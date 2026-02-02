Какие компактные внедорожники оказались самыми безопасными по итогам свежих испытаний IIHS

2 февраля 2026, 19:26
Только четыре кроссовера прошли новый тест IIHS на защиту от хлыстовых травм
Страховой институт дорожной безопасности провел обновленные испытания кроссоверов на защиту от травм шеи и спины при ударах сзади. Результаты удивили: лишь четыре из восемнадцати моделей получили высшую оценку. Почему это важно - в нашем материале.
В автомобильной промышленности безопасность давно стала одним из основных критериев выбора машины. Однако даже среди современных кроссоверов, которые позиционируются как семейные и универсальные, не все способны обеспечить должную защиту водителей и пассажиров при авариях. Недавние испытания, проведенные Страховым институтом дорожной безопасности США (IIHS), наглядно показали это.
В этот раз эксперты сосредоточились на хлыстовых травмах - повреждениях шеи и позвоночника, которые чаще всего появлялись при ДТП сзади. Такие травмы являются одними из наиболее частых причин ДТП, и их профилактика напрямую зависит от конструктивных особенностей сидений, подголовников и систем пассивной безопасности автомобиля.
В рамках нового теста IIHS были проверены 18 популярных компактных кроссоверов. Оценивались не только прочность конструкции, но и эффективность работы подголовников, а также способность автомобиля минимизировать резкое движение головы и шеи при ударе сзади. Итоги получились неожиданными: только четыре модели получили высшую оценку «хорошо», а некоторые автомобили, наоборот, провалили испытание.
Особое внимание привлек Ford Bronco Sport, который по результатам теста был признан одним из лучших. Система защиты не справилась с защитой, и эксперты отметили высокий риск получения травм даже при относительно легких происшествиях. Это стало неприятным сюрпризом для поклонников модели, ведь кроссовер позиционируется как надежный и безопасный.
В то же время четыре кроссовера, Audi Q3 , Hyundai Ioniq 6, Subaru Forester и Toyota RAV4, прошедшие испытания на «отлично», подтвердили, что современные технологии способны снизить риск хлыстовых травм. В их конструкциях использованы усовершенствованные подголовники, а также специальные элементы, которые поглощают удары силы и защищают позвоночник. Такие решения становятся стандартом для новых моделей, но, как показал тест, далеко не все производители уделяют этому должное внимание.
Результаты испытаний IIHS подчеркивают: при выборе автомобиля важно обращать внимание не только на внешний вид, комплектацию и мощность, но и на реальные показатели безопасности. Новые стандарты тестирования заставляют автопроизводителей пересмотреть подход к проектированию сидений и систем пассивной защиты, ведь конкуренция в сегменте кроссоверов только растет.
Пока же покупателям стоит внимательно изучать рейтинги безопасности и не полагаться исключительно на рекламные обещания. Как вариант испытания свежих, даже популярных и дорогих моделей может оказаться не таким уж безопасным, как кажется на первый взгляд.
