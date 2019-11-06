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6 ноября 2019, 00:06

Тест-драйв Skoda Superb-2020: цена благородства

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Фото: Skoda
«Территория выгула» сегментов D/E ограниченная. Здесь свои уставы и правила поведения, своя специфика продаж – сравнительно небольшая в цифровом исчислении, потому как недешево. Бал правят всего две-три модели. Те, что обладают максимально низким (насколько это возможно) ценником.
Тест драйв Skoda Superb 2020 цена благородства

Фото: Skoda

Тест драйв Skoda Superb 2020 цена благородства

Фото пользователя 110km.ru

Тест драйв Skoda Superb 2020 цена благородства

Фото пользователя 110km.ru

Тест драйв Skoda Superb 2020 цена благородства

Фото пользователя 110km.ru

Тест драйв Skoda Superb 2020 цена благородства

Фото пользователя 110km.ru

Тест драйв Skoda Superb 2020 цена благородства

Фото пользователя 110km.ru

Тест драйв Skoda Superb 2020 цена благородства

Фото пользователя 110km.ru

Тест драйв Skoda Superb 2020 цена благородства
Тест драйв Skoda Superb 2020 цена благородства
Тест драйв Skoda Superb 2020 цена благородства
Тест драйв Skoda Superb 2020 цена благородства
Тест драйв Skoda Superb 2020 цена благородства
Тест драйв Skoda Superb 2020 цена благородства
Тест драйв Skoda Superb 2020 цена благородства

Skoda Superb, увы, в их число не входит. Как отметил в интервью нашему корреспонденту глава марки Skoda в России Ян Прохазка, автомобиль собирается за пределами РФ, а потому импортер вынужден платить за ввоз всевозможные налоги, сборы и т.п. Откровенно жаль, ибо по набору характеристик чешский флагман способен утереть нос что «японцам», что «корейцам».  

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Интересна «камера столового белья и приборов». В ней хранятся скатерти из чешского льна - очень почетно для страны происхождения материала. Был бы там уголок, связанный с техникой, я бы ничтоже сумняшеся определил в него Superb – этакий автомобильный хрусталь Чехии, пожалуй, самый благородный автомобиль в сегменте.

В современной истории «Суперба» братья-славяне колдуют над ним без малого два десятилетия. Они уже, что называется, набили руку, а потому продукт, переживший 3 поколения, действительно близок к совершенству. Последний рестайлинг модели, плоды которого россияне увидят совсем скоро, лишь подтверждение сказанному: легкие штрихи по некогда выверенному кузову плюс технологические добавки в духе времени. Все по делу, умно и точно.  

Тест драйв Skoda Superb 2020 цена благородства

Фото: Skoda

Тест драйв Skoda Superb 2020 цена благородства

Фото: Skoda

Тест драйв Skoda Superb 2020 цена благородства

Фото: Skoda

Тест драйв Skoda Superb 2020 цена благородства

Фото: Skoda

Тест драйв Skoda Superb 2020 цена благородства

Фото: Skoda

Тест драйв Skoda Superb 2020 цена благородства

Фото: Skoda

Тест драйв Skoda Superb 2020 цена благородства

Фото: Skoda

Тест драйв Skoda Superb 2020 цена благородства

Фото: Skoda

Тест драйв Skoda Superb 2020 цена благородства
Тест драйв Skoda Superb 2020 цена благородства
Тест драйв Skoda Superb 2020 цена благородства
Тест драйв Skoda Superb 2020 цена благородства
Тест драйв Skoda Superb 2020 цена благородства
Тест драйв Skoda Superb 2020 цена благородства
Тест драйв Skoda Superb 2020 цена благородства
Тест драйв Skoda Superb 2020 цена благородства
Конкретика такова: новый дизайн бамперов, противотуманок, решетки воздухозаборника – спереди; светодиодные фонари, хромированная полоска и латинское «Skoda» с широко расставленными буквами вместо логотипа - сзади. Данное решение, к слову, не откровение в мировом автопроме (вспомним, например, Volvo или, пардон, нашу Lada), но вполне оправданное.

Skoda Superb
От 2 л, 190 л.с
Новый от 2 097 000 до 2 680 000 Р
Главная новация - полностью светодиодные матричные фары. Они впервые на машинах марки. У «корейцев» и «японцев» в этом сегменте данная опция отсутствует. Не верите на слово – проверьте. Благодаря камере на лобовом стекле, компьютер анализирует и попутный, и встречный трафик, отсекает «вредный» световой пучок, чтобы не слепить водителей. И в то же время дает хорошую зону освещения.

При открытии двери на землю теперь проецируется световой логотип Skoda. Имея ключ в кармане, можно разблокировать не только передние двери, но и задние. Доработана система мониторинга слепых зон – отныне «глазки» смотрят назад на расстояние более 70 метров. В багажнике появились новые органайзеры под фальшполом и горизонтальная поперечина. В салоне немного подрос в размерах бокс для беспроводной зарядки телефона, а потолок при желании можно отделать дорогой алькантарой.

У нас воя свадьба

Тех, кто привык брать «вкусные» комплектации, наличие новых опций, несомненно, порадует. Но таких покупателей, как показывает статистика российских продаж, меньшинство. 71% соотечественников предпочитает стартовую комплектацию Ambition (вот где сказывается не «наша» сборка), притом, что «за бугром» потребитель делает выбор преимущественно в пользу Style – там, где присутствуют спортивный руль и кресла, карбоновая отделка и т.п.

Тест драйв Skoda Superb 2020 цена благородства

Фото: Skoda

Тест драйв Skoda Superb 2020 цена благородства

Фото: Skoda

Тест драйв Skoda Superb 2020 цена благородства

Фото: Skoda

Тест драйв Skoda Superb 2020 цена благородства

Фото: Skoda

Тест драйв Skoda Superb 2020 цена благородства

Фото: Skoda

Тест драйв Skoda Superb 2020 цена благородства

Фото: Skoda

Тест драйв Skoda Superb 2020 цена благородства

Фото: Skoda

Тест драйв Skoda Superb 2020 цена благородства

Фото: Skoda

Тест драйв Skoda Superb 2020 цена благородства
Тест драйв Skoda Superb 2020 цена благородства
Тест драйв Skoda Superb 2020 цена благородства
Тест драйв Skoda Superb 2020 цена благородства
Тест драйв Skoda Superb 2020 цена благородства
Тест драйв Skoda Superb 2020 цена благородства
Тест драйв Skoda Superb 2020 цена благородства
Тест драйв Skoda Superb 2020 цена благородства
Нам почти не интересен на «Супербе» полный привод, который доступен лишь на самой навороченной версии с 2-литровым 280-сильным мотором. Причина все та же – дороговато выходит. Доплачивать за «4x4» лишнюю сотню-полторы тысяч целковых – удел всего 4% покупателей модели. 93% продаж Superb приходится на коробку DSG.

Skoda Superb L&K 2.0 AMT 4x4
2 л, 280 л.с
робот 6
0-100 - 5.8 с, 250 км/ч
4861 x 1864 x 1468 мм
полный
АИ-95, 7.1 л на 100 км
2 956 000 руб
Все характеристики
При этом мы более оптимистичны, нежели европейцы – покупаем машины почти во всех предлагаемых автопроизводителем цветовых решениях, в то время как клиенты на Западе в каждом четвертом случае (24%) выбирают черный Superb. 

Дилеры распродают остатки

Самые востребованные у нас моторы – 1,4 и 1,8 литра. Однако, в ходе нынешнего рестайлинга 1,8-литровый движок сменился 2-литровым ДВС мощностью 190 сил. В этой связи не исключено, что в перспективе статистика продаж претерпит некоторые изменения.

Пока у дилеров остатки дорестайлинговой модификации. Как они говорят, самые доступные машины уже распроданы, остались те, что пользуются скромным спросом. Но их необходимо продавать, отсюда – роскошные скидки. Так, например, в одном петербургском автоцентре отдают 150-сильный Superb с бизнес-пакетом за 1 700 000 рублей, притом, что его изначальная прайсовая цена – 2 137 000 рублей.

Тест драйв Skoda Superb 2020 цена благородства

Фото пользователя 110km.ru

Тест драйв Skoda Superb 2020 цена благородства

Фото пользователя 110km.ru

Тест драйв Skoda Superb 2020 цена благородства

Фото пользователя 110km.ru

Тест драйв Skoda Superb 2020 цена благородства

Фото пользователя 110km.ru

Тест драйв Skoda Superb 2020 цена благородства

Фото пользователя 110km.ru

Тест драйв Skoda Superb 2020 цена благородства

Фото пользователя 110km.ru

Тест драйв Skoda Superb 2020 цена благородства

Фото пользователя 110km.ru

Тест драйв Skoda Superb 2020 цена благородства

Фото пользователя 110km.ru

Тест драйв Skoda Superb 2020 цена благородства

Фото пользователя 110km.ru

Тест драйв Skoda Superb 2020 цена благородства
Тест драйв Skoda Superb 2020 цена благородства
Тест драйв Skoda Superb 2020 цена благородства
Тест драйв Skoda Superb 2020 цена благородства
Тест драйв Skoda Superb 2020 цена благородства
Тест драйв Skoda Superb 2020 цена благородства
Тест драйв Skoda Superb 2020 цена благородства
Тест драйв Skoda Superb 2020 цена благородства
Тест драйв Skoda Superb 2020 цена благородства
Базовый мотор прежний – 1,4 литра. Предлагается в версиях с «механикой» и DSG. Но он приедет в Россию не скоро – в I квартале 2020 года. 2-литровый 190-сильный, агрегатированный с DSG, уже доступен для заказа. В гамме остались также 2-литровые ДВС с форсировкой 220 и 280 сил. При этом в Европе «старшенький» двигатель стал на 8 л.с. менее производительным (272 сил). То есть мы по-прежнему располагаем более сильной версией.

Не стелет – пишет…

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Едет 280-сильный Superb роскошно. Разгон до «сотни» - порядка 6 секунд, «максималка» - где-то далеко за гранью разрешенных на скоростной М-11 ограничений. Да, это не V6, как, скажем, у Camry в топовой комплектации, а всего лишь турбо-«четверка» - звучит, наверное, не так красиво, но зато выдает 350 Нм крутящего момента при 1700-5600 об/мин – показатель более интересный, чем у «Тойоты» (249 л.с. и 356 Нм пиковой тяги при 4700 об/мин). К тому же, аппетит куда более скромный.

При этом у «Камри» только (!) монопривод, к 280-сильному Superb прилагается многодисковая муфта Haldex пятого поколения с технологией XDS+, имитирующей блокировки дифференциала посредством электроники.

Иметь запас мощности/тяги и приятно, и полезно одновременно. Перед маневром чуть продавливаешь педаль акселератора, чтобы DSG сбросила 2-3 передачи вниз, и проходишь вираж как по рельсам. К тому же, не надо усиленно тормозить перед поворотом, как в случае с той же Camry – «умная» XDS+ позволяет ввинчиваться в дугу динамично, ощущая сочное усилие на «кожаном» руле.

Тест драйв Skoda Superb 2020 цена благородства

Фото: Skoda

Тест драйв Skoda Superb 2020 цена благородства

Фото: Skoda

Тест драйв Skoda Superb 2020 цена благородства

Фото: Skoda

Тест драйв Skoda Superb 2020 цена благородства

Фото: Skoda

Тест драйв Skoda Superb 2020 цена благородства

Фото: Skoda

Тест драйв Skoda Superb 2020 цена благородства

Фото: Skoda

Тест драйв Skoda Superb 2020 цена благородства

Фото: Skoda

Тест драйв Skoda Superb 2020 цена благородства

Фото: Skoda

Тест драйв Skoda Superb 2020 цена благородства

Фото: Skoda

Тест драйв Skoda Superb 2020 цена благородства
Тест драйв Skoda Superb 2020 цена благородства
Тест драйв Skoda Superb 2020 цена благородства
Тест драйв Skoda Superb 2020 цена благородства
Тест драйв Skoda Superb 2020 цена благородства
Тест драйв Skoda Superb 2020 цена благородства
Тест драйв Skoda Superb 2020 цена благородства
Тест драйв Skoda Superb 2020 цена благородства
Тест драйв Skoda Superb 2020 цена благородства
Автомобилю не свойственна излишне-комфортная «рыхлость» и раскачка кузова, при этом он ничуть не напрягает грубым «спортивным» повторением профиля дорожного полотна. Полный привод не допускает пробуксовок на «скользком» старте и эффективно распоряжается роскошным крутящим моментом. Что еще нужно?..

Нужна версия Superb Scout? А вы будете ее покупать? То-то и оно. Посему она не заявлена в прайс-листе. Вариант Combi, доля которого в продажах низка, тем не менее будет. Правда, скорее всего, под заказ. За универсал и его огромный, хорошо спрофилированный багажник дилеры будут просить от 2,21 млн рублей. Кузов лифтбек – основной – дешевле: от 2,097 млн рублей.

Иван Братуха
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Тест-драйв Skoda Superb-2020: цена благородства
Skoda Superb, увы, в их число не входит. Как отметил в интервью нашему корреспонденту глава марки Skoda в России Ян Прохазка, автомобиль собирается за пределами РФ, а потому импортер вынужден платить за ввоз всевозможные налоги, сборы и т.п. Откровенно жаль, ибо по набору характеристик чешский флагман способен утереть нос что «японцам», что «корейцам».   «Матрица», однако{{material_127904}} Кто бывал в австрийской Вене, возможно, посещал дворец Хофбург, императорскую резиденцию со всеми ее роскошными аксессуарами и атрибутами. Жемчужина резиденции – сокровищница, в которой собраны главные символы власти: жезлы, короны, мантии правителей Римской империи и Австро-Венгрии, бытовые и культовые предметы, принадлежавшие монаршей династии.Интересна «камера столового белья и приборов». В ней хранятся скатерти из чешского льна - очень почетно для страны происхождения материала. Был бы там уголок, связанный с техникой, я бы ничтоже сумняшеся определил в него Superb – этакий автомобильный хрусталь Чехии, пожалуй, самый благородный автомобиль в сегменте. В современной истории «Суперба» братья-славяне колдуют над ним без малого два десятилетия. Они уже, что называется, набили руку, а потому продукт, переживший 3 поколения, действительно близок к совершенству. Последний рестайлинг модели, плоды которого россияне увидят совсем скоро, лишь подтверждение сказанному: легкие штрихи по некогда выверенному кузову плюс технологические добавки в духе времени. Все по делу, умно и точно.   {{gallery_1777}} Конкретика такова: новый дизайн бамперов, противотуманок, решетки воздухозаборника – спереди; светодиодные фонари, хромированная полоска и латинское «Skoda» с широко расставленными буквами вместо логотипа - сзади. Данное решение, к слову, не откровение в мировом автопроме (вспомним, например, Volvo или, пардон, нашу Lada), но вполне оправданное.{{model_v2_no_show_1170}}Главная новация - полностью светодиодные матричные фары. Они впервые на машинах марки. У «корейцев» и «японцев» в этом сегменте данная опция отсутствует. Не верите на слово – проверьте. Благодаря камере на лобовом стекле, компьютер анализирует и попутный, и встречный трафик, отсекает «вредный» световой пучок, чтобы не слепить водителей. И в то же время дает хорошую зону освещения. При открытии двери на землю теперь проецируется световой логотип Skoda. Имея ключ в кармане, можно разблокировать не только передние двери, но и задние. Доработана система мониторинга слепых зон – отныне «глазки» смотрят назад на расстояние более 70 метров. В багажнике появились новые органайзеры под фальшполом и горизонтальная поперечина. В салоне немного подрос в размерах бокс для беспроводной зарядки телефона, а потолок при желании можно отделать дорогой алькантарой. У нас воя свадьбаТех, кто привык брать «вкусные» комплектации, наличие новых опций, несомненно, порадует. Но таких покупателей, как показывает статистика российских продаж, меньшинство. 71% соотечественников предпочитает стартовую комплектацию Ambition (вот где сказывается не «наша» сборка), притом, что «за бугром» потребитель делает выбор преимущественно в пользу Style – там, где присутствуют спортивный руль и кресла, карбоновая отделка и т.п. {{gallery_1778}} Нам почти не интересен на «Супербе» полный привод, который доступен лишь на самой навороченной версии с 2-литровым 280-сильным мотором. Причина все та же – дороговато выходит. Доплачивать за «4x4» лишнюю сотню-полторы тысяч целковых – удел всего 4% покупателей модели. 93% продаж Superb приходится на коробку DSG. {{params_56053}} При этом мы более оптимистичны, нежели европейцы – покупаем машины почти во всех предлагаемых автопроизводителем цветовых решениях, в то время как клиенты на Западе в каждом четвертом случае (24%) выбирают черный Superb.  Дилеры распродают остаткиСамые востребованные у нас моторы – 1,4 и 1,8 литра. Однако, в ходе нынешнего рестайлинга 1,8-литровый движок сменился 2-литровым ДВС мощностью 190 сил. В этой связи не исключено, что в перспективе статистика продаж претерпит некоторые изменения. Пока у дилеров остатки дорестайлинговой модификации. Как они говорят, самые доступные машины уже распроданы, остались те, что пользуются скромным спросом. Но их необходимо продавать, отсюда – роскошные скидки. Так, например, в одном петербургском автоцентре отдают 150-сильный Superb с бизнес-пакетом за 1 700 000 рублей, притом, что его изначальная прайсовая цена – 2 137 000 рублей. {{gallery_1779}} Базовый мотор прежний – 1,4 литра. Предлагается в версиях с «механикой» и DSG. Но он приедет в Россию не скоро – в I квартале 2020 года. 2-литровый 190-сильный, агрегатированный с DSG, уже доступен для заказа. В гамме остались также 2-литровые ДВС с форсировкой 220 и 280 сил. При этом в Европе «старшенький» двигатель стал на 8 л.с. менее производительным (272 сил). То есть мы по-прежнему располагаем более сильной версией. Не стелет – пишет…{{material_124613}} Едет 280-сильный Superb роскошно. Разгон до «сотни» - порядка 6 секунд, «максималка» - где-то далеко за гранью разрешенных на скоростной М-11 ограничений. Да, это не V6, как, скажем, у Camry в топовой комплектации, а всего лишь турбо-«четверка» - звучит, наверное, не так красиво, но зато выдает 350 Нм крутящего момента при 1700-5600 об/мин – показатель более интересный, чем у «Тойоты» (249 л.с. и 356 Нм пиковой тяги при 4700 об/мин). К тому же, аппетит куда более скромный. При этом у «Камри» только (!) монопривод, к 280-сильному Superb прилагается многодисковая муфта Haldex пятого поколения с технологией XDS+, имитирующей блокировки дифференциала посредством электроники.Иметь запас мощности/тяги и приятно, и полезно одновременно. Перед маневром чуть продавливаешь педаль акселератора, чтобы DSG сбросила 2-3 передачи вниз, и проходишь вираж как по рельсам. К тому же, не надо усиленно тормозить перед поворотом, как в случае с той же Camry – «умная» XDS+ позволяет ввинчиваться в дугу динамично, ощущая сочное усилие на «кожаном» руле.{{gallery_1776}} Автомобилю не свойственна излишне-комфортная «рыхлость» и раскачка кузова, при этом он ничуть не напрягает грубым «спортивным» повторением профиля дорожного полотна. Полный привод не допускает пробуксовок на «скользком» старте и эффективно распоряжается роскошным крутящим моментом. Что еще нужно?..Нужна версия Superb Scout? А вы будете ее покупать? То-то и оно. Посему она не заявлена в прайс-листе. Вариант Combi, доля которого в продажах низка, тем не менее будет. Правда, скорее всего, под заказ. За универсал и его огромный, хорошо спрофилированный багажник дилеры будут просить от 2,21 млн рублей. Кузов лифтбек – основной – дешевле: от 2,097 млн рублей.
2019-11-06
Автор: Иван Братуха
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