23 июля 2017, 22:10

Тест-драйв Volvo S90: рецепт от одиночества

Научно-технический прогресс облегчает человеку жизнь, но ни наука, ни техника никогда не спасут его от одиночества. Однако мировой автопром в лице неутомимых инженеров, программистов и дизайнеров постоянно пытается доказать обратное.
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Тест-драйв Volvo S90: рецепт от одиночества Volvo S90

Например, кудесники из Volvo, вооруженные передовыми технологиями, смело заглянули в будущее и предложили очередной эффектный рецепт от одиночества - модель S90.

Незаурядные коммуникативные дарования проявляются уже во внешности флагманского седана, поскольку в ответ даже на самый первый поверхностный взгляд Volvo мгновенно откликается магнетической притягательностью. Изящно скомпонованный длинный и приземистый силуэт напоминает классический дорогой заднеприводный седан с удлиненным капотом. И это - несмотря на то, что в основе S90 лежит «переднеприводная» платформа SPА (ScalableProductArchitecture), общая с XC90.

Volvo S90
Выпускается с 1997 г.
Новый от 2 641 000 до 3 586 000 Р
Объявлений: 40
Все дело в том, что в сравнении с предшественником S80 передняя ось в новой модели сдвинута на 150 мм вперед, а лобовое стекло — на 200 мм назад. В результате мы видим представителя самого высшего сословия Шведского Королевства в безупречно скроенном изысканном костюме. Гармония и аристократизм переполняют облик S90, подчеркивая тонко выдержанную индивидуальность. При этом не надо быть искушенным модником или опытным знатоком дизайна, чтобы оценить высокий стиль этого шведского костюма.

И уж настоящей усладой для глаз выглядит внутреннее убранство S90, выдержанное в светлых тонах. Кажется, что в любую погоду здесь по-скандинавски просторно, свежо и солнечно. Изысканные апартаменты украшены панелями из деревянного массива иобивкой из натуральной кожи с филигранной прострочкой, и все это гармонично обрамляет эффектный алюминиевый молдинг. Каждый квадратный сантиметр этой площади окультурен со вкусом, а качество материалов соответствует самым высоким стандартам.

 
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Виртуальная панель приборов имеет несколько режимов оформления, а главную коммуникативную функцию взял на себя 9-дюймовый вертикальный экран Sensus. Он полностью занимает центральную консоль, развернутую в сторону водителя. Шведы бескомпромиссно заглянули в будущее, избавившись от традиционных кнопок, но привыкнуть к сенсорному общению оказалось нетрудно за счет огромных символов, мимо которых не промахнешься. К тому же, отклик на касание у тачскрина моментальный, да и графика великолепная.

Как бы то ни было, общаться с S90 удобней всего самым привычным для человека способом – голосом. Причем, Volvo понимает не только строго формальные фразы, но и простые человеческие жалобы. Например, если вы вдруг замерзли, не стесняйтесь в этом честно признаться вслух, предварительно нажав на руле кнопку голосовой связи. На фразу «мне холодно», климатическая установка отреагирует моментально и самостоятельно установит температуру +24, оповестив вас об этом через центральный монитор. Иначе для того, чтобы отрегулировать микроклимат в салоне придется, как минимум, два раза нажимать на сенсорный экран, что во время управления автомобилем не совсем удобно. В остальном никаких проблем с функциональностью в S90 нет.

Кроме неповторимого скандинавского стиля оформления, производитель не забыл и о своем традиционном коньке – уровне комфорта. Водителю об этом деликатно напомнит удобное, великолепно спрофилированное кресло, оснащенное широким диапазоном настроек, включая регулировку длины подушки и степени боковой поддержки.

 
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Volvo S90 Momentum 2.0 АТ 4x4
2 л, 235 л.с
Автоматическая, 8-ступенчатая
0-100 - 7.0 с, 240 км/ч
4963 x 1890 x 1443 мм
полный
ДТ, 4.8 л на 100 км
3 099 000 руб
Все характеристики
Задние пассажиры также довольствуются комфортной посадкой и массой свободного пространства как над головой, так и в ногах. Тестовый автомобиль порадовал задних пассажиров опциональным раздельным климат-контролем с центральными и боковыми дефлекторами обдува. К тому же, на галерке была возможность управлять центральным замком, что далеко нечасто встретишь даже в представительском классе.

Двигатель в S90 запускается с помощью оригинального миниатюрного джойстика, расположенного на центральном тоннеле. 235-сильный тубодизель объемом 2 литра на холостых оборотах вибрациям себя не выдавал и работал бесшумно. Тестовый D5, оснащенный полным приводом, при старте словно поднимался над бренной землей на воздушной подушке и плыл вперед. При резком нажатии на мягкую педаль газа обнаруживалось характерное отсутствие турбоям при разгоне, и этот ощутимый эффект шведы достигли благодаря фирменной системе усиления наддува PowerPlus.

Однако мгновенный импульс на самых низах хоть и не стихал по мере приближения к средним оборотам, но и не набирал силу, поэтому разгон у седана оставался ровным и стабильным. Даже в режиме движения Dynamic, когда при ускорении 8-ступенчатый «автомат» по максимуму удерживал низкую передачу, раскручивая мотор до 4000 об/мин плавно и без взрыва, «швед» оставался холодным и расчетливым. Как иные немецкие конкуренты, к рекордам он не стремился и сохранял предельно нордический характер.

 
5
фото
  

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Его главный приоритет – комфорт, о чем свидетельствовала мягкая вальяжная подвеска, равнодушная к мелким изъянам асфальта и выдающая великолепную плавность хода. Туговатый штурвал с размеренными реакциями напрочь лишен спортивных амбиций, зато стабильно удерживал траекторию движения и позволял забыть о подруливаниях. С таким самодостаточным персонажем совсем не хотелось никуда торопиться, за кем-то гнаться и кого-то обгонять. Volvo позволял получать удовольствие от движения без всего лишнего и напускного. «Швед» готов был  почти все делать за водителя, о чем говорило наличие полного комплекса электронных ассистентов безопасности.

Благодаря своей яркой и неповторимой индивидуальности, Volvo S90 найдет довольно веские аргументы, чтобы смело противопоставить себя знаменитой «немецкой тройке». Тем более что этому способствует и ценовая политика бренда.

Кроме дизельного 2-литрового варианта S90 D5 с полным приводом, оцененного от 3 099 000 до 3 504 000 рублей, на российский рынок поставляются модификации с 2-литровым бензиновым мотором в 2 вариациях: 249 и 320 л.с. Первая версия Т5 доступна только с передним приводом в ценовом диапазоне от 2 641 000 до 3 046 000 рублей, вторая Т6 AWD - от 3 339 000 до 3 744 000 рублей. В качестве трансмиссии – безальтернативный 8-диапазонный «автомат».


В конкуренты шведскому седану напрашивается BMW 5 серии стоимостью от 2 750 000 рублей за 520i (184 л.с.) и 5 200 000 рублей за самую дорогую бензиновую версию M550i xDrive (462 л.с.). Mercedes-Benz E-класса обойдется минимум в 2 960 000 рублей за 184-сильный Е200. Топовая модификация E 43 AMG 4MATIC (401 л.с.) оценена в 4 890 000 рублей. Audi A6 доступен с «механикой» минимум за 2 600 000 рублей (1.8 TFSI, 190 л.с.). Верхний ценовой рубеж пока ограничен 3 640 000 рублей за 333-сильную Audi3.0 TFSI quattro. Jaguar XF предлагается в диапазоне от 2 810 000 рублей за 180-сильный дизельный заднеприводный вариант до 4 495 000 рублей за 380-сильную AWD-версию.

Степан Флягин
Тест-Драйвы Вольво C90

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Тест-драйв Volvo S90: рецепт от одиночества
Например, кудесники из Volvo, вооруженные передовыми технологиями, смело заглянули в будущее и предложили очередной эффектный рецепт от одиночества - модель S90.Незаурядные коммуникативные дарования проявляются уже во внешности флагманского седана, поскольку в ответ даже на самый первый поверхностный взгляд Volvo мгновенно откликается магнетической притягательностью. Изящно скомпонованный длинный и приземистый силуэт напоминает классический дорогой заднеприводный седан с удлиненным капотом. И это - несмотря на то, что в основе S90 лежит «переднеприводная» платформа SPА (ScalableProductArchitecture), общая с XC90.{{model_1899}} Все дело в том, что в сравнении с предшественником S80 передняя ось в новой модели сдвинута на 150 мм вперед, а лобовое стекло — на 200 мм назад. В результате мы видим представителя самого высшего сословия Шведского Королевства в безупречно скроенном изысканном костюме. Гармония и аристократизм переполняют облик S90, подчеркивая тонко выдержанную индивидуальность. При этом не надо быть искушенным модником или опытным знатоком дизайна, чтобы оценить высокий стиль этого шведского костюма.И уж настоящей усладой для глаз выглядит внутреннее убранство S90, выдержанное в светлых тонах. Кажется, что в любую погоду здесь по-скандинавски просторно, свежо и солнечно. Изысканные апартаменты украшены панелями из деревянного массива иобивкой из натуральной кожи с филигранной прострочкой, и все это гармонично обрамляет эффектный алюминиевый молдинг. Каждый квадратный сантиметр этой площади окультурен со вкусом, а качество материалов соответствует самым высоким стандартам. {{gallery_909}} Виртуальная панель приборов имеет несколько режимов оформления, а главную коммуникативную функцию взял на себя 9-дюймовый вертикальный экран Sensus. Он полностью занимает центральную консоль, развернутую в сторону водителя. Шведы бескомпромиссно заглянули в будущее, избавившись от традиционных кнопок, но привыкнуть к сенсорному общению оказалось нетрудно за счет огромных символов, мимо которых не промахнешься. К тому же, отклик на касание у тачскрина моментальный, да и графика великолепная. Как бы то ни было, общаться с S90 удобней всего самым привычным для человека способом – голосом. Причем, Volvo понимает не только строго формальные фразы, но и простые человеческие жалобы. Например, если вы вдруг замерзли, не стесняйтесь в этом честно признаться вслух, предварительно нажав на руле кнопку голосовой связи. На фразу «мне холодно», климатическая установка отреагирует моментально и самостоятельно установит температуру +24, оповестив вас об этом через центральный монитор. Иначе для того, чтобы отрегулировать микроклимат в салоне придется, как минимум, два раза нажимать на сенсорный экран, что во время управления автомобилем не совсем удобно. В остальном никаких проблем с функциональностью в S90 нет.Кроме неповторимого скандинавского стиля оформления, производитель не забыл и о своем традиционном коньке – уровне комфорта. Водителю об этом деликатно напомнит удобное, великолепно спрофилированное кресло, оснащенное широким диапазоном настроек, включая регулировку длины подушки и степени боковой поддержки. {{gallery_908}}{{params_54678}} Задние пассажиры также довольствуются комфортной посадкой и массой свободного пространства как над головой, так и в ногах. Тестовый автомобиль порадовал задних пассажиров опциональным раздельным климат-контролем с центральными и боковыми дефлекторами обдува. К тому же, на галерке была возможность управлять центральным замком, что далеко нечасто встретишь даже в представительском классе.Двигатель в S90 запускается с помощью оригинального миниатюрного джойстика, расположенного на центральном тоннеле. 235-сильный тубодизель объемом 2 литра на холостых оборотах вибрациям себя не выдавал и работал бесшумно. Тестовый D5, оснащенный полным приводом, при старте словно поднимался над бренной землей на воздушной подушке и плыл вперед. При резком нажатии на мягкую педаль газа обнаруживалось характерное отсутствие турбоям при разгоне, и этот ощутимый эффект шведы достигли благодаря фирменной системе усиления наддува PowerPlus. Однако мгновенный импульс на самых низах хоть и не стихал по мере приближения к средним оборотам, но и не набирал силу, поэтому разгон у седана оставался ровным и стабильным. Даже в режиме движения Dynamic, когда при ускорении 8-ступенчатый «автомат» по максимуму удерживал низкую передачу, раскручивая мотор до 4000 об/мин плавно и без взрыва, «швед» оставался холодным и расчетливым. Как иные немецкие конкуренты, к рекордам он не стремился и сохранял предельно нордический характер.{{gallery_910}}{{material_118965}} Его главный приоритет – комфорт, о чем свидетельствовала мягкая вальяжная подвеска, равнодушная к мелким изъянам асфальта и выдающая великолепную плавность хода. Туговатый штурвал с размеренными реакциями напрочь лишен спортивных амбиций, зато стабильно удерживал траекторию движения и позволял забыть о подруливаниях. С таким самодостаточным персонажем совсем не хотелось никуда торопиться, за кем-то гнаться и кого-то обгонять. Volvo позволял получать удовольствие от движения без всего лишнего и напускного. «Швед» готов был  почти все делать за водителя, о чем говорило наличие полного комплекса электронных ассистентов безопасности.Благодаря своей яркой и неповторимой индивидуальности, Volvo S90 найдет довольно веские аргументы, чтобы смело противопоставить себя знаменитой «немецкой тройке». Тем более что этому способствует и ценовая политика бренда.Кроме дизельного 2-литрового варианта S90 D5 с полным приводом, оцененного от 3 099 000 до 3 504 000 рублей, на российский рынок поставляются модификации с 2-литровым бензиновым мотором в 2 вариациях: 249 и 320 л.с. Первая версия Т5 доступна только с передним приводом в ценовом диапазоне от 2 641 000 до 3 046 000 рублей, вторая Т6 AWD - от 3 339 000 до 3 744 000 рублей. В качестве трансмиссии – безальтернативный 8-диапазонный «автомат». В конкуренты шведскому седану напрашивается BMW 5 серии стоимостью от 2 750 000 рублей за 520i (184 л.с.) и 5 200 000 рублей за самую дорогую бензиновую версию M550i xDrive (462 л.с.). Mercedes-Benz E-класса обойдется минимум в 2 960 000 рублей за 184-сильный Е200. Топовая модификация E 43 AMG 4MATIC (401 л.с.) оценена в 4 890 000 рублей. Audi A6 доступен с «механикой» минимум за 2 600 000 рублей (1.8 TFSI, 190 л.с.). Верхний ценовой рубеж пока ограничен 3 640 000 рублей за 333-сильную Audi3.0 TFSI quattro. Jaguar XF предлагается в диапазоне от 2 810 000 рублей за 180-сильный дизельный заднеприводный вариант до 4 495 000 рублей за 380-сильную AWD-версию.
2017-07-23
Автор: Степан Флягин
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