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26 июля 2021, 16:51

Тест-драйв юбилейной Mazda CX-9: этюд в перламутровых тонах

Карантинные оковы не позволили компании Mazda торжественно задуть свечи на своем же юбилейном торте. 100-летие марки прошло в 2020-м тихо и практически незаметно. Говоря крылатой фразой товарища Саахова: «Обидно, понимаешь ли…».
Фото: Mazda
Тест драйв юбилейной Mazda CX 9 этюд в перламутровых тонах
Изображение загружается

Фото: Mazda

Если вы не истый поклонник модельного творчества Mazda, вряд ли без нашей подсказки узнаете, что флагманский CX-9 еще год назад добавил некоторой свежести в своей технической начинке. А то, что небольшие новации затронули кроссовер и в году текущем, информируем прямо сейчас, так сказать, на злобу дня.  

Не дожидаясь смены поколений

Оцениваем дизайн: вроде, все на прежних местах, те же обводы, габариты и т.п. Но даже беглого взгляда достаточно, чтобы заприметить новое наполнение радиаторной решетки. Стала солиднее? Нет. Скорее элегантнее и интеллигентнее. Из-под заднего бампера выглядывают несколько укрупненные выхлопные трубы, а колесные диски в топовых комплектациях получили интересный и оригинальный рисунок. Появилась адаптивная система освещения – LED-фары теперь подсвечивают самые темные зоны на дороге. Таковых отныне не 4, как было до недавних пор, а целых 20.

На этом, пожалуй, все. Не густо, скажете. Согласен, но тому есть объяснение, против которого не поспоришь: Mazda ведет активные работы по смене поколений CX-9. Следовательно, основные инженерные и дизайнерские силы брошены на тот фронт. А чтобы дотянуть время до решительного момента, приходится малыми штрихами ретушировать актуальную генерацию. Дескать, какое-то время еще протянет. Практика, как вы понимаете, не новая и давно себя оправдавшая.

Тест драйв юбилейной Mazda CX 9 этюд в перламутровых тонах
Изображение загружается

Фото: Mazda

Тест драйв юбилейной Mazda CX 9 этюд в перламутровых тонах
Изображение загружается

Фото: Mazda

Тест драйв юбилейной Mazda CX 9 этюд в перламутровых тонах
Изображение загружается

Фото: Mazda

Тест драйв юбилейной Mazda CX 9 этюд в перламутровых тонах
Изображение загружается

Фото: Mazda

Тест драйв юбилейной Mazda CX 9 этюд в перламутровых тонах
Изображение загружается

Фото: Mazda

Тест драйв юбилейной Mazda CX 9 этюд в перламутровых тонах
Изображение загружается

Фото: Mazda

Тест драйв юбилейной Mazda CX 9 этюд в перламутровых тонах
Тест драйв юбилейной Mazda CX 9 этюд в перламутровых тонах
Тест драйв юбилейной Mazda CX 9 этюд в перламутровых тонах
Тест драйв юбилейной Mazda CX 9 этюд в перламутровых тонах
Тест драйв юбилейной Mazda CX 9 этюд в перламутровых тонах
Тест драйв юбилейной Mazda CX 9 этюд в перламутровых тонах

Провода не нужны

Вместо кардинальных новшеств – расширение комплектаций и предложение костомизированных опций. Исходя из заявленных решений, получилось неплохо: белый и коричневый цвет кожаного интерьера, новая отделка в оформлении центральной панели и карт боковых дверей. Центральный дисплей добавил дюйм в диагонали (9 дюймов), а второй ряд сидений получил систему складывания.

Mazda CX-9
От 2.5 л, 254 л.с
Новый от 3 108 000 до 4 500 000 Р

Упор, как вы понимаете, делается на слове «система», подразумевая некую высокую степень трансформации. Однако все гораздо проще, чем заявлено – мы имеем дело с обычным складыванием спинки. Складывается она долгим нажатием кнопки. По сути, это электрический замок. И не стоит ждать того, что после нажатия кнопки спинка упадет, а кресло самостоятельно переместится вперед. Нет, этого не произойдет, но таков уж традиционный японский подход.

Трехрядная архитектура осталась в неизменном виде. Вопрос просторности салона CX-9, как все мы знаем, - хорошая почва для Интернет-демонстрации своих риторских способностей. И здесь горлопанят кто во что горазд: некоторые даже сравнивают крупногабаритный SUV «Мазда» с легковой («С») «Октавией», что само по себе неэтично: это все равно что сравнивать стейк прожарки Medium с сосисками «Папа может».

Из приятных «няшек» - появление системы беспроводной зарядки телефона и также беспроводного «карплея». «Бублик» обзавелся подрулевыми переключателями, и это недвусмысленный посыл к тому, что CX-9 хоть и большой автомобиль, но по-прежнему драйверский.

Эта «турбочетверка» даст фору многим V6

Mazda CX-9 Executive 2.5 AT 4x4
2.5 л, 231 л.с
автомат 6
0-100 - 8.6 с, 210 км/ч
5075 x 1969 x 1747 мм
полный
АИ-95, 9.2 л на 100 км
3 357 000 руб
Все характеристики

Едет кроссовер и правда хорошо. Его основная стихия – асфальт, желательно ровный. Повадки 5-метрового SUV отчетливо легковые, настройки подвесок – аналогичные. И пускай под капотом не V6, а всего лишь «турбочетверка» объемом 2,5 литра, но у нее 231-сильная мощность с максимальной тягой 420 Нм, доступной уже при 2000 об/мин. Поверьте, это хорошие характеристики, с напористыми ускорениями при почти полном отсутствии турбозаминок и задержек в переключениях 6-диапазонного гидромеханического «автомата». Кому как, но мне такой характер по душе. 

Управление двигателем отныне осуществляется продвинутым модулем – автомобиль стал лучше и увереннее держать дорогу, особенно на скользкой дороге. Появился адаптивный круиз – он, как и положено, позволяет держать дистанцию до впереди идущего автомобиля, полностью тормозит и разгоняется за впереди идущим ТС, что называется, на должном уровне.

CX-9 научили анализировать большее количество информации, приходящей от датчиков, и это помогает водителю справиться с разными дорожными условиями. Например, эффективнее подтормаживаются колеса при заходе в поворот, при сбросе газа подгружается передняя ось, чтобы лучше пройти дугу.

Тест драйв юбилейной Mazda CX 9 этюд в перламутровых тонах
Изображение загружается

Фото: Mazda

Тест драйв юбилейной Mazda CX 9 этюд в перламутровых тонах
Изображение загружается

Фото: Mazda

Тест драйв юбилейной Mazda CX 9 этюд в перламутровых тонах
Изображение загружается

Фото: Mazda

Тест драйв юбилейной Mazda CX 9 этюд в перламутровых тонах
Изображение загружается

Фото: Mazda

Тест драйв юбилейной Mazda CX 9 этюд в перламутровых тонах
Изображение загружается

Фото: Mazda

Тест драйв юбилейной Mazda CX 9 этюд в перламутровых тонах
Изображение загружается

Фото: Mazda

Тест драйв юбилейной Mazda CX 9 этюд в перламутровых тонах
Изображение загружается

Фото: Mazda

Тест драйв юбилейной Mazda CX 9 этюд в перламутровых тонах
Тест драйв юбилейной Mazda CX 9 этюд в перламутровых тонах
Тест драйв юбилейной Mazda CX 9 этюд в перламутровых тонах
Тест драйв юбилейной Mazda CX 9 этюд в перламутровых тонах
Тест драйв юбилейной Mazda CX 9 этюд в перламутровых тонах
Тест драйв юбилейной Mazda CX 9 этюд в перламутровых тонах
Тест драйв юбилейной Mazda CX 9 этюд в перламутровых тонах

На гребенке советуем снизить скорость, чтобы дать демпфирующим элементам время на эффективно-адекватное обрабатывание неровностей. Это в ваших же интересах, ибо от этого напрямую зависит комфорт сидящих в салоне. Вместо отключения Traction Control теперь используется более продвинутая технология Off-Road Traction Assist. Она имитирует блокировку дифференциалов и помогает справиться с некоторыми внедорожными коллизиями на пути. Например, позволяет выехать из диагонального вывешивания, что до недавних пор было невозможно.

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На среднем и сильном бездорожье CX-9 не блещет, но, признаться, никто и не закладывал в характер кроссовера гряземесительные повадки. Будем по-прежнему довольствоваться наличием относительно полезного полного привода, достаточным (220 мм) клиренсом и при этом помнить про длинный клюв переднего бампера, который ограничивает угол въезда невеликими 19,5 град.

В качестве приятного бонуса – появление системы AutoHold. Чтобы активировать этот режим, достаточно нажать соответствующую кнопку около селектора АКП. По сути, это расширенный функционал или дополнительная логика в работе электромеханического тормоза. Колодки продолжают воздействовать на диски торможения даже в ситуации, когда водитель уже убрал ногу с педали тормоза. В ситуации, когда ABS зафиксирует начало движение по уклону, электронный блок системы торможения прикажет поднять давление до момента остановки. В результате, когда вы давите на газ, AutoHold выключается, убирая усилие с тормозов.

Тест драйв юбилейной Mazda CX 9 этюд в перламутровых тонах
Изображение загружается

Фото: Mazda

Тест драйв юбилейной Mazda CX 9 этюд в перламутровых тонах
Изображение загружается

Фото: Mazda

Тест драйв юбилейной Mazda CX 9 этюд в перламутровых тонах
Изображение загружается

Фото: Mazda

Тест драйв юбилейной Mazda CX 9 этюд в перламутровых тонах
Изображение загружается

Фото: Mazda

Тест драйв юбилейной Mazda CX 9 этюд в перламутровых тонах
Изображение загружается

Фото: Mazda

Тест драйв юбилейной Mazda CX 9 этюд в перламутровых тонах
Изображение загружается

Фото: Mazda

Тест драйв юбилейной Mazda CX 9 этюд в перламутровых тонах
Тест драйв юбилейной Mazda CX 9 этюд в перламутровых тонах
Тест драйв юбилейной Mazda CX 9 этюд в перламутровых тонах
Тест драйв юбилейной Mazda CX 9 этюд в перламутровых тонах
Тест драйв юбилейной Mazda CX 9 этюд в перламутровых тонах
Тест драйв юбилейной Mazda CX 9 этюд в перламутровых тонах

Укладываемся в 4 млн рублей

Как мы уже заметили, в ходе фейлифтинга акцент был сделан на расширение комплектаций, и в этой связи появление в списке оборудования электролюка и более продвинутой системы распознавания пешеходов (в том числе ночью) логично укладывается в проведенные изменения.

Но поскольку обойти вниманием 100-летие компании было бы преступлением, «Це-Икс Девятому» предложили сразу две юбилейные спецверсии, что называется, сверх штатных комплектаций. Первую так и назвали – Century Edition (3 968 000 рублей), она как вишенка на торте топовой комплектации Executive. Распознать машину можно по белому перламутровому цвету кузова (White Perl), который особо выигрышно смотрится в лучах солнца. Отделка салона сочетает красный, черный и белый цвета. Сиденья обиты красной кожей наппа (Nappa Burgundy Red) – выглядит солидно и богато.

На колесных ступицах и подголовниках – оригинальный логотип, выполненный в стиле эмблемы Toyo Cork Kogyo образца 1920 года. «Дублер» видим на ключе от автомобиля, а на передних крыльях и ковриках салона красуются таблички с ознаменованием 100-летия Mazda.

Тест драйв юбилейной Mazda CX 9 этюд в перламутровых тонах
Изображение загружается

Фото: Mazda

Тест драйв юбилейной Mazda CX 9 этюд в перламутровых тонах
Изображение загружается

Фото: Mazda

Тест драйв юбилейной Mazda CX 9 этюд в перламутровых тонах
Изображение загружается

Фото: Mazda

Тест драйв юбилейной Mazda CX 9 этюд в перламутровых тонах
Изображение загружается

Фото: Mazda

Тест драйв юбилейной Mazda CX 9 этюд в перламутровых тонах
Изображение загружается

Фото: Mazda

Тест драйв юбилейной Mazda CX 9 этюд в перламутровых тонах
Изображение загружается

Фото: Mazda

Тест драйв юбилейной Mazda CX 9 этюд в перламутровых тонах
Тест драйв юбилейной Mazda CX 9 этюд в перламутровых тонах
Тест драйв юбилейной Mazda CX 9 этюд в перламутровых тонах
Тест драйв юбилейной Mazda CX 9 этюд в перламутровых тонах
Тест драйв юбилейной Mazda CX 9 этюд в перламутровых тонах
Тест драйв юбилейной Mazda CX 9 этюд в перламутровых тонах

Альтернативная спецверсия – Noir (3 788 000 рублей). Здесь также несущественные изменения (добавления), по сравнению с донорской комплектацией Exclusive, - скажем, те же окрашенные в черный цвет наружные зеркала и колесные диски. Классические комплектации – будь то стартовая Active (3 168 000 рублей), Supreme (3 614 000 рублей), Exclusive (3 753 000 рублей) или верхняя Executive (3 898 000 рублей) укладываются в сумму до 4 млн рублей. По нынешним меркам, далеко не заоблачная цифра, те же немецкие конкуренты заметно дороже. В конце концов, смотрится оригинально, а доплата в 2% стоимости машины вообще не стоит обсуждения.

Упомянутые модели: Mazda CX-9 (от 2 795 000 Р)
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