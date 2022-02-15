Только выстрелы смогли остановить пьяного в хлам водителя груженого автовоза (видео)
Они открыли огонь по колесам и прижали грузовик к обочине. За рулем оказался 29-летний житель Нижегородской области в состоянии сильного алкогольного опьянения. Позже, протрезвев, он не смог вспомнить, как оказался за рулем. Он принял автовоз, груженый новенькими автомобилями Kia, на стоянке в поселке Красный Бор и повез их в Симферополь.
Теперь водителю грозит административный арест на несколько суток и лишение прав. В отношении него составили сразу несколько протоколов: за неоднократный выезд на полосу встречного движения, управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.
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