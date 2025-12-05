Подвеска скажет спасибо: какие иномарки получили новые амортизаторы TMI Tatsumi

TMI Tatsumi выпустил новые амортизаторы для популярных иномарок

Известный бренд автозапчастей расширил свою линейку. Новые детали уже поступили в продажу. Они предназначены для популярных моделей авто. Владельцам стоит обратить на это внимание. Узнайте подробности о новинках первыми.

Производитель автокомпонентов TMI Tatsumi порадовал автовладельцев новостью о пополнении своего ассортимента. Компания вывела на рынок четыре новые модели амортизаторов, предназначенных для целого ряда популярных в России и странах СНГ иномарок. Это расширение продуктовой линейки открывает новые возможности для качественного ремонта и обслуживания подвески как для коммерческого транспорта, так и для легковых автомобилей разных лет выпуска.

Как сообщает издание «Движок», одна из ключевых новинок получила артикул TAA5273. Этот амортизатор разработан специально для коммерческих фургонов, которые активно используются в малом и среднем бизнесе. В список совместимости вошли такие «рабочие лошадки», как Nissan NV400 (с 2011 года), Opel Movano (с 2010 года) и Renault Master (с 2011 года). Учитывая высокие нагрузки, которым подвергается подвеска таких машин, выпуск качественных аналогов оригинальным деталям является важным событием для рынка.

Не остались без внимания и владельцы японских автомобилей, в том числе с правым рулем. Для моделей Nissan Prairie, Liberty и Wingroad, выпущенных в далеком 1999 году, теперь доступен амортизатор под номером TAA6027L. Это говорит о том, что производитель заботится не только о свежих моделях, но и о поддержании в строю возрастного автопарка, который все еще широко представлен на дорогах.

Кроме того, ассортимент пополнился деталями для популярных семейных минивэнов. Амортизатор с артикулом TAA5270 предназначен для установки на Honda Stream 2001 модельного года, а деталь TAA5255 подойдет владельцам Toyota Isis, выпускавшихся с 2004 года. Своевременная замена этих элементов подвески критически важна для обеспечения комфорта и безопасности пассажиров, особенно в дальних поездках.

Представители TMI Tatsumi подчеркивают, что вся выпускаемая продукция проходит строгий контроль качества. Производственные площадки компании сертифицированы по международному автомобильному стандарту ISO/TS 16949:2009, что гарантирует соответствие деталей высоким требованиям. В качестве дополнительного подтверждения надежности своей продукции бренд предоставляет двухлетнюю гарантию на все амортизаторы с момента их приобретения. Это позволяет автовладельцам быть уверенными в своем выборе и в безопасности эксплуатации автомобиля после ремонта.