Прощай, старая гвардия: The Grand Tour с новыми ведущими - стоит ли смотреть седьмой сезон?

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

15 июля 2026, 13:23

The Grand Tour сменит ведущих и формат: что ждет зрителей в новом сезоне

The Grand Tour сменит ведущих и формат: что ждет зрителей в новом сезоне

Прощай, старая гвардия: The Grand Tour с новыми ведущими - стоит ли смотреть седьмой сезон?

The Grand Tour сменит ведущих и формат: что ждет зрителей в новом сезоне

Amazon Prime Video анонсировал долгожданное возвращение The Grand Tour, но на этот раз поклонников ждет неожиданная смена ведущих и новый подход к формату. Почему это событие может стать поворотным моментом для автомобильных шоу и какие детали уже раскрыты - разбираемся, что изменится и как это повлияет на зрителей. Мало кто знает, что новые лица проекта уже успели заявить о себе в автомобильной среде.

Amazon Prime Video анонсировал долгожданное возвращение The Grand Tour, но на этот раз поклонников ждет неожиданная смена ведущих и новый подход к формату. Почему это событие может стать поворотным моментом для автомобильных шоу и какие детали уже раскрыты - разбираемся, что изменится и как это повлияет на зрителей. Мало кто знает, что новые лица проекта уже успели заявить о себе в автомобильной среде.

Для российских автолюбителей новость о возвращении The Grand Tour с новым составом ведущих может стать настоящим сюрпризом. Это не просто очередной сезон популярного шоу - речь идет о полной перезагрузке формата, которая способна повлиять на восприятие автомобильных телепередач в целом. В условиях, когда интерес к автомобильной культуре и путешествиям остается стабильно высоким, подобные перемены могут задать новые тренды и даже изменить ожидания зрителей.

Как сообщает Autonews, Amazon Prime Video официально подтвердил дату выхода седьмого сезона The Grand Tour - премьера состоится 4 сентября 2026 года. Главная интрига - полная смена ведущих: вместо Джереми Кларксона, Ричарда Хаммонда и Джеймса Мэя зрители увидят Джеймса Энгельсмана и Томаса Холланда, известных по проекту Throttle House, а также блогера Фрэнсиса Буржуа, который прославился благодаря своим роликам о железных дорогах и любви к автомобилям. Такой выбор может показаться неожиданным, но именно свежий взгляд и опыт новых ведущих способны вдохнуть в шоу новую жизнь.

В новом сезоне запланировано шесть эпизодов, каждый из которых обещает уникальные испытания и маршруты. По информации Autonews, зрителей ждут путешествия по пустыне Анголы на гоночных автомобилях, знакомство с автомобильной культурой Малайзии, тесты спортивных машин в Калифорнии и даже участие в испытаниях с истребителями. Все серии будут доступны для просмотра одновременно в день премьеры, что позволит поклонникам шоу выбрать свой темп просмотра и не ждать выхода новых эпизодов неделями.

Стоит отметить, что The Grand Tour стартовал в 2016 году после ухода культовой тройки из Top Gear, и на протяжении всех сезонов именно Кларксон, Хаммонд и Мэй оставались лицами проекта. Их уход из шоу стал для многих поклонников настоящим шоком, однако время не стоит на месте, и смена поколений в медиа - процесс неизбежный. Новый состав ведущих может привлечь более молодую аудиторию, а также расширить тематику за счет свежих идей и нестандартных подходов к съемкам.

Интересно, что Джеймс Энгельсман и Томас Холланд уже давно известны в автомобильной среде благодаря своему YouTube-каналу, где они тестируют автомобили в необычных условиях и делятся личными впечатлениями. Фрэнсис Буржуа, в свою очередь, стал популярным благодаря искренней любви к железным дорогам и нестандартному взгляду на транспортные темы. Такой состав ведущих может создать совершенно новую динамику в шоу, где акцент сместится с привычных шуток и конкурсов на более глубокое погружение в автомобильную культуру разных стран.

Для справки: The Grand Tour за годы существования стал одним из самых популярных автомобильных шоу в мире, а его ведущие - настоящими иконами жанра. Однако, как показывает практика, даже самые успешные проекты нуждаются в обновлении. Смена ведущих и формата может стать тем самым шагом, который позволит шоу не только сохранить, но и приумножить свою аудиторию. Важно, что Amazon Prime Video делает ставку на новые лица, которые уже доказали свою компетентность и харизму в автомобильной тематике. Судя по представленным данным, новый сезон обещает быть насыщенным событиями и неожиданными поворотами, а зрителям стоит готовиться к совершенно иному восприятию любимого шоу.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Какие ошибки совершают мотоциклисты на горных дорогах и чем это опасно
ADAC выявил: популярные экономайзеры не влияют на расход топлива
Morgan и Pininfarina выпустят девять уникальных купе Midsummer для коллекционеров
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
E Premium
Cadillac STS и еще 30 моделей
Олдтаймеры
Ferrari 250 GTO и еще 57 моделей
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 22 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Владивосток Саратов Челябинск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться