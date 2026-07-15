Прощай, старая гвардия: The Grand Tour с новыми ведущими - стоит ли смотреть седьмой сезон?

The Grand Tour сменит ведущих и формат: что ждет зрителей в новом сезоне

Amazon Prime Video анонсировал долгожданное возвращение The Grand Tour, но на этот раз поклонников ждет неожиданная смена ведущих и новый подход к формату. Почему это событие может стать поворотным моментом для автомобильных шоу и какие детали уже раскрыты - разбираемся, что изменится и как это повлияет на зрителей. Мало кто знает, что новые лица проекта уже успели заявить о себе в автомобильной среде.

Amazon Prime Video анонсировал долгожданное возвращение The Grand Tour, но на этот раз поклонников ждет неожиданная смена ведущих и новый подход к формату. Почему это событие может стать поворотным моментом для автомобильных шоу и какие детали уже раскрыты - разбираемся, что изменится и как это повлияет на зрителей. Мало кто знает, что новые лица проекта уже успели заявить о себе в автомобильной среде.

Для российских автолюбителей новость о возвращении The Grand Tour с новым составом ведущих может стать настоящим сюрпризом. Это не просто очередной сезон популярного шоу - речь идет о полной перезагрузке формата, которая способна повлиять на восприятие автомобильных телепередач в целом. В условиях, когда интерес к автомобильной культуре и путешествиям остается стабильно высоким, подобные перемены могут задать новые тренды и даже изменить ожидания зрителей.

Как сообщает Autonews, Amazon Prime Video официально подтвердил дату выхода седьмого сезона The Grand Tour - премьера состоится 4 сентября 2026 года. Главная интрига - полная смена ведущих: вместо Джереми Кларксона, Ричарда Хаммонда и Джеймса Мэя зрители увидят Джеймса Энгельсмана и Томаса Холланда, известных по проекту Throttle House, а также блогера Фрэнсиса Буржуа, который прославился благодаря своим роликам о железных дорогах и любви к автомобилям. Такой выбор может показаться неожиданным, но именно свежий взгляд и опыт новых ведущих способны вдохнуть в шоу новую жизнь.

В новом сезоне запланировано шесть эпизодов, каждый из которых обещает уникальные испытания и маршруты. По информации Autonews, зрителей ждут путешествия по пустыне Анголы на гоночных автомобилях, знакомство с автомобильной культурой Малайзии, тесты спортивных машин в Калифорнии и даже участие в испытаниях с истребителями. Все серии будут доступны для просмотра одновременно в день премьеры, что позволит поклонникам шоу выбрать свой темп просмотра и не ждать выхода новых эпизодов неделями.

Стоит отметить, что The Grand Tour стартовал в 2016 году после ухода культовой тройки из Top Gear, и на протяжении всех сезонов именно Кларксон, Хаммонд и Мэй оставались лицами проекта. Их уход из шоу стал для многих поклонников настоящим шоком, однако время не стоит на месте, и смена поколений в медиа - процесс неизбежный. Новый состав ведущих может привлечь более молодую аудиторию, а также расширить тематику за счет свежих идей и нестандартных подходов к съемкам.

Интересно, что Джеймс Энгельсман и Томас Холланд уже давно известны в автомобильной среде благодаря своему YouTube-каналу, где они тестируют автомобили в необычных условиях и делятся личными впечатлениями. Фрэнсис Буржуа, в свою очередь, стал популярным благодаря искренней любви к железным дорогам и нестандартному взгляду на транспортные темы. Такой состав ведущих может создать совершенно новую динамику в шоу, где акцент сместится с привычных шуток и конкурсов на более глубокое погружение в автомобильную культуру разных стран.

Для справки: The Grand Tour за годы существования стал одним из самых популярных автомобильных шоу в мире, а его ведущие - настоящими иконами жанра. Однако, как показывает практика, даже самые успешные проекты нуждаются в обновлении. Смена ведущих и формата может стать тем самым шагом, который позволит шоу не только сохранить, но и приумножить свою аудиторию. Важно, что Amazon Prime Video делает ставку на новые лица, которые уже доказали свою компетентность и харизму в автомобильной тематике. Судя по представленным данным, новый сезон обещает быть насыщенным событиями и неожиданными поворотами, а зрителям стоит готовиться к совершенно иному восприятию любимого шоу.