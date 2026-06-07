Топ-10 машин для тех, кто не хочет пересаживаться на китайские бренды: рейтинг параллельного импорта 2026

Топ-10 автомобилей параллельного импорта 2026: цены, тренды и неожиданные лидеры

Параллельный импорт в 2026 году стал ключевым способом приобрести популярные иномарки вне официальных каналов. В условиях ограниченного выбора и роста цен россияне ищут альтернативы привычным брендам. Мы разобрали, какие модели оказались в топе продаж, чем они отличаются и сколько стоят у серых дилеров.

Параллельный импорт в 2026 году стал ключевым способом приобрести популярные иномарки вне официальных каналов. В условиях ограниченного выбора и роста цен россияне ищут альтернативы привычным брендам. Мы разобрали, какие модели оказались в топе продаж, чем они отличаются и сколько стоят у серых дилеров.

Параллельный импорт автомобилей в 2026 году стал настоящим спасением для тех, кто не готов пересесть на китайские марки. Серьёзные дилеры заполнили нишу, предлагая широкий ассортимент машин крупных брендов, которые официально не представлены в России. Это не просто способ обойти ограничения, а целый рынок со своими правилами, ценами и хитростями.

Спрос на такие автомобили стабильно высок: многие россияне не хотят отказываться от привычных моделей. В топе как японские, так и немецкие и европейские машины, некоторые доступны только в версиях для китайского рынка. Лидером параллельного импорта стал Mazda CX-5 — рестайлинговый кроссовер, который официально так и не появился у дилеров. Модель получила обновлённую оптику, переработанные бамперы и классическую техническую начинку: 2-литровый атмосферник на 155 л.с., автомат и передний привод.

Второе место занимает Toyota Highlander — крупный кроссовер с 2-литровым турбомотором (248 л.с.), восьмиступенчатым автоматом и полным приводом. Чаще всего ввозят версию Premium с панорамной крышей, проекционным дисплеем и семиместным салоном.

Третья позиция — Toyota RAV4 шестого поколения, которая в Китае получила агрессивный внедорожный дизайн, бензиновый 2-литровый мотор (171 л.с.) с вариатором и огромный 15,6-дюймовый экран в салоне.

Четвёртое место — Audi Q5 L, расширенная версия для китайского рынка с увеличенным пространством для задних пассажиров. Под капотом 2-литровый турбомотор (245 л.с.), роботизированная коробка и полный привод quattro. Ещё один хит — BMW X3 в длиннобазной версии xDrive 30Li, которая длиннее европейской на 9 см и оснащается моторами на 190 или 258 л.с., восьмиступенчатым автоматом и полным приводом.

Skoda Superb — единственный лифтбек в рейтинге, китайская сборка которого не уступает европейской: полностью оцинкованный кузов, 1,4-литровый турбомотор (150 л.с.), роботизированная коробка и передний привод. Toyota Camry десятого поколения (XV80) — бизнес-седан с увеличенными габаритами, 2-литровым мотором (173 л.с.) или гибридом (197 л.с.), большим 12-дюймовым экраном и сенсорным климат-контролем.

Volkswagen Tiguan — треть всех продаж бренда по параллельному импорту: в Россию везут длиннобазные L-модификации с моторами 1,4, 1,5 и 2,0 л и роботизированной коробкой. Lexus RX 300 пятого поколения по-прежнему собирают в Японии для китайского рынка: под капотом 2-литровый турбомотор (248 л.с.), автомат и полный привод. Самый доступный кроссовер в подборке — Volkswagen Tharu, который даже в начальных комплектациях оснащается панорамной крышей, адаптивным круизом и кожаным салоном.

Параллельный импорт позволяет россиянам выбирать между привычными брендами и новыми китайскими моделями, не ограничивая ассортимент. Несмотря на более высокие цены и отсутствие заводской гарантии, спрос на такие автомобили не падает. Для многих это единственный способ получить желаемую комплектацию и уровень комфорта, которые не гарантируют официальные дилеры.

В 2026 году параллельный импорт стал не просто альтернативой, а полноценной частью автомобильного рынка России.