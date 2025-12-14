Какие полноприводные кроссоверы выбрать, если RAV4 не по карману – рейтинг с нюансами

Топ кроссоверов вместо Toyota RAV4: лучшие варианты от 1,5 млн рублей

Выбираете кроссовер с полным приводом и автоматом, но не хотите переплачивать за RAV4? Мы собрали список достойных альтернатив в бюджете от 1,5 до 2,5 млн рублей. В подборке есть как премиальные, так и доступные модели. Узнайте, на что обратить внимание при покупке и какие подводные камни могут встретиться.

Среднеразмерные кроссоверы с полным приводом и классическим автоматом давно стали мечтой многих российских водителей. Toyota RAV4 удерживает лидерство в этом сегменте, но его стоимость на вторичном рынке часто оказывается обусловленной разумным фактором. В свежем виде за Toyota RAV4 просят от 3 до 3,5 миллионов рублей, что отпугивает даже преданных поклонников марки. Однако среди подержанных иномарок можно найти не менее интересные варианты, которые не разочаровывают ни в эксплуатации, ни в цене.

Один из таких вариантов — BMW X3 второго поколения. Этот кроссовер выпускался до 2017 года и почти всегда был с полным приводом и гидроавтоматом. Более половины предложений на рынке укладываются в диапазоне до 2,5 млн рублей, а пробег зачастую не превышает 150 тысяч километров. Машина радует комфортом, надежной подвеской и устойчивостью к коробке. Однако есть нюансы: все двигатели требуют внимания. Особого внимания заслуживает бензиновая турбочетверка N20 — после 200 тысяч километров она часто выходит из строя. Лучше присмотреться к дизелю B47, который при уходе за ним способен пройти более 350 тысяч километров. Автоматическая коробка ZF 8HP45 обычно требует капитального ремонта после 200–250 тысяч пробега. Стоимость обслуживания и запчастей у X3 выше средней, поэтому покупка этой модели — выбор для тех, кто готов мириться с расходами радиальных последствий.

Если хочется сэкономить, но не жертвовать комфортом, стоит обратить внимание на Changan CS75 первого поколения. Этот китайский кроссовер продавался в России до 2024 года и пережил два рестайлинга. Под капотом — турбомотор 1.8 с чугунным блоком и распределенным впрыском, а в паре с ним работает надежный гидроавтомат Aisin. За 1,5–1,8 млн рублей можно найти экземпляры с минимальным пробегом. Двигатель не доставляет хлопот до 150 тысяч километров. Электроника иногда подводит, но серьезных нареканий к подвеске и кузову нет. В целом, CS75 — это удачный компромисс между ценой и качеством, особенно если не пугают редкие серьёзные неисправности.

Таким образом, даже если Toyota RAV4 кажется недосягаемой, на рынке есть достойные альтернативы. BMW X3 подойдёт тем, кто ценит престиж и готов вложиться в обслуживание, Changan CS75 — для тех, кто ищет свежий и недорогой кроссовер с незначительными рисками. Важно внимательно проверять выбранный автомобиль перед покупкой и учитывать особенности каждой модели, чтобы не столкнуться с неприятными сюрпризами в будущем.