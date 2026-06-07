Топ-10 машин для тех, кто не хочет пересаживаться на китайские бренды: рейтинг параллельного импорта 2026

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

7 июня 2026, 08:12

Топ-10 автомобилей параллельного импорта 2026: цены, тренды и неожиданные лидеры

Топ-10 автомобилей параллельного импорта 2026: цены, тренды и неожиданные лидеры

Топ-10 машин для тех, кто не хочет пересаживаться на китайские бренды: рейтинг параллельного импорта 2026

Топ-10 автомобилей параллельного импорта 2026: цены, тренды и неожиданные лидеры

Параллельный импорт в 2026 году стал ключевым способом приобрести популярные иномарки вне официальных каналов. В условиях ограниченного выбора и роста цен россияне ищут альтернативы привычным брендам. Мы разобрали, какие модели оказались в топе продаж, чем они отличаются и сколько стоят у серых дилеров.

Параллельный импорт в 2026 году стал ключевым способом приобрести популярные иномарки вне официальных каналов. В условиях ограниченного выбора и роста цен россияне ищут альтернативы привычным брендам. Мы разобрали, какие модели оказались в топе продаж, чем они отличаются и сколько стоят у серых дилеров.

Параллельный импорт автомобилей в 2026 году стал настоящим спасением для тех, кто не готов пересесть на китайские марки. Серьёзные дилеры заполнили нишу, предлагая широкий ассортимент машин крупных брендов, которые официально не представлены в России. Это не просто способ обойти ограничения, а целый рынок со своими правилами, ценами и хитростями.

Спрос на такие автомобили стабильно высок: многие россияне не хотят отказываться от привычных моделей. В топе как японские, так и немецкие и европейские машины, некоторые доступны только в версиях для китайского рынка. Лидером параллельного импорта стал Mazda CX-5 — рестайлинговый кроссовер, который официально так и не появился у дилеров. Модель получила обновлённую оптику, переработанные бамперы и классическую техническую начинку: 2-литровый атмосферник на 155 л.с., автомат и передний привод.

Второе место занимает Toyota Highlander — крупный кроссовер с 2-литровым турбомотором (248 л.с.), восьмиступенчатым автоматом и полным приводом. Чаще всего ввозят версию Premium с панорамной крышей, проекционным дисплеем и семиместным салоном.

Третья позиция — Toyota RAV4 шестого поколения, которая в Китае получила агрессивный внедорожный дизайн, бензиновый 2-литровый мотор (171 л.с.) с вариатором и огромный 15,6-дюймовый экран в салоне.

Четвёртое место — Audi Q5 L, расширенная версия для китайского рынка с увеличенным пространством для задних пассажиров. Под капотом 2-литровый турбомотор (245 л.с.), роботизированная коробка и полный привод quattro. Ещё один хит — BMW X3 в длиннобазной версии xDrive 30Li, которая длиннее европейской на 9 см и оснащается моторами на 190 или 258 л.с., восьмиступенчатым автоматом и полным приводом.

Skoda Superb — единственный лифтбек в рейтинге, китайская сборка которого не уступает европейской: полностью оцинкованный кузов, 1,4-литровый турбомотор (150 л.с.), роботизированная коробка и передний привод. Toyota Camry десятого поколения (XV80) — бизнес-седан с увеличенными габаритами, 2-литровым мотором (173 л.с.) или гибридом (197 л.с.), большим 12-дюймовым экраном и сенсорным климат-контролем.

Volkswagen Tiguan — треть всех продаж бренда по параллельному импорту: в Россию везут длиннобазные L-модификации с моторами 1,4, 1,5 и 2,0 л и роботизированной коробкой. Lexus RX 300 пятого поколения по-прежнему собирают в Японии для китайского рынка: под капотом 2-литровый турбомотор (248 л.с.), автомат и полный привод. Самый доступный кроссовер в подборке — Volkswagen Tharu, который даже в начальных комплектациях оснащается панорамной крышей, адаптивным круизом и кожаным салоном.

Параллельный импорт позволяет россиянам выбирать между привычными брендами и новыми китайскими моделями, не ограничивая ассортимент. Несмотря на более высокие цены и отсутствие заводской гарантии, спрос на такие автомобили не падает. Для многих это единственный способ получить желаемую комплектацию и уровень комфорта, которые не гарантируют официальные дилеры.

В 2026 году параллельный импорт стал не просто альтернативой, а полноценной частью автомобильного рынка России

Упомянутые модели: Mazda CX-5 (от 1 955 000 Р), Toyota Highlander, Volkswagen Tiguan (от 1 449 000 Р), BMW X3 (от 2 810 000 Р), Audi Q5 (от 2 750 000 Р), Skoda Superb (от 1 386 000 Р), Lexus RX (от 2 902 000 Р)
Упомянутые марки: Mazda, Toyota, Volkswagen, BMW, Audi, Skoda, Lexus
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Мазда, Тойота, Фольксваген, БМВ, Ауди, Шкода, Лексус

Похожие материалы Мазда, Тойота, Фольксваген, БМВ, Ауди, Шкода, Лексус

Долги в 200 млн и сорванное производство: почему провалился проект белорусских автомобилей ZUBR
БЕЛАЗ показал новую кабину для самосвалов: 57 доработок для комфорта и безопасности
Senat 900: старт продаж, цены и комплектации нового седана для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
F
Aston Martin Rapide и еще 22 модели
D Premium
Volvo V50 и еще 29 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Cadillac SRX и еще 45 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ростовская область Петрозаводск Краснодарский край
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться