Тест-драйв Skoda Kodiaq Scout: разведка дизелем
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Как у нас и как у них
Применение спойлеров/накладок незаметно для глаза удлинило кроссовер (4 707 мм против 4 697 мм в обычном варианте кузова), при этом техническая часть автомобиля осталась неизменной: та же геометрия, та же величина колесной базы (2 791 мм), та же схема подвески и, пардон, знакомые моторы. Российская силовая линейка состоит из парочки 2-литровых агрегатов – 180-сильного бензинового TSI и 150-сильного дизеля TDI. И тот, и другой поставляются с DSG7 и только в полноприводной модификации.
На родине, в Чехии, Kodiaq Scout доступен с теми же двигателями, правда, дизель доступен в двух версиях мощности. Тот, что посильнее (400 Нм крутящего момента), передает момент на колеса посредством 7-ступенчатого «автомата», в свою очередь «слабенький» (340 Нм) можно заказать в том числе на «механике». По бензиновому мотору все как у нас.
Вообще же, со слов Яна Прохазки, возглавляющего столичный офис Skoda Auto Rus, в мире ежегодно выявляется порядка 3 500 человек, желающих иметь не просто Kodiaq, а именно Kodiaq Scout. Такой контингент покупателей г-н Прохазка называет людьми прогрессивными, и в чем-то он, пожалуй, прав.
В отличие от обычных «Кодиаков», «скауты» завозят в Россию из Чехии, равно как другие дериваты – Sportline и Laurin&Klement. А вот «хоккейную версию» (Hockey Edition) штампуют у нас, в Нижнем Новгороде, и качество конечного продукта от этого ничуть не страдает.
В крупных городах типа Москвы и Санкт-Петербурга наиболее сильные дилерские центры могут себе позволить иметь на складах «живые» Kodiaq Scout. То есть человек зашел в шоу-рум, приценился, оформил покупку, укатил. Если мы говорим о регионах, тут придется делать предварительный заказ, но его исполнение, как заметил в разговоре с корреспондентом 110km.ru Ян Прохазка, не займет много времени – логистика отработана до мелочей, и в самые короткие сроки машину привезут покупателю.
Больше благородства
Та же история, по его словам, и с оригинальными «скаутовскими» запчастями - в основном это элементы обвеса и внутренней отделки. А она, кстати, как можно заметить на фотоснимках, немного отличается от стандартных комплектаций Kodiaq. Естественно, в сторону благородности («дерево», прострочки-логотипы, в общем, сами понимаете).
Как едет?
Теперь резонный вопрос: едет ли «Скаут» на эти деньги? В 180-сильном турбо-исполнении, несомненно, да. Повторяться не хочется, и потому адресую вас к нашему прошлогоднему тест-драйву бензинового варианта. У дизеля, как водится, свои повадки. Он на 30 л.с. слабее, при этом пиковых Ньютон-метров на 20 больше. Вилка момента у дизеля скромнее, и в разных режимах движения, особенно на старте, это хорошо заметно: мотор полсекунды думает и только после этого готов продемонстрировать свои характеристики.
Рост ускорения ощутим в пределах 2000-3500 об/мин, после чего идет на спад. DSG повышает передачу практически у самой красной зоны, и даже если вы попытаетесь повлиять на это путем усиления давления тапка на педаль, мало что изменится. Другой момент, если перейдете в «мануал» - тут картина чуть веселее. Но в любом случае, на стартовый разгон до «сотни» потребуется порядка 11 секунд, и это на пару секунд медленнее 180-сильного «бензо-турбо».
|Skoda Kodiaq Scout 2.0d AMT 4x4
|2 л, 150 л.с
|робот 7
|0-100 - 10.0 с, 194 км/ч
|4697 x 1882 x 1655 мм
|полный
|ДТ, 5.6 л на 100 км
|2 577 000 руб
|Все характеристики
Все «Скауты», как я уже отмечал, полноприводные, с муфтой BorgWarner в приводе задних колес, что позволяет водителю быть слегка авантюрным. Внедорожный арсенал подкреплен режимом «off-road», при активации которого меняются настройки амортизаторов, ABS, системы стабилизации и имитации блокировки фронтального дифференциала. В конструкции - известная по VW «тележка» MQB со стойками McPherson спереди и «четырехрычажкой» схемой сзади, электроусилитель руля с варьируемыми характеристиками и дисковые тормоза всех колес с ABS, BAS и EBD. В общем, стандартно-знакомый технабор.
ТО и допы
В плане обслуживания Kodiaq Scout ничем не отличается от стандартных версий кроссовера, и это большой плюс. Нечетные ТО для дизельной модификации обойдутся в 12 100 рублей, для бензиновой – 13 650 рублей. ТО2 – 19 000 и 22 000 рублей соответственно, ТО4 – 21 000 и 25 300 рублей. Плановые заезды на СТО – каждые 15 000 км пробега или раз в год.
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