Какие компактные внедорожники оказались самыми безопасными по итогам свежих испытаний IIHS

Только четыре кроссовера прошли новый тест IIHS на защиту от хлыстовых травм

Страховой институт дорожной безопасности провел обновленные испытания кроссоверов на защиту от травм шеи и спины при ударах сзади. Результаты удивили: лишь четыре из восемнадцати моделей получили высшую оценку. Почему это важно - в нашем материале.

Страховой институт дорожной безопасности провел обновленные испытания кроссоверов на защиту от травм шеи и спины при ударах сзади. Результаты удивили: лишь четыре из восемнадцати моделей получили высшую оценку. Почему это важно - в нашем материале.

В автомобильной промышленности безопасность давно стала одним из основных критериев выбора машины. Однако даже среди современных кроссоверов, которые позиционируются как семейные и универсальные, не все способны обеспечить должную защиту водителей и пассажиров при авариях. Недавние испытания, проведенные Страховым институтом дорожной безопасности США (IIHS), наглядно показали это.

В этот раз эксперты сосредоточились на хлыстовых травмах - повреждениях шеи и позвоночника, которые чаще всего появлялись при ДТП сзади. Такие травмы являются одними из наиболее частых причин ДТП, и их профилактика напрямую зависит от конструктивных особенностей сидений, подголовников и систем пассивной безопасности автомобиля.

В рамках нового теста IIHS были проверены 18 популярных компактных кроссоверов. Оценивались не только прочность конструкции, но и эффективность работы подголовников, а также способность автомобиля минимизировать резкое движение головы и шеи при ударе сзади. Итоги получились неожиданными: только четыре модели получили высшую оценку «хорошо», а некоторые автомобили, наоборот, провалили испытание.

Особое внимание привлек Ford Bronco Sport, который по результатам теста был признан одним из лучших. Система защиты не справилась с защитой, и эксперты отметили высокий риск получения травм даже при относительно легких происшествиях. Это стало неприятным сюрпризом для поклонников модели, ведь кроссовер позиционируется как надежный и безопасный.

В то же время четыре кроссовера, Audi Q3 , Hyundai Ioniq 6, Subaru Forester и Toyota RAV4, прошедшие испытания на «отлично», подтвердили, что современные технологии способны снизить риск хлыстовых травм. В их конструкциях использованы усовершенствованные подголовники, а также специальные элементы, которые поглощают удары силы и защищают позвоночник. Такие решения становятся стандартом для новых моделей, но, как показал тест, далеко не все производители уделяют этому должное внимание.

Результаты испытаний IIHS подчеркивают: при выборе автомобиля важно обращать внимание не только на внешний вид, комплектацию и мощность, но и на реальные показатели безопасности. Новые стандарты тестирования заставляют автопроизводителей пересмотреть подход к проектированию сидений и систем пассивной защиты, ведь конкуренция в сегменте кроссоверов только растет.

Пока же покупателям стоит внимательно изучать рейтинги безопасности и не полагаться исключительно на рекламные обещания. Как вариант испытания свежих, даже популярных и дорогих моделей может оказаться не таким уж безопасным, как кажется на первый взгляд.