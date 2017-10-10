10 октября 2017, 19:02
«Только без нервов»: работников штрафстоянок обучат стрессоустойчивости
Европейцы регулярно составляют рейтинги самых стрессовых работ, чтобы, по всей видимости, избегать их, когда составляешь резюме. В России на каждой работе стресса хватает, но особенно трудно приходится тем, кто трудится на штрафстоянках.
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ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) для этого отправит на специальные курсы поведения в стрессовых ситуациях порядка 1500 своих сотрудников штрафстоянкок. Как сообщает агентство «Москва» со ссылкой на собственные источники, работников научат технологиям управления, которые должны помочь в общении с автовладельцами.
После прохождения курсов работники АМПП смогут контролировать эмоциональное состояния при возникновении стрессовых ситуаций. К слову, это уже не первые специфичные курсы для сотрудников штрафстоянок. Ранее они прослушали курс по этике и работе в конфликтных ситуациях.
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