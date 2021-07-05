ТОП-10 автомобилей знаменитостей, на которых вы никогда не захотите ездить

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Что нужно знать при покупке авто с пробегом

18+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Alfa Romeo Aston Martin Audi Aurus Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Chery CHERYEXEED Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Datsun Derways Dodge DongFeng FAW Ferrari Fiat Fisker Ford GAC Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haval Hawtai Honda Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaguar Jeep KIA Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MINI Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Pontiac Porsche Ravon Renault Rolls-Royce Rover Saab Seat Skoda Smart SsangYong Subaru Suzuki Tesla Toyota Volkswagen Volvo Vortex Zotye ВАЗ (Lada) ВИС ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

1. Выбор марки
2. Выбор модели
Как выбрать
Audi
BMW
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Daewoo
Dodge
Fiat
Ford
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Land Rover
Lexus
Mazda
Mercedes
MINI
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Renault
Saab
Seat
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Volvo
ВАЗ (Lada)
ГАЗ
УАЗ
AC
Adler
Alfa Romeo
Alpine
Ariel
Aro
Aston Martin
Audi
Avia
Baltijas Dzips
Bentley
Bertone
BMW
Borgward
Bugatti
Cezet
Citroen
Dacia
DS
Ferrari
Fiat
FSO
Gruppo Bertone
Hurtan
Ikarus
Isdera
Jaguar
Lamborghini
Lancia
Land Rover
Maserati
Maybach
MCC
Mercedes
Metrocab
MINI
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls-Royce
Rover
Saab
Seat
Sisu
Skoda
Smart
TVR
Volkswagen
Volvo
Westfield
РАФ
Buick
Cadillac
Chandler
Chevrolet
Chrysler
Dodge
Eagle
Excalibur
Fisker
Ford
Geo
GMC
Harley-Davidson
Hummer
Jeep
Lincoln
Mercury
Plymouth
Pontiac
Tesla
Vector
BAIC
Brilliance
BYD
CAMC
Chang Feng
Changan
Chery
CHERYEXEED
DongFeng
FAW
Foton
Fuqi
Geely
Golden Dragon
Great Wall
Hafei
Haval
Hawtai
Hino Motors
Howo
Huanghai
JAC
JMC
Kandi
Lifan
Luxgen
Nio
Qoros
SAIC
Shacman
Tianye
Tonggong
Vortex
Voyah
Xin Kai
Zotye
ZX
Asia Motors
Daewoo
Genesis
Hyundai
KIA
SsangYong
Aurus
Derways
Doninvest
MAG
ВАЗ (Lada)
ГАЗ
Ё Авто
ЗАЗ
ИЖ
ЛУАЗ
МАЗ
Москвич
РАФ
ТагАЗ
Тонар
УАЗ
Урал
Уралец
Acura
Callaway
Daihatsu
Datsun
Honda
Infiniti
Isuzu
Kawasaki
Lexus
Mazda
Mitsubishi
Nissan
Subaru
Suzuki
Toyota
Yamaha
Bajaj
Hindustan
Holden
Iran Khodro
Mahindra
Maruti
Paykan
Perodua
Ravon
Tata
Baltmotors
BMW
Cagiva
Aprilia
Ducati
Harley-Davidson
Honda
Indian
Jawa
Kawasaki
KTM
MV Agusta
Patron
Piaggio
Racer
Sanyang Industry
Stels
Triumph
Vespa
Victory
Yamaha
Восход
Днепр
Минск
Рига
Тула
Урал
CFMOTO
SAIC
Lifan
Suzuki
Cezet
DAF
Ford
Freightliner
Bogdan
Fuso
Hino Motors
IFA
International
Isuzu
Iveco
Kenworth
LDV
Mack
MAN
Renault
Scania
Tatra
Volvo
YueJin
БелАЗ
КрАЗ
МАЗ
Урал
ЗИЛ
КамАЗ
ТагАЗ
MAG
Tata
Avia
Foton
SAIC
FAW
Nissan
Mitsubishi
Mercedes
DongFeng
ГАЗ
Shacman
Тонар
Sisu
Howo
CAMC
JAC
Hyundai
American Coach
BOVA
Bogdan
Higer
Hino Motors
KIA
MAN
Neoplan
Setra
VanHool
Volgabus
Volvo
Yutong
ГолАЗ
ЗАЗ
ЛИАЗ
НефАЗ
ПАЗ
КАВЗ
РАФ
MAG
Golden Dragon
SAIC
Mercedes
Daewoo
SsangYong
Ikarus
Hyundai
5 июля 2021, 11:40

ТОП-10 автомобилей знаменитостей, на которых вы никогда не захотите ездить

Нередко можно встретить звезд спорта, актеров или знаменитостей на шикарных эксклюзивных автомобилях. Для некоторых недостаточно просто купить автомобиль, им важно выделиться. Давайте посмотрим на экстравагантный тюнинг некоторых из них.
Фото: hotcars.com
ТОП 10 автомобилей знаменитостей на которых вы никогда не захотите ездить
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

ТОП 10 автомобилей знаменитостей на которых вы никогда не захотите ездить
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

ТОП 10 автомобилей знаменитостей на которых вы никогда не захотите ездить
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

ТОП 10 автомобилей знаменитостей на которых вы никогда не захотите ездить
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

ТОП 10 автомобилей знаменитостей на которых вы никогда не захотите ездить
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

ТОП 10 автомобилей знаменитостей на которых вы никогда не захотите ездить
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

ТОП 10 автомобилей знаменитостей на которых вы никогда не захотите ездить
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

ТОП 10 автомобилей знаменитостей на которых вы никогда не захотите ездить
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

ТОП 10 автомобилей знаменитостей на которых вы никогда не захотите ездить
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

ТОП 10 автомобилей знаменитостей на которых вы никогда не захотите ездить
ТОП 10 автомобилей знаменитостей на которых вы никогда не захотите ездить
ТОП 10 автомобилей знаменитостей на которых вы никогда не захотите ездить
ТОП 10 автомобилей знаменитостей на которых вы никогда не захотите ездить
ТОП 10 автомобилей знаменитостей на которых вы никогда не захотите ездить
ТОП 10 автомобилей знаменитостей на которых вы никогда не захотите ездить
ТОП 10 автомобилей знаменитостей на которых вы никогда не захотите ездить
ТОП 10 автомобилей знаменитостей на которых вы никогда не захотите ездить
ТОП 10 автомобилей знаменитостей на которых вы никогда не захотите ездить

Многие знаменитости придаю своему автомобилю индивидуальность. В некоторых случаях результат оправдывают затраты времени, усилий и денег, но иные не поддаются никакому логическому обоснованию.

Ким Кардашьян и её пушистый Урус

Ким, как и остальные ее сестры, безумно любит автомобили. В июне 2021 года звезда реалити-шоу и бизнесвумен ошарашила любителей автомобилей, представив свой Lamborghini, покрытый белым искусственным мехом. Материал покрывал не только кузов, но и каждую часть интерьера. Urus — потрясающая машина с 4,0-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом, который развивает мощность более 600 л.с. Как белый пушистый заяц он смотрится немного странно.

Jojo Siwa и Tesla

Джоджо Сива умело использовала инструменты социальных сетей для продвижения своего имиджа. Но её роскошный автомобиль полностью покрыт портретами её же лица, что вызывает неоднозначную реакцию. Модель X практически бесшумна, и у нее нет двигателя внутреннего сгорания, чтобы привлечь внимание, но Джоджо нашела способ заставить обернуться на автомобиль.

Джеффри Стар и лимонный Rolls Royce

Вот ещё одна звезда, которая не боится ярких цветов, в его гараже довольно много высокопроизводительных машин, разукрашенных в ярко-розовом или зеленом цвете. Одно из его последних приобретений — Rolls Royce Dawn, который был полностью перекрашен в лимонный цвет.

На этот раз Джеффри выбрал оттенок желтого и проявил немного сдержанности. Каждая часть автомобиля была обработана таким же цветом, даже колеса не остались без внимания.

Крис Браун и его Huracan Bling

Крис Браун любит машины и может позволить себе практически любую модель, которую захочет. Также известно, что он любит тюнинг. Этот суперкар получил широкофюзеляжный комплект Liberty Walk, который делает его еще более агрессивным. Но больше вопросов вызывает блестящая виниловая пленка.

Will-I-Am и его эксперименты с Tesla

Американский музыкант всегда открыто заявлял о своей любви к автомобилям и однажды вступил в партнерство с Chrysler, чтобы основать собственную автомобильную компанию под названием IAMAUTO. Неясно, материализуется ли эта затея когда-нибудь. Но потенциальные покупатели могли найти дизайн его Tesla немного вычурным.

Райан Гослинг и его сдержанный Prius

По всем стандартам Райан Гослинг довольно успешная кинозвезда с капиталом более 50 миллионов долларов. Но его любимый автомобиль, которым он пользуется каждый день — Toyota Prius. Райан является сторонником экологически чистых автомобилей. Безусловно, сегодня на рынке есть множество электрокаров с более интересным дизайном и функциями. Тем не менее, есть одна бесспорная вещь в пользу Toyota — это идеальный автомобиль, если вы хотите скрыться от бдительных папарацций.

Деррик Макфадден и ужасный Buick

Остается только догадываться, что вдохновило Деррик Макфадден на создание такого автомобиля. Между прочим, это сделанный на заказ Buick Centurion 1973 года. Автомобиль установлен на 32-дюймовых колесах и оснащен настраиваемой подвеской подъемной системы, двухцветной кожаной обивкой и аудиосистемой премиум-класса.

Джастин Бибер и Rolls For The Future

Этот роскошный Rolls Royce Wraith был прекрасен до тех пор, пока не попал в личную коллекцию Бибера. С автомобиля буквально сняли каркас и с нуля изготовила новый, а из-за этих колпаков для колес, создается впечатление, что автомобиль парит над асфальтом.

Канье Уэст и его Урус

В то время как его бывшая жена решила превратить своего Уруса в шерстяную овцу, Канье выбрал другой вариант и вместо этого перекрасил свой собственный Lamborghini Urus в матовый светло-бежевый цвет, возможно, это просто пленка. Также Канье добавил нелепые полированные алюминиевые диски.

Will-I-Am и VW Beetle 1958 года

История этого автомобиля начиналась в качестве классической модели VW Beetle 1958 года, правда, чтобы создать этот шедевр пришлось снять практически все детали. На реализацию проекта у звезды ушло около 4 лет и почти миллион долларов. По словам одного из мастеров, который работал на машиной, Уилл все время звонил, чтобы предложить модификации автомобиля. Возможно, именно это и объясняет почему VW Beetle 1958 года стал выглядеть именно так.

Упомянутые модели: Lamborghini Urus (от 15 200 000 Р)
Подписывайтесь на наш канал в Google News и "Яндекс.Дзен": больше интересных новостей каждый день.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Яндекс.Новости
Комментарии
Запомнить
Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Остров Кижи: правда ли, что 22-главая Преображенская церковь срублена без единого гвоздя?
Какой будет штраф, если не пропустил пешехода
ТОП-10 лучших седанов с полным приводом
Продажа Lamborghini Urus
Купить Lamborghini Urus 2021 в Москве
25 500 000 Р
Купить Lamborghini Urus 2019 в Москве
16 500 000 Р
Купить Lamborghini Urus 2019 в Москве
22 500 000 Р
Купить Lamborghini Urus 2021 в Москве
28 000 000 Р
Купить Lamborghini Urus 2021 в Москве
25 500 000 Р
Купить Lamborghini Urus 2019 в Москве
16 500 000 Р
Купить Lamborghini Urus 2019 в Москве
22 500 000 Р
Купить Lamborghini Urus 2021 в Москве
28 000 000 Р
Объявления о продаже Lamborghini Urus
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 12 моделей
А
KIA Picanto и еще 30 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Audi e-tron и еще 28 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Брянская область Свердловская область Набережные Челны
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2021 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться