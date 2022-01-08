TOGG Transition Concept Smart Device: третий «умный» концепт из Турции
Фото: Reuters
В модельной копилке TOGG (Turkey’s Automobile Joint Venture Group) уже есть два концептуальные машины – компактный кроссовер C-SUV и легковой C-Sedan.
Transition Concept Smart Device представляет собой электрический семейный фастбэк, облик которого нарисован дизайнером Муратом Гюнаком из Pininfarina. Автомобиль узнаваем по своей светящейся решетке, при этом на крыше размещены солнечные батареи. При этом именно на этом концепте производитель применил новый логотип с двумя стрелками, что символизирует союз между Востоком и Западом. У автомобиля нет центральной стойки – двери распахиваются «друг от друга».
Оформление интерьера предполагает некоторое сходство с двумя другими транспортными средствами TOGG – это, как говорят в компании, сделано для сохранения сходства внутри семейства. Приборная панель Transition Concept Smart Device суть большие панорамные экраны. Кресел 4 - они раздельные и находятся в атмосфере общесалонного белого индиго.
Турецкая компания не предоставила никакой информации относительно аккумуляторных батарей и силовом агрегате нового концепта. При этом специалисты ссылаются на прежние разработки, дескать, техническая основа двух первых концептов обещает от 300 до 500 км автономного хода на одной зарядке.
Представитель TOGG заявил, что поставки первых товарных машин данной модели намечены на 2023 год. Всего на своей уникальной платформе марка рассчитывает создать 5 моделей, включая проектируемые компактный вседорожник B-SUV и минивэн C-MPV. Турки хотят продавать свои машины не только на внутреннем рынке, но и в Европе.
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