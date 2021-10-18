Тимати похвастался очень редким и очень дорогим «Майбахом»
Фото: instagram.com/timatiofficial
Видео снято на телефон где-то в закрытом паркинге. Тимати обходит большой черный внедорожник со всех сторон. Зрители могут рассмотреть вблизи внушительный кузов с открытой платформой, массивные 22-дюймовые колеса с ярко-красными тормозными суппортами, роскошный салон, отделанный красной кожей и, конечно, шильдики Maybach.
Штатно Mercedes-Maybach G 650 Landaulet оснащался 6,0-литровым битурбомотором V12, который выдавал 630 сил и 1000 Нм и работал в паре с коробкой 7G-Tronic. Модель могла похвастаться портальными мостами и блокировкой всех дифференциалов, а дорожный просвет достигал 450 мм.
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