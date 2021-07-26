Том Хэнкс продает свой идеальный Toyota Land Cruiser
Фото: bonhams.com
Фото: bonhams.com
Фото: bonhams.com
Фото: bonhams.com
Фото: bonhams.com
Фото: bonhams.com
Фото: bonhams.com
Фото: bonhams.com
Фото: bonhams.com
Базовая подвеска была усилена амортизаторами Old Man Emu и рулевым демпфером. Внедорожник получил усилители тормозов и рулевого управления, передние ступицы Warn, хромированные колесные диски, обутые в покрышки Toyo Open Country 31 x 10,50 R 15LT. В салоне установили сиденья Porsche с высокой спинкой и электроприводом, кондиционер и кассетную стереосистему Sony AM-FM с дополнительными динамиками сзади. Автомобиль снабжен автографом Тома Хэнкса. Стартовая цена – 75 000 долларов (5,5 млн рублей), но устроители аукциона ожидают, что итоговая сумма может быть больше минимум в 1,5 раза.
- 4 747 000 РToyota Land Cruiser 2015 в Москве
- 4 250 000 РToyota Land Cruiser 2014 в Москве
- 4 099 900 РToyota Land Cruiser 2016 в Москве
- 1 999 000 РToyota Land Cruiser 2008 в Москве
- 4 145 000 РToyota Land Cruiser 2015 в Москве
- 1 299 000 РToyota Land Cruiser 2006 в Москве
- 4 199 000 РToyota Land Cruiser 2015 в Москве
- 4 950 000 РToyota Land Cruiser 2018 в Москве
- 5 299 000 РToyota Land Cruiser 2017 в Москве
- 2 980 000 РToyota Land Cruiser 2013 в Москве
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