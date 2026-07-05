Только 3 модели АвтоВАЗа могут долгие годы не ржаветь — остальные сдают быстрее: что это за машины

Только три модели Lada сохраняют кузов без ржавчины даже спустя годы эксплуатации

В условиях российского климата и дорог вопрос коррозии кузова остается актуальным для владельцев Lada. Не все модели АвтоВАЗа одинаково защищены от ржавчины - лишь три из них выделяются высокой стойкостью, что важно для долгосрочной эксплуатации и сохранения стоимости машины.

В условиях российского климата и дорог вопрос коррозии кузова остается актуальным для владельцев Lada. Не все модели АвтоВАЗа одинаково защищены от ржавчины - лишь три из них выделяются высокой стойкостью, что важно для долгосрочной эксплуатации и сохранения стоимости машины.

Вопрос прочности кузова для российских автомобилистов всегда стоял на первом месте. Особенно это касается машин АвтоВАЗа, которые традиционно выбирают за доступность и простоту обслуживания. Однако не все модели Lada одинаково хорошо противостоят коррозии – и это становится критичным фактором при длительной эксплуатации.

Среди всего модельного ряда нашлись три автомобиля, способные сохранить кузов в хорошем состоянии даже спустя годы. Это Lada Vesta, Lada Xray и Lada Iskra. Их отличает не только современный подход к обработке металла, но и конструктивные решения, минимизирующие появление ржавчины.

Lada Vesta уже несколько лет считается одной из самых устойчивых к коррозии моделей. Даже при повреждении лакокрасочного покрытия металл не начинает ржаветь, если не нарушена целостность защитного слоя. Владелец может заметить лишь незначительные следы на отдельных болтах, что связано скорее с особенностями конструкции, чем с качеством металла. При этом лакокрасочное покрытие у Весты довольно мягкое, но на защиту кузова это не влияет.

Lada Xray, несмотря на то, что уже не выпускается, также зарекомендовала себя как автомобиль с хорошей антикоррозионной защитой. Даже на подержанных экземплярах редко обнаруживаются серьезные очаги ржавчины, что выгодно отличает их от более старых моделей, таких как «Гранта» или «Нива». Это связано с использованием новых технологий и материалов, которые пришли на АвтоВАЗ в последние годы.

Lada Iskra – самая свежая из тройки, но уже сейчас можно отметить высокий уровень защиты кузова. Все лицевые панели оцинкованы, а качество лакокрасочного слоя сопоставимо с Vesta. За первый год эксплуатации не зафиксировано массовых случаев появления ржавчины, что позволяет сделать оптимистичные прогнозы.

Остальные модели Lada, включая популярную «Гранту», не могут похвастаться такой же стойкостью. Чаще всего проблемные зоны возникают в местах крепления брызговиков и на крыльях, где скапливается грязь и влага. Это приводит к ускоренному развитию коррозии, особенно при эксплуатации в регионах с агрессивными зимними реагентами.

Для российского рынка вопрос антикоррозионной стойкости особенно актуален из-за суровых климатических условий и интенсивной эксплуатации. По данным отраслевых экспертов, оцинковка кузова и современные лакокрасочные материалы позволяют продлить срок службы автомобиля без серьезных вложений в ремонт. Важно помнить, что даже у самых защищенных моделей есть уязвимые места, требующие регулярного ухода – например, скрытые полости дверей и крепежные элементы.

Таким образом, выбор между моделями Lada с точки зрения защиты от ржавчины очевиден: Vesta, Xray и Iskra выглядят предпочтительнее для тех, кто планирует долгосрочную эксплуатацию без лишних затрат на дорогостоящий кузовной ремонт. Это подтверждается практическим опытом владельцев, а также техническими характеристиками этих автомобилей.