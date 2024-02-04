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4 февраля 2024, 20:06

Тест-драйв Tank 500 Urban: 5-метровый «танк» для города. Как такое возможно?

У щуки не спрашивают, чем её фаршировать. Это из одесского фольклора. В автоспециализации ситуация иная. От правильно спланированной комплектации напрямую зависит потребительский спрос. Поэтому лучшие маркетологи упорно ломают головы над тем, как бы грамотнее «собрать» все опции воедино, чтобы выдать готовый продукт во всей красе и по конкурентной цене. А, главное, адресовать тому самому покупателю, которому это всё будет необходимо.
Фото: Tank
Тест драйв Tank 500 Urban 5 метровый танк для города Как такое возможно
Изображение загружается

Фото: Tank

Тест драйв Tank 500 Urban 5 метровый танк для города Как такое возможно
Изображение загружается

Фото: Tank

Тест драйв Tank 500 Urban 5 метровый танк для города Как такое возможно
Изображение загружается

Фото: Tank

Тест драйв Tank 500 Urban 5 метровый танк для города Как такое возможно
Изображение загружается

Фото: Tank

Тест драйв Tank 500 Urban 5 метровый танк для города Как такое возможно
Изображение загружается

Фото: Tank

Тест драйв Tank 500 Urban 5 метровый танк для города Как такое возможно
Изображение загружается

Фото: Tank

Тест драйв Tank 500 Urban 5 метровый танк для города Как такое возможно
Изображение загружается

Фото: Tank

Тест драйв Tank 500 Urban 5 метровый танк для города Как такое возможно
Изображение загружается

Фото: Tank

Тест драйв Tank 500 Urban 5 метровый танк для города Как такое возможно
Изображение загружается

Фото: Tank

Тест драйв Tank 500 Urban 5 метровый танк для города Как такое возможно
Тест драйв Tank 500 Urban 5 метровый танк для города Как такое возможно
Тест драйв Tank 500 Urban 5 метровый танк для города Как такое возможно
Тест драйв Tank 500 Urban 5 метровый танк для города Как такое возможно
Тест драйв Tank 500 Urban 5 метровый танк для города Как такое возможно
Тест драйв Tank 500 Urban 5 метровый танк для города Как такое возможно
Тест драйв Tank 500 Urban 5 метровый танк для города Как такое возможно
Тест драйв Tank 500 Urban 5 метровый танк для города Как такое возможно
Тест драйв Tank 500 Urban 5 метровый танк для города Как такое возможно

Из подобных соображений в модельной линейке Tank появилась версия Tank 500 Urban. Вы правильно поняли - это для города. Но не спешите думать, что «500-й» лишился полного привода, ни в коем случае. Это, если хотите, его фирменный ген, без которого Tank не Tank. Но обо всём по порядку.

Клиент попросил – Tank услышал

В столичном офисе компании довольны объёмами продаж флагманского внедорожника за 2023 год. Но там заметили, что клиенты (как купившие Tank 500, так и активно к нему присматривающиеся) хотели бы видеть его чуть иначе. Те, кто до этого ездили на кроссоверах, посетовали на экономичность гиганта, мол, аппетит у него побольше, чем у секты мормонов. Не всем по душе пришлась работа автоматической трансмиссии в связке с V6 и управление тягой. Кто-то хотел видеть в крупном автомобиле 7-местную компоновку и улучшить трансформацию багажника, другие посчитали, что нужно расширить возможности большого экрана мультимедиа. В общем, от каждой сестры по серьге…

Учли абсолютно все пожелания, включая АКПП, которую в рамках специальной сервисной кампании (она, кстати, ещё продолжается) подвергли дополнительной калибровке. Концепция, повторимся, получила название Urban и спутать её с уже знакомыми Adventure и Premium не получится. Urban – исключительно для России. Фокус сделан «на более практичных клиентах, ожидающих от «500-го» большей универсальности и более активного использования в городе» - так говорят менеджеры компании.

«Младшему» мотору помогает гибридная установка Hi4-T

Попытались уменьшить аппетит за счёт новой силовой установки. Возможно, 4-цилиндровый 2-литровый мотор, являющийся развитием агрегата, устанавливаемого на Haval Dargo (только с другими настройками), не издаёт того солидного голоса, что V6, зато позволяет экономить порядка 3 литров на «сотню». 8,5 л/100 км - это, так сказать, согласно расчётам автопроизводителя. Мы повторить эту цифру не смогли; как ни старались, получалось от 9 до 10 с лишним литров, в зависимости от «педалирования».

TANK 500
От 2 л, 252 л.с
Новый от 63 304 до 7 511 185 Р
В любом случае двигатель производительный: с непосредственным впрыском топлива под давлением 350 бар, двухканальным турбонаддувом, электронной помпой, масляным насосом переменной производительности. ДВС может работать по циклу Миллера и показывает внушительные 38,5% термической эффективности. Да, он слабее V6: 245 л.с. против 299 л.с.; 380 Нм против 500 Нм. Однако его возможности удачно дополняет гибридная силовая установка Hi4-T, в которой не последние роли играют 54-сильный электромотор (268 Нм), установленный перед 9АКПП, и батарея ёмкостью 1,75 кВт/ч. Приплюсуем все эти цифры и получим общую мощность силовой установки всё те же 299 л.с.

При этом суммарный момент подрос до 616 Нм, что, например, позволяет «урбанисту» разгоняться до 100 км/ч за 7,9 секунды, в то время как вариант с V6 на это тратит 9,6 секунды. Tank 500 Urban обладает более живым, если так можно сказать, откликом на газ, поскольку у него бОльший момент на низких оборотах. И это, заметим, притом, что Urban на 70 кг тяжелее: 2605 кг против 2535 кг.

Люди опытные поймут, что с такими настройками в городе будет передвигаться интереснее. Если нужен «круизер» на дальние расстояния – все взоры на V6. Вот оно то самое грамотное распределение ролей внутри одной модели, с которого мы начали наш обзор. При этом, как в случае с любым другим крупным внедорожником, гонять на «500-м» сломя голову совсем не хочется. Достаточно простого понимания своего превосходства, когда в любой момент вы можете оставить позади подавляющее большинство выскочек.

Момент 268 Нм доступен практически с нуля. Электродвигатель Hycet Transmission Technology может работать, собственно, как электромотор, как генератор в случае рекуперации, когда энергия приходит, по сути, из коробки, а также в режиме генерации (энергия от ДВС). АКПП представляет собой модульную гибридную конструкцию базового «автомата» с гидротрансформатором и способна выдерживать крутящий момент до 750 Нм, то есть с большим запасом.

Как на электромобиле не остановишься

Высоковольтная (338 В) 47-килогораммовая батарея смонтирована внутри рамы, скажем так, на улице, а не чётко в багажнике как таковом, там, где у версии с V6 находится «запаска». Она представляет собой блок последовательных Li-NCM ячеек. Ёмкость, повторимся, скромная – всего 1,75 кВт/ч. Но речь ведь идёт о неподключаемом гибриде, поэтому характеристик хватает. В Китае доступен PHEV с той же архитектурой, так вот, у него батарея - 37 кВт/ч. В КНР подключаемый гибрид получает зелёные номера, почти как электромобиль, а это сэкономленные на налогах деньги. Нам такие тонкости не известны, поэтому хватает HEV, который, к тому же, дешевле. «Мы посчитали, что для российского рынка HEV окажется преимуществом, делает эксплуатацию внедорожника более лёгкой», - отметил Илья Федотов, менеджер по продукту бренда Tank.

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Зарядка батареи может быть от ДВС (когда стоим в пробках), либо во время рекуперации движения (когда тормозим и двигаемся накатом). Система поддерживает заряд батареи минимум 20% для вероятного экстренного ускорения и не перезаряжает её более 80%, дабы обеспечить максимально долгий срок эксплуатации. Заметим, что всё это делается автоматически, водитель не может сам включить электрорежим. Не желаете вникать в гибридную технологию, и не надо – катаетесь будто её нет вовсе.

Для любознательных же в планшет на центральной панели добавили несколько дополнительных экранов визуализации. В онлайн-режиме можно наблюдать, сколько электромотор позволил сэкономить энергии, уточнить состояние заряда/разряда, проследить за потоками энергии. Если выбрать высокий уровень рекуперации, то двигаться в одну педаль, как на электромобиле, не получится – автомобиль замедляется, но этого недостаточно, чтобы полностью остановиться, приходится использовать тормоза. Через большой ЖК-экран можно управлять обогревом батареи – это рекомендуется делать при температуре воздуха -20 градусов и ниже.

Чтобы на старте «есть» меньше бензина

Управлять гибридной системой можно в одном из 3 режимов. Самый редкий - когда автомобиль едет исключительно на ДВС. Для этого нужно, чтобы батарея была сильно разряжена и не могла выдавать необходимый для работы электромотора ток. Более частый вариант – когда движение идёт за счёт электромотора (в правом верхнем углу загорается зелёненький значок «EV»): автомобиль может ездить, даже несмотря на малую ёмкость батареи. Примеры характерного использования - старт, когда не сильно жмёте на газ, трогание в пробках, движение на малых скоростях (до 60 км/ч) и, конечно же, накатом, когда идёт рекуперация. Чтобы ДВС и электромотор слились в едином порыве, нужны интенсивный разгон и движение на бездорожье (низкий крутящий момент) – в последнем случае можно вручную установить режим 4H, а можно и не включать: система оценивает ситуацию сама, а управление тягой в этом режиме более комфортное.

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ДВС может запускаться как стартером, так и электромотором. Поскольку вес 500 Urban недетский – 2,6 тонны, в момент старта поглощается немало топлива. И чтобы придать этой груде металла инерцию, на помощь приходит установка Hi4-T. При этом расположение электромотора перед АКПП никак не повлияло на полноприводную трансмиссию. Сохранились и пониженная передача, и блокировки: Tank 500 Urban - всё тот же полноценный внедорожник, о чём мы заявили выше.

Благодаря рекуперации и за счёт того, что ДВС меньше работает в переходных режимах, нагрузка на тормозную систему будет небольшой. Возможно, на первый взгляд, это не так важно, но в долгую может дать свой эффект. При этом Илья Федотов не уверен, что можно будет сэкономить на стоимости ТО из-за более редкой замены тормозных колодок, поскольку придётся больше доливать того же антифриза для охлаждения или подогрева батареи. В сравнении с версией V6, «урбанист» чётче определяет первый импульс при нажатии на педаль тормоза. Эксперт говорит, что официально не сообщалось о каких бы то ни было изменениях в настройках тормозной системы. Но объяснить ощущение несложно: поскольку 500 Urban стал тяжелее, его развесовка изменилась, пришлось использовать оригинальные калибровки элементов подвески в плане их усиления. А по причине возросшей жёсткости подвески возможны и изменения в настройках тормозной системы.

Гигант в городе не пропадёт

Новому варианту автомобиля, как и прежде, положено 4 цвета кузова. Классические пропорции «500-го» остались нетронутыми. Есть лишь нюансы. Например, спереди добавилось агрессии за счёт оригинальной (в стиле «ленд крузера») решётки радиатора, а сзади на двери можно увидеть запасное колесо, как у заправского «гряземесителя». Есть релинги и подготовка для установки фаркопа – это условие прописано в ОТТС. Мы спросили Илью Федотова, какой смысл было менять дизайн решётки, если о скором появлении II поколения «500» речи пока не идёт? Эксперт сослался на европейскую практику, когда специальные дизайн-пакеты выпускаются именно в оригинальном исполнении. А на Tank 500 в России активно пересаживаются в том числе с дорогих европейских внедорожников.

За счёт вынесенной на дверь «запаски» длина внедорожника сразу перевалила за 5 метров (5078 мм), и теперь Tank длиннее своих визави Toyota LC Prado (4840 мм) и Exeed VX (4970 мм). Возможно, прирост габаритов и потешит чьи-то амбиции, но как это соотносится с заявленной территорией обитания «урбаниста», ведь в тесном городе таким Гаргантюа находиться не просто? «Длина не станет большой проблемой для движения в мегаполисе, - ответил Илья Федотов, - на кожухе «запаски» есть камера на 180 градусов, она делает ту же парковку удобнее».

Всё-таки «5+2»

Интерьер Tank 500 Urban доступен в 3 вариантах оформления, здесь всё как и было. Равно как нет никакой разницы в дизайне передней части салона - стильные аналоговые часы, контурная подсветка, физические кнопки, рулевая колонка с электроприводом и памятью, кресла с массажем и вентиляцией и т.п. Некоторые изменения при сохранении общего стиля (двойное остекление, зона отдельного климат-контроля, панорама) есть сзади. Так, например, отсутствует экран управления мультимедиа и климатом на подлокотнике, нет беспроводной зарядки, как в комплектации Premium. Наклон спинки сохранился, но подголовники попроще.

Некоторая потеря комфорта сзади компенсирована 2 креслами третьего ряда. Они, конечно же, больше рассчитаны на детей, взрослым будет тесно. Доступ на галёрку удобный, с электроприводом: один из багажника, второй с правой пассажирской стороны. Есть плафон освещения и подстаканники. Понятно, что эти 2 кресла сильно съедают место в багажнике. Зато появилась возможность смещать 2 ряд, чего не было ранее, таким образом можно регулировать баланс пространства – грузовой отсек сразу получает дополнительные 150 литров объёма. А «упавшие» спинки второго ряда кресел впервые образуют ровный пол. Илья Федотов говорит, что есть такие покупатели, кто берёт 3 ряд, что называется, на всякий случай. Они понимают, что это, скорее, «5+2», и в городе, где много «короткого плеча», это как раз востребовано.

Стоимость «городской» комплектации Urban составляет 6 299 000 рублей. Напомним, что столько же просят за Adventure. Premium, естественно, дороже - 6 899 000 рублей.

Упомянутые модели: TANK 500
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Тест-драйв Tank 500 Urban: 5-метровый «танк» для города. Как такое возможно?
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