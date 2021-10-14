14 октября 2021, 22:59
Типичный нарушитель ПДД: кто он? (в ГИБДД нарисовали портрет)
Московская Госавтоинспекция проанализировала статистику по нарушителям правил дорожного движения за первые 9 месяцев 2021 года и составила социологический портрет водителя, который в большей степени склонен пренебрегать правилами.
Дарья Климова Фото: РБК
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Ранее в ГИБДД назвали основные нарушения ПДД, допускаемые водителями каршеринга, которые чаще всего приводят к авариям. Первое место заняло превышение скорости, далее идут несоблюдение очередности проезда и несоблюдение дистанции. Высоким остается процент пьяных водителей, причем это касается не только каршеринга.
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