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Автор: Мария Степанова

29 августа 2026, 22:03

TMBK DUKES 200: особенности дорожного мотоцикла с новым 200-кубовым двигателем

TMBK DUKES 200: особенности дорожного мотоцикла с новым 200-кубовым двигателем

TMBK DUKES 200 2026: 16 л.с., 6 ступеней и бесключевой запуск за 155 990 ₽ — разбор главных фишек

TMBK DUKES 200: особенности дорожного мотоцикла с новым 200-кубовым двигателем

TMBK DUKES 200 - дорожный мотоцикл с 200-кубовым мотором Loncin, рассчитанный на широкий круг пользователей. Модель выделяется сбалансированной конструкцией, простотой управления и современным дизайном. Важно знать, чем она отличается от конкурентов и почему интерес к ней растет именно сейчас.

TMBK DUKES 200 - дорожный мотоцикл с 200-кубовым мотором Loncin, рассчитанный на широкий круг пользователей. Модель выделяется сбалансированной конструкцией, простотой управления и современным дизайном. Важно знать, чем она отличается от конкурентов и почему интерес к ней растет именно сейчас.

В 2026 году заметно вырос интерес к доступным и надежным дорожным мотоциклам. TMBK DUKES 200 Nardo Grey Black оказались в центре внимания благодаря сочетанию простоты, функциональности и актуальной цены. Модель ориентирована как на новичков, так и на опытных мотоциклистов, благодаря чему важна уверенность на дороге и минимальные затраты на обслуживание.

У TMBK DUKES 200 — новый 200-кубовый двигатель Loncin с консолью охлаждения. Этот мотор обеспечивает мощность до 16 л.с. при 8000 об/мин и позволяет разгоняться до 110 км/ч. Для сложных условий и пригородных маршрутов такая динамика выглядит эффектно. Мотоцикл оснащен шестиступенчатой ​​коробкой передач, что редко встречается в этом сегменте.

Инженерные решения заслуживают отдельного внимания. Пространственная рама обеспечивает прочность относительно небольшого веса - сухая масса составляет всего 140 кг. Благодаря тому, что байк легко управляется, короткая база и узкий силуэт позволяют маневрировать даже в плотном потоке. 

Внешний вид TMBK DUKES 200 демонстрирует сдержанность и отсутствие лишних деталей. Здесь нет броских элементов или дешевых декоративных решений — только чистые линии и функциональность. Дисковые гидравлические тормоза спереди и сзади, цепной привод, карбюраторная система питания и электронное зажигание CDI - все это делает модель понятной и ремонтопригодной.

В комплектацию включены сигнализация и система бесключевого запуска, что редко встречается в бюджетных мотоциклах. Объем бака – 13 литров, максимальная нагрузка – 150 кг. 

На фоне растущего интереса к простым и надежным мотоциклам, TMBK DUKES 200 выглядит сбалансированным решением для российских дорог. 

Модель оснащена гидравлической подвеской, дорожный просвет - 210 мм, что позволяет уверенно чувствовать себя на неидеальных покрытиях. В условиях российского рынка, где выбор новых мотоциклов ограничен, такие предложения становятся особенно актуальными.

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