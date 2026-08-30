Немецкий кастом Razor 5.0 за $11 000: пневмоподвеска, стальной обвес и строгий стиль на базе Harley-Davidson Breakout

Thunderbike Razor 5.0: кастом на базе Harley-Davidson Breakout с уникальными деталями

Thunderbike вывела на рынок кастом Razor 5.0, созданный на платформе Harley-Davidson Breakout. Более 30 индивидуальных компонентов, обновленная подвеска и оригинальный дизайн делают этот проект заметным событием для любителей мотоциклов и ценителей тюнинга.

Thunderbike вывела на рынок кастом Razor 5.0, созданный на платформе Harley-Davidson Breakout. Более 30 индивидуальных компонентов, обновленная подвеска и оригинальный дизайн делают этот проект заметным событием для любителей мотоциклов и ценителей тюнинга.

Немецкая мастерская Thunderbike вновь привлекла внимание мотоциклетного сообщества, представив кастом Razor 5.0 на базе Harley-Davidson Breakout. Этот проект интересен не только отдельными деталями, но и подходом к прогрессивным классическим моделям. Более 30 уникальных деталей, стоимостью до 11 000 долларов, представляют собой новый взгляд на кастомизацию, где каждый элемент придает индивидуальность мотоциклу.

В отличие от многих других кастомов, в Razor 5.0 сохранены ключевые детали оригинального Breakout: рама и двигатель Milwaukee-Eight остались без изменений. Однако ходовая часть подверглась серьезной переработке - установлена ​​пневматическая подвеска, а передняя вилка занижена, что позволило снизить посадочную высоту и улучшить управляемость. Такой подход позволяет сохранить фирменный характер Harley-Davidson, но добавить современные технические решения.

Кузовные элементы полностью заменены: передние крылья выполнены из стали, задние - из стекловолокна, а топливный бак изменяется угловатой формой, соответствующей стилю линии Razor. В комплект также входит фирменный колпак-фары Thunderbike, портативный чехол с номерным знаком, сатинированные рукоятки и подножки, а также плоские подставки для руля. На заднем колесе установлена ​​широкая шина Metzeler Cruisetec 260 мм, что визуально придает мощь и устойчивость мотоцикла.

Цветовое решение Razor 5.0 выдержано в строгих тонах: большинство компонентов окрашены в черный цвет, а топливный бак — в темно-зеленый. Важное замечание: стоимость комплекта не включает работы по покраске и сборке, что может быть существенным фактором для потенциальных покупателей.

Razor 5.0 может заинтересовать не только поклонников Harley-Davidson, но и тех, кто ищет основательные решения в мире кастомных мотоциклов. Такой подход к тюнингу позволяет выделиться на фоне серийных моделей и консервативного стиля. Для российского рынка, где кастомизация мотоциклов набирает популярность, подобные проекты могут стать ориентиром для мастерских и энтузиастов. Важно помнить, что компоненты требуют профессиональной установки и могут учитывать стоимость обслуживания, однако эти детали имеют уникальный внешний вид и характер мотоцикла.