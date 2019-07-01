Тест-драйв нового Volkswagen Passat: ветер совершенства
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На прошедшей несколько дней назад во Франкфурте динамической презентации немецкий концерн анонсировал рестайлинговую модификацию VW Passat B8, который в Европе появится в сентябре, а к нам доберется ближе к концу года. Немцы, видно, ждут, пока мы распродадим оставшиеся единичные экземпляры актуальной версии автомобиля.
Себя «народники» не обидели – предложили машине такую россыпь двигателей, что невольно позавидуешь. Вы только представьте: 8 моторов на выбор, и все отвечают Euro 6! Да в России нет такого количества моделей VW, не то что моторов! Одних дизелей 4 штуки: 1.6 TDI (88 kW/120 л.с.), 2.0 TDI Evo (110 kW/150 л.с.), 2.0 TDI (140 kW/190 л.с.) и 2.0 TDI Bi-Turbo (176 kW/240 л.с.).
Бензиновая «грядка» представлена тремя TSI: 1.5 TSI Evo (110 kW/150 л.с.), 2.0 TSI (140 kW/190 л.с.) и 2.0 TSI (200 kW/272 л.с.). На «десерт» - электрическая версия 1.4 TSI, где 85 kW/115 л.с. вырабатывает электромотор, а 160 kW/218 л.с. – удел ДВС.
Кросс-универсал Alltrack
150-сильный 4-цилиндровый 2.0 TDI Evo преподносится как родоначальник нового поколения дизельных двигателей марки. Во всяком случае, на «Пассате» он используется впервые. В списке его заслуг первым делом отмечается экологичность. Для сокращения выбросов дизель оснащен системой селективной каталитической нейтрализации (SCR) с 2 нейтрализаторами и двойным дозированием восстановителя. Круто, но…
В силу того, что подобного рода инновации в России пока что мало востребованы, нам его не дадут. Вместо него в марте 2020-го планируется привезти аналогичный по литражу и мощности дизель, но, так сказать, в старом исполнении, не Evo.
Жаль, не увидим 190-сильного 2.0 TDI, настроек которого мы «вкусили» под капотом обновленного Passat Alltrack. Хорошая линейная тяга, уверенный подхват с «низов», малошумность и неплохая приемистость – вот лишь некоторые позитивные ощущения от работы 2.0 TDI 140 kW. С таким «сердцем» Alltrack представляет собой довольно удобный и быстрый автомобиль для путешествий, не боящийся съехать с ровного немецкого асфальта.
Уже в «базе» доступна 7-ступенчатая коробка DSG, 17-дюймовые легкосплавные диски Ancona, складываемые наружные электрозеркала, спортивное рулевое колесо с отделкой из перфорированной кожи, трапециевидные накладки для системы выпуска отработанных газов и надпись «Alltrack» на боковых декоративных накладках.
Бензиновый «топ»
272-сильный бензиновый TSI уверенно тянет «вагон» в «светлые дали», забывая, например, что «насельник» не один, а с двумя-тремя товарищами. Разгон резвый, почти «стальной». Надрыв агрегата присутствует, но об этом в салоне мало кто подразумевает – настолько хороша шумоизоляция. Запас крутящего момента присутствует практически всегда, если только мы не говорим об очень больших скоростях, разрешенных на крутых немецких автобанах.
Стрелка спидометра на 170 км/ч, а коленвал демонстрирует вращение всего 3000 об/мин. На «140» - 2500 об/мин, на «100» - вовсе 1800 оборотов. Сами понимаете: любое продавливание педали акселератора – и мощный Passat податливо выказывает рвение ехать еще импульсивнее.
Подключаем электричество
На длинных дистанциях при скорости выше 130 км/ч бензиновый агрегат Passat GTE поддерживается электромотором. При этом электрический режим принудительного холостого хода действует как дополнительный бустер, который обеспечивает увеличение потока мощности.
Высоковольтная батарея заряжается от внешнего источника питания, а при движении — от TSI и рекуперации. Чтобы в конце долгой поездки можно было целенаправленно двигаться по городу в режиме максимального использования электропривода, немного изменен режим работы гибридной системы и упрощена подзарядка АКБ во время движения. Вместо 5 режимов работы теперь их всего 3. Режим максимального использования электропривода (движение только на электротяге); GTE (спортивное вождение с полной производительностью системы); гибридный (попеременное подключение электромотора и TSI).
Режим GTE, пожалуй, наиболее интересный. Слева от рукоятки рычага КПП есть клавиша GTE. Нажимаем, тем самым, активируя наиболее динамичные характеристики гибрида. Сразу ощущаются более острые и быстрые отклики педали акселератора, коробки передач и рулевого. При этом TSI становится как бы более ориентированным на мощность.
Запас хода от электродвигателя в новом ездовом цикле WLTP - до 55 км для универсала и до 56 км для седана. Эти значения соответствуют примерно 70 км в ездовом цикле NEFZ — на 20 км больше, чем у предшествующей модели.
Долой все провода!
Заметно выросла коммуникативность «Пассата». И пусть наш рынок ограничится лишь относительно простым приложением Volkswagen Connect, но европейский медиа-арсенал автомобиля уровнем куда как выше. Судите сами.
Запущено III поколение модульной информационно-командной системы Infotainment (MIB3), благодаря которой впервые обеспечена беспроводная интеграция приложений для iPhone через систему Apple CarPlay. То бишь Passat по желанию владельца может быть постоянно подключен к сети, так как Infotainment MIB3 в базовой комплектации оснащена встроенным блоком управления модуля аварийного вызова и коммуникационного блока (OCU) и eSIM.
Отзывается Infotainment MIB3 оперативно. Работает качественно и четко. В общем, по-немецки. Цена на автомобиль тоже немецкая – от 34 720 евро. Родного рублевого ценника, понятное дело, еще нет и в помине, поскольку первые машины пожалуют на дилерские площадки в лучшем случае к декабрю 2019-го. К тому времени вернемся к «Пассату» дополнительно.
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