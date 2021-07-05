ТОП-10 автомобилей знаменитостей, на которых вы никогда не захотите ездить
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Многие знаменитости придаю своему автомобилю индивидуальность. В некоторых случаях результат оправдывают затраты времени, усилий и денег, но иные не поддаются никакому логическому обоснованию.
Ким Кардашьян и её пушистый Урус
Ким, как и остальные ее сестры, безумно любит автомобили. В июне 2021 года звезда реалити-шоу и бизнесвумен ошарашила любителей автомобилей, представив свой Lamborghini, покрытый белым искусственным мехом. Материал покрывал не только кузов, но и каждую часть интерьера. Urus — потрясающая машина с 4,0-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом, который развивает мощность более 600 л.с. Как белый пушистый заяц он смотрится немного странно.
Jojo Siwa и Tesla
Джоджо Сива умело использовала инструменты социальных сетей для продвижения своего имиджа. Но её роскошный автомобиль полностью покрыт портретами её же лица, что вызывает неоднозначную реакцию. Модель X практически бесшумна, и у нее нет двигателя внутреннего сгорания, чтобы привлечь внимание, но Джоджо нашела способ заставить обернуться на автомобиль.
Джеффри Стар и лимонный Rolls Royce
Вот ещё одна звезда, которая не боится ярких цветов, в его гараже довольно много высокопроизводительных машин, разукрашенных в ярко-розовом или зеленом цвете. Одно из его последних приобретений — Rolls Royce Dawn, который был полностью перекрашен в лимонный цвет.
На этот раз Джеффри выбрал оттенок желтого и проявил немного сдержанности. Каждая часть автомобиля была обработана таким же цветом, даже колеса не остались без внимания.
Крис Браун и его Huracan Bling
Крис Браун любит машины и может позволить себе практически любую модель, которую захочет. Также известно, что он любит тюнинг. Этот суперкар получил широкофюзеляжный комплект Liberty Walk, который делает его еще более агрессивным. Но больше вопросов вызывает блестящая виниловая пленка.
Will-I-Am и его эксперименты с Tesla
Американский музыкант всегда открыто заявлял о своей любви к автомобилям и однажды вступил в партнерство с Chrysler, чтобы основать собственную автомобильную компанию под названием IAMAUTO. Неясно, материализуется ли эта затея когда-нибудь. Но потенциальные покупатели могли найти дизайн его Tesla немного вычурным.
Райан Гослинг и его сдержанный Prius
По всем стандартам Райан Гослинг довольно успешная кинозвезда с капиталом более 50 миллионов долларов. Но его любимый автомобиль, которым он пользуется каждый день — Toyota Prius. Райан является сторонником экологически чистых автомобилей. Безусловно, сегодня на рынке есть множество электрокаров с более интересным дизайном и функциями. Тем не менее, есть одна бесспорная вещь в пользу Toyota — это идеальный автомобиль, если вы хотите скрыться от бдительных папарацций.
Деррик Макфадден и ужасный Buick
Остается только догадываться, что вдохновило Деррик Макфадден на создание такого автомобиля. Между прочим, это сделанный на заказ Buick Centurion 1973 года. Автомобиль установлен на 32-дюймовых колесах и оснащен настраиваемой подвеской подъемной системы, двухцветной кожаной обивкой и аудиосистемой премиум-класса.
Джастин Бибер и Rolls For The Future
Этот роскошный Rolls Royce Wraith был прекрасен до тех пор, пока не попал в личную коллекцию Бибера. С автомобиля буквально сняли каркас и с нуля изготовила новый, а из-за этих колпаков для колес, создается впечатление, что автомобиль парит над асфальтом.
Канье Уэст и его Урус
В то время как его бывшая жена решила превратить своего Уруса в шерстяную овцу, Канье выбрал другой вариант и вместо этого перекрасил свой собственный Lamborghini Urus в матовый светло-бежевый цвет, возможно, это просто пленка. Также Канье добавил нелепые полированные алюминиевые диски.
Will-I-Am и VW Beetle 1958 года
История этого автомобиля начиналась в качестве классической модели VW Beetle 1958 года, правда, чтобы создать этот шедевр пришлось снять практически все детали. На реализацию проекта у звезды ушло около 4 лет и почти миллион долларов. По словам одного из мастеров, который работал на машиной, Уилл все время звонил, чтобы предложить модификации автомобиля. Возможно, именно это и объясняет почему VW Beetle 1958 года стал выглядеть именно так.
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