9 января 2018, 08:54

Тест-драйв УАЗ «Профи»: боец трудового резерва

У «газовских» умельцев, долгое время снимавших сливки продаж в малотоннажном сегменте грузовиков, сегодня неважный сон. А все потому, что отечественные предприниматели наконец-то получили возможность приобретения альтернативной «полуторки». Да еще такой, у которой преимуществ - как бобов на тарелке.
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  Тест-драйв УАЗ «Профи»: боец трудового резерва УАЗ Профи Тест-драйв УАЗ «Профи»: боец трудового резерва УАЗ Профи Тест-драйв УАЗ «Профи»: боец трудового резерва УАЗ Профи Тест-драйв УАЗ «Профи»: боец трудового резерва УАЗ Профи Тест-драйв УАЗ «Профи»: боец трудового резерва УАЗ Профи Тест-драйв УАЗ «Профи»: боец трудового резерва
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Свежая модель УАЗа, получившая тематически оправданное имя «Профи», въехала в салоны официальных дилеров марки без лишней помпезности, щегольства и шумихи. Ровно так, как положено в сегменте «трудовых» машин. Но бизнесмены разного уровня успеха уже заметили появление новинки. На то, чтобы, говоря метким языком Александра Новикова, «озеленить на душе проталины», ульяновским инженерам понадобилось порядка 3 лет. Корреспондент 110km.ru  одним из первых сумел оценить готовый «уазовский» продукт и может заявить, что новое предложение завода, позиционирующееся на максимальной границе класса LCV, достойно серьезного потребительского внимания.

Дышите глубже, дышите легче!

УАЗ Профи
Выпускается с 2017 г.
Новый от 749 000 до 849 000 Р
…«ты не находишь, что после 100-110 км/ч машину водит из стороны в сторону и руль какой-то слишком легкий»? – спросил меня после первого дня теста коллега по группе. Что было ответить человеку? То, что заснеженные кузбасские дороги – не только горно-кривые, но и скользкие, следовательно, какого Лешего ехать так быстро, да еще с «парусящим» 1,6-метровым тентом за кабиной? Но ведь это и ребенку понятно. Да и потом, самое главное, УАЗ «Профи» - рыба совершенно из другого водоема. На машинах коммерческого назначения не принято устанавливать рекорды скоростного маневрирования. У них задача совершенно иного характера: доставить максимально допустимое количество груза из точки А в точку Б.

При этом, чего строить из себя девицу-красавицу: с пустым бортом да при острой необходимости УАЗ «Профи» способен «дать огонька» – мотор-таки позволяет. ZMZ Pro есть ничто иное, как грузовая версия знаменитого «409-го». Если под капотом «Патриота» заволжский движок развивает 135 «кобылок» и 217 Нм пикового момента при 3900 об/мин, то для «Профи» мощность повысили до 149 л.с., а момент - до 235 Нм. При этом уменьшили до 2650 об/мин оборотистость. Оно и понятно: «коммерсанту» важна тяга на низах, и ее достичь получилось. Она теперь почти что с дизельной характеристикой. И благодаря такому мотору, как говорят представители УАЗа, необходимость в дизельном движке практически свелась к нулю.

 
6
фото
  
«Перепрошивка» мотора – само собой. Благодаря новой форме поршней увеличена (с 9,1 до 9,8) степень сжатия. Модернизированы клапана - выпускные изготавливаются из более жаропрочной стали. Поскольку выросли нагрузки, усилена головка блока. Благодаря применению 2-рядной цепи (на «Патриоте – однорядная) выросла надежность двигателя. Цепь, как положено, необслуживаемая, у нее большой ресурс - долго искали оптимального поставщика и, похоже, нашли. Использование двухгорлового выпускного коллектора обеспечивает движку более легкое дыхание в зоне средних и низких оборотов. Появились новые распредвалы: увеличен подъем клапанов и расширена фаза выпуска – это ничто иное, как подготовка для установки газобаллонного оборудования (ГБО).

Газовая атака

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Ульяновский автозавод объявляет о старте продаж нового грузового автомобиля «Профи» с газобаллонным оборудованием ...
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К чести заводчан, к этому они подготовились уже на этапе конструирования «Профи». Не стали мудрствовать лукаво и использовали итальянское ГБО фирмы Lovato. Пусть не самого свежего V поколения, а IV-го, но тому есть объективное объяснение: оно дешевле и, к тому же, у главного конкурента - нечто подобное. Баллон – на 93 литра, устанавливается поперечно между рамой и бортовой платформой, его сложно повредить. У той же «Газели» пропановый баллон смонтирован продольно сбоку и при этом низко над землей.

По сравнению с бензиновой версией, экономия ГБО-модификации составляет около 50%, то есть как у всех. И это - несмотря на то, что расход топлива получается чуть выше. Запуск происходит традиционно для ГБО IV поколения – на бензине. Потом, как известно, мотор прогревается до 50 градусов и автоматически переходит на газ. Но ZMZ Pro, в отличие его от конкурентов, научен запускаться и на пропане - если, скажем, вдруг закончился бензин. В работе задействовано 2 блока управления. Если ехать на газе, который, как известно, горит медленнее, мощность, естественно, упадет, но не сильно – где-то до 143 л.с. Баллон весит немного (50-60 кг), а доплата за заводское ГБО с гарантией производителя - всего 40 000 рублей. Как говорят опрошенные нами дилеры, спрос на версии с ГБО большой, но на данный момент предложить подобные машины пока что не получается, видимо, это дело самого ближайшего будущего. 

Против кивка есть прием

 
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Трижды прав острослов Конецкий: «найти повод для придирки… так же легко, как самой целомудренной женщине найти повод для снятия юбки на черноморском побережье в хорошую погоду». Да, не все пока безоблачно в работе нового движка – он явно шумноват (равно как и раздатка на версии 4x4), не прочь насытиться лишней каплей бензина, но, господа, он едет, тянет груз и справляется с этим относительно неплохо.  

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Машину научили разворачиваться, используя минимум пространства. «Профи» выпускается в переднеприводном и полноприводном вариантах, поэтому предусмотрены как передняя балка, так и мост. Принципиальные изменения - в поворотных кулаках. Они у «Профи» открытого типа. Это и дало уменьшение радиуса разворота. Передние колеса могут поворачиваться на угол 45 градусов. Мы это оценили «на собственной шкуре»; маневренность и впрямь зачетная – на зависть «Газели» и даже «Патриоту». Другая фишка - противокивковый эффект при торможении. Автомобиль практически не клюет носом, эффекта прижимания передка к дороге как будто бы и нет. И это притом, что пружинно-зависимая передняя подвеска – точное наследство «Патриота».

Задний мост рассчитан на повышенную грузоподъемность. Увеличены в диаметре кожух полуоси («чулки») и толщина стенки полуоси (+2 мм). В картер главной передачи добавлены ребра жесткости. Визуальные отличия с «Патриотом» очевидны. Задний мост выпускается в 2 версиях: с блокировкой дифференциала Eaton (29 000 рублей) и без оной. На тесте был первый вариант, и наличие «диффа» откровенно пригодилось в горнолыжном Шерегеше, когда с 900-килограммовым грузом за спиной мы попытались забраться на длинную и скользкую горку. В натяг на 1-й передаче автомобиль тянет спокойно, без пробуксовок, главное, не переусердствовать с газом. К 30 км/ч дифференциал дезактивируется, и передвижение продолжается без его полезных услуг.

Держит удар

Наши тестовые 900 кг груза (а это был кузбасский уголь, что же еще!) изрядно прогнули лист рессоры, но до подрессорника хода не хватило. Почему, спросите, в задней подвеске всего один лист, а не группа? Во имя плавности хода при малых загрузках, отвечают инженеры УАЗа. Подрессорник, в свою очередь, увеличивает жесткость рессоры в 2 раза, когда это необходимо (полная загрузка авто). Когда тонну загружаешь, подрессорник в работу еще не включается – работает основной лист.

 
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фото
  
А если перегрузить «Профи», дело-то житейское? Автопроизводитель, понятное дело, не рекомендует - лишение гарантии и т.п. Но заводчане, по их же словам, испытывали машину, погрузив на борт 2 тонны. Рама, как выяснилось, держит. Ее усилили и удлинили, т.к. с 3 до 3,5 м выросла колесная база. 150-килограммовая жесткая на кручение, рама построена по коробчатому принципу - это когда два П-образных профиля сварены между собой. Добавлены новые кронштейны и поперечины. Появились усилители в тех местах, где необходимо.

УАЗ Профи Комфорт 2.7 MT
2.7 л, 150 л.с
Механическая 5-ступенчатая
5990 x 1990 x 1900 мм
задний
АИ-92
849 000 руб
Все характеристики
«Держат удар» и шины: как-никак каждая рассчитана на грузоподъемность 1450 кг. Заводские колеса у «Профи» такие же, как на всех «уазиках» - «КАМА» И-359 225/75 R16, но только с индексом «С» (коммерческая). Торговая сеть изобилует подобным типоразмером, поэтому проблем с заменой шин не будет. Оригинальны и диски – немецкие Mefro Wheels, рассчитанные под 6-болтовую ступицу. Благодаря усиленному посадочному месту, на внедорожье можно будет спустить давление в шинах и не опасаться за то, что колесо разбортируется. Самый же «изюм» - сзади у «Профи» не архаичные «газовские» двухскатки, а по одной шине с каждой стороны. Это уже и безопасность, и комфорт, и проходимость в одном флаконе.

Как у рекламного баннера

В движении тент, как я уже говорил, «парусит». Это неизбежность. Обтекателя на крыше кабины пока нет, но обещают. Зато тент не гуляет и не гремит, как у «Газели». Заводчане объясняют этот «плюс» использованием надежной зигзагообразной натяжки шнура – как у рекламного баннера. Стойки тента у «Профи» вынесены за пределы погрузочной платформы (у «Газели» наоборот), значит, не съедают драгоценное погрузочное место, да и двигать груз внутри проще. Погрузочная ширина на 5 см с каждой стороны больше, чем у нижегородского визави.

«Уазовский» борт изнутри чистый и гладкий, с вертикальными стенками. Нет потерь при загрузке коробок под потолок. Крыша двухскатная (домиком), вода стекает без каких-либо препятствий. Пол - из транспортной фанеры, не скользит. У «Газель-Бизнес» пол – банальные доски. У «Профи», как и у «Газель-Next», - 6 такелажных петель, а «Газель-Бизнес» этим похвастаться не может. Погрузочная высота у всех конкурентов одинаковая – чуть меньше метра. Однако та же подножка есть лишь у «Профи» и у заметно более дорогой «Газель-Next». Ну и, конечно же, фирменная «секретка», о которой пока что ни сном ни духом гаишники – вещевой ящик, спрятанный под госномером.

 
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Окрашенные в светло-серый цвет платформы «Профи» предлагаются 2 типов: стандартная (3089x1870 мм) и широкая (3089x2060 мм). Первая вмещает в себя 4 европаллеты (800x1200 мм), вторая – 5 шт. Возможности «Газель-Бизнес» - только 4 европаллеты, «Газель-Next» – 5. Разница между платформами «Профи» всего 8 000 рублей. Для заказа уже доступны платформы для «Профи» с 2-рядной кабиной. Длина такой платформы – 2 350 мм, но на борт она берет лишь 3 европаллеты.

Берем уроки йоги

Работы по усовершенствованию «Профи» идут полнм ходом. Ожидается появление 4-метровой надстройки (раму удлинят и усилят), фургона («будки»), 1,9-метрового тента, аэродинамического обтекателя на крыше, алюминиевого борта (опционально). Двигатель ZMZ Pro, возможно, появится на «Патриоте». Рассматривается вопрос комплектации грузовичка камерой заднего вида, круиз-контролем, раздельным пассажирским креслом и пр.
Кабина «Профи» взята от «Патриота», правда, с несущественными изменениями. Передний бампер и оптика – оригинальные. Почему не стали использовать фары от «Патриота»? Потому что они дороже. Бампер некрашенный, но его прочный пластик сложно поцарапать. Есть расширители колесных арок – это не только красиво, но и практично: хорошая защита от брызг, которые летят на боковые стекла.

Слегка сферические зеркала – роскошные, другой характеристики нет. Если их грамотно настроить, то можно увидеть, по какой поверхности едет заднее колесо – как левое, так и правое. Причем, в зависимости от платформы, используются разного типа «лопухи»: и те, и другие – с электрообогревом. Однако если мы говорим о широкой платформе, то зеркала придется настраивать вручную. Зато какие у данной модификации указатели поворотов! Настоящие стаканы!

Поскольку кабина «патриотовская», многие опции, включая электростеклоподъемники (базовая комплектация, стандартная платформа), обогрев лобового стекла, иммобилайзер, регулировку кресла по высоте и руля по высоте и вылету сохранились. Для сравнения: у той же «Газель-Бизнес» боковые стекла в «базе» - «на веслах». Вообще, справедливости ради стоит заметить, что некоторый набор оборудования в коммерческом транспорте имеет ограниченное хождение. И потребитель далеко не всегда готов платить за него. Поэтому внедрение тех или иных опций – исключительно на основе спроса.

 
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Нужна была, к примеру, потолочная консоль для документов формата А4 – получите! Вот только, как мы убедились, бумаги там надо хранить аккуратно – иногда на поворотах или при тряске они скатываются. Была потребность в мультимедиа – и она доступна, пусть даже во второй комплектации «Комфорт» (4x2). Технология - на «андроиде», с навигацией, «блютусом», неплохим звуком, хорошо «цепляет» смартфоны и флэшки. ABS, водительский аэрбег, крючки для одежды – это аксиома.

В моноприводной версии «Профи» располагает 3-местным салоном, хотя официально автомобиль себя таковым не позиционирует (версия 4x4 только 2-местная). Двоим рабочим перемещаться с комфортом на длительные расстояния будет непросто – пригодятся навыки йогов. Но короткие городские перемещения дадутся без больших неудобств. Зато в сиденье вмонтирован полезный органайзер. И не беда, что на пассажирском диване всего один подголовник - по закону, для среднего пассажира таковой не требуется.

На сегодняшний день с учетом скидки производителя стартовая цена УАЗ «Профи» 4x2 с однорядной кабиной и стандартной платформой составляет 649 000 рублей. Версия «Комфорт» - 699 000 рублей. Стоимость техобслуживания традиционно для бренда лояльная – в районе 5-6 тысяч. Как мы убедились, машины на дилерских площадках присутствуют. Быть может, не в полном кузовном и цветовом ассортименте, но выбор есть.

Иван Братуха Фото автора и УАЗ
Тест-Драйвы UAZ Profi

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Отзывы по теме
УАЗ «Профи» преодолел пустыню и забрался на Эльбрус
Ну я попробовал его, что сказать новый ЗМЗ чувствуется, мощности как будто и вправду прибавилось, это радует)
Вадим55
По госпрограмме «Своё дело» продан первый УАЗ «Профи»
Приятно видеть, как профи почти сразу приглянулся бизнесманам и бизнесвуманам. Как я и предполагал, очень многие посмотрят в его сторону, а газелька немного подвинется.
Владимир
Начались продажи новинки от «УАЗ»
Всего за 650 там столько плюшек идет, что газельки подвинутся прямо здесь и сейчас. Уже видел парочку профи, выглядят отлично!!
Андрей
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Тест-драйв УАЗ «Профи»: боец трудового резерва
Свежая модель УАЗа, получившая тематически оправданное имя «Профи», въехала в салоны официальных дилеров марки без лишней помпезности, щегольства и шумихи. Ровно так, как положено в сегменте «трудовых» машин. Но бизнесмены разного уровня успеха уже заметили появление новинки. На то, чтобы, говоря метким языком Александра Новикова, «озеленить на душе проталины», ульяновским инженерам понадобилось порядка 3 лет. Корреспондент 110km.ru  одним из первых сумел оценить готовый «уазовский» продукт и может заявить, что новое предложение завода, позиционирующееся на максимальной границе класса LCV, достойно серьезного потребительского внимания.Дышите глубже, дышите легче!{{model_6349}} …«ты не находишь, что после 100-110 км/ч машину водит из стороны в сторону и руль какой-то слишком легкий»? – спросил меня после первого дня теста коллега по группе. Что было ответить человеку? То, что заснеженные кузбасские дороги – не только горно-кривые, но и скользкие, следовательно, какого Лешего ехать так быстро, да еще с «парусящим» 1,6-метровым тентом за кабиной? Но ведь это и ребенку понятно. Да и потом, самое главное, УАЗ «Профи» - рыба совершенно из другого водоема. На машинах коммерческого назначения не принято устанавливать рекорды скоростного маневрирования. У них задача совершенно иного характера: доставить максимально допустимое количество груза из точки А в точку Б. При этом, чего строить из себя девицу-красавицу: с пустым бортом да при острой необходимости УАЗ «Профи» способен «дать огонька» – мотор-таки позволяет. ZMZ Pro есть ничто иное, как грузовая версия знаменитого «409-го». Если под капотом «Патриота» заволжский движок развивает 135 «кобылок» и 217 Нм пикового момента при 3900 об/мин, то для «Профи» мощность повысили до 149 л.с., а момент - до 235 Нм. При этом уменьшили до 2650 об/мин оборотистость. Оно и понятно: «коммерсанту» важна тяга на низах, и ее достичь получилось. Она теперь почти что с дизельной характеристикой. И благодаря такому мотору, как говорят представители УАЗа, необходимость в дизельном движке практически свелась к нулю. {{gallery_1025}} «Перепрошивка» мотора – само собой. Благодаря новой форме поршней увеличена (с 9,1 до 9,8) степень сжатия. Модернизированы клапана - выпускные изготавливаются из более жаропрочной стали. Поскольку выросли нагрузки, усилена головка блока. Благодаря применению 2-рядной цепи (на «Патриоте – однорядная) выросла надежность двигателя. Цепь, как положено, необслуживаемая, у нее большой ресурс - долго искали оптимального поставщика и, похоже, нашли. Использование двухгорлового выпускного коллектора обеспечивает движку более легкое дыхание в зоне средних и низких оборотов. Появились новые распредвалы: увеличен подъем клапанов и расширена фаза выпуска – это ничто иное, как подготовка для установки газобаллонного оборудования (ГБО). Газовая атака{{material_121759}} К чести заводчан, к этому они подготовились уже на этапе конструирования «Профи». Не стали мудрствовать лукаво и использовали итальянское ГБО фирмы Lovato. Пусть не самого свежего V поколения, а IV-го, но тому есть объективное объяснение: оно дешевле и, к тому же, у главного конкурента - нечто подобное. Баллон – на 93 литра, устанавливается поперечно между рамой и бортовой платформой, его сложно повредить. У той же «Газели» пропановый баллон смонтирован продольно сбоку и при этом низко над землей. По сравнению с бензиновой версией, экономия ГБО-модификации составляет около 50%, то есть как у всех. И это - несмотря на то, что расход топлива получается чуть выше. Запуск происходит традиционно для ГБО IV поколения – на бензине. Потом, как известно, мотор прогревается до 50 градусов и автоматически переходит на газ. Но ZMZ Pro, в отличие его от конкурентов, научен запускаться и на пропане - если, скажем, вдруг закончился бензин. В работе задействовано 2 блока управления. Если ехать на газе, который, как известно, горит медленнее, мощность, естественно, упадет, но не сильно – где-то до 143 л.с. Баллон весит немного (50-60 кг), а доплата за заводское ГБО с гарантией производителя - всего 40 000 рублей. Как говорят опрошенные нами дилеры, спрос на версии с ГБО большой, но на данный момент предложить подобные машины пока что не получается, видимо, это дело самого ближайшего будущего.  Против кивка есть прием{{gallery_1026}} Трижды прав острослов Конецкий: «найти повод для придирки… так же легко, как самой целомудренной женщине найти повод для снятия юбки на черноморском побережье в хорошую погоду». Да, не все пока безоблачно в работе нового движка – он явно шумноват (равно как и раздатка на версии 4x4), не прочь насытиться лишней каплей бензина, но, господа, он едет, тянет груз и справляется с этим относительно неплохо.   {{material_117408}} Машину научили разворачиваться, используя минимум пространства. «Профи» выпускается в переднеприводном и полноприводном вариантах, поэтому предусмотрены как передняя балка, так и мост. Принципиальные изменения - в поворотных кулаках. Они у «Профи» открытого типа. Это и дало уменьшение радиуса разворота. Передние колеса могут поворачиваться на угол 45 градусов. Мы это оценили «на собственной шкуре»; маневренность и впрямь зачетная – на зависть «Газели» и даже «Патриоту». Другая фишка - противокивковый эффект при торможении. Автомобиль практически не клюет носом, эффекта прижимания передка к дороге как будто бы и нет. И это притом, что пружинно-зависимая передняя подвеска – точное наследство «Патриота».Задний мост рассчитан на повышенную грузоподъемность. Увеличены в диаметре кожух полуоси («чулки») и толщина стенки полуоси (+2 мм). В картер главной передачи добавлены ребра жесткости. Визуальные отличия с «Патриотом» очевидны. Задний мост выпускается в 2 версиях: с блокировкой дифференциала Eaton (29 000 рублей) и без оной. На тесте был первый вариант, и наличие «диффа» откровенно пригодилось в горнолыжном Шерегеше, когда с 900-килограммовым грузом за спиной мы попытались забраться на длинную и скользкую горку. В натяг на 1-й передаче автомобиль тянет спокойно, без пробуксовок, главное, не переусердствовать с газом. К 30 км/ч дифференциал дезактивируется, и передвижение продолжается без его полезных услуг. Держит ударНаши тестовые 900 кг груза (а это был кузбасский уголь, что же еще!) изрядно прогнули лист рессоры, но до подрессорника хода не хватило. Почему, спросите, в задней подвеске всего один лист, а не группа? Во имя плавности хода при малых загрузках, отвечают инженеры УАЗа. Подрессорник, в свою очередь, увеличивает жесткость рессоры в 2 раза, когда это необходимо (полная загрузка авто). Когда тонну загружаешь, подрессорник в работу еще не включается – работает основной лист. {{gallery_1024}} А если перегрузить «Профи», дело-то житейское? Автопроизводитель, понятное дело, не рекомендует - лишение гарантии и т.п. Но заводчане, по их же словам, испытывали машину, погрузив на борт 2 тонны. Рама, как выяснилось, держит. Ее усилили и удлинили, т.к. с 3 до 3,5 м выросла колесная база. 150-килограммовая жесткая на кручение, рама построена по коробчатому принципу - это когда два П-образных профиля сварены между собой. Добавлены новые кронштейны и поперечины. Появились усилители в тех местах, где необходимо. {{params_58379}} «Держат удар» и шины: как-никак каждая рассчитана на грузоподъемность 1450 кг. Заводские колеса у «Профи» такие же, как на всех «уазиках» - «КАМА» И-359 225/75 R16, но только с индексом «С» (коммерческая). Торговая сеть изобилует подобным типоразмером, поэтому проблем с заменой шин не будет. Оригинальны и диски – немецкие Mefro Wheels, рассчитанные под 6-болтовую ступицу. Благодаря усиленному посадочному месту, на внедорожье можно будет спустить давление в шинах и не опасаться за то, что колесо разбортируется. Самый же «изюм» - сзади у «Профи» не архаичные «газовские» двухскатки, а по одной шине с каждой стороны. Это уже и безопасность, и комфорт, и проходимость в одном флаконе.Как у рекламного баннераВ движении тент, как я уже говорил, «парусит». Это неизбежность. Обтекателя на крыше кабины пока нет, но обещают. Зато тент не гуляет и не гремит, как у «Газели». Заводчане объясняют этот «плюс» использованием надежной зигзагообразной натяжки шнура – как у рекламного баннера. Стойки тента у «Профи» вынесены за пределы погрузочной платформы (у «Газели» наоборот), значит, не съедают драгоценное погрузочное место, да и двигать груз внутри проще. Погрузочная ширина на 5 см с каждой стороны больше, чем у нижегородского визави. «Уазовский» борт изнутри чистый и гладкий, с вертикальными стенками. Нет потерь при загрузке коробок под потолок. Крыша двухскатная (домиком), вода стекает без каких-либо препятствий. Пол - из транспортной фанеры, не скользит. У «Газель-Бизнес» пол – банальные доски. У «Профи», как и у «Газель-Next», - 6 такелажных петель, а «Газель-Бизнес» этим похвастаться не может. Погрузочная высота у всех конкурентов одинаковая – чуть меньше метра. Однако та же подножка есть лишь у «Профи» и у заметно более дорогой «Газель-Next». Ну и, конечно же, фирменная «секретка», о которой пока что ни сном ни духом гаишники – вещевой ящик, спрятанный под госномером.{{gallery_1023}} Окрашенные в светло-серый цвет платформы «Профи» предлагаются 2 типов: стандартная (3089x1870 мм) и широкая (3089x2060 мм). Первая вмещает в себя 4 европаллеты (800x1200 мм), вторая – 5 шт. Возможности «Газель-Бизнес» - только 4 европаллеты, «Газель-Next» – 5. Разница между платформами «Профи» всего 8 000 рублей. Для заказа уже доступны платформы для «Профи» с 2-рядной кабиной. Длина такой платформы – 2 350 мм, но на борт она берет лишь 3 европаллеты.Берем уроки йоги{{photo_text_115}} Кабина «Профи» взята от «Патриота», правда, с несущественными изменениями. Передний бампер и оптика – оригинальные. Почему не стали использовать фары от «Патриота»? Потому что они дороже. Бампер некрашенный, но его прочный пластик сложно поцарапать. Есть расширители колесных арок – это не только красиво, но и практично: хорошая защита от брызг, которые летят на боковые стекла. Слегка сферические зеркала – роскошные, другой характеристики нет. Если их грамотно настроить, то можно увидеть, по какой поверхности едет заднее колесо – как левое, так и правое. Причем, в зависимости от платформы, используются разного типа «лопухи»: и те, и другие – с электрообогревом. Однако если мы говорим о широкой платформе, то зеркала придется настраивать вручную. Зато какие у данной модификации указатели поворотов! Настоящие стаканы!Поскольку кабина «патриотовская», многие опции, включая электростеклоподъемники (базовая комплектация, стандартная платформа), обогрев лобового стекла, иммобилайзер, регулировку кресла по высоте и руля по высоте и вылету сохранились. Для сравнения: у той же «Газель-Бизнес» боковые стекла в «базе» - «на веслах». Вообще, справедливости ради стоит заметить, что некоторый набор оборудования в коммерческом транспорте имеет ограниченное хождение. И потребитель далеко не всегда готов платить за него. Поэтому внедрение тех или иных опций – исключительно на основе спроса. {{gallery_1022}} Нужна была, к примеру, потолочная консоль для документов формата А4 – получите! Вот только, как мы убедились, бумаги там надо хранить аккуратно – иногда на поворотах или при тряске они скатываются. Была потребность в мультимедиа – и она доступна, пусть даже во второй комплектации «Комфорт» (4x2). Технология - на «андроиде», с навигацией, «блютусом», неплохим звуком, хорошо «цепляет» смартфоны и флэшки. ABS, водительский аэрбег, крючки для одежды – это аксиома.В моноприводной версии «Профи» располагает 3-местным салоном, хотя официально автомобиль себя таковым не позиционирует (версия 4x4 только 2-местная). Двоим рабочим перемещаться с комфортом на длительные расстояния будет непросто – пригодятся навыки йогов. Но короткие городские перемещения дадутся без больших неудобств. Зато в сиденье вмонтирован полезный органайзер. И не беда, что на пассажирском диване всего один подголовник - по закону, для среднего пассажира таковой не требуется. На сегодняшний день с учетом скидки производителя стартовая цена УАЗ «Профи» 4x2 с однорядной кабиной и стандартной платформой составляет 649 000 рублей. Версия «Комфорт» - 699 000 рублей. Стоимость техобслуживания традиционно для бренда лояльная – в районе 5-6 тысяч. Как мы убедились, машины на дилерских площадках присутствуют. Быть может, не в полном кузовном и цветовом ассортименте, но выбор есть.
2018-01-09
Автор: Иван Братуха Фото автора и УАЗ
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