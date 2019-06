Тест-драйв нового Volkswagen Passat: ветер совершенства

Volkswagen Passat От 1.4 л, 150 л.с Новый от 1 399 000 до 2 209 000 Р

Сегодня о таких цифрах приходится лишь мечтать. И тому, как все мы понимаем, есть объективные причины. Но не будем о грустном.

На прошедшей несколько дней назад во Франкфурте динамической презентации немецкий концерн анонсировал рестайлинговую модификацию VW Passat B8, который в Европе появится в сентябре, а к нам доберется ближе к концу года. Немцы, видно, ждут, пока мы распродадим оставшиеся единичные экземпляры актуальной версии автомобиля.

Себя «народники» не обидели – предложили машине такую россыпь двигателей, что невольно позавидуешь. Вы только представьте: 8 моторов на выбор, и все отвечают Euro 6! Да в России нет такого количества моделей VW, не то что моторов! Одних дизелей 4 штуки: 1.6 TDI (88 kW/120 л.с.), 2.0 TDI Evo (110 kW/150 л.с.), 2.0 TDI (140 kW/190 л.с.) и 2.0 TDI Bi-Turbo (176 kW/240 л.с.).

Бензиновая «грядка» представлена тремя TSI: 1.5 TSI Evo (110 kW/150 л.с.), 2.0 TSI (140 kW/190 л.с.) и 2.0 TSI (200 kW/272 л.с.). На «десерт» - электрическая версия 1.4 TSI, где 85 kW/115 л.с. вырабатывает электромотор, а 160 kW/218 л.с. – удел ДВС.

Дорестайлинговая версия VW Passat Estate лидирует в своем европейском сегменте, круто обходя сильных конкурентов, каждый из которых – имя. Сухие цифры статистики: рыночная доля «Фольксвагена» - 24% (129 891 реализованный автомобиль). Вторая позиция – Audi A4 (17% и 90 771 ед.), на третьем месте – Mercedes C-Class (11% и 57 701 ед.). Далее по нисходящей – Skoda Superb (9% и 50 620 ед.), BMW 3-Series (9% и 49 240 ед.), Volvo V60 (7% и 38 034 ед.), Opel Insignia (6% и 31 753 ед.), Ford Mondeo (5% и 25 923 ед.), Mazda6 (2% и 12 772 ед.) и, наконец, Toyota Avensis (2% и 12 195 ед.). Это, напомним, данные по универсалам. Среди седанов позиция VW Passat примерно та же – только не первая в рейтинге (53 358 ед.), а вторая, сразу после Mercedes C-Class (62 800 ед.).

Кросс-универсал Alltrack

Что называется, выбирай – не хочу. Любимые у нас седаны в Европе не в почете, на их долю приходится что-то около 30% продаж, потому на тест-драйве были представлены исключительно «вагоны». В том числе «кроссовая» модификация Alltrack – симпатичная, внеасфальтовая, но нам, опять-таки, недоступная.

150-сильный 4-цилиндровый 2.0 TDI Evo преподносится как родоначальник нового поколения дизельных двигателей марки. Во всяком случае, на «Пассате» он используется впервые. В списке его заслуг первым делом отмечается экологичность. Для сокращения выбросов дизель оснащен системой селективной каталитической нейтрализации (SCR) с 2 нейтрализаторами и двойным дозированием восстановителя. Круто, но…

В силу того, что подобного рода инновации в России пока что мало востребованы, нам его не дадут. Вместо него в марте 2020-го планируется привезти аналогичный по литражу и мощности дизель, но, так сказать, в старом исполнении, не Evo.

Жаль, не увидим 190-сильного 2.0 TDI, настроек которого мы «вкусили» под капотом обновленного Passat Alltrack. Хорошая линейная тяга, уверенный подхват с «низов», малошумность и неплохая приемистость – вот лишь некоторые позитивные ощущения от работы 2.0 TDI 140 kW. С таким «сердцем» Alltrack представляет собой довольно удобный и быстрый автомобиль для путешествий, не боящийся съехать с ровного немецкого асфальта.

Уже в «базе» доступна 7-ступенчатая коробка DSG, 17-дюймовые легкосплавные диски Ancona, складываемые наружные электрозеркала, спортивное рулевое колесо с отделкой из перфорированной кожи, трапециевидные накладки для системы выпуска отработанных газов и надпись «Alltrack» на боковых декоративных накладках.

Бензиновый «топ»

Поскольку версия «псевдокроссовая», клиренс, естественно, слегка увеличен, и об этом следует помнить, входя в скоростные повороты. Налицо пусть и небольшая, но все же валкость кузова, особенно если активирован Comfort. Режим настроек Sport, безусловно, добавляет некоторой жесткости в процесс управления, но при нем увеличивается трансляция мелкого бездорожья в салон. В общем, следует поиграть настройками и определить для себя, что к чему, и как оно комфортнее.

Обычная модификация Passat в этом плане рассматривается как наиболее удовлетворяющий потребителя вариант универсала – в меру мягкая, «всепроглатывающая» адаптивная подвеска DCC с электронноуправляемыми амортизаторами. К тому же, повторюсь, нешумная.

272-сильный бензиновый TSI уверенно тянет «вагон» в «светлые дали», забывая, например, что «насельник» не один, а с двумя-тремя товарищами. Разгон резвый, почти «стальной». Надрыв агрегата присутствует, но об этом в салоне мало кто подразумевает – настолько хороша шумоизоляция. Запас крутящего момента присутствует практически всегда, если только мы не говорим об очень больших скоростях, разрешенных на крутых немецких автобанах.

Стрелка спидометра на 170 км/ч, а коленвал демонстрирует вращение всего 3000 об/мин. На «140» - 2500 об/мин, на «100» - вовсе 1800 оборотов. Сами понимаете: любое продавливание педали акселератора – и мощный Passat податливо выказывает рвение ехать еще импульсивнее.

Чем богат новый VW Passat? 1) ассистент Travel Assist - возможность частично автономной езды со скоростью до 210 км/ч; 2) новая модульная информационно-командная система MIB3 - обеспечивает возможность подключения к бортовой сети; 3) матричные фары IQ.Light: Passat - первая модель после Touareg, где они доступны; 4) емкостное рулевое колесо - реагирует на прикосновения, позволяя водителю по-новому отдавать команды; 5) цифровая приборная панель: приборы нового поколения можно настроить с помощью всего лишь одной кнопки на рулевом колесе.

Подключаем электричество

В этом «полете» мы не единожды апробировали работу автопилота. Парень он прогрессивный, может трудиться аж до 210 км/ч. Под понятием «трудиться» мы подразумеваем возможность самостоятельно набирать скорость, удерживаться в полосе, и, конечно же, замедляться. Торможение – самое, пожалуй, стремное занятие: ты все время не доверяешь автоматике, и нога машинально тянется к педали, но… машина, «раскочегаренная» до 180 км/ч, догнав предшественника, реально начинает сбавлять скорость, словно не замечая, как на вашем лбу «нарисовалась» испарина. Фу…

На длинных дистанциях при скорости выше 130 км/ч бензиновый агрегат Passat GTE поддерживается электромотором. При этом электрический режим принудительного холостого хода действует как дополнительный бустер, который обеспечивает увеличение потока мощности.

Высоковольтная батарея заряжается от внешнего источника питания, а при движении — от TSI и рекуперации. Чтобы в конце долгой поездки можно было целенаправленно двигаться по городу в режиме максимального использования электропривода, немного изменен режим работы гибридной системы и упрощена подзарядка АКБ во время движения. Вместо 5 режимов работы теперь их всего 3. Режим максимального использования электропривода (движение только на электротяге); GTE (спортивное вождение с полной производительностью системы); гибридный (попеременное подключение электромотора и TSI).

Режим GTE, пожалуй, наиболее интересный. Слева от рукоятки рычага КПП есть клавиша GTE. Нажимаем, тем самым, активируя наиболее динамичные характеристики гибрида. Сразу ощущаются более острые и быстрые отклики педали акселератора, коробки передач и рулевого. При этом TSI становится как бы более ориентированным на мощность.

Кроме того, при так называемом бустерном ускорении двигатель и электромотор работают сообща для активации полной мощности системы и создания максимальной тяги. Параллельно ужесточается адаптивная подвеска и изменяется акустика в салоне. Можно вывести на панель приборов анимацию всего происходящего в этот момент электропроцесса и наслаждаться игрой символов.

Полностью разряженный аккумулятор Passat GTE заряжается от сети 230 В через серийный зарядный кабель 2,3 кВт пер. тока за 5 часов 30 минут. При использовании домашней зарядной станции или зарядной стойки с напряжением 360 В и опционального зарядного кабеля мощностью 3,6 кВт время зарядки сокращается до 4 часов 30 минут. Встроенное зарядное устройство управляет зарядкой полностью автоматически. Водителю необходимо только подключить его к разъему.

Запас хода от электродвигателя в новом ездовом цикле WLTP - до 55 км для универсала и до 56 км для седана. Эти значения соответствуют примерно 70 км в ездовом цикле NEFZ — на 20 км больше, чем у предшествующей модели.

Долой все провода!

Заметно выросла коммуникативность «Пассата». И пусть наш рынок ограничится лишь относительно простым приложением Volkswagen Connect, но европейский медиа-арсенал автомобиля уровнем куда как выше. Судите сами.

Запущено III поколение модульной информационно-командной системы Infotainment (MIB3), благодаря которой впервые обеспечена беспроводная интеграция приложений для iPhone через систему Apple CarPlay. То бишь Passat по желанию владельца может быть постоянно подключен к сети, так как Infotainment MIB3 в базовой комплектации оснащена встроенным блоком управления модуля аварийного вызова и коммуникационного блока (OCU) и eSIM.

Наряду с улучшенными навигационными службами, предоставляющими информацию в режиме реального времени, платформа Volkswagen We и встроенные мобильные онлайн-службы We Connect и We Connect Plus, а также We Connect Fleet предлагают пользователям новые функции. К ним относятся сервисы потокового воспроизведения музыки, такие как Apple Music и TIDAL, интеграция обновляемых технологий веб-приложений, интуитивное голосовое управление, а также синхронизация настроек автомобиля с собственным облачным хранилищем. Это впервые позволяет использовать смартфон в качестве электронного ключа для открытия салона и запуска двигателя.

Отзывается Infotainment MIB3 оперативно. Работает качественно и четко. В общем, по-немецки. Цена на автомобиль тоже немецкая – от 34 720 евро. Родного рублевого ценника, понятное дело, еще нет и в помине, поскольку первые машины пожалуют на дилерские площадки в лучшем случае к декабрю 2019-го. К тому времени вернемся к «Пассату» дополнительно.