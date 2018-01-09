Тест-драйв УАЗ «Профи»: боец трудового резерва
Свежая модель УАЗа, получившая тематически оправданное имя «Профи», въехала в салоны официальных дилеров марки без лишней помпезности, щегольства и шумихи. Ровно так, как положено в сегменте «трудовых» машин. Но бизнесмены разного уровня успеха уже заметили появление новинки. На то, чтобы, говоря метким языком Александра Новикова, «озеленить на душе проталины», ульяновским инженерам понадобилось порядка 3 лет. Корреспондент 110km.ru одним из первых сумел оценить готовый «уазовский» продукт и может заявить, что новое предложение завода, позиционирующееся на максимальной границе класса LCV, достойно серьезного потребительского внимания.
Дышите глубже, дышите легче!
При этом, чего строить из себя девицу-красавицу: с пустым бортом да при острой необходимости УАЗ «Профи» способен «дать огонька» – мотор-таки позволяет. ZMZ Pro есть ничто иное, как грузовая версия знаменитого «409-го». Если под капотом «Патриота» заволжский движок развивает 135 «кобылок» и 217 Нм пикового момента при 3900 об/мин, то для «Профи» мощность повысили до 149 л.с., а момент - до 235 Нм. При этом уменьшили до 2650 об/мин оборотистость. Оно и понятно: «коммерсанту» важна тяга на низах, и ее достичь получилось. Она теперь почти что с дизельной характеристикой. И благодаря такому мотору, как говорят представители УАЗа, необходимость в дизельном движке практически свелась к нулю.
Газовая атака
По сравнению с бензиновой версией, экономия ГБО-модификации составляет около 50%, то есть как у всех. И это - несмотря на то, что расход топлива получается чуть выше. Запуск происходит традиционно для ГБО IV поколения – на бензине. Потом, как известно, мотор прогревается до 50 градусов и автоматически переходит на газ. Но ZMZ Pro, в отличие его от конкурентов, научен запускаться и на пропане - если, скажем, вдруг закончился бензин. В работе задействовано 2 блока управления. Если ехать на газе, который, как известно, горит медленнее, мощность, естественно, упадет, но не сильно – где-то до 143 л.с. Баллон весит немного (50-60 кг), а доплата за заводское ГБО с гарантией производителя - всего 40 000 рублей. Как говорят опрошенные нами дилеры, спрос на версии с ГБО большой, но на данный момент предложить подобные машины пока что не получается, видимо, это дело самого ближайшего будущего.
Против кивка есть прием
Задний мост рассчитан на повышенную грузоподъемность. Увеличены в диаметре кожух полуоси («чулки») и толщина стенки полуоси (+2 мм). В картер главной передачи добавлены ребра жесткости. Визуальные отличия с «Патриотом» очевидны. Задний мост выпускается в 2 версиях: с блокировкой дифференциала Eaton (29 000 рублей) и без оной. На тесте был первый вариант, и наличие «диффа» откровенно пригодилось в горнолыжном Шерегеше, когда с 900-килограммовым грузом за спиной мы попытались забраться на длинную и скользкую горку. В натяг на 1-й передаче автомобиль тянет спокойно, без пробуксовок, главное, не переусердствовать с газом. К 30 км/ч дифференциал дезактивируется, и передвижение продолжается без его полезных услуг.
Держит удар
Наши тестовые 900 кг груза (а это был кузбасский уголь, что же еще!) изрядно прогнули лист рессоры, но до подрессорника хода не хватило. Почему, спросите, в задней подвеске всего один лист, а не группа? Во имя плавности хода при малых загрузках, отвечают инженеры УАЗа. Подрессорник, в свою очередь, увеличивает жесткость рессоры в 2 раза, когда это необходимо (полная загрузка авто). Когда тонну загружаешь, подрессорник в работу еще не включается – работает основной лист.
|УАЗ Профи Комфорт 2.7 MT
|2.7 л, 150 л.с
|Механическая 5-ступенчатая
|5990 x 1990 x 1900 мм
|задний
|АИ-92
|849 000 руб
|Все характеристики
Как у рекламного баннера
В движении тент, как я уже говорил, «парусит». Это неизбежность. Обтекателя на крыше кабины пока нет, но обещают. Зато тент не гуляет и не гремит, как у «Газели». Заводчане объясняют этот «плюс» использованием надежной зигзагообразной натяжки шнура – как у рекламного баннера. Стойки тента у «Профи» вынесены за пределы погрузочной платформы (у «Газели» наоборот), значит, не съедают драгоценное погрузочное место, да и двигать груз внутри проще. Погрузочная ширина на 5 см с каждой стороны больше, чем у нижегородского визави.
«Уазовский» борт изнутри чистый и гладкий, с вертикальными стенками. Нет потерь при загрузке коробок под потолок. Крыша двухскатная (домиком), вода стекает без каких-либо препятствий. Пол - из транспортной фанеры, не скользит. У «Газель-Бизнес» пол – банальные доски. У «Профи», как и у «Газель-Next», - 6 такелажных петель, а «Газель-Бизнес» этим похвастаться не может. Погрузочная высота у всех конкурентов одинаковая – чуть меньше метра. Однако та же подножка есть лишь у «Профи» и у заметно более дорогой «Газель-Next». Ну и, конечно же, фирменная «секретка», о которой пока что ни сном ни духом гаишники – вещевой ящик, спрятанный под госномером.
Берем уроки йоги
Слегка сферические зеркала – роскошные, другой характеристики нет. Если их грамотно настроить, то можно увидеть, по какой поверхности едет заднее колесо – как левое, так и правое. Причем, в зависимости от платформы, используются разного типа «лопухи»: и те, и другие – с электрообогревом. Однако если мы говорим о широкой платформе, то зеркала придется настраивать вручную. Зато какие у данной модификации указатели поворотов! Настоящие стаканы!
Поскольку кабина «патриотовская», многие опции, включая электростеклоподъемники (базовая комплектация, стандартная платформа), обогрев лобового стекла, иммобилайзер, регулировку кресла по высоте и руля по высоте и вылету сохранились. Для сравнения: у той же «Газель-Бизнес» боковые стекла в «базе» - «на веслах». Вообще, справедливости ради стоит заметить, что некоторый набор оборудования в коммерческом транспорте имеет ограниченное хождение. И потребитель далеко не всегда готов платить за него. Поэтому внедрение тех или иных опций – исключительно на основе спроса.
В моноприводной версии «Профи» располагает 3-местным салоном, хотя официально автомобиль себя таковым не позиционирует (версия 4x4 только 2-местная). Двоим рабочим перемещаться с комфортом на длительные расстояния будет непросто – пригодятся навыки йогов. Но короткие городские перемещения дадутся без больших неудобств. Зато в сиденье вмонтирован полезный органайзер. И не беда, что на пассажирском диване всего один подголовник - по закону, для среднего пассажира таковой не требуется.
На сегодняшний день с учетом скидки производителя стартовая цена УАЗ «Профи» 4x2 с однорядной кабиной и стандартной платформой составляет 649 000 рублей. Версия «Комфорт» - 699 000 рублей. Стоимость техобслуживания традиционно для бренда лояльная – в районе 5-6 тысяч. Как мы убедились, машины на дилерских площадках присутствуют. Быть может, не в полном кузовном и цветовом ассортименте, но выбор есть.
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