Точную копию Toyota Camry построили из Lego
Австралийское подразделение Toyota заказало полноразмерный макет седана Camry для выставки Brickman Awesome в Мельбурне. На строительство модели Райан Макнот потратил 900 часов и 500 000 кубиков.
Райан The Brickman Макнот оказался единственным сертифицированным специалистом Lego в Южном полушарии и один из 14 во всем мире. На строительство полноразмерной копии ушло два месяца и более полумиллиона кубиков Lego. Модель весит почти 2 тонны, т.е. на 400 килограмм меньше реального автомобиля. А на сборку одного седана Camry, включая окраску и финальную проверку, рабочие завода Toyota тратят чуть больше 20 часов. Главной проблемой, по словам Макнота, стал тот факт, что большинство деталей Lego прямоугольные или треугольные, а у Toyota Camry практически нет прямых ровных поверхностей - седан имеет обтекаемую форму из плавных закругленных линий.
Макет получился вполне правдоподобным. У него зажигаются фары и задние фонари, а пластиковые покрышки установлены на настоящие литые диски. На радиаторе и крышке багажника есть логотипы Toyota, также выполненные из кубиков Lego. Судя по ним, перед нами гибридная версия Camry. Макет будет экспонироваться до конца апреля в Мельбурне на выставке Brickman Awesome. Здесь же покажут еще 40 гигантских моделей, сделанных из Lego.
Toyota Camry – не первая модель автомобиля, собранная из Lego. По заказу датской компании в натуральную величину был собран Ford Mustang и McLaren 720S. Ранее Lego анонсировала выпуск набора для Bugatti Chiron, состоящего из 3 599 деталей. Его стоимость составит 369 евро или около 26 000 рублей
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| Кому: ЖОНИ А чем мы тебе можем помочь? Взад тебя толкать что ли, когда ты заднюю включаешь. Вам на СТО ехать надо, своим ходом или эвакуатор. Если меняли масло на сервисе туда же и обращайтесь, это их косяк. Если сами, то вперед на сервис. Но вообще перспективы у нас не радужные. Может дойти дело ...
Нет.Хорошая машина, для нормального мужика то что нужно.И комфорт и вид всё классно.Ну а если кому нужно что-то хищное, как автору выше комментарий, так Вам не сюда.Вам Веерон нужен.Это там.
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