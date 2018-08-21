Тест-драйв Skoda Kodiaq 2.0 TSI: берем лучшее
Пожалуй, так оно и должно было случиться. Если ранее импортируемые с родины Skoda «Кодиаки» были у нас доступны исключительно в двух дорогих (нишевых) комплектациях, то при получении шильдика made in Russia предлагаемых на продажу версий стало три (Active, Ambition и Style). Плюс три самых навороченных, которые по-прежнему импортируются.
Наряду с этим локальное производство позволило оптимизировать конструирование комплектаций, в зависимости от потребностей рынка. Так, например, модификация 1.4 TSI с коробкой DSG-6 стала доступной в моноприводном исполнении (до этого к заказу принимались лишь полноприводные версии). А 2-литровый 150-сильный дизель отныне может поставляться в паре с механической КПП, а не только DSG-7.
Как показал наш 500-километровый алтайский автопробег, 180-сильный Kodiaq может считаться чуть ли не лучшим предложением в своей линейке, и ориентирован, прежде всего, на тех, кто ценит живую езду, с хорошим подхватом и тягой «на низах».
Ни на какой другой «Шкоде» этот 2-литровый ДВС не используется, зато его охотно эксплуатируют коллеги из Audi и Volkswagen. У движка интегрированный в алюминиевый блок цилиндров выпускной коллектор, комбинированное питание, турбонаддув и фазовращатели на 2 распредвалах. Пик мощности приходится на 3900-6000 об/мин, а максимальные 320 Нм крутящего момента доступны при 1400-3940 об/мин. В альянсе с 7-ступенчатым DSG и полным приводом двигатель «выстреливает» автомобиль до 100 км/ч за 7,8 секунды – это на пару секунд живее другого турбо-TSI – 1,4-литрового 150-сильного (см. врезку в текст).
Пожалуй, основная задержка в достижении стартового показателя динамики происходит на первых метрах диснации. Коробка DQ500 не адаптивная, ей нужна секунда, чтобы обработать информацию о дальнейших действиях. Зато «осмысленное» включение DSG в работу позволяет 180-сильному SUV передвигаться «с ветерком».
|Skoda Kodiaq Style 2.0 AMT 4x4
|2 л, 180 л.с
|робот 7
|0-100 - 7.8 с, 206 км/ч
|4697 x 1882 x 1655 мм
|полный
|АИ-95, 7.3 л на 100 км
|2 014 000 руб
|Все характеристики
В стандартном режиме управления руль воспринимается легким и пустым в «нулевой зоне». Однако с ростом скорости и углом поворота усилие нарастает, и все претензии моментом улетучиваются. Налицо полное единение с автомобилем: по-матерински чувствуешь, где довернуть руль, где, наоборот, распустить, где добавить газа, где скинуть. Если входить в вираж с ранним подтормаживанием и правильным заходом для последующей рисуемой дуги, выход под газ будет оперативным и тяговитым. Даже в горку.
С классической «гравийкой» подвеска «на ты». Заводская настройка адаптивных амортизаторов позволяет не думать о целостности позвонковых дисков. Разве что на избыточной скорости следует быть предельно аккуратным – недостаточное сцепление колес с мелкими камнями и тысячами ямок делает тяжелый кроссовер как бы «летучим», «нецепляемым». И это еще хорошо, что всегда «в дозоре» муфта Haldex, посылающая без команды на заднюю ось до 10% крутящего момента. Да, граммы топлива при этом уходят, что называется, «налево», однако в непредвиденной сложной ситуации активированный полный привод срабатывает быстрее монопривода.
«Рулежка» практически во всех режимах и условиях езды оставляет хорошее впечатление. Внутренний простор и роскошная обзорность лишь в помощь. За неимением у тестовой версии третьего ряда кресел усадили на одном из участков автопробега 4 девчушек (см. нашу врезку и фото в Галерее) на задний диван – разместились, по их же словам, вполне сносно.
Что у дилеров?
Продавцы говорят, что «живых» 180-сильных Kodiaq по заявленной цене 1 868 000 рублей практически не найти. А все потому, что они сами дозаказывают к ним различные опции, и в итоге получаются машины «за 2 млн рублей». Так, например, в комплектации Ambition отсутствует LED-оптика, только галоген.
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