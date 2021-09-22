ТО по-новому: без проверки двигателя, тормозных трубок и трещин на лобовом стекле
В России планируют сделать техосмотр для владельцев мотоциклов и легковых авто добровольным. Со своей стороны Минтранс также намерен упростить процедуру и для тех видов транспорта, которые по-прежнему обязаны будут пройти диагностику, пишет издание Коммерсант.
В частности, предлагают исключить из списка такие недочеты как, потеки двигателя, коробки передач, мостов и кондиционера, не проверять как работает омыватель и не обращать внимание на трещину на лобовом стекле.
Чиновники уже подготовили проект поправок к постановлению правительства №1434, в рамках которого упрощаются правила проведения ТО. Из 82 пунктов перечня обязательных проверок оставят только 59. В Минтрансе считают, что это не отразится на безопасности движения, при этом значительно упростит процедуру техосмотра, и операторы смогут сэкономить средства.
Не все эксперты согласились с таким сокращением. Например, некоторые считают, что без работающего обогрева и обдува стекол, зимой ездить небезопасно. Согласно данным ВОЗ, преждевременная смертность от загрязнения воздуха автотранспортом превышает смертность от ДТП, поэтому отменять проверку выхлопных газов тоже нельзя. Это также противоречит международным обязательствам РФ и Киотскому протоколу. Трещина на лобовом стекле повышает риск разрушения лобового стекла при ДТП, а неисправные сиденья повлияют на тяжесть последствий при ДТП. Если все эти пункты отменят, придется рассчитывать только на сознательность автовладельцев.
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