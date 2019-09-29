Тест-драйв Suzuki Jimny: аскеза звезд
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Фото: Suzuki
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
После двух десятилетий затишья-раздумья компания все же являет миру настоящий кондовый внедорожник, который «может и дрова рубить, и часы чинить». В особых представлениях малыш Jimny не нуждается. Появился он давно, «когда колосились гомеровские нивы», и даже раньше, ибо дальними родственниками Jimny считаются Samurai (1981 год) и LJ10 (1970 год).
На бездорожье не проведешь
Внедорожный арсенал, что называется, бойцовский: рама лестничного типа, трансмиссия All Grip Pro с понижающим рядом передач, пружинная подвеска с неразрезными мостами, роскошная геометрическая проходимость. С таким наборчиком хоть в грязь, хоть в воду. Правда, глубоко заплыть не получится – шноркель, увы, не предусмотрен. Равно как и лебедка.
Впрочем, не беда. Врубаешь режим 4H и пылишь себе по вертлявой грунтовке из многочисленных перепадов высот в виде мелких дюн аж под самые 100 км/ч, то и дело перегазовывая и дотормаживая. Легкий ли поворот, затяжной ли, на 45 ли градусов – не все ли равно! Слышишь иной раз, как автоматика «прикусывает» одно из колес, когда оно провисает, но на сцепных характеристиках автомобиля это никак не отражается – Jimny прет как танк, оставляя позади своего квадратненького кузова облака пыли.
Фото: Suzuki
Фото: Suzuki
Фото: Suzuki
Фото: Suzuki
Фото: Suzuki
Фото: Suzuki
Фото: Suzuki
Фото: Suzuki
Фото: Suzuki
Рама нынче доработанная: имеет новый крестообразный элемент и две дополнительные поперечины. Это, прежде всего, повышенная жесткость, в том числе +15% на кручение, и увеличение эксплуатационной надежности. Мосты неразрезные как спереди, так и сзади. Масло в них впервые придется поменять на 15 000 км пробега, потом через каждые 45 000 км. Говорю так просто о будущем, исходя из опыта эксплуатации того, прежнего Jimny. С подобными машинами, как правило, расстаются неохотно, потому и пробеги с одним владельцем в ПТС большие. Да и сам автомобиль теряет с течением времени не так много в цене.
Амортизаторы - Kayaba. Пока новые, отрабатывают все неровности идеально, без пробоев, не придерешься. Но если их эксплуатировать безбожно, не вылезая из оврагов и болот, ресурса хватит максимум на 15 000 км. 210 мм под брюхом – зачастую больше, чему нужно. Углы съезда (49 градусов) и въезда (37 градусов) позволяют «перешагивать» бревна и стаскивать себя, любимого, с не самих пологих горок. Движение вниз при этом можно контролировать системой автоматического спуска, так даже интереснее.
Фото: Suzuki
Фото: Suzuki
Фото: Suzuki
Фото: Suzuki
Фото: Suzuki
Фото: Suzuki
Фото: Suzuki
Фото: Suzuki
Фото: Suzuki
|Suzuki Jimny GLX 1.5 AT 4x4
|1.5 л, 102 л.с
|автомат 4
|140 км/ч
|3645 x 1645 x 1725 мм
|полный
|АИ-95
|1 569 000 руб
|Все характеристики
С легковушкой в этом плане Jimny, конечно же, не сравнишь: руль ватный, то и дело его приходится ловить. Я даже грешным делом подумал, не «гидрач» ли установлен? Нет, говорят, – электрический механизм. Рейка длинная – порядка 4,8 обор. «от и до». Для автомобиля, чья основная стихия – бездорожье, самое то. При этом и на асфальте радиус разворота очень скромный. Рулевое колесо может перемещаться в вертикальном направлении на 35 мм, регулировки по вылету не предусмотрено.
Полтора литра тяги
Скромный по габаритам внедорожник (-45 мм к прежнему поколению за счет бамперов; 3645 мм) получил откровенно скромный мотор. Заводское обозначение – K15B, построен на основе 1,6-литровго агрегата, известного по тому же SX4. Зачем японцы пошли по такому пути, не до конца понятно. Известно лишь, что новый агрегат на 20 кг легче прежнего, M13A, развивавшего при 1,3 литра рабочего объема несерьезные 85 л.с.
У него теперь не 2 катушки зажигания на 4 цилиндра, как было, а все четыре, то бишь по катушке на каждый цилиндр. Отныне «лошадей» чуть больше – 102 (при 6000 об/мин), да и момента тоже – 130 Нм при 4000 об/мин против прежних 118 Нм (при тех же 4000 об/мин). Но даже новые показатели взывают к снисхождению.
Фото: Suzuki
Фото: Suzuki
Фото: Suzuki
Фото: Suzuki
Фото: Suzuki
Доступ к двигателю и прочим агрегатам, спрятавшимся в моторном отсеке, максимально свободный, так что обслуживание ДВС в том числе собственными руками лишь в радость. Крышку капота поднимают 2 газовых упора, а на подстраховке – обычная «кочерга». Сам капот – плоский, как на II поколении модели, поэтому его край водителю виден идеально. Емкость аккумуляторной батареи – 45 а/ч, то есть как и прежде.
Много не увезешь
Много скарба в дальнюю дорогу не возьмешь. Багажник по-прежнему номинальный, хоть и прибавил 53 литра и стал немного шире в проеме. Но ведь как-то же умудряются владельцы еще более коротких «Нив» курсировать от подъезда городского дома до дальней речки «при полном обмундировании», и ничего…
«Запаска» висит на задней двери, без какого-либо защитного чехла/колпака, крепится обычными (не «секретками») гайками. Ее верхняя часть слегка залезает на территорию заднего стекла, но обзору назад это практически не мешает. На диване тесновато, никто не спорит. При необходимости его спинки можно сложить.
Фото: Suzuki
Фото: Suzuki
Фото: Suzuki
Фото: Suzuki
Фото: Suzuki
Можно, конечно, «жевать-пережевывать» визуальное сходство нового «Джимни» с «Геликом», и в том, наверняка, будет доля истины, но этот Suzuki все же многое взял от своих прямых предков - я о преемственности поколений. Про плоскую крышку капота уже упомянул, можно добавить про радиаторную решетку, выполненную в духе Jimny III, и фары - они в стиле машин I генерации. Причем, в зависимости от комплектации, доступны как обычная галогеновая оптика (GL), так и светодиодная (GLX). Есть модификации с двухцветной окраской кузова (черная крыша). Из абсолютно новых цветов – серый и темно-зеленый. Лимонный, тот, что на наших фотографиях, явно подойдет стильным дамочкам.
Жирное пятно на костюме миллионера
Вот на что точно не оглядывались создатели нового Jimny, так это на прежний интерьер. Нынешний - полностью оригинальный, а потому интересный. Прежде всего, своей святой простотой. Все наглядно – как в букваре. Минимум отвлекающих декораций, максимум прямых линий и форм. Основа примененных материалов – жесткий пластик, при этом, как утверждают представители Suzuki, он максимально устойчив к механическим повреждениям. Сзади много неприкрытого металла. Прямо перед передним пассажиром – горизонтальный поручень, чтобы на дорожной тряске было за что держаться.
Фото: Suzuki
Фото: Suzuki
Фото: Suzuki
Фото: Suzuki
Фото: Suzuki
Фото: Suzuki
Фото: Suzuki
Фото: Suzuki
Резиновые коврики, скажем так, временные. Их «слепили», если так можно выразиться, на скорую руку. До конца года некая подмосковная фирма подготовит правильный вариант ковриков, и машины начнут поступать к дилерам с новыми изделиями. Список аксессуаров уже разработан, в него не вошли разве что уже упомянутые нами лебедка и шноркель. Основное «хозяйство» будет поставляться под заказ, включая пластиковый обвес, которого, кстати, нет на машинах, предназначенных для родного японского рынка.
Suzuki Jimny в базовом исполнении с МКПП стартует с отметки 1 359 000 рублей, в то время как за версию с «автоматом» придется выложить не менее 1 419 000 рублей. В зоне доступа: 2 подушки безопасности, ABS, ESP, 15-дюймовые стальные колеса, датчик света, «противотуманки», кондиционер, электростеклоподъемники, «музыка» с 2 колонками, подогрев передних сидений, кнопка Эра-Глонасс и пр.
Фото: Suzuki
Фото: Suzuki
Фото: Suzuki
Фото: Suzuki
Фото: Suzuki
Фото: Suzuki
Фото: Suzuki
Расценивать озвученные цифры можно по-разному. Есть мнение, мол, за такой маленький автомобиль попросили так много. Тогда встречный вопрос: а что сегодня стоит дешево? Примеры, пожалуйста! Лично мне Suzuki Jimny с его, пусть скромным салоном и слабеньким мотором напоминает жирное пятно на костюме миллионера. Пойди-найди такого крутого «проходимца» за такие скромные по меркам настоящих внедорожников деньги! Все первые партии машин уже распроданы. Очередь растянулась на 6 месяцев. А вы говорите…
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