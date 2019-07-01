1 июля 2019, 00:04

Тест-драйв нового Volkswagen Passat: ветер совершенства

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Памятны времена, когда Passat играл чуть не главную скрипку в российских продажах Volkswagen. Взять тот же 2007-й: из 33 191 ед., реализованных в нашей стране VW, 11 113 машин пришлись аккурат на «Пассат». Почти та же третья часть общего пирога была и в 2008-м – тогда по просторам Родины разошлось еще больше -15 000 «Пассатов». Во как!
Тест драйв нового Volkswagen Passat ветер совершенства
Тест драйв нового Volkswagen Passat ветер совершенства
Тест драйв нового Volkswagen Passat ветер совершенства
Тест драйв нового Volkswagen Passat ветер совершенства
Тест драйв нового Volkswagen Passat ветер совершенства
Тест драйв нового Volkswagen Passat ветер совершенства
Тест драйв нового Volkswagen Passat ветер совершенства
Тест драйв нового Volkswagen Passat ветер совершенства
Тест драйв нового Volkswagen Passat ветер совершенства
Тест драйв нового Volkswagen Passat ветер совершенства
Тест драйв нового Volkswagen Passat ветер совершенства
Тест драйв нового Volkswagen Passat ветер совершенства
Тест драйв нового Volkswagen Passat ветер совершенства
Тест драйв нового Volkswagen Passat ветер совершенства

Volkswagen Passat
От 1.4 л, 150 л.с
Новый от 1 399 000 до 2 209 000 Р
Сегодня о таких цифрах приходится лишь мечтать. И тому, как все мы понимаем, есть объективные причины. Но не будем о грустном.

На прошедшей несколько дней назад во Франкфурте динамической презентации немецкий концерн анонсировал рестайлинговую модификацию VW Passat B8, который в Европе появится в сентябре, а к нам доберется ближе к концу года. Немцы, видно, ждут, пока мы распродадим оставшиеся единичные экземпляры актуальной версии автомобиля.

Себя «народники» не обидели – предложили машине такую россыпь двигателей, что невольно позавидуешь. Вы только представьте: 8 моторов на выбор, и все отвечают Euro 6! Да в России нет такого количества моделей VW, не то что моторов! Одних дизелей 4 штуки: 1.6 TDI (88 kW/120 л.с.), 2.0 TDI Evo (110 kW/150 л.с.), 2.0 TDI (140 kW/190 л.с.) и 2.0 TDI Bi-Turbo (176 kW/240 л.с.).

Бензиновая «грядка» представлена тремя TSI: 1.5 TSI Evo (110 kW/150 л.с.), 2.0 TSI (140 kW/190 л.с.) и 2.0 TSI (200 kW/272 л.с.). На «десерт» - электрическая версия 1.4 TSI, где 85 kW/115 л.с. вырабатывает электромотор, а 160 kW/218 л.с. – удел ДВС.

Тест драйв нового Volkswagen Passat ветер совершенства
Тест драйв нового Volkswagen Passat ветер совершенства
Тест драйв нового Volkswagen Passat ветер совершенства
Тест драйв нового Volkswagen Passat ветер совершенства
Тест драйв нового Volkswagen Passat ветер совершенства
Тест драйв нового Volkswagen Passat ветер совершенства
Тест драйв нового Volkswagen Passat ветер совершенства
Тест драйв нового Volkswagen Passat ветер совершенства
Тест драйв нового Volkswagen Passat ветер совершенства
Тест драйв нового Volkswagen Passat ветер совершенства
Тест драйв нового Volkswagen Passat ветер совершенства
Тест драйв нового Volkswagen Passat ветер совершенства
Тест драйв нового Volkswagen Passat ветер совершенства
Тест драйв нового Volkswagen Passat ветер совершенства
Тест драйв нового Volkswagen Passat ветер совершенства
Тест драйв нового Volkswagen Passat ветер совершенства
Тест драйв нового Volkswagen Passat ветер совершенства
Тест драйв нового Volkswagen Passat ветер совершенства

Дорестайлинговая версия VW Passat Estate лидирует в своем европейском сегменте, круто обходя сильных конкурентов, каждый из которых – имя. Сухие цифры статистики: рыночная доля «Фольксвагена» - 24% (129 891 реализованный автомобиль). Вторая позиция – Audi A4 (17% и 90 771 ед.), на третьем месте – Mercedes C-Class (11% и 57 701 ед.). Далее по нисходящей – Skoda Superb (9% и 50 620 ед.), BMW 3-Series (9% и 49 240 ед.), Volvo V60 (7% и 38 034 ед.), Opel Insignia (6% и 31 753 ед.), Ford Mondeo (5% и 25 923 ед.), Mazda6 (2% и 12 772 ед.) и, наконец, Toyota Avensis (2% и 12 195 ед.). Это, напомним, данные по универсалам. Среди седанов позиция VW Passat примерно та же – только не первая в рейтинге (53 358 ед.), а вторая, сразу после Mercedes C-Class (62 800 ед.).
Что называется, выбирай – не хочу. Любимые у нас седаны в Европе не в почете, на их долю приходится что-то около 30% продаж, потому на тест-драйве были представлены исключительно «вагоны». В том числе «кроссовая» модификация Alltrack – симпатичная, внеасфальтовая, но нам, опять-таки, недоступная.

Кросс-универсал Alltrack

150-сильный 4-цилиндровый 2.0 TDI Evo преподносится как родоначальник нового поколения дизельных двигателей марки. Во всяком случае, на «Пассате» он используется впервые. В списке его заслуг первым делом отмечается экологичность. Для сокращения выбросов дизель оснащен системой селективной каталитической нейтрализации (SCR) с 2 нейтрализаторами и двойным дозированием восстановителя. Круто, но…

В силу того, что подобного рода инновации в России пока что мало востребованы, нам его не дадут. Вместо него в марте 2020-го планируется привезти аналогичный по литражу и мощности дизель, но, так сказать, в старом исполнении, не Evo.

Жаль, не увидим 190-сильного 2.0 TDI, настроек которого мы «вкусили» под капотом обновленного Passat Alltrack. Хорошая линейная тяга, уверенный подхват с «низов», малошумность и неплохая приемистость – вот лишь некоторые позитивные ощущения от работы 2.0 TDI 140 kW. С таким «сердцем» Alltrack представляет собой довольно удобный и быстрый автомобиль для путешествий, не боящийся съехать с ровного немецкого асфальта.

Уже в «базе» доступна 7-ступенчатая коробка DSG, 17-дюймовые легкосплавные диски Ancona, складываемые наружные электрозеркала, спортивное рулевое колесо с отделкой из перфорированной кожи, трапециевидные накладки для системы выпуска отработанных газов и надпись «Alltrack» на боковых декоративных накладках.

Тест драйв нового Volkswagen Passat ветер совершенства
Тест драйв нового Volkswagen Passat ветер совершенства
Тест драйв нового Volkswagen Passat ветер совершенства
Тест драйв нового Volkswagen Passat ветер совершенства
Тест драйв нового Volkswagen Passat ветер совершенства
Тест драйв нового Volkswagen Passat ветер совершенства
Тест драйв нового Volkswagen Passat ветер совершенства
Тест драйв нового Volkswagen Passat ветер совершенства
Тест драйв нового Volkswagen Passat ветер совершенства
Тест драйв нового Volkswagen Passat ветер совершенства
Тест драйв нового Volkswagen Passat ветер совершенства
Тест драйв нового Volkswagen Passat ветер совершенства
Тест драйв нового Volkswagen Passat ветер совершенства
Тест драйв нового Volkswagen Passat ветер совершенства
Тест драйв нового Volkswagen Passat ветер совершенства
Тест драйв нового Volkswagen Passat ветер совершенства
Тест драйв нового Volkswagen Passat ветер совершенства
Тест драйв нового Volkswagen Passat ветер совершенства
Поскольку версия «псевдокроссовая», клиренс, естественно, слегка увеличен, и об этом следует помнить, входя в скоростные повороты. Налицо пусть и небольшая, но все же валкость кузова, особенно если активирован Comfort. Режим настроек Sport, безусловно, добавляет некоторой жесткости в процесс управления, но при нем увеличивается трансляция мелкого бездорожья в салон. В общем, следует поиграть настройками и определить для себя, что к чему, и как оно комфортнее.

Бензиновый «топ»

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272-сильный бензиновый TSI уверенно тянет «вагон» в «светлые дали», забывая, например, что «насельник» не один, а с двумя-тремя товарищами. Разгон резвый, почти «стальной». Надрыв агрегата присутствует, но об этом в салоне мало кто подразумевает – настолько хороша шумоизоляция. Запас крутящего момента присутствует практически всегда, если только мы не говорим об очень больших скоростях, разрешенных на крутых немецких автобанах.

Стрелка спидометра на 170 км/ч, а коленвал демонстрирует вращение всего 3000 об/мин. На «140» - 2500 об/мин, на «100» - вовсе 1800 оборотов. Сами понимаете: любое продавливание педали акселератора – и мощный Passat податливо выказывает рвение ехать еще импульсивнее.  

Тест драйв нового Volkswagen Passat ветер совершенства
Тест драйв нового Volkswagen Passat ветер совершенства
Тест драйв нового Volkswagen Passat ветер совершенства
Тест драйв нового Volkswagen Passat ветер совершенства
Тест драйв нового Volkswagen Passat ветер совершенства
Тест драйв нового Volkswagen Passat ветер совершенства
Тест драйв нового Volkswagen Passat ветер совершенства
Тест драйв нового Volkswagen Passat ветер совершенства
Тест драйв нового Volkswagen Passat ветер совершенства
Тест драйв нового Volkswagen Passat ветер совершенства
Тест драйв нового Volkswagen Passat ветер совершенства
Тест драйв нового Volkswagen Passat ветер совершенства
Тест драйв нового Volkswagen Passat ветер совершенства
Тест драйв нового Volkswagen Passat ветер совершенства
Тест драйв нового Volkswagen Passat ветер совершенства
Тест драйв нового Volkswagen Passat ветер совершенства
Тест драйв нового Volkswagen Passat ветер совершенства
Тест драйв нового Volkswagen Passat ветер совершенства

Чем богат новый VW Passat? 1) ассистент Travel Assist - возможность частично автономной езды со скоростью до 210 км/ч; 2) новая модульная информационно-командная система MIB3 - обеспечивает возможность подключения к бортовой сети; 3) матричные фары IQ.Light: Passat - первая модель после Touareg, где они доступны; 4) емкостное рулевое колесо - реагирует на прикосновения, позволяя водителю по-новому отдавать команды; 5) цифровая приборная панель: приборы нового поколения можно настроить с помощью всего лишь одной кнопки на рулевом колесе.
В этом «полете» мы не единожды апробировали работу автопилота. Парень он прогрессивный, может трудиться аж до 210 км/ч. Под понятием «трудиться» мы подразумеваем возможность самостоятельно набирать скорость, удерживаться в полосе, и, конечно же, замедляться. Торможение – самое, пожалуй, стремное занятие: ты все время не доверяешь автоматике, и нога машинально тянется к педали, но… машина, «раскочегаренная» до 180 км/ч, догнав предшественника, реально начинает сбавлять скорость, словно не замечая, как на вашем лбу «нарисовалась» испарина. Фу…

Подключаем электричество

На длинных дистанциях при скорости выше 130 км/ч бензиновый агрегат Passat GTE поддерживается электромотором. При этом электрический режим принудительного холостого хода действует как дополнительный бустер, который обеспечивает увеличение потока мощности.

Высоковольтная батарея заряжается от внешнего источника питания, а при движении — от TSI и рекуперации. Чтобы в конце долгой поездки можно было целенаправленно двигаться по городу в режиме максимального использования электропривода, немного изменен режим работы гибридной системы и упрощена подзарядка АКБ во время движения. Вместо 5 режимов работы теперь их всего 3. Режим максимального использования электропривода (движение только на электротяге); GTE (спортивное вождение с полной производительностью системы); гибридный (попеременное подключение электромотора и TSI).

Режим GTE, пожалуй, наиболее интересный. Слева от рукоятки рычага КПП есть клавиша GTE. Нажимаем, тем самым, активируя наиболее динамичные характеристики гибрида. Сразу ощущаются более острые и быстрые отклики педали акселератора, коробки передач и рулевого. При этом TSI становится как бы более ориентированным на мощность.

Тест драйв нового Volkswagen Passat ветер совершенства
Тест драйв нового Volkswagen Passat ветер совершенства
Тест драйв нового Volkswagen Passat ветер совершенства
Тест драйв нового Volkswagen Passat ветер совершенства
Тест драйв нового Volkswagen Passat ветер совершенства
Тест драйв нового Volkswagen Passat ветер совершенства
Тест драйв нового Volkswagen Passat ветер совершенства
Тест драйв нового Volkswagen Passat ветер совершенства
Тест драйв нового Volkswagen Passat ветер совершенства
Тест драйв нового Volkswagen Passat ветер совершенства
Тест драйв нового Volkswagen Passat ветер совершенства
Тест драйв нового Volkswagen Passat ветер совершенства
Тест драйв нового Volkswagen Passat ветер совершенства
Тест драйв нового Volkswagen Passat ветер совершенства
Тест драйв нового Volkswagen Passat ветер совершенства
Тест драйв нового Volkswagen Passat ветер совершенства
Тест драйв нового Volkswagen Passat ветер совершенства
Тест драйв нового Volkswagen Passat ветер совершенства
Кроме того, при так называемом бустерном ускорении двигатель и электромотор работают сообща для активации полной мощности системы и создания максимальной тяги. Параллельно ужесточается адаптивная подвеска и изменяется акустика в салоне. Можно вывести на панель приборов анимацию всего происходящего в этот момент электропроцесса и наслаждаться игрой символов.

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Полностью разряженный аккумулятор Passat GTE заряжается от сети 230 В через серийный зарядный кабель 2,3 кВт пер. тока за 5 часов 30 минут. При использовании домашней зарядной станции или зарядной стойки с напряжением 360 В и опционального зарядного кабеля мощностью 3,6 кВт время зарядки сокращается до 4 часов 30 минут. Встроенное зарядное устройство управляет зарядкой полностью автоматически. Водителю необходимо только подключить его к разъему.

Запас хода от электродвигателя в новом ездовом цикле WLTP - до 55 км для универсала и до 56 км для седана. Эти значения соответствуют примерно 70 км в ездовом цикле NEFZ — на 20 км больше, чем у предшествующей модели.

Долой все провода!

Заметно выросла коммуникативность «Пассата». И пусть наш рынок ограничится лишь относительно простым приложением Volkswagen Connect, но европейский медиа-арсенал автомобиля уровнем куда как выше. Судите сами.

Запущено III поколение модульной информационно-командной системы Infotainment (MIB3), благодаря которой впервые обеспечена беспроводная интеграция приложений для iPhone через систему Apple CarPlay. То бишь Passat по желанию владельца может быть постоянно подключен к сети, так как Infotainment MIB3 в базовой комплектации оснащена встроенным блоком управления модуля аварийного вызова и коммуникационного блока (OCU) и eSIM.

Тест драйв нового Volkswagen Passat ветер совершенства
Тест драйв нового Volkswagen Passat ветер совершенства
Тест драйв нового Volkswagen Passat ветер совершенства
Тест драйв нового Volkswagen Passat ветер совершенства
Тест драйв нового Volkswagen Passat ветер совершенства
Тест драйв нового Volkswagen Passat ветер совершенства
Тест драйв нового Volkswagen Passat ветер совершенства
Тест драйв нового Volkswagen Passat ветер совершенства
Тест драйв нового Volkswagen Passat ветер совершенства
Тест драйв нового Volkswagen Passat ветер совершенства
Тест драйв нового Volkswagen Passat ветер совершенства
Тест драйв нового Volkswagen Passat ветер совершенства
Тест драйв нового Volkswagen Passat ветер совершенства
Тест драйв нового Volkswagen Passat ветер совершенства
Тест драйв нового Volkswagen Passat ветер совершенства
Тест драйв нового Volkswagen Passat ветер совершенства
Тест драйв нового Volkswagen Passat ветер совершенства
Тест драйв нового Volkswagen Passat ветер совершенства
Наряду с улучшенными навигационными службами, предоставляющими информацию в режиме реального времени, платформа Volkswagen We и встроенные мобильные онлайн-службы We Connect и We Connect Plus, а также We Connect Fleet предлагают пользователям новые функции. К ним относятся сервисы потокового воспроизведения музыки, такие как Apple Music и TIDAL, интеграция обновляемых технологий веб-приложений, интуитивное голосовое управление, а также синхронизация настроек автомобиля с собственным облачным хранилищем. Это впервые позволяет использовать смартфон в качестве электронного ключа для открытия салона и запуска двигателя.

Отзывается Infotainment MIB3 оперативно. Работает качественно и четко. В общем, по-немецки. Цена на автомобиль тоже немецкая – от 34 720 евро. Родного рублевого ценника, понятное дело, еще нет и в помине, поскольку первые машины пожалуют на дилерские площадки в лучшем случае к декабрю 2019-го. К тому времени вернемся к «Пассату» дополнительно.

Иван Братуха Фото автора и Volkswagen
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Тест-драйв нового Volkswagen Passat: ветер совершенства
{{model_v2_no_show_1406}} Сегодня о таких цифрах приходится лишь мечтать. И тому, как все мы понимаем, есть объективные причины. Но не будем о грустном. На прошедшей несколько дней назад во Франкфурте динамической презентации немецкий концерн анонсировал рестайлинговую модификацию VW Passat B8, который в Европе появится в сентябре, а к нам доберется ближе к концу года. Немцы, видно, ждут, пока мы распродадим оставшиеся единичные экземпляры актуальной версии автомобиля.Себя «народники» не обидели – предложили машине такую россыпь двигателей, что невольно позавидуешь. Вы только представьте: 8 моторов на выбор, и все отвечают Euro 6! Да в России нет такого количества моделей VW, не то что моторов! Одних дизелей 4 штуки: 1.6 TDI (88 kW/120 л.с.), 2.0 TDI Evo (110 kW/150 л.с.), 2.0 TDI (140 kW/190 л.с.) и 2.0 TDI Bi-Turbo (176 kW/240 л.с.). Бензиновая «грядка» представлена тремя TSI: 1.5 TSI Evo (110 kW/150 л.с.), 2.0 TSI (140 kW/190 л.с.) и 2.0 TSI (200 kW/272 л.с.). На «десерт» - электрическая версия 1.4 TSI, где 85 kW/115 л.с. вырабатывает электромотор, а 160 kW/218 л.с. – удел ДВС.{{gallery_1573}} {{photo_text_227}} Что называется, выбирай – не хочу. Любимые у нас седаны в Европе не в почете, на их долю приходится что-то около 30% продаж, потому на тест-драйве были представлены исключительно «вагоны». В том числе «кроссовая» модификация Alltrack – симпатичная, внеасфальтовая, но нам, опять-таки, недоступная. Кросс-универсал Alltrack 150-сильный 4-цилиндровый 2.0 TDI Evo преподносится как родоначальник нового поколения дизельных двигателей марки. Во всяком случае, на «Пассате» он используется впервые. В списке его заслуг первым делом отмечается экологичность. Для сокращения выбросов дизель оснащен системой селективной каталитической нейтрализации (SCR) с 2 нейтрализаторами и двойным дозированием восстановителя. Круто, но…В силу того, что подобного рода инновации в России пока что мало востребованы, нам его не дадут. Вместо него в марте 2020-го планируется привезти аналогичный по литражу и мощности дизель, но, так сказать, в старом исполнении, не Evo. Жаль, не увидим 190-сильного 2.0 TDI, настроек которого мы «вкусили» под капотом обновленного Passat Alltrack. Хорошая линейная тяга, уверенный подхват с «низов», малошумность и неплохая приемистость – вот лишь некоторые позитивные ощущения от работы 2.0 TDI 140 kW. С таким «сердцем» Alltrack представляет собой довольно удобный и быстрый автомобиль для путешествий, не боящийся съехать с ровного немецкого асфальта. Уже в «базе» доступна 7-ступенчатая коробка DSG, 17-дюймовые легкосплавные диски Ancona, складываемые наружные электрозеркала, спортивное рулевое колесо с отделкой из перфорированной кожи, трапециевидные накладки для системы выпуска отработанных газов и надпись «Alltrack» на боковых декоративных накладках. {{gallery_1572}} Поскольку версия «псевдокроссовая», клиренс, естественно, слегка увеличен, и об этом следует помнить, входя в скоростные повороты. Налицо пусть и небольшая, но все же валкость кузова, особенно если активирован Comfort. Режим настроек Sport, безусловно, добавляет некоторой жесткости в процесс управления, но при нем увеличивается трансляция мелкого бездорожья в салон. В общем, следует поиграть настройками и определить для себя, что к чему, и как оно комфортнее. Бензиновый «топ»{{material_126825}} Обычная модификация Passat в этом плане рассматривается как наиболее удовлетворяющий потребителя вариант универсала – в меру мягкая, «всепроглатывающая» адаптивная подвеска DCC с электронноуправляемыми амортизаторами. К тому же, повторюсь, нешумная. 272-сильный бензиновый TSI уверенно тянет «вагон» в «светлые дали», забывая, например, что «насельник» не один, а с двумя-тремя товарищами. Разгон резвый, почти «стальной». Надрыв агрегата присутствует, но об этом в салоне мало кто подразумевает – настолько хороша шумоизоляция. Запас крутящего момента присутствует практически всегда, если только мы не говорим об очень больших скоростях, разрешенных на крутых немецких автобанах. Стрелка спидометра на 170 км/ч, а коленвал демонстрирует вращение всего 3000 об/мин. На «140» - 2500 об/мин, на «100» - вовсе 1800 оборотов. Сами понимаете: любое продавливание педали акселератора – и мощный Passat податливо выказывает рвение ехать еще импульсивнее.   {{gallery_1574}} {{photo_text_228}} В этом «полете» мы не единожды апробировали работу автопилота. Парень он прогрессивный, может трудиться аж до 210 км/ч. Под понятием «трудиться» мы подразумеваем возможность самостоятельно набирать скорость, удерживаться в полосе, и, конечно же, замедляться. Торможение – самое, пожалуй, стремное занятие: ты все время не доверяешь автоматике, и нога машинально тянется к педали, но… машина, «раскочегаренная» до 180 км/ч, догнав предшественника, реально начинает сбавлять скорость, словно не замечая, как на вашем лбу «нарисовалась» испарина. Фу…Подключаем электричество На длинных дистанциях при скорости выше 130 км/ч бензиновый агрегат Passat GTE поддерживается электромотором. При этом электрический режим принудительного холостого хода действует как дополнительный бустер, который обеспечивает увеличение потока мощности.Высоковольтная батарея заряжается от внешнего источника питания, а при движении — от TSI и рекуперации. Чтобы в конце долгой поездки можно было целенаправленно двигаться по городу в режиме максимального использования электропривода, немного изменен режим работы гибридной системы и упрощена подзарядка АКБ во время движения. Вместо 5 режимов работы теперь их всего 3. Режим максимального использования электропривода (движение только на электротяге); GTE (спортивное вождение с полной производительностью системы); гибридный (попеременное подключение электромотора и TSI).Режим GTE, пожалуй, наиболее интересный. Слева от рукоятки рычага КПП есть клавиша GTE. Нажимаем, тем самым, активируя наиболее динамичные характеристики гибрида. Сразу ощущаются более острые и быстрые отклики педали акселератора, коробки передач и рулевого. При этом TSI становится как бы более ориентированным на мощность. {{gallery_1575}} Кроме того, при так называемом бустерном ускорении двигатель и электромотор работают сообща для активации полной мощности системы и создания максимальной тяги. Параллельно ужесточается адаптивная подвеска и изменяется акустика в салоне. Можно вывести на панель приборов анимацию всего происходящего в этот момент электропроцесса и наслаждаться игрой символов. {{material_120352}} Полностью разряженный аккумулятор Passat GTE заряжается от сети 230 В через серийный зарядный кабель 2,3 кВт пер. тока за 5 часов 30 минут. При использовании домашней зарядной станции или зарядной стойки с напряжением 360 В и опционального зарядного кабеля мощностью 3,6 кВт время зарядки сокращается до 4 часов 30 минут. Встроенное зарядное устройство управляет зарядкой полностью автоматически. Водителю необходимо только подключить его к разъему.Запас хода от электродвигателя в новом ездовом цикле WLTP - до 55 км для универсала и до 56 км для седана. Эти значения соответствуют примерно 70 км в ездовом цикле NEFZ — на 20 км больше, чем у предшествующей модели. Долой все провода!Заметно выросла коммуникативность «Пассата». И пусть наш рынок ограничится лишь относительно простым приложением Volkswagen Connect, но европейский медиа-арсенал автомобиля уровнем куда как выше. Судите сами. Запущено III поколение модульной информационно-командной системы Infotainment (MIB3), благодаря которой впервые обеспечена беспроводная интеграция приложений для iPhone через систему Apple CarPlay. То бишь Passat по желанию владельца может быть постоянно подключен к сети, так как Infotainment MIB3 в базовой комплектации оснащена встроенным блоком управления модуля аварийного вызова и коммуникационного блока (OCU) и eSIM. {{gallery_1576}} Наряду с улучшенными навигационными службами, предоставляющими информацию в режиме реального времени, платформа Volkswagen We и встроенные мобильные онлайн-службы We Connect и We Connect Plus, а также We Connect Fleet предлагают пользователям новые функции. К ним относятся сервисы потокового воспроизведения музыки, такие как Apple Music и TIDAL, интеграция обновляемых технологий веб-приложений, интуитивное голосовое управление, а также синхронизация настроек автомобиля с собственным облачным хранилищем. Это впервые позволяет использовать смартфон в качестве электронного ключа для открытия салона и запуска двигателя. Отзывается Infotainment MIB3 оперативно. Работает качественно и четко. В общем, по-немецки. Цена на автомобиль тоже немецкая – от 34 720 евро. Родного рублевого ценника, понятное дело, еще нет и в помине, поскольку первые машины пожалуют на дилерские площадки в лучшем случае к декабрю 2019-го. К тому времени вернемся к «Пассату» дополнительно.
2019-07-01
Автор: Иван Братуха Фото автора и Volkswagen
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