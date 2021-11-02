Top Gear назвал лучшие спорткары 2021 года, номер один вас удивит
Фото: youtube.com / Top Gear
Фото: youtube.com / Top Gear
Фото: youtube.com / Top Gear
Фото: youtube.com / Top Gear
Фото: youtube.com / Top Gear
Фото: youtube.com / Top Gear
На четвертом месте оказался Porsche 911 GT3, который отлично ведет себя как на дороге, так и на треке. Однако, по мнению экспертов, он уступает предшественнику. На третьей строчке расположился BMW M3. Он имел все шансы стать первым, но подвели огромные ноздри радиаторной решетки. Дизайн для спорткара тоже важен.
Второе место в списке могло бы показаться странным выбором, но любители спорткаров действительно с уважением относятся к Peugeot 205 GTi. Этот отличный драйверский рестомод может доставить немало удовольствия в современном быстро меняющемся цифровом мире. Абсолютным победителем стал самый дешевый автомобиль во всем тесте – Hyundai i20N. Корейский спорткар имеет репутацию идеального автомобиля с отличными динамическими характеристиками. Он быстрый, компактный и недорогой.
- 3 700 000 РBMW M3 2014 в Москве
- 8 900 000 РPorsche 911 2017 в Москве
- 12 990 000 РPorsche 911 2016 в Москве
- 13 290 000 РPorsche 911 Turbo S 2016 в Москве
- 11 910 000 РPorsche 911 2020 в Москве
- 14 987 000 РPorsche 911 2020 в Москве
- 3 300 000 РPorsche 911 Carrera S 2005 в Москве
- 15 997 000 РPorsche 911 2021 в Москве
- 16 257 000 РPorsche 911 Carrera 4S 2021 в Москве
- 12 680 000 РPorsche 911 2020 в Москве
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