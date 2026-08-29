TMBK DUKES 200 2026: 16 л.с., 6 ступеней и бесключевой запуск за 155 990 ₽ — разбор главных фишек

29 августа 2026, 22:03
TMBK DUKES 200: особенности дорожного мотоцикла с новым 200-кубовым двигателем
TMBK DUKES 200: особенности дорожного мотоцикла с новым 200-кубовым двигателем
TMBK DUKES 200 - дорожный мотоцикл с 200-кубовым мотором Loncin, рассчитанный на широкий круг пользователей. Модель выделяется сбалансированной конструкцией, простотой управления и современным дизайном. Важно знать, чем она отличается от конкурентов и почему интерес к ней растет именно сейчас.
В 2026 году заметно вырос интерес к доступным и надежным дорожным мотоциклам. TMBK DUKES 200 Nardo Grey Black оказались в центре внимания благодаря сочетанию простоты, функциональности и актуальной цены. Модель ориентирована как на новичков, так и на опытных мотоциклистов, благодаря чему важна уверенность на дороге и минимальные затраты на обслуживание.
У TMBK DUKES 200 — новый 200-кубовый двигатель Loncin с консолью охлаждения. Этот мотор обеспечивает мощность до 16 л.с. при 8000 об/мин и позволяет разгоняться до 110 км/ч. Для сложных условий и пригородных маршрутов такая динамика выглядит эффектно. Мотоцикл оснащен шестиступенчатой коробкой передач, что редко встречается в этом сегменте.
Инженерные решения заслуживают отдельного внимания. Пространственная рама обеспечивает прочность относительно небольшого веса - сухая масса составляет всего 140 кг. Благодаря тому, что байк легко управляется, короткая база и узкий силуэт позволяют маневрировать даже в плотном потоке.
Внешний вид TMBK DUKES 200 демонстрирует сдержанность и отсутствие лишних деталей. Здесь нет броских элементов или дешевых декоративных решений — только чистые линии и функциональность. Дисковые гидравлические тормоза спереди и сзади, цепной привод, карбюраторная система питания и электронное зажигание CDI - все это делает модель понятной и ремонтопригодной.
В комплектацию включены сигнализация и система бесключевого запуска, что редко встречается в бюджетных мотоциклах. Объем бака – 13 литров, максимальная нагрузка – 150 кг.
На фоне растущего интереса к простым и надежным мотоциклам, TMBK DUKES 200 выглядит сбалансированным решением для российских дорог.
Модель оснащена гидравлической подвеской, дорожный просвет - 210 мм, что позволяет уверенно чувствовать себя на неидеальных покрытиях. В условиях российского рынка, где выбор новых мотоциклов ограничен, такие предложения становятся особенно актуальными.
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