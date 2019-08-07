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7 августа 2019, 14:06

ТОП-10 автомобилей с правым рулем в 2019 году

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В первой половине 2019 года в России было продано 288,4 тысячи автомобилей с правым расположением руля. Это чуть меньше (-1%), чем в первом полугодии прошлого года. Самой востребованной моделью остается Toyota Corolla.
ТОП 10 автомобилей с правым рулем в 2019 году

фото пользователя 110km

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Автомобили с правым расположением руля или «прули» более всего распространены в Сибири и на Дальнем Востоке ...
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Автомобили с правым рулем традиционно популярны у жителей Сибири и Дальнего Востока. Более половины машин с правым расположением руля зарегистрировано на Дальнем Востоке, еще около 40% - в Сибири. По данным аналитического агентства «Автостат», продажи таких автомобилей в первой половине нынешнего года немного снизились до уровня 288,4 тыс. экземпляров (-1% к АППГ).

Самым популярным праворульным автомобилем остается Toyota Corolla. За отчетный период новых владельцев в России обрели 25 703 автомобиля. Второе место с большим отставанием от лидера занимает Honda Fit с показателем 10 139 проданных автомобилей. Третье место досталось Toyota Mark. На этой модели остановили свой выбор 8 586 россиян.

Кроме того, с января по июнь 2019 года в ТОП-10 самых востребованных в России праворульных машин попали шесть моделей Toyota и одна Mazda. Места с четвертого по восьмое распределились следующим образом: Toyota Vitz (7 880 экз.), Toyota Corona (7 218 экз.), Toyota Carina (5 823 экз.), Toyota Caldina (5 774 экз.), Toyota Prius (5 660 экз.). Девятое место досталось Mazda Demio (5 519 экз.), на десятом – вновь Toyota – Camry (4 498 экз.).

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потому что тойота . а особено такие машины как крузеры - это надежно и вечно. сделано для людей на самом деле и с умом
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Соглашусь с многими здесь описавшимися, что машина действительно отличная и классная. Езжу на ней уже больше пяти лет и, могу сказать, надежней машины у меня ещё не было. Говорю так, потому что за весь период эксплуатации, я практически не ездил на СТО за ремонтом. Просто планово поменяла на 90 тыс. ...
Славик
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ТОП-10 автомобилей с правым рулем в 2019 году
{{material_127013}}Автомобили с правым рулем традиционно популярны у жителей Сибири и Дальнего Востока. Более половины машин с правым расположением руля зарегистрировано на Дальнем Востоке, еще около 40% - в Сибири. По данным аналитического агентства «Автостат», продажи таких автомобилей в первой половине нынешнего года немного снизились до уровня 288,4 тыс. экземпляров (-1% к АППГ).Самым популярным праворульным автомобилем остается Toyota Corolla. За отчетный период новых владельцев в России обрели 25 703 автомобиля. Второе место с большим отставанием от лидера занимает Honda Fit с показателем 10 139 проданных автомобилей. Третье место досталось Toyota Mark. На этой модели остановили свой выбор 8 586 россиян.Кроме того, с января по июнь 2019 года в ТОП-10 самых востребованных в России праворульных машин попали шесть моделей Toyota и одна Mazda. Места с четвертого по восьмое распределились следующим образом: Toyota Vitz (7 880 экз.), Toyota Corona (7 218 экз.), Toyota Carina (5 823 экз.), Toyota Caldina (5 774 экз.), Toyota Prius (5 660 экз.). Девятое место досталось Mazda Demio (5 519 экз.), на десятом – вновь Toyota – Camry (4 498 экз.).
2019-08-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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