Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

24 декабря 2025, 06:48

Thor Industries запускает электродом на 724 км: новый дом на колесах Embark EV

Электрический автодом с гибридной установкой и запасом хода 724 км — революция на рынке?

Thor Industries готовит к выпуску уникальный электродом Embark EV. Модель сочетает электрическую платформу и маломощный генератор. Запас хода - до 450 миль (724 км). Внутри - простор и комфорт. Когда ждать на дорогах - интрига.

Американская компания Thor Industries готовит к серийному производству необычный электродом Embark EV, который сможет преодолевать расстояние до 724 километров без подзарядки. Как сообщает New Atlas, новинка под брендом Entegra Coach станет одной из первых в мире на колесах с гибридной силовой установкой, рассчитанной на дальние путешествия.

Фото: robbreport.com / Thor Industries

Изначально концепт Embark EV был представлен как экспериментальный проект, и многие скептически относились к его перспективам. Однако спустя год после дебюта компания не только не свернула разработку, но и объявила о планах запуска модели в серию. За это время инженеры Thor Industries и их партнеры из Harbinger пересмотрели технические параметры: если ранее заявлялся полностью технологический пробег в 240 километров, то после испытаний реальная цифровая сила выше.

Фото: robbreport.com / Thor Industries

Главная особенность Embark EV – сочетание экологичности и практичности. Электрическая платформа позволяет передвигаться на короткие расстояния без вреда для здоровья, генератор включается только при необходимости, поддерживая движение на дальних маршрутах. Такой подход делает автодом привлекательным для тех, кто ценит свободу передвижения, но не готов жертвовать комфортом и автономностью.

Фото: robbreport.com / Thor Industries

Длина EV около 9 метров. Внутри - просторная гостиная с двумя диванами, полноценная кухня, отдельная ванная комната и спальня, рассчитанная на кровать размера king-size. Для семейных путешествий или друзей предусмотрено дополнительное спальное место, включая спальную зону над кабиной водителя.

По информации New Atlas, первые экземпляры Embark EV появятся на дорогах уже в ближайшее время. Если испытания пройдут успешно, серийное производство стартует в середине следующего года. Таким образом, рынок домов на колесах ждет настоящая революция: сочетание электротяги и гибридных технологий открывают новые горизонты для автотуризма.

