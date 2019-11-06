Тест-драйв Skoda Superb-2020: цена благородства
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Фото: Skoda
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Skoda Superb, увы, в их число не входит. Как отметил в интервью нашему корреспонденту глава марки Skoda в России Ян Прохазка, автомобиль собирается за пределами РФ, а потому импортер вынужден платить за ввоз всевозможные налоги, сборы и т.п. Откровенно жаль, ибо по набору характеристик чешский флагман способен утереть нос что «японцам», что «корейцам».
«Матрица», однако
Интересна «камера столового белья и приборов». В ней хранятся скатерти из чешского льна - очень почетно для страны происхождения материала. Был бы там уголок, связанный с техникой, я бы ничтоже сумняшеся определил в него Superb – этакий автомобильный хрусталь Чехии, пожалуй, самый благородный автомобиль в сегменте.
В современной истории «Суперба» братья-славяне колдуют над ним без малого два десятилетия. Они уже, что называется, набили руку, а потому продукт, переживший 3 поколения, действительно близок к совершенству. Последний рестайлинг модели, плоды которого россияне увидят совсем скоро, лишь подтверждение сказанному: легкие штрихи по некогда выверенному кузову плюс технологические добавки в духе времени. Все по делу, умно и точно.
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
При открытии двери на землю теперь проецируется световой логотип Skoda. Имея ключ в кармане, можно разблокировать не только передние двери, но и задние. Доработана система мониторинга слепых зон – отныне «глазки» смотрят назад на расстояние более 70 метров. В багажнике появились новые органайзеры под фальшполом и горизонтальная поперечина. В салоне немного подрос в размерах бокс для беспроводной зарядки телефона, а потолок при желании можно отделать дорогой алькантарой.
У нас воя свадьба
Тех, кто привык брать «вкусные» комплектации, наличие новых опций, несомненно, порадует. Но таких покупателей, как показывает статистика российских продаж, меньшинство. 71% соотечественников предпочитает стартовую комплектацию Ambition (вот где сказывается не «наша» сборка), притом, что «за бугром» потребитель делает выбор преимущественно в пользу Style – там, где присутствуют спортивный руль и кресла, карбоновая отделка и т.п.
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
|Skoda Superb L&K 2.0 AMT 4x4
|2 л, 280 л.с
|робот 6
|0-100 - 5.8 с, 250 км/ч
|4861 x 1864 x 1468 мм
|полный
|АИ-95, 7.1 л на 100 км
|2 956 000 руб
|Все характеристики
Дилеры распродают остатки
Самые востребованные у нас моторы – 1,4 и 1,8 литра. Однако, в ходе нынешнего рестайлинга 1,8-литровый движок сменился 2-литровым ДВС мощностью 190 сил. В этой связи не исключено, что в перспективе статистика продаж претерпит некоторые изменения.
Пока у дилеров остатки дорестайлинговой модификации. Как они говорят, самые доступные машины уже распроданы, остались те, что пользуются скромным спросом. Но их необходимо продавать, отсюда – роскошные скидки. Так, например, в одном петербургском автоцентре отдают 150-сильный Superb с бизнес-пакетом за 1 700 000 рублей, притом, что его изначальная прайсовая цена – 2 137 000 рублей.
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Не стелет – пишет…
При этом у «Камри» только (!) монопривод, к 280-сильному Superb прилагается многодисковая муфта Haldex пятого поколения с технологией XDS+, имитирующей блокировки дифференциала посредством электроники.
Иметь запас мощности/тяги и приятно, и полезно одновременно. Перед маневром чуть продавливаешь педаль акселератора, чтобы DSG сбросила 2-3 передачи вниз, и проходишь вираж как по рельсам. К тому же, не надо усиленно тормозить перед поворотом, как в случае с той же Camry – «умная» XDS+ позволяет ввинчиваться в дугу динамично, ощущая сочное усилие на «кожаном» руле.
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Нужна версия Superb Scout? А вы будете ее покупать? То-то и оно. Посему она не заявлена в прайс-листе. Вариант Combi, доля которого в продажах низка, тем не менее будет. Правда, скорее всего, под заказ. За универсал и его огромный, хорошо спрофилированный багажник дилеры будут просить от 2,21 млн рублей. Кузов лифтбек – основной – дешевле: от 2,097 млн рублей.
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