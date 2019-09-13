13 сентября 2019, 16:28
Тоннель между Таллинном и Хельсинки принесет 300 млрд евро прибыли
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Подводный тоннель, соединяющий Таллинн с Хельсинки, еще недавно казался фантастическим проектом, но в последнее время он начинает обретать реальные очертания. Весной нашелся инвестор, готовый вложить в строительство 15 млрд евро. Финская сторона приступила к подсчету потенциальной прибыли. Цифры получаются внушительные.
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По предварительным оценкам, строительство тоннеля займет не менее 5 лет. Помимо прокладки подводного тоннеля на глубине до 200 метров, потребуется построить искусственный остров площадью 6 га. На нем разместят инженерные коммуникации и ветрогенераторы, которые будут обеспечивать подводные ветки электричеством. Не исключено также появление на острове элитных жилых объектов. Стоимость строительства составит не менее 13 млрд евро. Между тем, весной 2019 года проект обрел инвестора. Китайская компания Touchstone Capital Partners готова вложить 15 млрд евро.
Как сообщает портал «РЖД Партер» со ссылкой на ТАСС, финский подрядчик Finest Bay Area заказал независимую оценку проекта. По результатам отчета, строительство и последующее использование тоннеля Таллин – Хельсинки принесет экономике двух стран к 2050 году около 300 млрд евро. Из них порядка 47 млрд евро достанется Эстонии. Строительство тоннеля в период с 2021 по 2025 г.г. дополнительно будет приносить ВВП Эстонии около 0,6 млрд евро в год (2,5 ВВП страны), а ВВП Финляндии – около 2,4 млрд евро в год (1,1% ВВП).
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