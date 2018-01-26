Тестируем Nokian Hakkapeliitta R3 – новинку грядущего сезона
Принимая во внимание многолетний опыт самого северного в мире производителя шин, смеем думать, что это признание «не абы кабы». Да и практика использования Hakkapeliitta R2 нашими соотечественниками говорит в ее пользу. Но финны сидеть сложа руки и почивать на лаврах не привыкли, можно банально замерзнуть. Три полярных года они корпели над усовершенствованием R2 и на той неделе выступили с докладом о появлении нового, еще более прогрессивного, как они заявили, продукта - Hakkapeliitta R3. Российская группа журналистов стала первой на его мировой презентации. За что такой респект, только гадаем: то ли за принцип добрососедства, то ли за объем рынка.
По твердому убеждению менеджеров компании, правильная фрикционная зимняя шина должна демонстрировать букет преимуществ не только на снегу и льду, но и на сухой поверхности. Наверное, поэтому, тестирование R3 захватило такие теплые территории, как Испания и ЮАР. Как ни пытался Марко Рантонен, менеджер по разработке продуктов Nokian Tyres, объяснить причины южных тестов, я так, честно говоря, до конца не усвоил логику. Да и, признаться, не суть важно. Не уверен, что у нас в России кто-то будет ездить на Hakkapeliitta R3, скажем, в июле (оригиналы и падкие до «жареного» блогеры не в счет).
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White Hell («Белый ад») - самый большой в мире полигон для тестирования зимних шин. Принадлежит компании Nokian Tyres и располагается неподалеку от Ивало. Это маленький городок в 300 км к северу от Полярного круга (68 градус северной широты, 121 метр над уровнем моря). В финской тундре на площади в 700 га разместилось 20 тестовых трасс общей протяженностью более 100 км, предназначенных для испытания резины в суровых погодных условиях. Многие трассы проложены по льду озер. В год здесь тестируется свыше 500 комплектов шин
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Что такое сухая поверхность через призму автомобильных шин? Прежде всего, скорость. Априори понятно желание большинства ехать быстро, будучи уверенными, что резина не подведет. Hakkapeliitta R3 в этом плане еще более стойкая к динамическим нагрузкам, нежели R2 с ее индексом скорости R (170 км/ч). Так, например, с 45-м профилем и ниже удалось добиться повышения индекса до T (190 км/ч).
Дороги в заснеженном регионе Ивало даже после обильных снегопадов – сказка. Тут меня поддержат наши соотечественники, частые гости на местных зимних курортах. Все, что накатано колесами – сухо. И лишь сердцевина проезжей части да участки близ обочины – наледь. При определенной сноровке ехать можно с ветерком, в прямом смысле этого слова. Audi A5 тому подспорьем. До 170 км/ч разгоняться не стал, но «130-140» - запросто. Шины ведут себя цепко, машину не водит, оттормаживание стабильное, даже при выключенной ESP. Если бы не заполярная розовая зорька за окном, да белое одеяло вокруг, и мысли бы о зимнем тесте не возникло.
Шашки соединены между собой опорами, которые не позволяют им раскачиваться при хорошей динамике автомобиля. Плюс все то же улучшенное сцепление. Шашки выполнены из более твердого по составу резины, нежели поверхностный слой шины. Будь шашки мягкими, ни о какой стабильности и устойчивости говорить бы не приходилось.
Между шашками имеются выступы – т.н. «снежные когти». Уже из названия понятно, что они призваны создавать хорошее тяговое сцепление, правда, преимущественно при движении по снегу. Вопрос только – по какому? На дорожке под горку мы с коллегой специально отстали от колонны тестовых Audi Q5 Hybrid, чтобы проверить торможение. Разогнавшись до 50 км/ч, резко затормозили… И, признаться, остановить машину стоило труда – понесло с аккуратным заносом кормы, даже ABS не показала 100% своей эффективности. Выйдя из авто, «прощупали» снег – под ним оказался ледок, а сам слой снега не иначе как ледяная крошка, хотя с виду – пушистое белое покрывало. Ненасильственное торможение «в полпедали» дало чуть лучший результат. Полагаю, что шипованная Hakkapeliitta 9 в данной конкретной ситуации продемонстрировала бы большую надежность, но, как мы понимаем, речь не о ней.
Предложенная трасса – ноль откровения: старт, заход на «змейку», длинный прямой коридор, вновь слалом, опять скоростной проезд по прямой, «змейка» и вираж, ведущий на разворот. 1,5 км хорошо знакомых упражнений - вроде, немного: рули себе грамотно, заходя в поворот с запасом – и будешь с хорошим временем. Но не так все просто у финнов, занимающихся созданием шин. Конусы «змейки» и ворот «прямиков» установлены на разных типах покрытия, и это изюминка трассы.
Старт – на чистом, как говорят в народе, «голимом» льду. «Обутый» в Hakkapeliitta 9 «Гольф» почти без потери драгоценного времени отправляется в путь, цепляясь за «голубизну» покрытия ошипованным протектором. Умеючи «когти» срабатывают в череде поворотов, отчасти беря на себя функцию отключенной противобуксовочной системы. «Центрально-европейская» резина на таком же «Гольфе» заметно проигрывает с первых метров дистанции - это очевидно: даже при аккуратном газе эффективность активированной ESP нулевая. То и дело приходится контролировать малопрогнозируемый ход машины, памятуя о плавности работы рулевым колесом. Возможности Hakkapeliitta R3 нечто среднее между этими показателями: сравнительно цепкий (учитывая отсутствие шипов) старт, зачастую почти воздушный руль, легкие заносы в поворотах, максимум сосредоточенности со стороны водителя. Всегда быть настороже...
От выделенной центральной части R3, о которой мы упомянули в начале обзора, по сторонам расходятся отводящие перьевые канавки – именно они выводят грязь и прочую ненужную фракцию из пятна контакта. В плечевой зоне – активаторы или, если хотите, возбудители ламелей. Именно благодаря им эти самые ламели как бы открываются на сколькой ледяной поверхности, доводя поведение шины до максимально возможного уровня эффекта.
Новация, о которой финны говорят с особым воодушевлением, - частицы CryoCrystal 3 из экологического материала в составе резиновой смеси R3. По сути, это микроскопические кристаллы, работающие как встроенные шипы. Они как бы создают острые твёрдые кромки сцепления внутри самой резины. Как только шина изнашивается, кристаллы выходят наружу, обеспечивая вожделенное сцепление.
Для борта шины R3 использован тот же слой резины, что и у премиальной «девятки». Дорогой путь? Пожалуй, но именно он позволяет худо-бедно бороться с таким негативным явлением, как проникновение шума в салон автомобиля. Присутствует брекерный пакет, каждая нить в котором – сама прочность на разрыв. Стяжкой нитей заведует нейлоновый бандаж. Нелишнем выглядит индикатор остаточной глубины протектора («снежинка») – полезная информационная штука для тех, кто отправляется на почти «лысой» резине через МАПП «Торфяновка» или «Брусничное», где проверка этой самой «глубины» - обычное занятие финских таможенников. Дублирование аналогичной информации плюс «напоминалка» об усилии затяжки болтов – на боковине шины.
Для более-менее «содержательного» нахождения автомобиля на мокрой дороге решено было включить в резиновое «меню» Hakkapeliitta R3 силику. Как вы знаете, наибольшее распространение этот дорогой по деньгам материал получил при изготовлении летних моделей. Но поскольку речь идет о безопасности, в Nokian Tyres пошли на вынужденные расходы, которые, чего греха таить, будут априори включены в стоимость R3. Благодаря силике, появилась возможность снизить коэффициент сопротивления качению и, как следствие, улучшить сцепление с влажной поверхностью.
Плюс – увеличение количества ламелей (на 107%), по сравнению с моделью R2. Дело в том, что большое количество ламелей создает некие кромки, которыми шина цепляется за мокрый асфальт. Выводом воды с поверхности протектора заведуют ламеле-насосы. Да, именно так, во множественном числе. Если на Hakkapeliitta R2 такой «насос» был только в плечевой зоне, то на «Эр третьей» он продублирован и в центральной части шины.
Поскольку в России количество водителей, использующих шипованные шины, в разы больше любителей кататься зимой на фрикционных моделях, на космические объемы продаж Hakkapeliitta R3 рассчитывать не приходится, и любой продавец авторезины вас в этом просветит не менее авторитетно. Но и оставить эту группу автовладельцев без внимания непозволительная роскошь. Отсюда и логически обоснованное появление героини нашего обзора.
Hakkapeliitta R3 и Hakkapeliitta R3 SUV уже выпускаются на заводе во Всеволожске. Нам предложат 131 артикул, до размера R21 включительно, с профилем 45 и ниже. Для BMW предусмотрен Flat Run. Добавим, что в ходе проектирования было разработано 35 рисунков протектора, проведено более 7000 тестирований, пройдено более 100 000 км дорог, совершено более 40 000 торможений. Наверное, оно того стоит...
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