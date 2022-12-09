То ли автомобиль, то ли скутер приедет покорять сердца французов
Фото: carver.earth
Категория Carver описывается как «Закрытое узкое транспортное средство» (или «ENV»). С одной стороны, у него налицо все преимущества автомобиля (водонепроницаемость, место для багажа, дополнительные сейфы), с другой – достоинства скутера (водителю не нужны водительские права, шлем, есть возможность бесплатной парковки).
Что дает электричество?
На полпути между автомобилем и мотоциклом еще один нюанс – 3 колеса. Длина Carver – 2,9 метра, ширина - 98 см, высота - 149 см. Этого достаточно, чтобы посадить на борт 2 человек, включая водителя. Производитель обеспечил его батареями 7,1 кВт/ч и двумя колесными двигателями общей мощностью 4 или 7 кВт, в зависимости от модификации. С этим «хозяйством» трицикл способен проехать от 80 до 130 км, опять же, в зависимости от версии.
Дальность хода на одной зарядке составляет 100 км, аккумулятор можно зарядить за 6,5 час. с помощью обычной розетки. Максимальная скорость - 45 км/ч, разгон с места до этого скоростного потолка занимает 8 секунд.
Фото: carver.earth
В Carver предусмотрен багажный отсек объемом 75 литров – это примерно вдвое меньше багажного отсека в субкомпактном автомобиле. Зато есть относительно просторное сиденье для заднего пассажира.
Можно и груз отвезти
У трицикла могут быть 3 основных типа потребителей: физические лица, желающие передвигаться на маломерном электромобиле, водители автомобилей без прав, благодаря ограниченному варианту со скоростью 45 км/ч, и, наконец, профессионалы. Последним предлагается грузовой вариант Cargo, позволяющий перевозить около 100 кг различного скарба/оборудования/товара, которые легко умещаются в 500 л багажного отделения, которое может быть оборудовано вместо пространства для заднего пассажира.
Фото: carver.earth
Carver называют «умным скутером» за возможность подключаться к смартфону, чтобы получить доступ к специальным приложениям для скутера, навигации и списка воспроизведения музыки. У трицикла неплохая музыкальная система со встроенными динамиками и оптимизированное решение для громкой связи.
Его цена чуть выше, чем у самокатов типа Vespa Elettrica – в диапазоне от 11 880 евро до 15 360 евро. Прогнозы относительно продаж следующие: либо 50/50, либо 40/60. Речь идет о соотношении между частными лицами и профессионалами.
Крейсерский темп
Нидерландский бренд уже приступил к созданию сети распространения Carver на территории Франции. Приоритет будет отдаваться тем операторам, кто способен охватить максимум крупнейших мегаполисов страны.
Фото: carver.earth
Предлагаемый контракт наделяет партнеров ролью дистрибьюторов. Они будут торговать и обеспечивать техническое обслуживание автопарка. У себя на родине, а также в сопредельной Бельгии Carver регистрирует, в среднем, около 100 электромобилей в месяц. Эксперты называют такой темп крейсерским, и его в перспективе придется достичь Франции.
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