Тест-драйв Tank 500 Urban: 5-метровый «танк» для города. Как такое возможно?

Из подобных соображений в модельной линейке Tank появилась версия Tank 500 Urban. Вы правильно поняли - это для города. Но не спешите думать, что «500-й» лишился полного привода, ни в коем случае. Это, если хотите, его фирменный ген, без которого Tank не Tank. Но обо всём по порядку.

Клиент попросил – Tank услышал

В столичном офисе компании довольны объёмами продаж флагманского внедорожника за 2023 год. Но там заметили, что клиенты (как купившие Tank 500, так и активно к нему присматривающиеся) хотели бы видеть его чуть иначе. Те, кто до этого ездили на кроссоверах, посетовали на экономичность гиганта, мол, аппетит у него побольше, чем у секты мормонов. Не всем по душе пришлась работа автоматической трансмиссии в связке с V6 и управление тягой. Кто-то хотел видеть в крупном автомобиле 7-местную компоновку и улучшить трансформацию багажника, другие посчитали, что нужно расширить возможности большого экрана мультимедиа. В общем, от каждой сестры по серьге…

Учли абсолютно все пожелания, включая АКПП, которую в рамках специальной сервисной кампании (она, кстати, ещё продолжается) подвергли дополнительной калибровке. Концепция, повторимся, получила название Urban и спутать её с уже знакомыми Adventure и Premium не получится. Urban – исключительно для России. Фокус сделан «на более практичных клиентах, ожидающих от «500-го» большей универсальности и более активного использования в городе» - так говорят менеджеры компании.

«Младшему» мотору помогает гибридная установка Hi4-T

Попытались уменьшить аппетит за счёт новой силовой установки. Возможно, 4-цилиндровый 2-литровый мотор, являющийся развитием агрегата, устанавливаемого на Haval Dargo (только с другими настройками), не издаёт того солидного голоса, что V6, зато позволяет экономить порядка 3 литров на «сотню». 8,5 л/100 км - это, так сказать, согласно расчётам автопроизводителя. Мы повторить эту цифру не смогли; как ни старались, получалось от 9 до 10 с лишним литров, в зависимости от «педалирования».

TANK 500 От 2 л, 252 л.с Новый от 63 304 до 7 511 185 Р

В любом случае двигатель производительный: с непосредственным впрыском топлива под давлением 350 бар, двухканальным турбонаддувом, электронной помпой, масляным насосом переменной производительности. ДВС может работать по циклу Миллера и показывает внушительные 38,5% термической эффективности. Да, он слабее V6: 245 л.с. против 299 л.с.; 380 Нм против 500 Нм. Однако его возможности удачно дополняет гибридная силовая установка Hi4-T, в которой не последние роли играют 54-сильный электромотор (268 Нм), установленный перед 9АКПП, и батарея ёмкостью 1,75 кВт/ч. Приплюсуем все эти цифры и получим общую мощность силовой установки всё те же 299 л.с.

При этом суммарный момент подрос до 616 Нм, что, например, позволяет «урбанисту» разгоняться до 100 км/ч за 7,9 секунды, в то время как вариант с V6 на это тратит 9,6 секунды. Tank 500 Urban обладает более живым, если так можно сказать, откликом на газ, поскольку у него бОльший момент на низких оборотах. И это, заметим, притом, что Urban на 70 кг тяжелее: 2605 кг против 2535 кг.

Люди опытные поймут, что с такими настройками в городе будет передвигаться интереснее. Если нужен «круизер» на дальние расстояния – все взоры на V6. Вот оно то самое грамотное распределение ролей внутри одной модели, с которого мы начали наш обзор. При этом, как в случае с любым другим крупным внедорожником, гонять на «500-м» сломя голову совсем не хочется. Достаточно простого понимания своего превосходства, когда в любой момент вы можете оставить позади подавляющее большинство выскочек.

Момент 268 Нм доступен практически с нуля. Электродвигатель Hycet Transmission Technology может работать, собственно, как электромотор, как генератор в случае рекуперации, когда энергия приходит, по сути, из коробки, а также в режиме генерации (энергия от ДВС). АКПП представляет собой модульную гибридную конструкцию базового «автомата» с гидротрансформатором и способна выдерживать крутящий момент до 750 Нм, то есть с большим запасом.

Как на электромобиле не остановишься

Высоковольтная (338 В) 47-килогораммовая батарея смонтирована внутри рамы, скажем так, на улице, а не чётко в багажнике как таковом, там, где у версии с V6 находится «запаска». Она представляет собой блок последовательных Li-NCM ячеек. Ёмкость, повторимся, скромная – всего 1,75 кВт/ч. Но речь ведь идёт о неподключаемом гибриде, поэтому характеристик хватает. В Китае доступен PHEV с той же архитектурой, так вот, у него батарея - 37 кВт/ч. В КНР подключаемый гибрид получает зелёные номера, почти как электромобиль, а это сэкономленные на налогах деньги. Нам такие тонкости не известны, поэтому хватает HEV, который, к тому же, дешевле. «Мы посчитали, что для российского рынка HEV окажется преимуществом, делает эксплуатацию внедорожника более лёгкой», - отметил Илья Федотов, менеджер по продукту бренда Tank.

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Зарядка батареи может быть от ДВС (когда стоим в пробках), либо во время рекуперации движения (когда тормозим и двигаемся накатом). Система поддерживает заряд батареи минимум 20% для вероятного экстренного ускорения и не перезаряжает её более 80%, дабы обеспечить максимально долгий срок эксплуатации. Заметим, что всё это делается автоматически, водитель не может сам включить электрорежим. Не желаете вникать в гибридную технологию, и не надо – катаетесь будто её нет вовсе.

Для любознательных же в планшет на центральной панели добавили несколько дополнительных экранов визуализации. В онлайн-режиме можно наблюдать, сколько электромотор позволил сэкономить энергии, уточнить состояние заряда/разряда, проследить за потоками энергии. Если выбрать высокий уровень рекуперации, то двигаться в одну педаль, как на электромобиле, не получится – автомобиль замедляется, но этого недостаточно, чтобы полностью остановиться, приходится использовать тормоза. Через большой ЖК-экран можно управлять обогревом батареи – это рекомендуется делать при температуре воздуха -20 градусов и ниже.

Чтобы на старте «есть» меньше бензина

Управлять гибридной системой можно в одном из 3 режимов. Самый редкий - когда автомобиль едет исключительно на ДВС. Для этого нужно, чтобы батарея была сильно разряжена и не могла выдавать необходимый для работы электромотора ток. Более частый вариант – когда движение идёт за счёт электромотора (в правом верхнем углу загорается зелёненький значок «EV»): автомобиль может ездить, даже несмотря на малую ёмкость батареи. Примеры характерного использования - старт, когда не сильно жмёте на газ, трогание в пробках, движение на малых скоростях (до 60 км/ч) и, конечно же, накатом, когда идёт рекуперация. Чтобы ДВС и электромотор слились в едином порыве, нужны интенсивный разгон и движение на бездорожье (низкий крутящий момент) – в последнем случае можно вручную установить режим 4H, а можно и не включать: система оценивает ситуацию сама, а управление тягой в этом режиме более комфортное.

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ДВС может запускаться как стартером, так и электромотором. Поскольку вес 500 Urban недетский – 2,6 тонны, в момент старта поглощается немало топлива. И чтобы придать этой груде металла инерцию, на помощь приходит установка Hi4-T. При этом расположение электромотора перед АКПП никак не повлияло на полноприводную трансмиссию. Сохранились и пониженная передача, и блокировки: Tank 500 Urban - всё тот же полноценный внедорожник, о чём мы заявили выше.

Благодаря рекуперации и за счёт того, что ДВС меньше работает в переходных режимах, нагрузка на тормозную систему будет небольшой. Возможно, на первый взгляд, это не так важно, но в долгую может дать свой эффект. При этом Илья Федотов не уверен, что можно будет сэкономить на стоимости ТО из-за более редкой замены тормозных колодок, поскольку придётся больше доливать того же антифриза для охлаждения или подогрева батареи. В сравнении с версией V6, «урбанист» чётче определяет первый импульс при нажатии на педаль тормоза. Эксперт говорит, что официально не сообщалось о каких бы то ни было изменениях в настройках тормозной системы. Но объяснить ощущение несложно: поскольку 500 Urban стал тяжелее, его развесовка изменилась, пришлось использовать оригинальные калибровки элементов подвески в плане их усиления. А по причине возросшей жёсткости подвески возможны и изменения в настройках тормозной системы.

Гигант в городе не пропадёт

Новому варианту автомобиля, как и прежде, положено 4 цвета кузова. Классические пропорции «500-го» остались нетронутыми. Есть лишь нюансы. Например, спереди добавилось агрессии за счёт оригинальной (в стиле «ленд крузера») решётки радиатора, а сзади на двери можно увидеть запасное колесо, как у заправского «гряземесителя». Есть релинги и подготовка для установки фаркопа – это условие прописано в ОТТС. Мы спросили Илью Федотова, какой смысл было менять дизайн решётки, если о скором появлении II поколения «500» речи пока не идёт? Эксперт сослался на европейскую практику, когда специальные дизайн-пакеты выпускаются именно в оригинальном исполнении. А на Tank 500 в России активно пересаживаются в том числе с дорогих европейских внедорожников.

За счёт вынесенной на дверь «запаски» длина внедорожника сразу перевалила за 5 метров (5078 мм), и теперь Tank длиннее своих визави Toyota LC Prado (4840 мм) и Exeed VX (4970 мм). Возможно, прирост габаритов и потешит чьи-то амбиции, но как это соотносится с заявленной территорией обитания «урбаниста», ведь в тесном городе таким Гаргантюа находиться не просто? «Длина не станет большой проблемой для движения в мегаполисе, - ответил Илья Федотов, - на кожухе «запаски» есть камера на 180 градусов, она делает ту же парковку удобнее».

Всё-таки «5+2»

Интерьер Tank 500 Urban доступен в 3 вариантах оформления, здесь всё как и было. Равно как нет никакой разницы в дизайне передней части салона - стильные аналоговые часы, контурная подсветка, физические кнопки, рулевая колонка с электроприводом и памятью, кресла с массажем и вентиляцией и т.п. Некоторые изменения при сохранении общего стиля (двойное остекление, зона отдельного климат-контроля, панорама) есть сзади. Так, например, отсутствует экран управления мультимедиа и климатом на подлокотнике, нет беспроводной зарядки, как в комплектации Premium. Наклон спинки сохранился, но подголовники попроще.

Некоторая потеря комфорта сзади компенсирована 2 креслами третьего ряда. Они, конечно же, больше рассчитаны на детей, взрослым будет тесно. Доступ на галёрку удобный, с электроприводом: один из багажника, второй с правой пассажирской стороны. Есть плафон освещения и подстаканники. Понятно, что эти 2 кресла сильно съедают место в багажнике. Зато появилась возможность смещать 2 ряд, чего не было ранее, таким образом можно регулировать баланс пространства – грузовой отсек сразу получает дополнительные 150 литров объёма. А «упавшие» спинки второго ряда кресел впервые образуют ровный пол. Илья Федотов говорит, что есть такие покупатели, кто берёт 3 ряд, что называется, на всякий случай. Они понимают, что это, скорее, «5+2», и в городе, где много «короткого плеча», это как раз востребовано.

Стоимость «городской» комплектации Urban составляет 6 299 000 рублей. Напомним, что столько же просят за Adventure. Premium, естественно, дороже - 6 899 000 рублей.

Упомянутые модели: TANK 500

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