления нижегородской прописки чешский SUV поступил в дилерские салоны, и к сегодняшнему дню его продажи выросли в 10 (!) раз. В июле автомобиль попал в ТОП-25 наиболее продаваемых у нас машин, заняв неплохое для него 24 место. Результат продаж прошлого месяца – 1 818 ед., что поставило «медведя» строкой выше Mazda CX-5 и ряда других, не менее известных конкурентов.   Пожалуй, так оно и должно было случиться. Если ранее импортируемые с родины Skoda «Кодиаки» были у нас доступны исключительно в двух дорогих (нишевых) комплектациях, то при получении шильдика made in Russia предлагаемых на продажу версий стало три (Active, Ambition и Style). Плюс три самых навороченных, которые по-прежнему импортируются. Наряду с этим локальное производство позволило оптимизировать конструирование комплектаций, в зависимости от потребностей рынка. Так, например, модификация 1.4 TSI с коробкой DSG-6 стала доступной в моноприводном исполнении (до этого к заказу принимались лишь полноприводные версии). А 2-литровый 150-сильный дизель отныне может поставляться в паре с механической КПП, а не только DSG-7. {{gallery_1237}}{{material_121763}} Новации обошли стороной разве что самое дорогое предложение Kodiaq - 2.0 TSI 132 KW (180 л.с.) DSG-7 4x4, которое, как и прежде, доступно лишь в 2 комплектациях – Ambition (1 868 000 рублей) и Style (2 034 000 рублей). При этом количество заказчиков данной комплектации остается относительно высоким – 30% от всех продаваемых «Кодиаков». На дилерских площадках 180-сильные машины присутствуют, но в ограниченном количестве. Как показал наш 500-километровый алтайский автопробег, 180-сильный Kodiaq может считаться чуть ли не лучшим предложением в своей линейке, и ориентирован, прежде всего, на тех, кто ценит живую езду, с хорошим подхватом и тягой «на низах». Ни на какой другой «Шкоде» этот 2-литровый ДВС не используется, зато его охотно эксплуатируют коллеги из Audi и Volkswagen. У движка интегрированный в алюминиевый блок цилиндров выпускной коллектор, комбинированное питание, турбонаддув и фазовращатели на 2 распредвалах. Пик мощности приходится на 3900-6000 об/мин, а максимальные 320 Нм крутящего момента доступны при 1400-3940 об/мин. В альянсе с 7-ступенчатым DSG и полным приводом двигатель «выстреливает» автомобиль до 100 км/ч за 7,8 секунды – это на пару секунд живее другого турбо-TSI – 1,4-литрового 150-сильного (см. врезку в текст). Пожалуй, основная задержка в достижении стартового показателя динамики происходит на первых метрах диснации. Коробка DQ500 не адаптивная, ей нужна секунда, чтобы обработать информацию о дальнейших действиях. Зато «осмысленное» включение DSG в работу позволяет 180-сильному SUV передвигаться «с ветерком». {{gallery_1234}} {{params_59038}} Передачи коробка переключает с плавностью часового механизма – полное отсутствие явных рывков; работает чисто и быстро. На хорошей дороге почти не замечаешь, как стрелка пересекает границу дозволенного Правилами. Наше счастье, что обильно ехали по местам, где не то что камер - людей не встретишь. За городом движок «съедает» чуть больше 7 литров, в городе – порядка 11-12 л/100 км. В стандартном режиме управления руль воспринимается легким и пустым в «нулевой зоне». Однако с ростом скорости и углом поворота усилие нарастает, и все претензии моментом улетучиваются. Налицо полное единение с автомобилем: по-матерински чувствуешь, где довернуть руль, где, наоборот, распустить, где добавить газа, где скинуть. Если входить в вираж с ранним подтормаживанием и правильным заходом для последующей рисуемой дуги, выход под газ будет оперативным и тяговитым. Даже в горку. С классической «гравийкой» подвеска «на ты». Заводская настройка адаптивных амортизаторов позволяет не думать о целостности позвонковых дисков. Разве что на избыточной скорости следует быть предельно аккуратным – недостаточное сцепление колес с мелкими камнями и тысячами ямок делает тяжелый кроссовер как бы «летучим», «нецепляемым». И это еще хорошо, что всегда «в дозоре» муфта Haldex, посылающая без команды на заднюю ось до 10% крутящего момента. Да, граммы топлива при этом уходят, что называется, «налево», однако в непредвиденной сложной ситуации активированный полный привод срабатывает быстрее монопривода.{{gallery_1235}} {{material_124238}} Пыль на алтайском проселке – злейший враг человеческих легких. Посему следует вовремя перенаправить забор воздуха извне - на салонный. Помогает, скажу вам, несильно, и вскоре образующийся на пластиковой обшивке тонкий слой из миллиардов песчинок свидетельствует именно об этом. Противостояние автомобиля с шумами эффективное – борьба с гравием и колдобинами происходит вне зоны вашего внутреннего комфорта, и ее принимаешь не столько звуком, сколько безобидными механическими толчками. «Рулежка» практически во всех режимах и условиях езды оставляет хорошее впечатление. Внутренний простор и роскошная обзорность лишь в помощь. За неимением у тестовой версии третьего ряда кресел усадили на одном из участков автопробега 4 девчушек (см. нашу врезку и фото в Галерее) на задний диван – разместились, по их же словам, вполне сносно.  Что у дилеров?Продавцы говорят, что «живых» 180-сильных Kodiaq по заявленной цене 1 868 000 рублей практически не найти. А все потому, что они сами дозаказывают к ним различные опции, и в итоге получаются машины «за 2 млн рублей». Так, например, в комплектации Ambition отсутствует LED-оптика, только галоген. {{gallery_1236}} Дилеры же стараются укомплектовать машины с топовым мотором максимумом оборудования. В итоге, к диодным фарам добавляются камера заднего вида, электропривод двери багажного отделения, зимний пакет с обогревом руля и лобового стекла. Ценник автоматически вырастает до 2 016 000 рублей. При этом рынок диктует свои правила, и, чтобы заполучить клиента/покупателя, продавцы охотно идут на всевозможные скидки. Так, если в ближайшие дни (до перехода машин на новый 2019 модельный год с предсказуемым повышением цен) оформить сделку, можно выгадать до 70 000 рублей.   
2018-08-21
Автор: Иван Братуха Фото автора и Skoda
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