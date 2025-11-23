Необычный подход к кемперам: как немцы делают из фургона дом на колесах – удивит ли вас такой тюнинг?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

23 ноября 2025, 10:42

На рынке много необычных автодомов, но этот проект выделяется. Немцы предлагают радикально изменить VW Transporter. Для установки жилого модуля придется распрощаться с задней частью кузова. Как это работает и зачем такие жертвы? Ответы в нашем материале.

В мире автодомов сложно удивить бывалых пассажиров, но иногда встречаются по-настоящему нестандартные решения. Немецкая компания Tischer разработала проект, который способен изменить представление о возможностях классических фургонов. Их идея заключается в том, чтобы превратить привычный Volkswagen Transporter в полноценный дом на колесах, но для этого пришлось пойти на радикальные меры.

В основе концепции лежат модели Trail/Box 280 и 280S, созданные для шасси VW Transporter T4, T5 и T6. Однако для установки жилого модуля автомобиль требует доработки. Задняя часть кузова полностью удаляется, освобождая место для монтажа специального жилого блока. Такой подход позволяет получить просторный и функциональный дом на колёсах, сохранив при этом управляемость и надёжность базового фургона.

Внутреннее пространство модуля оборудовано всем необходимым для комфортного отдыха: здесь есть спальное место, кухня, санузел и даже небольшая зона отдыха. При производстве уделяется особое внимание качеству материалов и продуманности планировки. Благодаря конструктивным решениям владелец получает не просто временное жильё, а настоящий мобильный дом, который можно использовать круглый год.

Как сообщает Autoevolution, подобная трансформация требует не только финансовых вложений, но и серьёзных изменений конструкции автомобиля. После установки модуля фургон уже нельзя будет вернуть в исходное состояние. Однако для тех, кто мечтает о свободе передвижения и не боится экспериментировать, такой вариант может стать отличной альтернативой традиционным автодомам или прицепам.

Проект Tischer позволяет создавать уникальные транспортные средства для путешествий, где современные технологии и инженерные решения обеспечивают высокий уровень комфорта. Подобный подход может заинтересовать не только любителей активного отдыха, но и тех, кто ищет необычные способы организации быта. В любом случае такие проекты расширяют горизонты и вдохновляют на новые приключения.

Упомянутые марки: Volkswagen
