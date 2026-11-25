25 ноября 2026, 05:24
Почему толщиномер не спасет от покупки гнилой машины с пробегом
Почему толщиномер не спасет от покупки гнилой машины с пробегом
Эксперт Илья Хлебушкин объяснил, где искать скрытую коррозию. Прибор выявляет перекраску, но не ржавчину под покрытием. У популярных бюджетных моделей уязвимые места различаются. При осмотре проверяют швы и кромки, включая участки под уплотнителями.
Заводская краска может выглядеть нормально, даже если под ней уже развивается коррозия, в сварных соединениях или внутри закрытых полостей. Эксперт журнала За рулем Илья Хлебушкин объяснил, почему толщиномер не заменяет осмотр кузова подержанной машины: он измеряет слой лакокрасочного покрытия, но не выявляет ржавчину в порогах и усилителях. Автомобиль может сохранить заводскую краску и однако иметь коррозию внутри порогов, отмечается в материале zr.ru.
Прибор измеряет толщину лакокрасочного покрытия и помогает обнаружить различия между панелями. Значения в диапазоне 200-300 мкм обычно говорят о перекраске, а заметно более высокие могут указывать на шпаклевку или многослойное восстановление. Однако сами по себе цифры не доказывают аварийный ремонт: их сопоставляют с замерами соседних деталей, состоянием крепежа, зазорами и оттенком краски. Единой заводской нормы нет: показатель зависит от панели, года выпуска, технологии окраски и типа металла. Ультрафиолетовая лампа помогает заметить следы локальной окраски, потеки и различия покрытия, но не всегда даёт возможность отличить профессиональный ремонт от самостоятельной подкраски скола.
Ни толщиномер, ни ультрафиолетовая лампа не покажут ржавчину, скрытую под заводской краской или внутри полостей. Поэтому при осмотре проверяют кромки и сварные швы, арки, дверные проемы, а также места механического повреждения покрытия. Для Lada Granta нормальный показатель на большинстве панелей составляет примерно 80-100 мкм; в уязвимых местах слой покрытия может быть не более 100 мкм.
У Lada Granta очаги коррозии могут появиться уже через 5-6 лет эксплуатации. У автомобилей, выпущенных до середины 2014 года, пороги могли окрашивать по плохо подготовленной поверхности: покрытие отслаивалось, а ржавчина развивалась изнутри. В первую очередь осматривают пороги и нижние кромки дверей, затем задние колесные арки и сварные соединения крышки багажника. Проверяют и дверные проемы, капот с кромкой крыши над лобовым стеклом: поврежденное покрытие на этих участках становится местом появления коррозии.
Hyundai Solaris первого поколения в общем лучше сопротивляется коррозии, чем Lada Granta, но оцинковка кузова неполная. Крыша сделана из стали без цинкового покрытия, поэтому машины, зимовавшие под открытым небом, осматривают особенно внимательно. На хэтчбеке краска может вспучиваться около личинки замка багажника. У седана уязвима зона крепления накладки крышки багажника; на возрастных автомобилях проверяют и область держателей стеклоочистителей, дверные проемы с кромками, а также участки с поврежденной краской.
Наружные панели Renault Duster оцинкованы, а снизу кузова нанесен слой мастики. Но локальный износ покрытия все же возможен: дверные уплотнители со временем могут протирать краску в проемах, особенно на порогах. Осматривают поверхность под накладкой двери багажника и порог багажного проема: их могут повредить перевозимые вещи. Дорожный песок стирает краску на задних арках и дверях. На кромках капота и крыши проверяют сколы. Даже оцинкованный металл не защищен от последствий длительного повреждения покрытия.
Осмотр руками помогает найти повреждения, которых прибор не замечает. Простучите порог костяшкой: глухой звук под краской может указывать на ржавчину изнутри. Проведите пальцем по кромкам дверей и капота, чтобы проверить, нет ли шероховатости. Под резинками уплотнителей ищите места, где краска стерлась до металла. Нормальные показания толщиномера не исключают коррозию в закрытых полостях, поэтому осматривают и швы, и доступные кромки.
Сквозная ржавчина на порогах или силовых элементах - повод отказаться от покупки. Вспучивание краски на крыше либо капоте означает, что под покрытием уже развивается коррозия. Свежая подкраска там, где обычно не бывает сколов, может указывать на следы ремонта или попытку скрыть ржавчину. Поверхностные очаги на кромках и потертости от уплотнителей можно учесть при торге; мелкие сколы на крыше Solaris или капоте Duster допустимо отложить, если металл под ними не порыжел.
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