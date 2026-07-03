Не только «Волга»: 5 легендарных моторов СССР — какой из них был по-настоящему лучшим

Топ мощнейших моторов СССР: сравнение характеристик и неожиданный лидер

Рейтинг самых мощных легковых моторов позднего СССР показывает, как даже старые конструкции могли удивлять эффективностью. Анализируем, какие двигатели выделялись по мощности, надежности и удельной силе, и почему это важно для понимания истории отечественного автопрома.

Рейтинг самых мощных легковых моторов позднего СССР показывает, как даже старые конструкции могли удивлять эффективностью. Анализируем, какие двигатели выделялись по мощности, надежности и удельной силе, и почему это важно для понимания истории отечественного автопрома.

Вопрос о том, какой легковой двигатель позднего СССР был самым мощным и эффективным, до сих пор вызывает споры среди автолюбителей. В 1970–1980-х годах на советских автомобилях использовались моторы пяти заводов: московского, уфимского, тольяттинского, заволжского и мелитопольского. У каждого из них были свои особенности, разница в конструкции и эффективности была заметна даже неспециалисту.

Мелитопольский МеМЗ-968 с воздушным охлаждением и рабочим объёмом 1,2 литра выдавал 41 л.с., что составляло 34,2 л.с. на литр. Несмотря на архаичную конструкцию конца 1950-х, этот мотор ценили за простоту ремонта и возможность использовать дешёвый бензин А-76. Однако перегревы и средняя надёжность были его слабым местом, особенно при плохой регулировке или загрязнении системы охлаждения.

Заволжский ЗМЗ-24, установленный на «Волгу», в 1980-м считался достаточно надёжным. Его 2,45-литровый двигатель выдавал 100 л.с. (40,8 л.с./л), но отличался прожорливостью и необходимостью использования бензина АИ-93. Водители часто выбирали дефорсированные версии ради экономии топлива, хотя по удельной мощности они выглядели совсем слабо.

Двигатели ВАЗ для «Жигулей» и «Нивы» считались прочными, эталоном надёжности и простоты. Например, ВАЗ-2101 с объёмом 1,2 л и мощностью 64 л.с. показывал рекордные для СССР 53,3 л.с. на литр. В 1970-х эти моторы были современными и экономичными, но в 1980-х появились проблемы с распредвалами и маслосъёмными колпачками. Тем не менее владельцы быстро научились устранять эти недостатки своими силами.

Интересно, что ВАЗ-2105 стал первым в СССР двигателем с ременным приводом ГРМ, что вызвало скепсис у части автомобилистов. Завод стремился снизить шум и металлоёмкость, но главными оставались практичность и ремонтопригодность.

Мелитопольский МеМЗ-245 для «Таврии» уже имел жидкостное охлаждение и выдавал 53 л.с. с объёмом 1,1 л (48,3 л.с./л). По эффективности он равнялся вазовским моторам, но требовал более дорогого бензина. Владельцы отметили его экономичность и достаточную надёжность.

ВАЗ-2108 стал этапным для Тольятти: новый двигатель проектировался с минимальной унификацией с «классикой», а доработки велись совместно с Porsche. Итог — современный, экономичный и эффективный мотор (49,2 л.с./л), хотя возникли проблемы с электронной системой зажигания. Позже эти вопросы были решены, а ременной привод ГРМ стал привычным для потребителей.

Уфимский УЗАМ-412, установленный на «Москвичи», считался одним из лучших по соотношению мощности к объёму — 75 л.с. при 1,5 л (50 л.с./л). Его ценили за надёжность, простоту обслуживания и ремонта благодаря сменным чугунным гильзам. Сложностью была регулировка карбюратора, но с появлением новых приборов и термостатов этот минус частично ушёл в прошлое.

Дефорсированные версии уфимских моторов позволяли использовать экономичный бензин, что было важно для многих владельцев. Однако к 1990-м годам качество сборки заметно снизилось, что отражало общие тенденции в отечественном автопроме того времени.

Советские двигатели отличались не только технической исправностью, но и доступностью ремонта, что делало их популярными среди автолюбителей. Важно отметить, что массовое производство и ориентация на простоту обслуживания являются ключевыми факторами успеха этих моторов. Для сравнения, современные двигатели требуют более сложного обслуживания и зачастую менее ремонтопригодны. Кстати, интерес к техническим особенностям отечественных автомобилей не ослабевает и сегодня — например, недавно обсуждался необычный подход к владению электромобилем в России, о чём рассказывалось в материале о регистрации нового электрокара с уникальной схемой владения батарейками .