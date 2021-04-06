ТОП брендов, продающих автомобили онлайн в России
Концерн Volkswagen предлагает приобрести автомобили онлайн из наличия на складах дилеров. Выбор моделей у бренда существенно больше, полностью оплатить покупку можно онлайн. Важное преимущество - на сайте предлагают купить машину без навязанных дополнительных опций от дилера.
Компания Renault одной из первых в России запустила полноценный онлайн-шоурум на своем сайте. Выбор моделей осуществляется из наличия у дилеров, но при этом имеется возможность полной оплаты и доставки машины на дом.
Дальше всех в онлайн-торговле продвинулся китайский бренд Chery. На официальном сайте компании можно не только заказать машину с доставкой, но и получить дополнительную скидку до 30 тысяч рублей при приобретении автомобиля онлайн.
- 1 250 000 РFord Explorer 2012 в Москве
- 9 000 000 РLand Rover Range Rover Sport 2020 в Москве
- 160 000 РВАЗ (Lada) Granta 2018 в Москве
- 1 670 000 РHonda Crosstour 2014 в Москве
- 1 199 999 РMercedes R-класс 2012 в Москве
- 450 000 РRenault Sandero Stepway 2020 в Москве
- 2 095 000 РHyundai Grand Starex 2017 в Москве
- 2 900 000 РMercedes S-класс 2014 в Москве
- 145 000 РVolkswagen Passat 1995 в Москве
- 2 450 000 РLand Rover Range Rover Evoque 2016 в Москве
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