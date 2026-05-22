Ripsaw M1 на выставке Modern Day Marine 2026 — что скрывает первый колесный беспилотный истребитель Textron

Textron показал Ripsaw M1: новая беспилотная платформа для морской пехоты США

Американская компания Textron вывела на публику Ripsaw M1 - свежий вариант беспилотного наземного транспорта, созданного специально для нужд морской пехоты США. Модель отличается колесной базой, электроприводом и возможностью адаптации под разные задачи. Почему этот проект может изменить подход к военной технике - в нашем материале.

Американская компания Textron вывела на публику Ripsaw M1 - свежий вариант беспилотного наземного транспорта, созданного специально для нужд морской пехоты США. Модель отличается колесной базой, электроприводом и возможностью адаптации под разные задачи. Почему этот проект может изменить подход к военной технике - в нашем материале.

Появление Ripsaw M1 на выставке Modern Day Marine 2026 в Вашингтоне стало событием для военных кругов США. Textron и её дочерняя компания Howe & Howe сделали ставку на разработку беспилотных наземных платформ, и теперь представлены машины, которые могут стать ключевым элементом в обновлённом парке техники морской пехоты. В отличие от привычных гусеничных моделей, M1 построен на колёсной базе, что сразу выделяет его среди других представителей семейства Ripsaw.

Главная особенность новинки — ориентация на задачи в прибрежных зонах и совместную работу с экипажами морской пехоты США. Машина рассчитана на выполнение миссий по разведке, наблюдению, целеуказанию, а также способна обеспечить платформу для запуска барражирующих боеприпасов. В случае необходимости M1 можно использовать в качестве средства защиты более ценного электрического оборудования, жертвуя им ради сохранения дорогих боевых машин.

Технические характеристики пока держатся в секрете, однако известно, что Ripsaw M1 оснащён электрическим приводом с полным приводом и способен разгоняться до 85 км/ч. Запас хода на одном заряде — до 48 км, грузоподъёмность достигает 1000 кг. Модульная архитектура и открытая система управления позволяют интегрировать новые технологии и менять назначение платформы в зависимости от задач.

По словам вице-президента Textron Сары Уиллетт, демонстратор M1 — это результат многолетнего опыта компании в области автономных систем для суши, воздуха и воды. Такой подход полностью соответствует специфике операций морской пехоты, где требуется универсальность и быстрая адаптация к меняющимся условиям. В перспективе M1 должен стать «напарником» для новых разведывательных и амфибийных машин морской пехоты США, которые заменят устаревшие AAV7A1 и LAV-25.

Интересно, что Ripsaw широко известен в мире благодаря появлению в фильмах «Форсаж» и «Солдат Джо», однако изначально эта технология разрабатывалась именно для военных нужд. Теперь Textron делает ставку на целую линейку беспилотных платформ, которые будут работать в связке с мощными боевыми машинами морской пехоты. Ожидается, что новые образцы поступят на вооружение в начале следующего десятилетия, а это означает, что у армии есть время для доработок и испытаний.

Пока Textron не раскрывает все детали по M1, но уже ясно: конкуренция в сегменте беспилотных платформ выходит на новый уровень. За разработкой конструкции Ripsaw и его внедрением в войска стоит следить особенно внимательно — именно такие машины могут задать стандарты для будущих международных разработок.

Тема модульных и многофункциональных бронемашин становится всё более актуальной не только в США. Например, российский проект «Буран» на базе ГАЗ-3308 также предлагает свежий взгляд на оснащение силовых структур, о чём подробно рассказано в материале о возможностях модульного бронеавтомобиля для силовых ведомств . Очевидно, что такая тенденция к гибкости и адаптивности техники будет усиливаться только в последние годы.