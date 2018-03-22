22 марта 2018, 15:45

Точную копию Toyota Camry построили из Lego

Австралийское подразделение Toyota заказало полноразмерный макет седана Camry для выставки Brickman Awesome в Мельбурне. На строительство модели Райан Макнот потратил 900 часов и 500 000 кубиков.
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  Точную копию Toyota Camry построили из Lego Toyota Camry Точную копию Toyota Camry построили из Lego Toyota Camry Точную копию Toyota Camry построили из Lego Toyota Camry Точную копию Toyota Camry построили из Lego Toyota Camry Точную копию Toyota Camry построили из Lego
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фото
  
Райан The Brickman Макнот оказался единственным сертифицированным специалистом Lego в Южном полушарии и один из 14 во всем мире. На строительство полноразмерной копии ушло два месяца и более полумиллиона кубиков Lego. Модель весит почти 2 тонны, т.е. на 400 килограмм меньше реального автомобиля. А на сборку одного седана Camry, включая окраску и финальную проверку, рабочие завода Toyota тратят чуть больше 20 часов. Главной проблемой, по словам Макнота, стал тот факт, что большинство деталей Lego прямоугольные или треугольные, а у Toyota Camry практически нет прямых ровных поверхностей - седан имеет обтекаемую форму из плавных закругленных линий.

Макет получился вполне правдоподобным. У него зажигаются фары и задние фонари, а пластиковые покрышки установлены на настоящие литые диски. На радиаторе и крышке багажника есть логотипы Toyota, также выполненные из кубиков Lego. Судя по ним, перед нами гибридная версия Camry. Макет будет экспонироваться до конца апреля в Мельбурне на выставке Brickman Awesome. Здесь же покажут еще 40 гигантских моделей, сделанных из Lego.

Toyota Camry – не первая модель автомобиля, собранная из Lego. По заказу датской компании в натуральную величину был собран Ford Mustang и McLaren 720S. Ранее Lego анонсировала выпуск набора для Bugatti Chiron, состоящего из 3 599 деталей. Его стоимость составит 369 евро или около 26 000 рублей
Новости Тойота Камри
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Отзывы по теме
Форум Toyota Camry
| Кому: ЖОНИ А чем мы тебе можем помочь? Взад тебя толкать что ли, когда ты заднюю включаешь. Вам на СТО ехать надо, своим ходом или эвакуатор. Если меняли масло на сервисе туда же и обращайтесь, это их косяк. Если сами, то вперед на сервис. Но вообще перспективы у нас не радужные. Может дойти дело ...
Михаил Степанов
Тест-драйв Toyota Camry: седативный препарат
Нет.Хорошая машина, для нормального мужика то что нужно.И комфорт и вид всё классно.Ну а если кому нужно что-то хищное, как автору выше комментарий, так Вам не сюда.Вам Веерон нужен.Это там.
schiko
Toyota начала выпуск новой Camry в Петербурге
Больше рабочих мест - лучше для города и для бюджета. Понятно, почему Полтавченко так опекает автомобильных гигантов, предлагаем их выгодные условия входа в города. Всем это выгодно.
Андрей
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Точную копию Toyota Camry построили из Lego
Райан The Brickman Макнот оказался единственным сертифицированным специалистом Lego в Южном полушарии и один из 14 во всем мире. На строительство полноразмерной копии ушло два месяца и более полумиллиона кубиков Lego. Модель весит почти 2 тонны, т.е. на 400 килограмм меньше реального автомобиля. А на сборку одного седана Camry, включая окраску и финальную проверку, рабочие завода Toyota тратят чуть больше 20 часов. Главной проблемой, по словам Макнота, стал тот факт, что большинство деталей Lego прямоугольные или треугольные, а у Toyota Camry практически нет прямых ровных поверхностей - седан имеет обтекаемую форму из плавных закругленных линий.Макет получился вполне правдоподобным. У него зажигаются фары и задние фонари, а пластиковые покрышки установлены на настоящие литые диски. На радиаторе и крышке багажника есть логотипы Toyota, также выполненные из кубиков Lego. Судя по ним, перед нами гибридная версия Camry. Макет будет экспонироваться до конца апреля в Мельбурне на выставке Brickman Awesome. Здесь же покажут еще 40 гигантских моделей, сделанных из Lego.Toyota Camry – не первая модель автомобиля, собранная из Lego. По заказу датской компании в натуральную величину был собран Ford Mustang и McLaren 720S. Ранее Lego анонсировала выпуск набора для Bugatti Chiron, состоящего из 3 599 деталей. Его стоимость составит 369 евро или около 26 000 рублей
2018-03-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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