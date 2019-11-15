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15 ноября 2019, 16:29

ТОП-10 авторынка Петербурга в октябре

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В октябре 2019 года в петербургские дилеры реализовали 9,2 тысячи новых легковых автомобилей или на 6% меньше, чем годом ранее. Лидером вновь стал компактный кроссовер Hyundai Creta.
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Кроссовер Hyundai Creta ворвался на первое место петербургского ТОП-10 еще в августе 2019-го, хотя до этого ни разу не попадал даже в тройку лидеров. В сентябре он уступил позиции Volkswagen Polo, а в прошлом месяце вновь вернул себе титул бестселлера. В октябре на модели остановили свой выбор 408 петербуржцев – примерно столько же, что и год назад. Немецкий седан опустился на строчку ниже с показателем 369 проданных автомобилей. 

Интересно, что сразу две модели Volkswagen – Polo и Tiguan – в октябре поделили второе и третье места, завершив месяц с одинаковым результатом в 369 машин. Но если Polo в сравнении с октябрем 2018-го потерял 10%, то продажи Tiguan выросли в 1,5 раза (+48%). 

Четвертое и пятое места достались «корейцам», спрос на которые стремительно снижается. Продажи Kia Rio упали в минувшем октябре на 40% (до 349 экз.), а Hyundai Solaris – на 32% (до 321 экз.). Кроме того, в десятку самых востребованных в Петербурге моделей октября вошли: Mitsubishi Outlander (298 экз.; +12%), Kia Optima (256 экз.; +91%), Lada Vesta (249 экз.; -19%), Skoda Kodiaq (232 экз.; +3%) и Lada Largus (214 экз.; +8%).

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ТОП-10 авторынка Петербурга в октябре
{{material_128056}}Кроссовер Hyundai Creta ворвался на первое место петербургского ТОП-10 еще в августе 2019-го, хотя до этого ни разу не попадал даже в тройку лидеров. В сентябре он уступил позиции Volkswagen Polo, а в прошлом месяце вновь вернул себе титул бестселлера. В октябре на модели остановили свой выбор 408 петербуржцев – примерно столько же, что и год назад. Немецкий седан опустился на строчку ниже с показателем 369 проданных автомобилей. Интересно, что сразу две модели Volkswagen – Polo и Tiguan – в октябре поделили второе и третье места, завершив месяц с одинаковым результатом в 369 машин. Но если Polo в сравнении с октябрем 2018-го потерял 10%, то продажи Tiguan выросли в 1,5 раза (+48%). Четвертое и пятое места достались «корейцам», спрос на которые стремительно снижается. Продажи Kia Rio упали в минувшем октябре на 40% (до 349 экз.), а Hyundai Solaris – на 32% (до 321 экз.). Кроме того, в десятку самых востребованных в Петербурге моделей октября вошли: Mitsubishi Outlander (298 экз.; +12%), Kia Optima (256 экз.; +91%), Lada Vesta (249 экз.; -19%), Skoda Kodiaq (232 экз.; +3%) и Lada Largus (214 экз.; +8%).
2019-11-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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