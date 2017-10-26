26 октября 2017, 14:49

Токийские причуды: Honda подготовила странные концепты

На мотор-шоу в Токио японский автопроизводитель Honda решил не ограничиваться премьерой прототипов будущих серийных машин. Посетители смогли познакомиться с электрокаром для одного пассажира, жилой комнатой на колесах и барменом для самых маленьких. Все новинки получили электрические моторы.
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  Токийские причуды: Honda подготовила странные концепты Honda Токийские причуды: Honda подготовила странные концепты Honda Токийские причуды: Honda подготовила странные концепты Honda Токийские причуды: Honda подготовила странные концепты
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Концепт под названием Ie-Mobi Concept представляет собой весьма необычный транспорт. Его пол выполнен из дерева, привычные автомобильные сиденья заменены на удобные кресла, напоминающие мебельные, а общая площадь пространства достигает 4,95 метра.

По словам создателей, Ie-Mobi вполне подходит для использования в качестве компактной жилой комнаты. Об этом говорит и имя модели - почти так в японском языке звучит слово «дом». Новинка оснащена электромотором, а пополнять запас аккумуляторов можно от бытовой электросети. Также изобретение подходит для эксплуатации в качестве аварийного источника энергии.

Fure-Mobi - небольшое транспортное средство, которое подходит для езды и по улице, и в помещении. Внешне оно похоже на инвалидное кресло, но рассчитано на двоих человек - водитель располагается на единственном посадочном месте, а пассажир довольствуется небольшой платформой для передвижения стоя.

Следующее изобретение - RoboCas - по большому счету, автомобилем можно назвать с большой натяжкой. Этот концепт создан для исполнения обязанностей детского бармена. Новинка может приготовить для юных пользователей мороженое, фруктовый фреш или другое лакомство. А Chair-Mobi - это спасение для ленивых. Данный концепт - это ни что иное, как кресло на колесиках, рассчитанное на одного пассажира.

Пятая разработка Honda Ai-Miimo Concept - это робот, показывающий развитие компании в области создания искусственного интеллекта. Создатели надеются, что симпатичный «питомец» сможет приносить своим владельцам улыбки и поддерживать людей в их повседневной жизни. Его функционал, судя по всему, достаточно широк.

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Андрей
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у меня Хонда Аккорд 2007 года. когда завел машину было все ок не прошло и 5 минут когда тронулся у меня загор. лампа от аккумлятора и повернуть руль было очень трудно и поднялась температура. подскажите причину?
Абу_95
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Токийские причуды: Honda подготовила странные концепты
{{material_121495}}Концепт под названием Ie-Mobi Concept представляет собой весьма необычный транспорт. Его пол выполнен из дерева, привычные автомобильные сиденья заменены на удобные кресла, напоминающие мебельные, а общая площадь пространства достигает 4,95 метра. По словам создателей, Ie-Mobi вполне подходит для использования в качестве компактной жилой комнаты. Об этом говорит и имя модели - почти так в японском языке звучит слово «дом». Новинка оснащена электромотором, а пополнять запас аккумуляторов можно от бытовой электросети. Также изобретение подходит для эксплуатации в качестве аварийного источника энергии.Fure-Mobi - небольшое транспортное средство, которое подходит для езды и по улице, и в помещении. Внешне оно похоже на инвалидное кресло, но рассчитано на двоих человек - водитель располагается на единственном посадочном месте, а пассажир довольствуется небольшой платформой для передвижения стоя.Следующее изобретение - RoboCas - по большому счету, автомобилем можно назвать с большой натяжкой. Этот концепт создан для исполнения обязанностей детского бармена. Новинка может приготовить для юных пользователей мороженое, фруктовый фреш или другое лакомство. А Chair-Mobi - это спасение для ленивых. Данный концепт - это ни что иное, как кресло на колесиках, рассчитанное на одного пассажира. Пятая разработка Honda Ai-Miimo Concept - это робот, показывающий развитие компании в области создания искусственного интеллекта. Создатели надеются, что симпатичный «питомец» сможет приносить своим владельцам улыбки и поддерживать людей в их повседневной жизни. Его функционал, судя по всему, достаточно широк.
2017-10-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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