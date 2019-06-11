11 июня 2019, 22:01

Тест-драйв Skoda Kodiaq Scout: разведка дизелем

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В модельной линейке Skoda, как у каждого Маккартни, есть своя Yesterday. Я про версию Scout, впервые появившуюся в середине нулевых на Octavia. Продажи таких машин большими объемами не отличались, но это не помешало чехам нарядить в форму «разведчика» и Fabia, и Roomster, и, в конце концов, Kodiaq.
Тест драйв Skoda Kodiaq Scout разведка дизелем
Тест драйв Skoda Kodiaq Scout разведка дизелем
Тест драйв Skoda Kodiaq Scout разведка дизелем
Тест драйв Skoda Kodiaq Scout разведка дизелем
Тест драйв Skoda Kodiaq Scout разведка дизелем
Тест драйв Skoda Kodiaq Scout разведка дизелем
Тест драйв Skoda Kodiaq Scout разведка дизелем
Тест драйв Skoda Kodiaq Scout разведка дизелем
Тест драйв Skoda Kodiaq Scout разведка дизелем
Тест драйв Skoda Kodiaq Scout разведка дизелем
Тест драйв Skoda Kodiaq Scout разведка дизелем
Тест драйв Skoda Kodiaq Scout разведка дизелем

Skoda Kodiaq
От 1.4 л, 125 л.с
Новый от 1 389 000 до 2 834 000 Р
Признаться, под философию SUV дериват Scout подходит больше всего. Вроде, стилистические добавки небольшие, но они придают облику кроссовера «внедорожную» изящность и мужественность, не искажая базовых линий: чуть более мощный передний бампер с серебристым спойлером, такого же окраса наружные «лопухи», рейлинги на крыше, а также защитная накладка заднего бампера. Для тех, кого «серебро» не торкает, может определить Scout по соответствующей эмблеме на передних крыльях да по широкой палитре кузовных красок. Как говорят в «Шкоде», настоящему скауту камуфляж не нужен.

Как у нас и как у них

Применение спойлеров/накладок незаметно для глаза удлинило кроссовер (4 707 мм против 4 697 мм в обычном варианте кузова), при этом техническая часть автомобиля осталась неизменной: та же геометрия, та же величина колесной базы (2 791 мм), та же схема подвески и, пардон, знакомые моторы. Российская силовая линейка состоит из парочки 2-литровых агрегатов – 180-сильного бензинового TSI и 150-сильного дизеля TDI. И тот, и другой поставляются с DSG7 и только в полноприводной модификации.

На родине, в Чехии, Kodiaq Scout доступен с теми же двигателями, правда, дизель доступен в двух версиях мощности. Тот, что посильнее (400 Нм крутящего момента), передает момент на колеса посредством 7-ступенчатого «автомата», в свою очередь «слабенький» (340 Нм) можно заказать в том числе на «механике». По бензиновому мотору все как у нас.   

Тест драйв Skoda Kodiaq Scout разведка дизелем
Тест драйв Skoda Kodiaq Scout разведка дизелем
Тест драйв Skoda Kodiaq Scout разведка дизелем
Тест драйв Skoda Kodiaq Scout разведка дизелем
Тест драйв Skoda Kodiaq Scout разведка дизелем
Тест драйв Skoda Kodiaq Scout разведка дизелем
Тест драйв Skoda Kodiaq Scout разведка дизелем
Тест драйв Skoda Kodiaq Scout разведка дизелем
Тест драйв Skoda Kodiaq Scout разведка дизелем
Тест драйв Skoda Kodiaq Scout разведка дизелем
Тест драйв Skoda Kodiaq Scout разведка дизелем
Тест драйв Skoda Kodiaq Scout разведка дизелем
Тест драйв Skoda Kodiaq Scout разведка дизелем
Тест драйв Skoda Kodiaq Scout разведка дизелем
Тест драйв Skoda Kodiaq Scout разведка дизелем
Тест драйв Skoda Kodiaq Scout разведка дизелем

Ранее мы писали
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Не думаю, что чуть большее разнообразие коробок оказывает существенное влияние на сбыт Kodiaq Scout, но есть статистика, и она говорит о том, что в Чехии на долю «разведчика» приходится 7% всех продаж «Кодиаков». В России удается продавать порядка 150-200 машин из 25 000 всех «шкодовских» SUV. Возможно, эта цифра в перспективе вырастет, как-никак старт продаж «Скаута» пришелся лишь на 2018-й, то есть все еще впереди.

Вообще же, со слов Яна Прохазки, возглавляющего столичный офис Skoda Auto Rus, в мире ежегодно выявляется порядка 3 500 человек, желающих иметь не просто Kodiaq, а именно Kodiaq Scout. Такой контингент покупателей г-н Прохазка называет людьми прогрессивными, и в чем-то он, пожалуй, прав.

В отличие от обычных «Кодиаков», «скауты» завозят в Россию из Чехии, равно как другие дериваты – Sportline и Laurin&Klement. А вот «хоккейную версию» (Hockey Edition) штампуют у нас, в Нижнем Новгороде, и качество конечного продукта от этого ничуть не страдает.

Тест драйв Skoda Kodiaq Scout разведка дизелем
Тест драйв Skoda Kodiaq Scout разведка дизелем
Тест драйв Skoda Kodiaq Scout разведка дизелем
Тест драйв Skoda Kodiaq Scout разведка дизелем
Тест драйв Skoda Kodiaq Scout разведка дизелем
Тест драйв Skoda Kodiaq Scout разведка дизелем
Тест драйв Skoda Kodiaq Scout разведка дизелем
Тест драйв Skoda Kodiaq Scout разведка дизелем
Тест драйв Skoda Kodiaq Scout разведка дизелем
Тест драйв Skoda Kodiaq Scout разведка дизелем
Тест драйв Skoda Kodiaq Scout разведка дизелем
Тест драйв Skoda Kodiaq Scout разведка дизелем
Тест драйв Skoda Kodiaq Scout разведка дизелем
Тест драйв Skoda Kodiaq Scout разведка дизелем
Заказанный Kodiaq Scout может быть «обут» хоть в Pirelli, хоть в Hankook (Ventus S1 Evo 2), как в нашем тестовом случае, но при любом раскладе приходится рассчитывать на солидные 19-е колеса (235/50) с эксклюзивным дизайном дисков Crater Anthracite, которые немного поспособствовали росту клиренса.

В крупных городах типа Москвы и Санкт-Петербурга наиболее сильные дилерские центры могут себе позволить иметь на складах «живые» Kodiaq Scout. То есть человек зашел в шоу-рум, приценился, оформил покупку, укатил. Если мы говорим о регионах, тут придется делать предварительный заказ, но его исполнение, как заметил в разговоре с корреспондентом 110km.ru Ян Прохазка, не займет много времени – логистика отработана до мелочей, и в самые короткие сроки машину привезут покупателю.

Больше благородства

Та же история, по его словам, и с оригинальными «скаутовскими» запчастями - в основном это элементы обвеса и внутренней отделки. А она, кстати, как можно заметить на фотоснимках, немного отличается от стандартных комплектаций Kodiaq. Естественно, в сторону благородности («дерево», прострочки-логотипы, в общем, сами понимаете).

Тест драйв Skoda Kodiaq Scout разведка дизелем
Тест драйв Skoda Kodiaq Scout разведка дизелем
Тест драйв Skoda Kodiaq Scout разведка дизелем
Тест драйв Skoda Kodiaq Scout разведка дизелем
Тест драйв Skoda Kodiaq Scout разведка дизелем
Тест драйв Skoda Kodiaq Scout разведка дизелем
Тест драйв Skoda Kodiaq Scout разведка дизелем
Тест драйв Skoda Kodiaq Scout разведка дизелем
Тест драйв Skoda Kodiaq Scout разведка дизелем
Тест драйв Skoda Kodiaq Scout разведка дизелем
Тест драйв Skoda Kodiaq Scout разведка дизелем
Тест драйв Skoda Kodiaq Scout разведка дизелем
Тест драйв Skoda Kodiaq Scout разведка дизелем
Тест драйв Skoda Kodiaq Scout разведка дизелем
Тест драйв Skoda Kodiaq Scout разведка дизелем
Тест драйв Skoda Kodiaq Scout разведка дизелем
Тест драйв Skoda Kodiaq Scout разведка дизелем
Тест драйв Skoda Kodiaq Scout разведка дизелем

Ранее мы писали
Скептики, сомневающиеся в том, что российская сборка не сильно-то увеличивает продажи того или иного автомобиля ...
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Если же говорить в целом, то интерьер «скаута» позаимствован у донорской модели: привлекательный и строгий, безупречная эргономика, отличные материалы отделки, зонтики в дверях, скребок для лобового стекла, расположенный в топливном люке, а еще 5- или 7-местная компоновка, позволяющая при полной трансформации кресел обеспечить полезную емкость в виде роскошных 2 065 литров. Суммируем все нюансы и эксклюзивы и получаем конечный ценник - от 2 766 000 рублей (2.0 TDI) и 2 814 000 рублей (TSI).  

Как едет?

Теперь резонный вопрос: едет ли «Скаут» на эти деньги? В 180-сильном турбо-исполнении, несомненно, да. Повторяться не хочется, и потому адресую вас к нашему прошлогоднему тест-драйву бензинового варианта. У дизеля, как водится, свои повадки. Он на 30 л.с. слабее, при этом пиковых Ньютон-метров на 20 больше. Вилка момента у дизеля скромнее, и в разных режимах движения, особенно на старте, это хорошо заметно: мотор полсекунды думает и только после этого готов продемонстрировать свои характеристики.

Рост ускорения ощутим в пределах 2000-3500 об/мин, после чего идет на спад. DSG повышает передачу практически у самой красной зоны, и даже если вы попытаетесь повлиять на это путем  усиления давления тапка на педаль, мало что изменится. Другой момент, если перейдете в «мануал» - тут картина чуть веселее. Но в любом случае, на стартовый разгон до «сотни» потребуется порядка 11 секунд, и это на пару секунд медленнее 180-сильного «бензо-турбо».

Тест драйв Skoda Kodiaq Scout разведка дизелем
Тест драйв Skoda Kodiaq Scout разведка дизелем
Тест драйв Skoda Kodiaq Scout разведка дизелем
Тест драйв Skoda Kodiaq Scout разведка дизелем
Тест драйв Skoda Kodiaq Scout разведка дизелем
Тест драйв Skoda Kodiaq Scout разведка дизелем
Тест драйв Skoda Kodiaq Scout разведка дизелем
Тест драйв Skoda Kodiaq Scout разведка дизелем
Тест драйв Skoda Kodiaq Scout разведка дизелем
Тест драйв Skoda Kodiaq Scout разведка дизелем
Тест драйв Skoda Kodiaq Scout разведка дизелем
Тест драйв Skoda Kodiaq Scout разведка дизелем
Тест драйв Skoda Kodiaq Scout разведка дизелем
Тест драйв Skoda Kodiaq Scout разведка дизелем
Тест драйв Skoda Kodiaq Scout разведка дизелем
Тест драйв Skoda Kodiaq Scout разведка дизелем
Тест драйв Skoda Kodiaq Scout разведка дизелем
Тест драйв Skoda Kodiaq Scout разведка дизелем

Skoda Kodiaq Scout 2.0d AMT 4x4
2 л, 150 л.с
робот 7
0-100 - 10.0 с, 194 км/ч
4697 x 1882 x 1655 мм
полный
ДТ, 5.6 л на 100 км
2 577 000 руб
Все характеристики
Зато 2.0 TDI – самое то для любителей редко посещать «заправки». Мы с коллегой проехали сотни километров по разным типам поверхности, по прямой и кривой, в горку и с оной и, естественно, засекли расход горючего. Получилось более чем вкусно – шесть с небольшим литров, и это, отдельно замечу, с учетом частой работы на холостых. 

Все «Скауты», как я уже отмечал, полноприводные, с муфтой BorgWarner в приводе задних колес, что позволяет водителю быть слегка авантюрным. Внедорожный арсенал подкреплен режимом «off-road», при активации которого меняются настройки амортизаторов, ABS, системы стабилизации и имитации блокировки фронтального дифференциала. В конструкции - известная по VW «тележка» MQB со стойками McPherson спереди и «четырехрычажкой» схемой сзади, электроусилитель руля с варьируемыми характеристиками и дисковые тормоза всех колес с ABS, BAS и EBD. В общем, стандартно-знакомый технабор.

ТО и допы

В плане обслуживания Kodiaq Scout ничем не отличается от стандартных версий кроссовера, и это большой плюс. Нечетные ТО для дизельной модификации обойдутся в 12 100 рублей, для бензиновой – 13 650 рублей. ТО2 – 19 000 и 22 000 рублей соответственно, ТО4 – 21 000 и 25 300 рублей. Плановые заезды на СТО – каждые 15 000 км пробега или раз в год. 

Тест драйв Skoda Kodiaq Scout разведка дизелем
Тест драйв Skoda Kodiaq Scout разведка дизелем
Тест драйв Skoda Kodiaq Scout разведка дизелем
Тест драйв Skoda Kodiaq Scout разведка дизелем
Тест драйв Skoda Kodiaq Scout разведка дизелем
Тест драйв Skoda Kodiaq Scout разведка дизелем
Тест драйв Skoda Kodiaq Scout разведка дизелем
Тест драйв Skoda Kodiaq Scout разведка дизелем
Тест драйв Skoda Kodiaq Scout разведка дизелем
Тест драйв Skoda Kodiaq Scout разведка дизелем
Тест драйв Skoda Kodiaq Scout разведка дизелем
Тест драйв Skoda Kodiaq Scout разведка дизелем
Тест драйв Skoda Kodiaq Scout разведка дизелем
Тест драйв Skoda Kodiaq Scout разведка дизелем
Тест драйв Skoda Kodiaq Scout разведка дизелем
Тест драйв Skoda Kodiaq Scout разведка дизелем
Тест драйв Skoda Kodiaq Scout разведка дизелем
Тест драйв Skoda Kodiaq Scout разведка дизелем
Список дополнительного оборудования состоит из около 60 позиций. Вот лишь некоторые из них: специальный цвет (красный Velvet Red металлик), радио-навигационная система Columbus (карта Европы) - 90 800 рублей, цифровая приборная панель - 33 400 рублей, электропривод крышки багажника (без виртуальной педали) - 28 300 рублей, складной фаркоп (без адаптера) - 56 300 рублей, розетка 230В, 2xUSB спереди, 1xUSB сзади - 12 700 рублей, система кругового обзора Area View - 51 300 рублей, ассистент движения по полосе - 25 200 рублей, система автоматической парковки - 21 300 рублей, текстильные коврики, сзади - с уступом для ног - 6 400 рублей и т.п.

Иван Братуха
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Комментарии
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Отзывы по теме
Российскую Skoda Kodiaq оценили в 1 339 000 рублей
Приятная новость. Российские Кадьяки оказались ощутимо дешевле чешских. Хочется надеяться, что их качество не сильно проиграет, потому что цена уж очень привлекательная
Петр
Тест-драйв Skoda Kodiaq 1.4 4x4: медвежья хватка
экстерьер, интерьер- хорош , но панель приборов безликая -- не понятно из каких годов! На сером фоне- белые цифры. Короче она все портит!
алексей
Форум Skoda Fabia
Цитата:| Кому: Василий Если вас не смущает размер авто, и устраивает его двигатель, то можете покупать. Лично я бы не стал. Двигатель 1.2TSI турбированный, зимой не будет прогреваться пока машина стоит, ну т.е. если минут 30 постоит то может чего и нагреет. Если вас интересует машина подобного размера ...
Kuzya
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Тест-драйв Skoda Kodiaq Scout: разведка дизелем
{{model_v2_no_show_6295}} Признаться, под философию SUV дериват Scout подходит больше всего. Вроде, стилистические добавки небольшие, но они придают облику кроссовера «внедорожную» изящность и мужественность, не искажая базовых линий: чуть более мощный передний бампер с серебристым спойлером, такого же окраса наружные «лопухи», рейлинги на крыше, а также защитная накладка заднего бампера. Для тех, кого «серебро» не торкает, может определить Scout по соответствующей эмблеме на передних крыльях да по широкой палитре кузовных красок. Как говорят в «Шкоде», настоящему скауту камуфляж не нужен. Как у нас и как у нихПрименение спойлеров/накладок незаметно для глаза удлинило кроссовер (4 707 мм против 4 697 мм в обычном варианте кузова), при этом техническая часть автомобиля осталась неизменной: та же геометрия, та же величина колесной базы (2 791 мм), та же схема подвески и, пардон, знакомые моторы. Российская силовая линейка состоит из парочки 2-литровых агрегатов – 180-сильного бензинового TSI и 150-сильного дизеля TDI. И тот, и другой поставляются с DSG7 и только в полноприводной модификации.На родине, в Чехии, Kodiaq Scout доступен с теми же двигателями, правда, дизель доступен в двух версиях мощности. Тот, что посильнее (400 Нм крутящего момента), передает момент на колеса посредством 7-ступенчатого «автомата», в свою очередь «слабенький» (340 Нм) можно заказать в том числе на «механике». По бензиновому мотору все как у нас.    {{gallery_1547}} {{material_121763}} Не думаю, что чуть большее разнообразие коробок оказывает существенное влияние на сбыт Kodiaq Scout, но есть статистика, и она говорит о том, что в Чехии на долю «разведчика» приходится 7% всех продаж «Кодиаков». В России удается продавать порядка 150-200 машин из 25 000 всех «шкодовских» SUV. Возможно, эта цифра в перспективе вырастет, как-никак старт продаж «Скаута» пришелся лишь на 2018-й, то есть все еще впереди. Вообще же, со слов Яна Прохазки, возглавляющего столичный офис Skoda Auto Rus, в мире ежегодно выявляется порядка 3 500 человек, желающих иметь не просто Kodiaq, а именно Kodiaq Scout. Такой контингент покупателей г-н Прохазка называет людьми прогрессивными, и в чем-то он, пожалуй, прав.В отличие от обычных «Кодиаков», «скауты» завозят в Россию из Чехии, равно как другие дериваты – Sportline и Laurin&Klement. А вот «хоккейную версию» (Hockey Edition) штампуют у нас, в Нижнем Новгороде, и качество конечного продукта от этого ничуть не страдает.{{gallery_1548}} Заказанный Kodiaq Scout может быть «обут» хоть в Pirelli, хоть в Hankook (Ventus S1 Evo 2), как в нашем тестовом случае, но при любом раскладе приходится рассчитывать на солидные 19-е колеса (235/50) с эксклюзивным дизайном дисков Crater Anthracite, которые немного поспособствовали росту клиренса.В крупных городах типа Москвы и Санкт-Петербурга наиболее сильные дилерские центры могут себе позволить иметь на складах «живые» Kodiaq Scout. То есть человек зашел в шоу-рум, приценился, оформил покупку, укатил. Если мы говорим о регионах, тут придется делать предварительный заказ, но его исполнение, как заметил в разговоре с корреспондентом 110km.ru Ян Прохазка, не займет много времени – логистика отработана до мелочей, и в самые короткие сроки машину привезут покупателю. Больше благородстваТа же история, по его словам, и с оригинальными «скаутовскими» запчастями - в основном это элементы обвеса и внутренней отделки. А она, кстати, как можно заметить на фотоснимках, немного отличается от стандартных комплектаций Kodiaq. Естественно, в сторону благородности («дерево», прострочки-логотипы, в общем, сами понимаете). {{gallery_1546}} {{material_124254}} Если же говорить в целом, то интерьер «скаута» позаимствован у донорской модели: привлекательный и строгий, безупречная эргономика, отличные материалы отделки, зонтики в дверях, скребок для лобового стекла, расположенный в топливном люке, а еще 5- или 7-местная компоновка, позволяющая при полной трансформации кресел обеспечить полезную емкость в виде роскошных 2 065 литров. Суммируем все нюансы и эксклюзивы и получаем конечный ценник - от 2 766 000 рублей (2.0 TDI) и 2 814 000 рублей (TSI).   Как едет?Теперь резонный вопрос: едет ли «Скаут» на эти деньги? В 180-сильном турбо-исполнении, несомненно, да. Повторяться не хочется, и потому адресую вас к нашему прошлогоднему тест-драйву бензинового варианта. У дизеля, как водится, свои повадки. Он на 30 л.с. слабее, при этом пиковых Ньютон-метров на 20 больше. Вилка момента у дизеля скромнее, и в разных режимах движения, особенно на старте, это хорошо заметно: мотор полсекунды думает и только после этого готов продемонстрировать свои характеристики. Рост ускорения ощутим в пределах 2000-3500 об/мин, после чего идет на спад. DSG повышает передачу практически у самой красной зоны, и даже если вы попытаетесь повлиять на это путем  усиления давления тапка на педаль, мало что изменится. Другой момент, если перейдете в «мануал» - тут картина чуть веселее. Но в любом случае, на стартовый разгон до «сотни» потребуется порядка 11 секунд, и это на пару секунд медленнее 180-сильного «бензо-турбо». {{gallery_1549}} {{params_58546}} Зато 2.0 TDI – самое то для любителей редко посещать «заправки». Мы с коллегой проехали сотни километров по разным типам поверхности, по прямой и кривой, в горку и с оной и, естественно, засекли расход горючего. Получилось более чем вкусно – шесть с небольшим литров, и это, отдельно замечу, с учетом частой работы на холостых.  Все «Скауты», как я уже отмечал, полноприводные, с муфтой BorgWarner в приводе задних колес, что позволяет водителю быть слегка авантюрным. Внедорожный арсенал подкреплен режимом «off-road», при активации которого меняются настройки амортизаторов, ABS, системы стабилизации и имитации блокировки фронтального дифференциала. В конструкции - известная по VW «тележка» MQB со стойками McPherson спереди и «четырехрычажкой» схемой сзади, электроусилитель руля с варьируемыми характеристиками и дисковые тормоза всех колес с ABS, BAS и EBD. В общем, стандартно-знакомый технабор. ТО и допыВ плане обслуживания Kodiaq Scout ничем не отличается от стандартных версий кроссовера, и это большой плюс. Нечетные ТО для дизельной модификации обойдутся в 12 100 рублей, для бензиновой – 13 650 рублей. ТО2 – 19 000 и 22 000 рублей соответственно, ТО4 – 21 000 и 25 300 рублей. Плановые заезды на СТО – каждые 15 000 км пробега или раз в год.  {{gallery_1550}} Список дополнительного оборудования состоит из около 60 позиций. Вот лишь некоторые из них: специальный цвет (красный Velvet Red металлик), радио-навигационная система Columbus (карта Европы) - 90 800 рублей, цифровая приборная панель - 33 400 рублей, электропривод крышки багажника (без виртуальной педали) - 28 300 рублей, складной фаркоп (без адаптера) - 56 300 рублей, розетка 230В, 2xUSB спереди, 1xUSB сзади - 12 700 рублей, система кругового обзора Area View - 51 300 рублей, ассистент движения по полосе - 25 200 рублей, система автоматической парковки - 21 300 рублей, текстильные коврики, сзади - с уступом для ног - 6 400 рублей и т.п.
2019-06-11
Автор: Иван Братуха
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