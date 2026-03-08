PIT Group сравнила электротягачи и дизельные фуры — результаты удивили перевозчиков

PIT Group: Электрические грузовики превзошли дизельные по экономии в реальных тестах

Крупное исследование PIT Group в Канаде выявило, что электрические грузовики способны приносить перевозчикам ощутимую экономию, особенно при больших пробегах. Эксперты отмечают, что при правильной эксплуатации такие машины могут стать выгоднее дизельных аналогов.

Канадская компания PIT Group провела масштабные испытания электрических грузовиков в реальных условиях, чтобы окончательно выяснить, способны ли они конкурировать с традиционными дизельными машинами. За год тестирования электромобили преодолели по дорогам Монреаля и его пригородов около 200 тысяч километров. Хотя точное количество участвовавших машин не разглашается, речь идет о нескольких грузовиках, что позволяет говорить о репрезентативности результатов.

Главный вывод эксперимента — электрические грузовики действительно позволяют перевозчикам сэкономить значительные средства, особенно при грамотной организации эксплуатации. Как отмечают в PIT Group, наилучшие результаты были достигнуты не тогда, когда водители пытались полностью копировать стиль работы с дизельными машинами, а когда автопарки адаптировали свои процессы под особенности электротягачей. Компания не вмешивалась в организацию работы, чтобы обеспечить получение максимально объективных данных.

С точки зрения энергопотребления, электрические грузовики оправдали ожидания: расход энергии оказался заметно ниже, чем у дизельных аналогов. Даже несмотря на то, что диспетчерские службы часто принимали избыточные меры предосторожности из-за ограниченного доверия к зарядной инфраструктуре, электротягачи справлялись с задачами, превосходя теоретический запас хода.

Особое внимание в ходе исследования уделялось снижению затрат на топливо. По данным PIT Group, расходы на дизель у традиционных тягачей оказались втрое выше, чем на электроэнергию у электрических. При этом, если учесть субсидии при покупке и затраты на обслуживание зарядной инфраструктуры, электрические грузовики могут достичь ценового паритета с дизельными за шесть лет эксплуатации при годовом пробеге около 74 тысяч километров. Чем выше пробег, тем ощутимее экономия для перевозчика.

Водители, участвовавшие в испытаниях, также отметили преимущества электротягачей: низкий уровень шума, плавное ускорение и меньшая утомляемость за рулем. Это не только повышает комфорт, но и может положительно сказаться на безопасности перевозок. Как пишет TruckNews, такие результаты могут стать стимулом для более широкого внедрения электрических грузовиков в коммерческих автопарках.