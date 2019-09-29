Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
29 сентября 2019, 00:01

Тест-драйв Suzuki Jimny: аскеза звезд

  • 565
  • 0
Фото: Suzuki
Вопреки общемировому автомобильному тренду, который по-прежнему идет по пути смены ТТ на «Паркер», превращая грозных «проходимцев» в скромные «паркетники», Suzuki, как тот волк, на предложение вырвать зубы отвечает отказом.
Тест драйв Suzuki Jimny аскеза звезд

Фото: Suzuki

Тест драйв Suzuki Jimny аскеза звезд

Фото пользователя 110km.ru

Тест драйв Suzuki Jimny аскеза звезд

Фото пользователя 110km.ru

Тест драйв Suzuki Jimny аскеза звезд

Фото пользователя 110km.ru

Тест драйв Suzuki Jimny аскеза звезд

Фото пользователя 110km.ru

Тест драйв Suzuki Jimny аскеза звезд

Фото пользователя 110km.ru

Тест драйв Suzuki Jimny аскеза звезд

Фото пользователя 110km.ru

Тест драйв Suzuki Jimny аскеза звезд

Фото пользователя 110km.ru

Тест драйв Suzuki Jimny аскеза звезд

Фото пользователя 110km.ru

Тест драйв Suzuki Jimny аскеза звезд
Тест драйв Suzuki Jimny аскеза звезд
Тест драйв Suzuki Jimny аскеза звезд
Тест драйв Suzuki Jimny аскеза звезд
Тест драйв Suzuki Jimny аскеза звезд
Тест драйв Suzuki Jimny аскеза звезд
Тест драйв Suzuki Jimny аскеза звезд
Тест драйв Suzuki Jimny аскеза звезд
Тест драйв Suzuki Jimny аскеза звезд

После двух десятилетий затишья-раздумья компания все же являет миру настоящий кондовый внедорожник, который «может и дрова рубить, и часы чинить». В особых представлениях малыш Jimny не нуждается. Появился он давно, «когда колосились гомеровские нивы», и даже раньше, ибо дальними родственниками Jimny считаются Samurai (1981 год) и LJ10 (1970 год).

На бездорожье не проведешь

Suzuki Jimny
От 1.5 л, 102 л.с
Новый от 1 359 000 до 1 569 000 Р
Я бы на гербе этого автомобиля нарисовал «болгарку» с алмазным диском – настолько он хорош там, где от «железа» требуется сила и умение. Мы прошерстили за рулем нового Jimny несколько десятков километров песчано-солончаковой местности Калмыкии и остались довольны трудягой. Как он только не вилял-не прыгал, как только не буксовал-огрызался, но ни разу не дал повода к серьезному беспокойству.

Внедорожный арсенал, что называется, бойцовский: рама лестничного типа, трансмиссия All Grip Pro с понижающим рядом передач, пружинная подвеска с неразрезными мостами, роскошная геометрическая проходимость. С таким наборчиком хоть в грязь, хоть в воду. Правда, глубоко заплыть не получится – шноркель, увы, не предусмотрен. Равно как и лебедка.

Впрочем, не беда. Врубаешь режим 4H и пылишь себе по вертлявой грунтовке из многочисленных перепадов высот в виде мелких дюн аж под самые 100 км/ч, то и дело перегазовывая и дотормаживая. Легкий ли поворот, затяжной ли, на 45 ли градусов – не все ли равно! Слышишь иной раз, как автоматика «прикусывает» одно из колес, когда оно провисает, но на сцепных характеристиках автомобиля это никак не отражается – Jimny прет как танк, оставляя позади своего квадратненького кузова облака пыли.

Тест драйв Suzuki Jimny аскеза звезд

Фото: Suzuki

Тест драйв Suzuki Jimny аскеза звезд

Фото: Suzuki

Тест драйв Suzuki Jimny аскеза звезд

Фото: Suzuki

Тест драйв Suzuki Jimny аскеза звезд

Фото: Suzuki

Тест драйв Suzuki Jimny аскеза звезд

Фото: Suzuki

Тест драйв Suzuki Jimny аскеза звезд

Фото: Suzuki

Тест драйв Suzuki Jimny аскеза звезд

Фото: Suzuki

Тест драйв Suzuki Jimny аскеза звезд

Фото: Suzuki

Тест драйв Suzuki Jimny аскеза звезд

Фото: Suzuki

Тест драйв Suzuki Jimny аскеза звезд
Тест драйв Suzuki Jimny аскеза звезд
Тест драйв Suzuki Jimny аскеза звезд
Тест драйв Suzuki Jimny аскеза звезд
Тест драйв Suzuki Jimny аскеза звезд
Тест драйв Suzuki Jimny аскеза звезд
Тест драйв Suzuki Jimny аскеза звезд
Тест драйв Suzuki Jimny аскеза звезд
Тест драйв Suzuki Jimny аскеза звезд
За рулем «Джимни» хочется дурачиться и вальсировать – он, если так можно выразиться, праздничный и одновременно надежный. В 4H крутящий момент распределяется равномерно на переднюю и заднюю оси – они обе задействованы в рыскании 15-дюймовых шин. В запасе, если что, режим 4L – переход на его настройки в движении возможен только при полной остановке и через «нейтраль» КПП. Пусть на короткие дистанции и на малом ходу, но выезжаешь из любой грязи – прямым курсом на «танковый биатлон»! Понижающая передача с «автоматом» - 2.644, с МКПП – 2.003.

«По кругу» Jimny снабжен зависимыми пружинными подвесками, удерживаемыми от перемещений мощными поперечными тягами и продольными рычагами. Рулевой механизм типа «червяк-ролик» с усилителем управления и дополнительным демпфером, уменьшающим количество передаваемых на рулевое колесо вибраций. На передних колесах - дисковые тормоза, на задних – барабанные устройства (в базе – с ABS).
Помнится на «Самурае» был вариант с ручными муфтами – то есть для подключения/отключения «передка» надо было выходить из салона и вручную поворачивать замки на ступицах. Не совсем удобно и малокомфортно. Все это в прошлом: нынешние автоматические «подключалки» куда как приятнее, всегда под рукой. И, главное, они вновь выполнены в виде рычагов, как на первоисточниках.

Рама нынче доработанная: имеет новый крестообразный элемент и две дополнительные поперечины. Это, прежде всего, повышенная жесткость, в том числе +15% на кручение, и увеличение эксплуатационной надежности. Мосты неразрезные как спереди, так и сзади. Масло в них впервые придется поменять на 15 000 км пробега, потом через каждые 45 000 км. Говорю так просто о будущем, исходя из опыта эксплуатации того, прежнего Jimny. С подобными машинами, как правило, расстаются неохотно, потому и пробеги с одним владельцем в ПТС большие. Да и сам автомобиль теряет с течением времени не так много в цене.

Амортизаторы - Kayaba. Пока новые, отрабатывают все неровности идеально, без пробоев, не придерешься. Но если их эксплуатировать безбожно, не вылезая из оврагов и болот, ресурса хватит максимум на 15 000 км. 210 мм под брюхом – зачастую больше, чему нужно. Углы съезда (49 градусов) и въезда (37 градусов) позволяют «перешагивать» бревна и стаскивать себя, любимого, с не самих пологих горок. Движение вниз при этом можно контролировать системой автоматического спуска, так даже интереснее.

Тест драйв Suzuki Jimny аскеза звезд

Фото: Suzuki

Тест драйв Suzuki Jimny аскеза звезд

Фото: Suzuki

Тест драйв Suzuki Jimny аскеза звезд

Фото: Suzuki

Тест драйв Suzuki Jimny аскеза звезд

Фото: Suzuki

Тест драйв Suzuki Jimny аскеза звезд

Фото: Suzuki

Тест драйв Suzuki Jimny аскеза звезд

Фото: Suzuki

Тест драйв Suzuki Jimny аскеза звезд

Фото: Suzuki

Тест драйв Suzuki Jimny аскеза звезд

Фото: Suzuki

Тест драйв Suzuki Jimny аскеза звезд

Фото: Suzuki

Тест драйв Suzuki Jimny аскеза звезд
Тест драйв Suzuki Jimny аскеза звезд
Тест драйв Suzuki Jimny аскеза звезд
Тест драйв Suzuki Jimny аскеза звезд
Тест драйв Suzuki Jimny аскеза звезд
Тест драйв Suzuki Jimny аскеза звезд
Тест драйв Suzuki Jimny аскеза звезд
Тест драйв Suzuki Jimny аскеза звезд
Тест драйв Suzuki Jimny аскеза звезд
В структуре кузова стало больше оцинкованной стали, более скрупулезно проведена обработка днища и многочисленных стыков – помолодевший Jimny не имеет права застыть на рубеже 90-х и нулевых, сегодня иные требования к технике и комфорту. Механическая коробка собственного производства; «автомат», что называется, со стороны, но проверенный временем – Aisin. Практически такой же в свое время (до 2007 года) «пахал» на Ford Bronco. На холостых рычаг не дрожит, в движении передачи щелкают мягко и эластично.

Suzuki Jimny GLX 1.5 AT 4x4
1.5 л, 102 л.с
автомат 4
140 км/ч
3645 x 1645 x 1725 мм
полный
АИ-95
1 569 000 руб
Все характеристики
Задние тормоза – барабанные, передние – дисковые, но без вентиляции, как было на прежнем поколении. Здесь, пожалуй, сэкономили, но хочется надеяться, не в ущерб безопасности. Зато появился демпфер рулевого управления – это чтобы автомобиль достойно управлялся, без ударов в руль.

С легковушкой в этом плане Jimny, конечно же, не сравнишь: руль ватный, то и дело его приходится ловить. Я даже грешным делом подумал, не «гидрач» ли установлен? Нет, говорят, – электрический механизм. Рейка длинная – порядка 4,8 обор. «от и до». Для автомобиля, чья основная стихия – бездорожье, самое то. При этом и на асфальте радиус разворота очень скромный. Рулевое колесо может перемещаться в вертикальном направлении на 35 мм, регулировки по вылету не предусмотрено.

Полтора литра тяги

Скромный по габаритам внедорожник (-45 мм к прежнему поколению за счет бамперов; 3645 мм) получил откровенно скромный мотор. Заводское обозначение – K15B, построен на основе 1,6-литровго агрегата, известного по тому же SX4. Зачем японцы пошли по такому пути, не до конца понятно. Известно лишь, что новый агрегат на 20 кг легче прежнего, M13A, развивавшего при 1,3 литра рабочего объема несерьезные 85 л.с.

У него теперь не 2 катушки зажигания на 4 цилиндра, как было, а все четыре, то бишь по катушке на каждый цилиндр. Отныне «лошадей» чуть больше – 102 (при 6000 об/мин), да и момента тоже – 130 Нм при 4000 об/мин против прежних 118 Нм (при тех же 4000 об/мин). Но даже новые показатели взывают к снисхождению.

Тест драйв Suzuki Jimny аскеза звезд

Фото: Suzuki

Тест драйв Suzuki Jimny аскеза звезд

Фото: Suzuki

Тест драйв Suzuki Jimny аскеза звезд

Фото: Suzuki

Тест драйв Suzuki Jimny аскеза звезд

Фото: Suzuki

Тест драйв Suzuki Jimny аскеза звезд

Фото: Suzuki

Тест драйв Suzuki Jimny аскеза звезд
Тест драйв Suzuki Jimny аскеза звезд
Тест драйв Suzuki Jimny аскеза звезд
Тест драйв Suzuki Jimny аскеза звезд
Тест драйв Suzuki Jimny аскеза звезд
Движок, безусловно, пытается выпустить пар из своих котлов на ровной прямой; порой стрелка тахометра даже охотно врывается в красную зону, начинающуюся с 6000 оборотов, но происходит это с откровенным надрывом и паузой во времени. До «150-ти» дожать – верх скоростного блаженства. При этом верхние крестовины кузова будут активно сопротивляться воздушным потокам, насвистывая какие-то свои арии.

В зависимости от конкретного рынка автомобиль мог иметь разные имена. Помимо Samurai, он продавался под следующими названиями: Santana, Jimny, Katana, Holden Drover, Maruti Gypsy. «Джимни» постоянно подвергался незначительным модернизациям, практически незаметным внешне и затрагивающим в основном «начинку»
На «приборке» в режиме «D» отсутствует цифра активированной передачи – наверное, по той причине, что их тут всего 4, типа не промахнешься. При обгонах резонно включать кнопку овердрайва - это дает три передачи вместо четырех и на 1500 об/мин больше тяги.

Доступ к двигателю и прочим агрегатам, спрятавшимся в моторном отсеке, максимально свободный, так что обслуживание ДВС в том числе собственными руками лишь в радость. Крышку капота поднимают 2 газовых упора, а на подстраховке – обычная «кочерга». Сам капот – плоский, как на II поколении модели, поэтому его край водителю виден идеально. Емкость аккумуляторной батареи – 45 а/ч, то есть как и прежде.

Много не увезешь

Много скарба в дальнюю дорогу не возьмешь. Багажник по-прежнему номинальный, хоть и прибавил 53 литра и стал немного шире в проеме. Но ведь как-то же умудряются владельцы еще более коротких «Нив» курсировать от подъезда городского дома до дальней речки «при полном обмундировании», и ничего…

«Запаска» висит на задней двери, без какого-либо защитного чехла/колпака, крепится обычными (не «секретками») гайками. Ее верхняя часть слегка залезает на территорию заднего стекла, но обзору назад это практически не мешает. На диване тесновато, никто не спорит. При необходимости его спинки можно сложить.

Тест драйв Suzuki Jimny аскеза звезд

Фото: Suzuki

Тест драйв Suzuki Jimny аскеза звезд

Фото: Suzuki

Тест драйв Suzuki Jimny аскеза звезд

Фото: Suzuki

Тест драйв Suzuki Jimny аскеза звезд

Фото: Suzuki

Тест драйв Suzuki Jimny аскеза звезд

Фото: Suzuki

Тест драйв Suzuki Jimny аскеза звезд
Тест драйв Suzuki Jimny аскеза звезд
Тест драйв Suzuki Jimny аскеза звезд
Тест драйв Suzuki Jimny аскеза звезд
Тест драйв Suzuki Jimny аскеза звезд

Актуальный Jimny выглядит столь же своеобразно, сколько брутально. А все благодаря угловато-квадратным очертаниям кузова. Основа «лица» - парочка глаз головной светотехники, фирменная радиаторная решетка с 5-ю вертикальными прорезями да бампер с «противотуманками». На корме - полноразмерное запасное колесо, подвешенное на крышке багажника, а также вмонтированные в бампер фонари
Между передними креслами хотелось бы видеть подлокотник, пусть даже небольшой. Но он идет в качестве опции за почти что 50 000 рублей. Добавившие по ширине сиденья вполне удобные, правда, без регулировки по высоте даже в верхней комплектации. Над годовой полно «воздуха». Передние стойки выполнены в еще более вертикальном положении, чем раньше, поэтому добавляют простора водителю.

Можно, конечно, «жевать-пережевывать» визуальное сходство нового «Джимни» с «Геликом», и в том, наверняка, будет доля истины, но этот Suzuki все же многое взял от своих прямых предков - я о преемственности поколений. Про плоскую крышку капота уже упомянул, можно добавить про радиаторную решетку, выполненную в духе Jimny III, и фары - они в стиле машин I генерации. Причем, в зависимости от комплектации, доступны как обычная галогеновая оптика (GL), так и светодиодная (GLX). Есть модификации с двухцветной окраской кузова (черная крыша). Из абсолютно новых цветов – серый и темно-зеленый. Лимонный, тот, что на наших фотографиях, явно подойдет стильным дамочкам.   

Жирное пятно на костюме миллионера

Вот на что точно не оглядывались создатели нового Jimny, так это на прежний интерьер. Нынешний - полностью оригинальный, а потому интересный. Прежде всего, своей святой простотой. Все наглядно – как в букваре. Минимум отвлекающих декораций, максимум прямых линий и форм. Основа примененных материалов – жесткий пластик, при этом, как утверждают представители Suzuki, он максимально устойчив к механическим повреждениям. Сзади много неприкрытого металла. Прямо перед передним пассажиром – горизонтальный поручень, чтобы на дорожной тряске было за что держаться. 

Тест драйв Suzuki Jimny аскеза звезд

Фото: Suzuki

Тест драйв Suzuki Jimny аскеза звезд

Фото: Suzuki

Тест драйв Suzuki Jimny аскеза звезд

Фото: Suzuki

Тест драйв Suzuki Jimny аскеза звезд

Фото: Suzuki

Тест драйв Suzuki Jimny аскеза звезд

Фото: Suzuki

Тест драйв Suzuki Jimny аскеза звезд

Фото: Suzuki

Тест драйв Suzuki Jimny аскеза звезд

Фото взято из открытых источников

Тест драйв Suzuki Jimny аскеза звезд

Фото: Suzuki

Тест драйв Suzuki Jimny аскеза звезд

Фото: Suzuki

Тест драйв Suzuki Jimny аскеза звезд
Тест драйв Suzuki Jimny аскеза звезд
Тест драйв Suzuki Jimny аскеза звезд
Тест драйв Suzuki Jimny аскеза звезд
Тест драйв Suzuki Jimny аскеза звезд
Тест драйв Suzuki Jimny аскеза звезд
Тест драйв Suzuki Jimny аскеза звезд
Тест драйв Suzuki Jimny аскеза звезд
Тест драйв Suzuki Jimny аскеза звезд

Ранее мы писали
Российский офис Suzuki подвел первые итоги продаж Jimny четвертого поколения. В августе отечественные дилеры ...
Читать далее
На приборной панели отсутствует показатель температуры охлаждающей жидкости. В японских инструкциях говорится, дескать, мотор нагревается ровно столько времени, сколько вы настраиваете любимые FM-станции. «Музыка», конечно же, присутствует, причем, с базовой комплектации. В версии GL предусмотрен кондиционер, GLX побалует климатом. Ни того, ни другого раньше не было. Как не было USB-разъема, теперь он обычный элемент комплектации. В GLX покупатель получает центральный 7-дюймовый экран с навигацией – как у Vitara. Водить по нему пальцами можно даже в перчатках.

Резиновые коврики, скажем так, временные. Их «слепили», если так можно выразиться, на скорую руку. До конца года некая подмосковная фирма подготовит правильный вариант ковриков, и машины начнут поступать к дилерам с новыми изделиями. Список аксессуаров уже разработан, в него не вошли разве что уже упомянутые нами лебедка и шноркель. Основное «хозяйство» будет поставляться под заказ, включая пластиковый обвес, которого, кстати, нет на машинах, предназначенных для родного японского рынка.

Suzuki Jimny в базовом исполнении с МКПП стартует с отметки 1 359 000 рублей, в то время как за версию с «автоматом» придется выложить не менее 1 419 000 рублей. В зоне доступа: 2 подушки безопасности, ABS, ESP, 15-дюймовые стальные колеса, датчик света, «противотуманки», кондиционер, электростеклоподъемники, «музыка» с 2 колонками, подогрев передних сидений, кнопка Эра-Глонасс и пр.

Тест драйв Suzuki Jimny аскеза звезд

Фото: Suzuki

Тест драйв Suzuki Jimny аскеза звезд

Фото: Suzuki

Тест драйв Suzuki Jimny аскеза звезд

Фото: Suzuki

Тест драйв Suzuki Jimny аскеза звезд

Фото: Suzuki

Тест драйв Suzuki Jimny аскеза звезд

Фото: Suzuki

Тест драйв Suzuki Jimny аскеза звезд

Фото: Suzuki

Тест драйв Suzuki Jimny аскеза звезд

Фото: Suzuki

Тест драйв Suzuki Jimny аскеза звезд
Тест драйв Suzuki Jimny аскеза звезд
Тест драйв Suzuki Jimny аскеза звезд
Тест драйв Suzuki Jimny аскеза звезд
Тест драйв Suzuki Jimny аскеза звезд
Тест драйв Suzuki Jimny аскеза звезд
Тест драйв Suzuki Jimny аскеза звезд
Комплектация GLX доступна только с 4АКПП по цене от 1 569 000 рублей. При этом покупатель может рассчитывать на светодиодные фары, все те же 15-дюймовые колеса, но уже в легкосплавном варианте, климат, круиз-контроль, электрообогрев зеркал, медиацентр с 7-дюймовым экраном, навигатор и пр.

Расценивать озвученные цифры можно по-разному. Есть мнение, мол, за такой маленький автомобиль попросили так много. Тогда встречный вопрос: а что сегодня стоит дешево? Примеры, пожалуйста! Лично мне Suzuki Jimny с его, пусть скромным салоном и слабеньким мотором напоминает жирное пятно на костюме миллионера. Пойди-найди такого крутого «проходимца» за такие скромные по меркам настоящих внедорожников деньги! Все первые партии машин уже распроданы. Очередь растянулась на 6 месяцев. А вы говорите…

Иван Братуха
Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Suzuki Jimny
Suzuki Jimny 2006 г.в. немного несуразный на вид, это мой не основной автомобиль, его я использую для экспедиций и путешествий по непроходимым местам. Ломался, но это от того, что заезжал я настолько далеко, где слово дорога давно позабыли. Также неоценимыми в городе являются следующие характеристики ...
Вадим
Названы лучшие внедорожники для трофи-рейда
Гыыыы... Паджеро внедорожник) ) ) самый что ни на есть паркетник.
Павел
В Сети появились первые фото Suzuki Jimny 2018 без камуфляжа
Японцы с дуба рухнули. дизайн гадкий ! Музыка в клипе забойная.
Людмила
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Сузуки
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Тест-драйв Suzuki Jimny: аскеза звезд
Возраст получения водительских прав могут увеличить
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Продажа Suzuki Jimny
Объявления о продаже Suzuki Jimny
Рейтинг по классам
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jeep Commander и еще 51 модель
Класс А Exclusive
Smart ForTwo и еще 2 модели
Класс F
Aston Martin Rapide и еще 15 моделей
Класс Мини-вэны
Subaru Exiga и еще 43 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Тест-драйв Suzuki Jimny: аскеза звезд
После двух десятилетий затишья-раздумья компания все же являет миру настоящий кондовый внедорожник, который «может и дрова рубить, и часы чинить». В особых представлениях малыш Jimny не нуждается. Появился он давно, «когда колосились гомеровские нивы», и даже раньше, ибо дальними родственниками Jimny считаются Samurai (1981 год) и LJ10 (1970 год). На бездорожье не проведешь{{model_v2_no_show_1210}} Я бы на гербе этого автомобиля нарисовал «болгарку» с алмазным диском – настолько он хорош там, где от «железа» требуется сила и умение. Мы прошерстили за рулем нового Jimny несколько десятков километров песчано-солончаковой местности Калмыкии и остались довольны трудягой. Как он только не вилял-не прыгал, как только не буксовал-огрызался, но ни разу не дал повода к серьезному беспокойству. Внедорожный арсенал, что называется, бойцовский: рама лестничного типа, трансмиссия All Grip Pro с понижающим рядом передач, пружинная подвеска с неразрезными мостами, роскошная геометрическая проходимость. С таким наборчиком хоть в грязь, хоть в воду. Правда, глубоко заплыть не получится – шноркель, увы, не предусмотрен. Равно как и лебедка. Впрочем, не беда. Врубаешь режим 4H и пылишь себе по вертлявой грунтовке из многочисленных перепадов высот в виде мелких дюн аж под самые 100 км/ч, то и дело перегазовывая и дотормаживая. Легкий ли поворот, затяжной ли, на 45 ли градусов – не все ли равно! Слышишь иной раз, как автоматика «прикусывает» одно из колес, когда оно провисает, но на сцепных характеристиках автомобиля это никак не отражается – Jimny прет как танк, оставляя позади своего квадратненького кузова облака пыли. {{gallery_1720}} За рулем «Джимни» хочется дурачиться и вальсировать – он, если так можно выразиться, праздничный и одновременно надежный. В 4H крутящий момент распределяется равномерно на переднюю и заднюю оси – они обе задействованы в рыскании 15-дюймовых шин. В запасе, если что, режим 4L – переход на его настройки в движении возможен только при полной остановке и через «нейтраль» КПП. Пусть на короткие дистанции и на малом ходу, но выезжаешь из любой грязи – прямым курсом на «танковый биатлон»! Понижающая передача с «автоматом» - 2.644, с МКПП – 2.003.{{photo_text_261}} Помнится на «Самурае» был вариант с ручными муфтами – то есть для подключения/отключения «передка» надо было выходить из салона и вручную поворачивать замки на ступицах. Не совсем удобно и малокомфортно. Все это в прошлом: нынешние автоматические «подключалки» куда как приятнее, всегда под рукой. И, главное, они вновь выполнены в виде рычагов, как на первоисточниках. Рама нынче доработанная: имеет новый крестообразный элемент и две дополнительные поперечины. Это, прежде всего, повышенная жесткость, в том числе +15% на кручение, и увеличение эксплуатационной надежности. Мосты неразрезные как спереди, так и сзади. Масло в них впервые придется поменять на 15 000 км пробега, потом через каждые 45 000 км. Говорю так просто о будущем, исходя из опыта эксплуатации того, прежнего Jimny. С подобными машинами, как правило, расстаются неохотно, потому и пробеги с одним владельцем в ПТС большие. Да и сам автомобиль теряет с течением времени не так много в цене. Амортизаторы - Kayaba. Пока новые, отрабатывают все неровности идеально, без пробоев, не придерешься. Но если их эксплуатировать безбожно, не вылезая из оврагов и болот, ресурса хватит максимум на 15 000 км. 210 мм под брюхом – зачастую больше, чему нужно. Углы съезда (49 градусов) и въезда (37 градусов) позволяют «перешагивать» бревна и стаскивать себя, любимого, с не самих пологих горок. Движение вниз при этом можно контролировать системой автоматического спуска, так даже интереснее. {{gallery_1719}} В структуре кузова стало больше оцинкованной стали, более скрупулезно проведена обработка днища и многочисленных стыков – помолодевший Jimny не имеет права застыть на рубеже 90-х и нулевых, сегодня иные требования к технике и комфорту. Механическая коробка собственного производства; «автомат», что называется, со стороны, но проверенный временем – Aisin. Практически такой же в свое время (до 2007 года) «пахал» на Ford Bronco. На холостых рычаг не дрожит, в движении передачи щелкают мягко и эластично. {{params_61475}} Задние тормоза – барабанные, передние – дисковые, но без вентиляции, как было на прежнем поколении. Здесь, пожалуй, сэкономили, но хочется надеяться, не в ущерб безопасности. Зато появился демпфер рулевого управления – это чтобы автомобиль достойно управлялся, без ударов в руль. С легковушкой в этом плане Jimny, конечно же, не сравнишь: руль ватный, то и дело его приходится ловить. Я даже грешным делом подумал, не «гидрач» ли установлен? Нет, говорят, – электрический механизм. Рейка длинная – порядка 4,8 обор. «от и до». Для автомобиля, чья основная стихия – бездорожье, самое то. При этом и на асфальте радиус разворота очень скромный. Рулевое колесо может перемещаться в вертикальном направлении на 35 мм, регулировки по вылету не предусмотрено. Полтора литра тягиСкромный по габаритам внедорожник (-45 мм к прежнему поколению за счет бамперов; 3645 мм) получил откровенно скромный мотор. Заводское обозначение – K15B, построен на основе 1,6-литровго агрегата, известного по тому же SX4. Зачем японцы пошли по такому пути, не до конца понятно. Известно лишь, что новый агрегат на 20 кг легче прежнего, M13A, развивавшего при 1,3 литра рабочего объема несерьезные 85 л.с. У него теперь не 2 катушки зажигания на 4 цилиндра, как было, а все четыре, то бишь по катушке на каждый цилиндр. Отныне «лошадей» чуть больше – 102 (при 6000 об/мин), да и момента тоже – 130 Нм при 4000 об/мин против прежних 118 Нм (при тех же 4000 об/мин). Но даже новые показатели взывают к снисхождению. {{gallery_1716}} Движок, безусловно, пытается выпустить пар из своих котлов на ровной прямой; порой стрелка тахометра даже охотно врывается в красную зону, начинающуюся с 6000 оборотов, но происходит это с откровенным надрывом и паузой во времени. До «150-ти» дожать – верх скоростного блаженства. При этом верхние крестовины кузова будут активно сопротивляться воздушным потокам, насвистывая какие-то свои арии. {{photo_text_263}} На «приборке» в режиме «D» отсутствует цифра активированной передачи – наверное, по той причине, что их тут всего 4, типа не промахнешься. При обгонах резонно включать кнопку овердрайва - это дает три передачи вместо четырех и на 1500 об/мин больше тяги. Доступ к двигателю и прочим агрегатам, спрятавшимся в моторном отсеке, максимально свободный, так что обслуживание ДВС в том числе собственными руками лишь в радость. Крышку капота поднимают 2 газовых упора, а на подстраховке – обычная «кочерга». Сам капот – плоский, как на II поколении модели, поэтому его край водителю виден идеально. Емкость аккумуляторной батареи – 45 а/ч, то есть как и прежде. Много не увезешьМного скарба в дальнюю дорогу не возьмешь. Багажник по-прежнему номинальный, хоть и прибавил 53 литра и стал немного шире в проеме. Но ведь как-то же умудряются владельцы еще более коротких «Нив» курсировать от подъезда городского дома до дальней речки «при полном обмундировании», и ничего…«Запаска» висит на задней двери, без какого-либо защитного чехла/колпака, крепится обычными (не «секретками») гайками. Ее верхняя часть слегка залезает на территорию заднего стекла, но обзору назад это практически не мешает. На диване тесновато, никто не спорит. При необходимости его спинки можно сложить. {{gallery_1717}} {{photo_text_262}} Между передними креслами хотелось бы видеть подлокотник, пусть даже небольшой. Но он идет в качестве опции за почти что 50 000 рублей. Добавившие по ширине сиденья вполне удобные, правда, без регулировки по высоте даже в верхней комплектации. Над годовой полно «воздуха». Передние стойки выполнены в еще более вертикальном положении, чем раньше, поэтому добавляют простора водителю. Можно, конечно, «жевать-пережевывать» визуальное сходство нового «Джимни» с «Геликом», и в том, наверняка, будет доля истины, но этот Suzuki все же многое взял от своих прямых предков - я о преемственности поколений. Про плоскую крышку капота уже упомянул, можно добавить про радиаторную решетку, выполненную в духе Jimny III, и фары - они в стиле машин I генерации. Причем, в зависимости от комплектации, доступны как обычная галогеновая оптика (GL), так и светодиодная (GLX). Есть модификации с двухцветной окраской кузова (черная крыша). Из абсолютно новых цветов – серый и темно-зеленый. Лимонный, тот, что на наших фотографиях, явно подойдет стильным дамочкам.    Жирное пятно на костюме миллионера Вот на что точно не оглядывались создатели нового Jimny, так это на прежний интерьер. Нынешний - полностью оригинальный, а потому интересный. Прежде всего, своей святой простотой. Все наглядно – как в букваре. Минимум отвлекающих декораций, максимум прямых линий и форм. Основа примененных материалов – жесткий пластик, при этом, как утверждают представители Suzuki, он максимально устойчив к механическим повреждениям. Сзади много неприкрытого металла. Прямо перед передним пассажиром – горизонтальный поручень, чтобы на дорожной тряске было за что держаться.  {{gallery_1718}} {{material_127452}} На приборной панели отсутствует показатель температуры охлаждающей жидкости. В японских инструкциях говорится, дескать, мотор нагревается ровно столько времени, сколько вы настраиваете любимые FM-станции. «Музыка», конечно же, присутствует, причем, с базовой комплектации. В версии GL предусмотрен кондиционер, GLX побалует климатом. Ни того, ни другого раньше не было. Как не было USB-разъема, теперь он обычный элемент комплектации. В GLX покупатель получает центральный 7-дюймовый экран с навигацией – как у Vitara. Водить по нему пальцами можно даже в перчатках. Резиновые коврики, скажем так, временные. Их «слепили», если так можно выразиться, на скорую руку. До конца года некая подмосковная фирма подготовит правильный вариант ковриков, и машины начнут поступать к дилерам с новыми изделиями. Список аксессуаров уже разработан, в него не вошли разве что уже упомянутые нами лебедка и шноркель. Основное «хозяйство» будет поставляться под заказ, включая пластиковый обвес, которого, кстати, нет на машинах, предназначенных для родного японского рынка. Suzuki Jimny в базовом исполнении с МКПП стартует с отметки 1 359 000 рублей, в то время как за версию с «автоматом» придется выложить не менее 1 419 000 рублей. В зоне доступа: 2 подушки безопасности, ABS, ESP, 15-дюймовые стальные колеса, датчик света, «противотуманки», кондиционер, электростеклоподъемники, «музыка» с 2 колонками, подогрев передних сидений, кнопка Эра-Глонасс и пр. {{gallery_1721}} Комплектация GLX доступна только с 4АКПП по цене от 1 569 000 рублей. При этом покупатель может рассчитывать на светодиодные фары, все те же 15-дюймовые колеса, но уже в легкосплавном варианте, климат, круиз-контроль, электрообогрев зеркал, медиацентр с 7-дюймовым экраном, навигатор и пр.Расценивать озвученные цифры можно по-разному. Есть мнение, мол, за такой маленький автомобиль попросили так много. Тогда встречный вопрос: а что сегодня стоит дешево? Примеры, пожалуйста! Лично мне Suzuki Jimny с его, пусть скромным салоном и слабеньким мотором напоминает жирное пятно на костюме миллионера. Пойди-найди такого крутого «проходимца» за такие скромные по меркам настоящих внедорожников деньги! Все первые партии машин уже распроданы. Очередь растянулась на 6 месяцев. А вы говорите…
2019-09-29
Автор: Иван Братуха
О проекте Реклама FAQ по сайту
Самара Челябинск Нижний Новгород
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.