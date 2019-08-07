7 августа 2019, 14:06
ТОП-10 автомобилей с правым рулем в 2019 году
- 150
- 0
В первой половине 2019 года в России было продано 288,4 тысячи автомобилей с правым расположением руля. Это чуть меньше (-1%), чем в первом полугодии прошлого года. Самой востребованной моделью остается Toyota Corolla.
фото пользователя 110km
Ранее мы писали
Автомобили с правым расположением руля или «прули» более всего распространены в Сибири и на Дальнем Востоке ...Читать далее
Самым популярным праворульным автомобилем остается Toyota Corolla. За отчетный период новых владельцев в России обрели 25 703 автомобиля. Второе место с большим отставанием от лидера занимает Honda Fit с показателем 10 139 проданных автомобилей. Третье место досталось Toyota Mark. На этой модели остановили свой выбор 8 586 россиян.
Кроме того, с января по июнь 2019 года в ТОП-10 самых востребованных в России праворульных машин попали шесть моделей Toyota и одна Mazda. Места с четвертого по восьмое распределились следующим образом: Toyota Vitz (7 880 экз.), Toyota Corona (7 218 экз.), Toyota Carina (5 823 экз.), Toyota Caldina (5 774 экз.), Toyota Prius (5 660 экз.). Девятое место досталось Mazda Demio (5 519 экз.), на десятом – вновь Toyota – Camry (4 498 экз.).
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв обновленного Mazda CX-9: небесное притяжение
27.03.2019, 00:45
Тест-драйв Mazda CX-9: дорожный уполномоченный
26.10.2017, 08:35
Тест-драйв Mazda CX-5: бессовестно красивый
16.07.2017, 23:52
Выписываем круги на пока что недоступной Mazda MX-5
17.08.2016, 06:10
Тест-драйв Mazda3 1.5 Skyactiv-G: выходя из тени…
19.01.2016, 20:45
Тест-драйв Mazda CX-5: как и положено лидеру линейки
14.06.2015, 20:02
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв обновленного Mazda CX-9: небесное притяжение
27.03.2019, 00:45
Тест-драйв Mazda CX-9: дорожный уполномоченный
26.10.2017, 08:35
Тест-драйв Mazda CX-5: бессовестно красивый
16.07.2017, 23:52
Выписываем круги на пока что недоступной Mazda MX-5
17.08.2016, 06:10
Тест-драйв Mazda3 1.5 Skyactiv-G: выходя из тени…
19.01.2016, 20:45
Тест-драйв Mazda CX-5: как и положено лидеру линейки
14.06.2015, 20:02
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
потому что тойота . а особено такие машины как крузеры - это надежно и вечно. сделано для людей на самом деле и с умом
купил тойота ярис 2009г. 85т.км.. во время повышения оборотов двигателя слышен посторонний звук мотора (как треск кузнечика) Что это ?
Соглашусь с многими здесь описавшимися, что машина действительно отличная и классная. Езжу на ней уже больше пяти лет и, могу сказать, надежней машины у меня ещё не было. Говорю так, потому что за весь период эксплуатации, я практически не ездил на СТО за ремонтом. Просто планово поменяла на 90 тыс. ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве