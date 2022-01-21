Том Круз полетит в космос сниматься в кино: это будет интересная миссия
Звезда боевиков объявил о своих намерениях провести съемки в космосе. Однако первым человеком, сделавшим это, ему стать не суждено: Тома Круза опередили российские актеры. Тем не менее, для него это не предлог, чтобы отказаться от своей мечты.
Британская студия Space Entertainment Enterprise (S.E.E.), соучредителями которой являются Елена и Дмитрий Лесневские, на днях подписала контракт с хьюстонской компанией Axiom. Студия будет участвовать в постройке разрабатываемой в настоящее время космической станции.
Компания S.E.E., которая продюсирует будущий фильм с участием Тома Круза, намерена построить первую киностудию в космосе и даже спортивный зал. Для них будет предназначен отдельный модуль SEE-1.
Дата выхода и название фильма пока неизвестны. В 2020 году в издании The Sun прошла информация, что Том Круз собирается провести съемки в космосе для заключительной части франшизы «Миссия: невыполнима». Сообщалось, что актер намерен вложить в проект крупную сумму и уже ведет переговоры с НАСА.
Напомним, что в октябре 2021 года российский экипаж в составе космонавта Олега Новицкого, актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко провел на МКС 12 дней, в течение которых занимался съемками сцен для фильма «Вызов».
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