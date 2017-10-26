Токийские причуды: Honda подготовила странные концепты
По словам создателей, Ie-Mobi вполне подходит для использования в качестве компактной жилой комнаты. Об этом говорит и имя модели - почти так в японском языке звучит слово «дом». Новинка оснащена электромотором, а пополнять запас аккумуляторов можно от бытовой электросети. Также изобретение подходит для эксплуатации в качестве аварийного источника энергии.
Fure-Mobi - небольшое транспортное средство, которое подходит для езды и по улице, и в помещении. Внешне оно похоже на инвалидное кресло, но рассчитано на двоих человек - водитель располагается на единственном посадочном месте, а пассажир довольствуется небольшой платформой для передвижения стоя.
Следующее изобретение - RoboCas - по большому счету, автомобилем можно назвать с большой натяжкой. Этот концепт создан для исполнения обязанностей детского бармена. Новинка может приготовить для юных пользователей мороженое, фруктовый фреш или другое лакомство. А Chair-Mobi - это спасение для ленивых. Данный концепт - это ни что иное, как кресло на колесиках, рассчитанное на одного пассажира.
Пятая разработка Honda Ai-Miimo Concept - это робот, показывающий развитие компании в области создания искусственного интеллекта. Создатели надеются, что симпатичный «питомец» сможет приносить своим владельцам улыбки и поддерживать людей в их повседневной жизни. Его функционал, судя по всему, достаточно широк.
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