6 октября 2021, 09:16
ТикТок захватил новый опасный челлендж, по сравнению с которым скрученные колпачки – просто детская шалость
У юных тиктокеров появилось новое развлечение, получившее название «Lug Nut Challenge». Задача настолько же проста, насколько и опасна: ослабить колесные болты и посмотреть, что будет.
Дарья Климова Фото: Toyota
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Фото: drive2
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В США уже зафиксировано множество неприятных инцидентов, связанных с этим новым развлечением молодежи. У нескольких автомобилей на ходу отвалилось колесо. По счастливой случайности, пока никто не погиб, но автомобили получили повреждения. Компенсировать ущерб предстоит родителям. До России пока новый челлендж не добрался, но, вероятно, это всего лишь вопрос времени. Водителям следует быть более внимательными и осматривать колеса перед каждой поездкой.
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