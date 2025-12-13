Инновационный надувной кемпер для пикапа – удивит даже опытных путешественников

13 декабря 2025, 16:55
ThAirCamper: надувной автодом для пикапа весом 80 кг и местом для всей семьи
ThAirCamper – это легкий надувной автодом для пикапа, который собирается за 5 минут. В нем с комфортом разместится семья из четырех человек. Модульная конструкция позволяет менять внутреннее пространство. Узнайте, чем еще удивляет этот необычный дом на колесах.
В мире автодомов появилась по-настоящему необычная новинка – надувной кемпер ThAirCamper, который весит всего около 80 кг и расчитан на целую семью. Его можно установить на большинство популярных пикапов, сборка занимает не более пяти минут. Подобный подход уже вызвал немало обсуждений среди автолюбителей.
В основе конструкции лежит прочный материал из ПВХ, который хорошо знаком любителям сапбордов. Благодаря ему стены и скамейки кемпера после накачивания становятся более устойчивыми, сам модуль выдерживает до восьми человек внутри. Производитель заявляет, что ThAirCamper рассчитан на круглогодичное использование. Для комфортного отдыха достаточно установить обогреватель или кондиционер.
Процесс установки максимально простой: кемпер укладывается в багажник, затем его нужно надуть насосом – и уже через несколько минут он готов к эксплуатации. Для фиксации используются ремни и карабины, а к кузову пикапа потребуются только стандартные крепления или D-образные кольца. Есть и нюанс: часть ремней крепится к двери кабины через проемы, что может повлиять на герметичность уплотнителей, особенно в дождливую погоду. Однако большинство владельцев отмечают, что это не создает серьезных проблем при аккуратной установке.
Внутри ThAirCamper предусмотрены две боковые скамейки, спальное место в надкабинной части и мягкий пол, который также служит матрасом. Дополнительные надувные устройства позволяют организовать спальные места для детей или гостей, а некоторые из них можно использовать как тент или даже плавучую платформу на воде. Такой универсальный подход делает его особенно привлекательным для семейных прогулок и активного отдыха на природе.
Однако в надувном доме есть и свои минусы. Самые очевидные вещи – безопасность. Двери и стены изготовлены из того же материала, что и весь корпус, поэтому при отсутствии хозяев кемпер может быть легко вскрыт. Владельцам стоит учитывать этот момент и не оставлять ценные вещи без присмотра. Кроме того, для обеспечения чувства уверенности и комфорта потребуется докупить отопление, кухонный модуль, душ, солнечные панели и другие аксессуары, которые увеличивают итоговую стоимость.
Несмотря на эти тонкости, ThAirCamper уже заинтересовал многих любителей автопутешествий благодаря своей легкости, простоте установки и необычному формату. Такой кемпер подходит тем, кто ценит мобильность и готов к экспериментам с новым форматом отдыха на колесах. А вы бы рискнули провести поездку в надувном доме?
