Самый маленький дом на колесах от Thor удивляет вместимостью — идеален для отпуска

Thor Axis 24.1 2026: компактный автодом для большой семьи и дальних поездок

Thor Motor Coach готовит к 2026 году обновленный Axis 24.1. Это самый компактный автодом в линейке, но он способен удивить даже опытных путешественников. Модель рассчитана на большие семьи и дальние поездки. Внутри - максимум комфорта и продуманных решений. Узнайте, чем Axis 24.1 отличается от других.

Последние годы для Thor Motor Coach не были простыми: отзывы владельцев и экспертов часто чередовались. Однако в 2025 году производитель решил изменить ситуацию и выпустить нечто действительно интересное. Новый Axis 24.1 - это не просто очередной автодом, а попытка доказать, что компактные размеры могут вместить большую семью и обеспечить комфорт на дороге.

Фото: Thor Motor Coach / YouTube

Axis 24.1 — самый маленький представитель класса A в линейке Thor, но его пространство организовано так, что здесь находится место для всех. Производитель сделал универсальную установку: салон легко трансформируется, спальное место рассчитано на несколько взрослых и детей. Даже если вы решите путешествовать большой компанией, этот автодом не разочарует.

Фото: Thor Motor Coach / YouTube

Внутри Axis 24.1 – современный интерьер с акцентом на практичность. Кухонная зона оборудована всем необходимым для приготовления еды в пути, система хранения вещей продумана до мелочей. В салоне много света, большое окно обеспечивает бесперебойную работу во время стоянки. Для отдыха предусмотрены удобные диваны и кровати, которые легко трансформируются в зависимости от пожеланий экипажа.

Фото: Thor Motor Coach / YouTube

Техническая часть тоже не подкачала. По информации autoevolution, в Thor Axis 24.1 установлен экономичный двигатель, который обеспечивает достойную динамику даже при полном оснащении. Управлять этим автодомом не сложнее, чем обычным минивэном, современные системы безопасности делают поездки комфортными. Для семей с детьми предусмотрены дополнительные опции, включая крепление для детского кресла и расширенную систему климат-контроля.

Фото: Thor Motor Coach / YouTube

Особое внимание уделено автономности: в Axis 24.1 есть все для длительных стоянок вдали от цивилизации. Емкие баки для воды, мощные аккумуляторы и солнечные панели. Это отличный вариант для тех, кто любит свободу передвижения и не хочет ограничивать себя стандартными маршрутами.

Фото: Thor Motor Coach / YouTube

Thor Axis 24.1 2026 года — пример того, как современные технологии и грамотная компоновка могут превратить компактный автодом в полноценный дом на колесах для большой семьи. Модель подходит как для выездов на природу, так и для длительных поездок за границу.