Какие полноприводные кроссоверы выбрать, если RAV4 не по карману – рейтинг с нюансами

14 декабря 2025, 10:17
Топ кроссоверов вместо Toyota RAV4: лучшие варианты от 1,5 млн рублей
Выбираете кроссовер с полным приводом и автоматом, но не хотите переплачивать за RAV4? Мы собрали список достойных альтернатив в бюджете от 1,5 до 2,5 млн рублей. В подборке есть как премиальные, так и доступные модели. Узнайте, на что обратить внимание при покупке и какие подводные камни могут встретиться.
Среднеразмерные кроссоверы с полным приводом и классическим автоматом давно стали мечтой многих российских водителей. Toyota RAV4 удерживает лидерство в этом сегменте, но его стоимость на вторичном рынке часто оказывается обусловленной разумным фактором. В свежем виде за Toyota RAV4 просят от 3 до 3,5 миллионов рублей, что отпугивает даже преданных поклонников марки. Однако среди подержанных иномарок можно найти не менее интересные варианты, которые не разочаровывают ни в эксплуатации, ни в цене.
Один из таких вариантов — BMW X3 второго поколения. Этот кроссовер выпускался до 2017 года и почти всегда был с полным приводом и гидроавтоматом. Более половины предложений на рынке укладываются в диапазоне до 2,5 млн рублей, а пробег зачастую не превышает 150 тысяч километров. Машина радует комфортом, надежной подвеской и устойчивостью к коробке. Однако есть нюансы: все двигатели требуют внимания. Особого внимания заслуживает бензиновая турбочетверка N20 — после 200 тысяч километров она часто выходит из строя. Лучше присмотреться к дизелю B47, который при уходе за ним способен пройти более 350 тысяч километров. Автоматическая коробка ZF 8HP45 обычно требует капитального ремонта после 200–250 тысяч пробега. Стоимость обслуживания и запчастей у X3 выше средней, поэтому покупка этой модели — выбор для тех, кто готов мириться с расходами радиальных последствий.
Если хочется сэкономить, но не жертвовать комфортом, стоит обратить внимание на Changan CS75 первого поколения. Этот китайский кроссовер продавался в России до 2024 года и пережил два рестайлинга. Под капотом — турбомотор 1.8 с чугунным блоком и распределенным впрыском, а в паре с ним работает надежный гидроавтомат Aisin. За 1,5–1,8 млн рублей можно найти экземпляры с минимальным пробегом. Двигатель не доставляет хлопот до 150 тысяч километров. Электроника иногда подводит, но серьезных нареканий к подвеске и кузову нет. В целом, CS75 — это удачный компромисс между ценой и качеством, особенно если не пугают редкие серьёзные неисправности.
Таким образом, даже если Toyota RAV4 кажется недосягаемой, на рынке есть достойные альтернативы. BMW X3 подойдёт тем, кто ценит престиж и готов вложиться в обслуживание, Changan CS75 — для тех, кто ищет свежий и недорогой кроссовер с незначительными рисками. Важно внимательно проверять выбранный автомобиль перед покупкой и учитывать особенности каждой модели, чтобы не столкнуться с неприятными сюрпризами в будущем.
Комплектации и технические характеристики
|Changan CS75 1.8 AT 4х4
|Год выпуска, с
|2014
|Год выпуска, по
|2020
|Кузов
|кроссовер
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|бензин
|Мощность, л.с./ об/мин
|150
|Объем двигателя
|1798
|Тип трансмисии
|автомат 6
|Привод
|полный
|Смешанный цикл
|8.8
|Топливо
|АИ-92
|Все характеристики
Похожие материалы Тойота, БМВ, Чинган
-
09.12.2025, 16:12
10 подержанных авто, которые владельцы не спешат менять даже спустя годы
Некоторые автомобили остаются у первых владельцев дольше семи лет. Эксперты выяснили, какие модели не спешат менять. В списке нет ни одной китайской машины. Узнайте, кто попал в топ.Читать далее
-
09.12.2025, 10:14
Топ-5 надежных японских кроссоверов с пробегом до 1,5 млн рублей
Ищете надежный кроссовер с пробегом? Есть отличные японские варианты. Они прослужат очень долго. Узнайте о пяти лучших моделях. Их цена вас приятно удивит. Секрет долговечности прост.Читать далее
-
03.12.2025, 08:06
В России выставили на продажу Toyota RAV4 2010 года с мизерным пробегом
В России нашли уникальный автомобиль. Это почти новый кроссовер Toyota. Он простоял в гараже 15 лет. Теперь его продают по интересной цене. Она ниже современных китайских моделей. Узнайте подробности этой необычной находки.Читать далее
-
02.12.2025, 14:57
Toyota RAV4 шестого поколения: дебют новой версии TRD Pro для 2027 года
Toyota представила шестое поколение RAV4 в конце мая 2025 года. Новинка дебютировала сразу на ключевых рынках. В линейке появилась версия TRD Pro, но пока только виртуально. Подробности о дизайне, технологиях и перспективах – в нашем материале.Читать далее
-
28.11.2025, 13:47
Китайская версия Toyota RAV4 добралась до России с внушительным ценником
В России появился новый кроссовер. Это знакомая модель из Китая. Частные продавцы уже принимают заказы. Цена автомобиля весьма впечатляет. У него есть интересные особенности. Стоит ли он своих денег?Читать далее
-
21.11.2025, 11:54
Toyota представила новое поколение популярного кроссовера RAV4 в Гуанчжоу
Состоялась премьера обновленного кроссовера Toyota. Автомобиль получил свежий дизайн. Его салон унифицировали с другими моделями. Моторная гамма осталась почти прежней. Новинка скоро может появиться в России. Она сохранит свою популярность.Читать далее
-
18.11.2025, 19:52
Яркий Toyota RAV4 2027 года в кузове купе готов удивить автолюбителей
Toyota готовит к выпуску долгожданную новинку, которая обещает стать событием года. Модель RAV4 2027 в кузове купе уже интригует автолюбителей. Ожидания растут, а подробности держатся в секрете. Узнайте, что готовит японский гигант.Читать далее
-
13.11.2025, 14:12
Рост цен и дефицит: что творится с «серыми» иномарками в автосалонах Москвы
В автосалонах ажиотажный спрос. Популярные иномарки скоро подорожают. Приближается реформа утильсбора. Мы узнали реальную ситуацию в Москве. Что происходит с ценами и наличием? Разбираемся в деталях.Читать далее
-
10.11.2025, 07:46
Названы надежные кроссоверы вместо дорогого Toyota RAV4
Ищете замену популярному кроссоверу? Есть отличные варианты на вторичке. Они не разочаруют нового владельца. Журналисты подобрали пару надежных моделей. Цены вас приятно удивят.Читать далее
-
14.12.2025, 09:21
Полноприводные автомобили зимой: плюсы, минусы и подводные камни для водителей
Полноприводные авто часто выбирают для зимы, но не все так просто. Разные схемы полного привода ведут себя по-разному на снегу и льду. Важно знать, как не попасть в неприятности и использовать возможности машины с умом. Разбираемся в деталях и даем практические рекомендации.Читать далее
-
14.12.2025, 08:54
Lamborghini Urus S от Larte Design: кроссовер, который невозможно не заметить
Larte Design удивил новым проектом на базе Lamborghini Urus S. Кроссовер получил необычную окраску и агрессивный обвес. Внешний вид машины поражает смелостью решений. Подробности о доработках и технических характеристиках – в нашем материале.Читать далее
