ТОП-10 брендов, продающих кроссоверы. В нем три «китайца»
Фото: Geely
В лидерах списка расположилась компания Hyundai – в прошлом месяце она реализовала 6755 новых SUV. В ее успехе мало кто сомневался – чего стоит имя одной лишь модели Creta, которая вот уже который месяц подряд считается самым продаваемым кроссовером в России. За честь марки, помимо «Креты», бьются еще три SUV – Tucson, Santa Fe, Palisade.
На втором месте в ТОП-10 обосновалась компания Toyota – 6526 ед. SUV-лидером бренда был и остается RAV4, на его долю в сентябре пришлось 3416 сделок, то есть больше половины.
Относительно вышеупомянутых «китайцев» заметим, что в их модельной линейке SUV-машины занимают также основное место. В арсенале Haval это F7 (от 1 629 000 рублей), F7x (от 1 679 000 рублей), H9 (от 2 839 000 рублей), Jolion (от 1 299 000 рублей).
Chery выезжает за счет Tiggo 4 (от 1 130 000 рублей), Tiggo 7Pro (от 1 620 000 рублей), Tiggo 8 (от 1 760 000 рублей) и Tiggo 8Pro (от 1 850 000 рублей). Семья «паркетников» Geely – это Coolray (1 387 000 рублей), Atlas (от 1 412 000 рублей), Atlas Pro (от 2 020 000 рублей) и Tugella (от 2 750 000 рублей).
- 1 039 000 РRenault Duster 2017 в Москве
- 1 159 000 РHyundai Creta 2018 в Москве
- 1 039 000 РHyundai Creta 2018 в Москве
- 1 109 000 РHyundai Creta 2018 в Москве
- 1 599 000 РHyundai Creta 2019 в Москве
- 1 860 000 РHyundai Creta 2019 в Москве
- 1 897 000 РHyundai Creta 2019 в Москве
- 1 530 000 РRenault Duster 2020 в Москве
- 1 351 000 РRenault Duster 2020 в Москве
- 670 000 РRenault Duster 2016 в Москве
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