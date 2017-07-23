Тест-драйв Volvo S90: рецепт от одиночества
Например, кудесники из Volvo, вооруженные передовыми технологиями, смело заглянули в будущее и предложили очередной эффектный рецепт от одиночества - модель S90.
Незаурядные коммуникативные дарования проявляются уже во внешности флагманского седана, поскольку в ответ даже на самый первый поверхностный взгляд Volvo мгновенно откликается магнетической притягательностью. Изящно скомпонованный длинный и приземистый силуэт напоминает классический дорогой заднеприводный седан с удлиненным капотом. И это - несмотря на то, что в основе S90 лежит «переднеприводная» платформа SPА (ScalableProductArchitecture), общая с XC90.
И уж настоящей усладой для глаз выглядит внутреннее убранство S90, выдержанное в светлых тонах. Кажется, что в любую погоду здесь по-скандинавски просторно, свежо и солнечно. Изысканные апартаменты украшены панелями из деревянного массива иобивкой из натуральной кожи с филигранной прострочкой, и все это гармонично обрамляет эффектный алюминиевый молдинг. Каждый квадратный сантиметр этой площади окультурен со вкусом, а качество материалов соответствует самым высоким стандартам.
Как бы то ни было, общаться с S90 удобней всего самым привычным для человека способом – голосом. Причем, Volvo понимает не только строго формальные фразы, но и простые человеческие жалобы. Например, если вы вдруг замерзли, не стесняйтесь в этом честно признаться вслух, предварительно нажав на руле кнопку голосовой связи. На фразу «мне холодно», климатическая установка отреагирует моментально и самостоятельно установит температуру +24, оповестив вас об этом через центральный монитор. Иначе для того, чтобы отрегулировать микроклимат в салоне придется, как минимум, два раза нажимать на сенсорный экран, что во время управления автомобилем не совсем удобно. В остальном никаких проблем с функциональностью в S90 нет.
Кроме неповторимого скандинавского стиля оформления, производитель не забыл и о своем традиционном коньке – уровне комфорта. Водителю об этом деликатно напомнит удобное, великолепно спрофилированное кресло, оснащенное широким диапазоном настроек, включая регулировку длины подушки и степени боковой поддержки.
|Volvo S90 Momentum 2.0 АТ 4x4
|2 л, 235 л.с
|Автоматическая, 8-ступенчатая
|0-100 - 7.0 с, 240 км/ч
|4963 x 1890 x 1443 мм
|полный
|ДТ, 4.8 л на 100 км
|3 099 000 руб
|Все характеристики
Двигатель в S90 запускается с помощью оригинального миниатюрного джойстика, расположенного на центральном тоннеле. 235-сильный тубодизель объемом 2 литра на холостых оборотах вибрациям себя не выдавал и работал бесшумно. Тестовый D5, оснащенный полным приводом, при старте словно поднимался над бренной землей на воздушной подушке и плыл вперед. При резком нажатии на мягкую педаль газа обнаруживалось характерное отсутствие турбоям при разгоне, и этот ощутимый эффект шведы достигли благодаря фирменной системе усиления наддува PowerPlus.
Однако мгновенный импульс на самых низах хоть и не стихал по мере приближения к средним оборотам, но и не набирал силу, поэтому разгон у седана оставался ровным и стабильным. Даже в режиме движения Dynamic, когда при ускорении 8-ступенчатый «автомат» по максимуму удерживал низкую передачу, раскручивая мотор до 4000 об/мин плавно и без взрыва, «швед» оставался холодным и расчетливым. Как иные немецкие конкуренты, к рекордам он не стремился и сохранял предельно нордический характер.
Благодаря своей яркой и неповторимой индивидуальности, Volvo S90 найдет довольно веские аргументы, чтобы смело противопоставить себя знаменитой «немецкой тройке». Тем более что этому способствует и ценовая политика бренда.
Кроме дизельного 2-литрового варианта S90 D5 с полным приводом, оцененного от 3 099 000 до 3 504 000 рублей, на российский рынок поставляются модификации с 2-литровым бензиновым мотором в 2 вариациях: 249 и 320 л.с. Первая версия Т5 доступна только с передним приводом в ценовом диапазоне от 2 641 000 до 3 046 000 рублей, вторая Т6 AWD - от 3 339 000 до 3 744 000 рублей. В качестве трансмиссии – безальтернативный 8-диапазонный «автомат».
В конкуренты шведскому седану напрашивается BMW 5 серии стоимостью от 2 750 000 рублей за 520i (184 л.с.) и 5 200 000 рублей за самую дорогую бензиновую версию M550i xDrive (462 л.с.). Mercedes-Benz E-класса обойдется минимум в 2 960 000 рублей за 184-сильный Е200. Топовая модификация E 43 AMG 4MATIC (401 л.с.) оценена в 4 890 000 рублей. Audi A6 доступен с «механикой» минимум за 2 600 000 рублей (1.8 TFSI, 190 л.с.). Верхний ценовой рубеж пока ограничен 3 640 000 рублей за 333-сильную Audi3.0 TFSI quattro. Jaguar XF предлагается в диапазоне от 2 810 000 рублей за 180-сильный дизельный заднеприводный вариант до 4 495 000 рублей за 380-сильную AWD-версию.
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