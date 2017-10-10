10 октября 2017, 19:02

«Только без нервов»: работников штрафстоянок обучат стрессоустойчивости

Европейцы регулярно составляют рейтинги самых стрессовых работ, чтобы, по всей видимости, избегать их, когда составляешь резюме. В России на каждой работе стресса хватает, но особенно трудно приходится тем, кто трудится на штрафстоянках.
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Только представьте: куча недовольных автовладельцев, которые в своем проступке (неправильной парковке) готовы обвинить кого угодно. Они кричат, волнуются, требуют вернуть машину. Очевидно, что работает с такими недовольными посетителями нужно крайне осторожно, дабы снизить вероятность развития конфликта.

ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) для этого отправит на специальные курсы поведения в стрессовых ситуациях порядка 1500 своих сотрудников штрафстоянкок. Как сообщает агентство «Москва» со ссылкой на собственные источники, работников научат технологиям управления, которые должны помочь в общении с автовладельцами.

После прохождения курсов работники АМПП смогут контролировать эмоциональное состояния при возникновении стрессовых ситуаций. К слову, это уже не первые специфичные курсы для сотрудников штрафстоянок. Ранее они прослушали курс по этике и работе в конфликтных ситуациях.

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«Только без нервов»: работников штрафстоянок обучат стрессоустойчивости
{{material_116989}}Только представьте: куча недовольных автовладельцев, которые в своем проступке (неправильной парковке) готовы обвинить кого угодно. Они кричат, волнуются, требуют вернуть машину. Очевидно, что работает с такими недовольными посетителями нужно крайне осторожно, дабы снизить вероятность развития конфликта.ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) для этого отправит на специальные курсы поведения в стрессовых ситуациях порядка 1500 своих сотрудников штрафстоянкок. Как сообщает агентство «Москва» со ссылкой на собственные источники, работников научат технологиям управления, которые должны помочь в общении с автовладельцами. После прохождения курсов работники АМПП смогут контролировать эмоциональное состояния при возникновении стрессовых ситуаций. К слову, это уже не первые специфичные курсы для сотрудников штрафстоянок. Ранее они прослушали курс по этике и работе в конфликтных ситуациях. {{vote_120}}
2017-10-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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