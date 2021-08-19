Том Хэнкс продал старый внедорожник и автодом за безумные деньги
Фото: foxnews.com
Легенда экрана продал на аукционе свой старый внедорожник и автодом за $ 358400, торги прошли в минувшие выходные. Toyota FJ40 Land Cruiser был продан за $ 123 200. Автомобиль оснащен GM V6, кожаными сиденьями Porsche и модернизированной подвеской, а автодом 1992 года Airstream продали за $ 235 200. Хэнкс зарегистрировал Land Cruiser в Айдахо, где он владеет недвижимостью, а Airstream на протяжении многих лет использовался на съемочных площадках.
«Я не хотел ничего встроенного, кроме кухни и ванной, поэтому там были только стол и шкаф сзади, платформа-футон на полу и место для небольшого стола и стульев», - написал Хэнкс в объявление о трейлере.
Цена продажи Land Cruiser была близка к верхней границе его предаукционной оценки от 75 000 до 125 000 долларов, что намного больше, чем обычно бывает у стандартной модели, в то время как Airstream выросла в цене от 150 000 до 250 000 долларов.
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